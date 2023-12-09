«Баварию» разорвал экс-помощник Нагельсманна. 1:5 от «Айнтрахта» – какой кошмар 😱

Такое уже было в 2019-м.

5:1 – «Айнтрахт», который не выигрывал целый месяц, неожиданно уничтожил «Баварию».

Первое поражение гегемона в этом сезоне Бундеслиги.

«Баварию» снесли за полчаса

«Айнтрахт» снял все вопросы за полчаса. Уже на 36-й минуте вели 3:0 – тотальный разгром мюнхенцев еще в первом тайме.

⚽️12’ – хавбек Фарес Шаиби зарядил в перекладину, мяч отскочил к Омару Мармушу, тот легко занес из вратарской. Вся защита «Баварии» досматривала эпизод со стороны.

⚽️32’ – прекрасный проход Ансгара Кнауффа: разделался с Дэвисом и пролез во вратарскую, ударил из-под Упамекано. Без шансов для Нойера.

⚽️36’ – Киммих подарил мяч Хуго Ларссону, тот пошел вперед, отыграл на Мармуша и пролетел мимо Упамекано. 3:0.

Перед перерывом Киммих исправился и отыграл один мяч.

Это не помогло: во второй тайме сначала отличился Эрик Дина-Эбимбе, а на 68-й минуте дубль оформил Кнауфф. Ансгар, кстати – воспитанник дортмундской «Боруссии».

Итоговые 5:1 – вынос, повторили сюжет из 2019-го: тогда «Бавария» сгорела с тем же счетом и уволила тренера Нико Ковача. Тухель пока остается.

«Мы заслуживали поражения. Это была странная игра. Мы играли плохо, но счет немного странный. У нас не так много аргументов. Мы все виноваты. Тренировались неделю, но оказались не готовы к таким скоростям. Желания выиграть сегодня не было», – вердикт Томаса.

«Баварию» разорвал... помощник Нагельсманна

Главный герой разгрома – тренер «Айнтрахта» Дино Топпмеллер.

Дино – сын тренера Клауса Топпмеллера, с которым «Байер» сделал исторический «хоррор-требл» из трех громких сливов в сезоне-2001/02: тогда немцы в последний месяц упустили чемпионство, слили финалы Кубка Германии и ЛЧ.

До «Айнтрахта» Топпмеллер-младший работал главным в третьей лиге Бельгии и Люксембурге, и там идеально выучил французский. Это помогло, когда в 2020-м стал ассистентом Юлиана Нагельсманна в «Лейпциге». Они так хорошо сработались, что Топпмеллер уехал с Юлианом в «Баварию».

Хотя еще в 2018-м Дино признавался, что считает лучшим немецким тренером Томаса Тухеля и хочет работать в его штабе. Но когда Юлиан уходил из «Баварии», Топпмеллер решил запустить тренерскую и тоже покинул клуб. Особенно грустил Бенжамен Павар, который открыто называл Топпмеллера топ-тренером.

Летом Дино принял предложение «Айнтрахта», который искал нового тренера после ухода Оливера Гласнера. В отличие от Нагельсманна, Топпмеллер, похоже, не тактический гик: говорил, что навыки коммуникации и выстраивания отношений с игроками для тренера важнее, чем профессиональные знания.

Похоже, подход работает.

Фото: Arne Dedert/dpa, IMAGO/Gerhard Schulthei/Global Look Press