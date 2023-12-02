Группы Евро-2024: Испания против Италии и Хорватии, Франция зарубится с Нидерландами
Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы-2024.
Формат не изменился: 16 из 24 команд выйдут в плей-офф
Евро-2024 по структуре не отличается от Евро-2016 и Евро-2020: 24 команды разделены на шесть групп по четыре сборных, напрямую в плей-офф отбираются две лучшие команды из каждой группы, еще четыре добираются из рейтинга сборных, занявших в группах третьи места.
Трех последних участников узнаем весной 2024-го
В марте пройдут стыковые матчи квалификации на Евро.
В пути А Польша сыграет против Эстонии, Уэльс – против Финляндии. Победители полуфиналов встретятся в финале, так что из этой четверки только одна команда попадет на Евро и выступит в группе с Францией, Нидерландами и Австрией.
В пути B Израиль сыграет с Исландией, Босния и Герцеговина – с Украиной. Лучший из четверки окажется в группе с Бельгией, Румынией и Словакией.
В пути C Грузия сыграет против Люксембурга, Греция – с Казахстаном. Лучший из четверки отправится к Португалии, Турции и Чехии.
Полуфиналы стыковых матчей будут 21 марта, финалы – 26 марта.
Даты финального турнира, который пройдет на 10 стадионах в Германии: с 14 июня по 14 июля.
Фото: Joaquim Ferreira/Global Look Press
Группа F почти как в 2008, еще бы Швейцария попалась к Турции, Португалии, Чехии
В пути B Израиль сыграет с Исландией, Босния и Герцеговина – с Финляндией. Лучший из четверки окажется в группе с Бельгией, Румынией и Словакией.
--------------------------------------------------------------------------
Так торопились с новостью, что даже в элементарный гуглинг не смогли. Спортс, почему ты всегда публикуешь свои неотредактированные черновики?
2020: Бельгия, Дания, Финляндия, Россия. Финны были новичками и просто очень слабой командой без звезд, от них никто ничего не ждал, Россия - команда без звезд ничем принципиально не лучше условной нынешней Словакии.
На том же турнире: Нидерланды, Австрия, Украина, Македония. Австрийцы вышли из слабой группы, македонцы пробились через Лигу наций, как сейчас может условный Люксембург.
2016: Франция, Швейцария, Албания, Румыния. Румыны и албанцы были еще более днищенскими, чем сейчас.
На том же турнире: Португалия, Исландия, Венгрия, Австрия. Будущий чемпион и три днища.
Ну и вишенка на торте:
2012: Чехия, Греция, Россия, Польша. Nuff said.
Короче ты приведешь какую-угодно чушь лишь бы оправдать свою точку зрения и игнорируешь очевидное - их успехи на недавних турнирах сборных.
Удачи тебе в твоем мире фантазий..
битва второго эшелона, скорее третьего
Куарежма выглядил как цыган, шубы не хватало только
2008 - 1/4
2012 - группа
2016 - 1/8
2020 - 1/8
А сейчас они еще слабее стали чем 4-6 лет назад
"А сейчас они еще слабее стали чем 4-6 лет назад" - Слабее-сильнее это детские чисто твои субъективные аргументы. Чел, они играли год назад в полуфинале ЧМ.
Так что Хорватию не надо переоценивать, они уж точно сильно ослабли
1/2 ЧМ и финал Лиги Наций - вот объективные данные.
Что за чушь ты несешь?