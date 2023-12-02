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Группы Евро-2024: Испания против Италии и Хорватии, Франция зарубится с Нидерландами

Евро-2024 Евро-2024
Футбол Футбол

Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы-2024. 

Формат не изменился: 16 из 24 команд выйдут в плей-офф

Евро-2024 по структуре не отличается от Евро-2016 и Евро-2020: 24 команды разделены на шесть групп по четыре сборных, напрямую в плей-офф отбираются две лучшие команды из каждой группы, еще четыре добираются из рейтинга сборных, занявших в группах третьи места. 

Трех последних участников узнаем весной 2024-го

В марте пройдут стыковые матчи квалификации на Евро. 

В пути А Польша сыграет против Эстонии, Уэльс – против Финляндии. Победители полуфиналов встретятся в финале, так что из этой четверки только одна команда попадет на Евро и выступит в группе с Францией, Нидерландами и Австрией. 

В пути B Израиль сыграет с Исландией, Босния и Герцеговина – с Украиной. Лучший из четверки окажется в группе с Бельгией, Румынией и Словакией.

В пути C Грузия сыграет против Люксембурга, Греция – с Казахстаном. Лучший из четверки отправится к Португалии, Турции и Чехии.

Полуфиналы стыковых матчей будут 21 марта, финалы – 26 марта.  

Даты финального турнира, который пройдет на 10 стадионах в Германии: с 14 июня по 14 июля.

Фото: Joaquim Ferreira/Global Look Press

39 комментариев
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Все группы интересные за исключением группы бельгийцев. Такой лафы я не припомню. Группа F почти как в 2008. Группа В на смертельную похожа, для Албании уж точно, и будь вместо Албании Ирландия, было бы как на Евро-2012. Да и Группы D и C на легкие не тянут
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Ответ Раиль Хафизов
группа В - группа смерти
С учетом что можно выйти с 3 места групп смерти нет
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Ответ Arthur Jacob
С учетом что можно выйти с 3 места групп смерти нет
Албания с тобой не согласна)
+6
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Группа В почти как в 2012 получилась, только Албания вместо Ирландии.
Группа F почти как в 2008, еще бы Швейцария попалась к Турции, Португалии, Чехии
+5
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В пути А Польша сыграет против Эстонии, Уэльс – против Украины. Победители полуфиналов встретятся в финале, так что из этой четверки только одна команда попадет на Евро и выступит в группе с Францией, Нидерландами и Австрией.

В пути B Израиль сыграет с Исландией, Босния и Герцеговина – с Финляндией. Лучший из четверки окажется в группе с Бельгией, Румынией и Словакией.
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Так торопились с новостью, что даже в элементарный гуглинг не смогли. Спортс, почему ты всегда публикуешь свои неотредактированные черновики?
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группа В - группа смерти
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Ответ udp_rk
У Казахов проходная группа, правда выйти надо))
Угараешь?) Казахи не вышли напрямую из группы с Данией, Словенией, Финляндией. А тут Турция и Португалия, команды повыше классом и с более крутыми составами. Казахстану будет очень сложно.
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Все группы интересные за исключением группы бельгийцев. Такой лафы я не припомню. Группа F почти как в 2008. Группа В на смертельную похожа, для Албании уж точно, и будь вместо Албании Ирландия, было бы как на Евро-2012. Да и Группы D и C на легкие не тянут
Короткая у тебя память.

2020: Бельгия, Дания, Финляндия, Россия. Финны были новичками и просто очень слабой командой без звезд, от них никто ничего не ждал, Россия - команда без звезд ничем принципиально не лучше условной нынешней Словакии.
На том же турнире: Нидерланды, Австрия, Украина, Македония. Австрийцы вышли из слабой группы, македонцы пробились через Лигу наций, как сейчас может условный Люксембург.

2016: Франция, Швейцария, Албания, Румыния. Румыны и албанцы были еще более днищенскими, чем сейчас.
На том же турнире: Португалия, Исландия, Венгрия, Австрия. Будущий чемпион и три днища.

Ну и вишенка на торте:
2012: Чехия, Греция, Россия, Польша. Nuff said.
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Ответ Кенигсбергер
Короткая у тебя память. 2020: Бельгия, Дания, Финляндия, Россия. Финны были новичками и просто очень слабой командой без звезд, от них никто ничего не ждал, Россия - команда без звезд ничем принципиально не лучше условной нынешней Словакии. На том же турнире: Нидерланды, Австрия, Украина, Македония. Австрийцы вышли из слабой группы, македонцы пробились через Лигу наций, как сейчас может условный Люксембург. 2016: Франция, Швейцария, Албания, Румыния. Румыны и албанцы были еще более днищенскими, чем сейчас. На том же турнире: Португалия, Исландия, Венгрия, Австрия. Будущий чемпион и три днища. Ну и вишенка на торте: 2012: Чехия, Греция, Россия, Польша. Nuff said.
Ок, группа может получиться боевой, но все равно остальным сильно уступает
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Ответ Слончик
Как же неаппетитно выглядит разжиревший евро со всеми этими словакиями. Вместо элитного блюда нам суют гамбургер с картошкой фри. Как и в ЛЧ, придется ждать плей-офф ради качественных поединков
"Всеми этими Словакиями" - представитель народа-богоносца, я так понимаю? "Нам суют" - вот прям вам, а вы морщитесь и отказываетесь? И в какой это корзине у нас такие брезгливые?
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Ответ Arthur Jacob
В полуфинал ЧМ они доползали через 2 подряд серии пенальти, а потом их Аргентина уже на легке убрала не забывай это. Так что Хорватию не надо переоценивать, они уж точно сильно ослабли
Неважно как но они дошли до полуфинала ЧМ, все команды были в равных условиях.
Короче ты приведешь какую-угодно чушь лишь бы оправдать свою точку зрения и игнорируешь очевидное - их успехи на недавних турнирах сборных.
Удачи тебе в твоем мире фантазий..
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Arthur Jacob
С учетом что можно выйти с 3 места групп смерти нет
4 из 6 третих мест выходят, а не все 3 места.
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Греция может оказаться в одной группе с Турцией
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Перепутали места Финляндии и Украины в тексте. Смотрите картинку, там правильно указано
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Как же неаппетитно выглядит разжиревший евро со всеми этими словакиями. Вместо элитного блюда нам суют гамбургер с картошкой фри. Как и в ЛЧ, придется ждать плей-офф ради качественных поединков
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группа е конечно так себе
битва второго эшелона, скорее третьего
Куарежма выглядил как цыган, шубы не хватало только
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Ответ Arthur Jacob
С учетом что можно выйти с 3 места групп смерти нет
А можно и не выйти). Если проиграть двум конкурентам, трех очков может не хватить
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Ответ Iamliam
Показатель - полуфинал ЧМ и финал Лиги наций. Не делай вид что этого аргумента не существует) Иначе не заметишь того факта что споришь с очевидным - группа Б это группа смерти.
А как тебе аргумент что Хорватия всегда посредственная на Евро?

2008 - 1/4
2012 - группа
2016 - 1/8
2020 - 1/8

А сейчас они еще слабее стали чем 4-6 лет назад
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Ответ Раиль Хафизов
группа В - группа смерти
да
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Ответ Arthur Jacob
А как тебе аргумент что Хорватия всегда посредственная на Евро? 2008 - 1/4 2012 - группа 2016 - 1/8 2020 - 1/8 А сейчас они еще слабее стали чем 4-6 лет назад
Никак. Ты бы еще стату 10 летней давности поднял, это вообще ни о чем не говорит. А недавние их успехи говорят, и говорят они, что хорваты смогут побороться за плейофф ЧЕ минимум.

"А сейчас они еще слабее стали чем 4-6 лет назад" - Слабее-сильнее это детские чисто твои субъективные аргументы. Чел, они играли год назад в полуфинале ЧМ.
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Ответ Iamliam
Никак. Ты бы еще стату 10 летней давности поднял, это вообще ни о чем не говорит. А недавние их успехи говорят, и говорят они, что хорваты смогут побороться за плейофф ЧЕ минимум. "А сейчас они еще слабее стали чем 4-6 лет назад" - Слабее-сильнее это детские чисто твои субъективные аргументы. Чел, они играли год назад в полуфинале ЧМ.
В полуфинал ЧМ они доползали через 2 подряд серии пенальти, а потом их Аргентина уже на легке убрала не забывай это.

Так что Хорватию не надо переоценивать, они уж точно сильно ослабли
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Роналду даже здесь нашел Люксембург
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Ответ Arthur Jacob
Лол, я тебе говорю что Хорватия объективнее стала слабее ты мне про их полуфиналы ЧМ, я тебе про их результаты на Евро ты мне мол кому нужна эта стата и история Из нас двоих в мире фантазий похоже больше ты живешь ))
Объективно слабее относительно чего? Где твои объективные данные то, умник?
1/2 ЧМ и финал Лиги Наций - вот объективные данные.
Что за чушь ты несешь?
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Ответ Arthur Jacob
Объективно слабее самой себя образца 2018-2022, умник.
То есть ты спорил и всю дорогу упоминал какие-то объективные доказательства, не приводил их и сейчас в конце диалога ты их наконец приводишь - и это твои личные ощущения? У меня вопросы конечно есть, но по-моему ты просто безнадежен.
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Сильно пересекается с Тур де Франс.
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Каких-то огненных групп нет, за исключением В. Чемпионат будет интересен с 1/8. Матчи на вылет, да и топ-вывески наверняка будут.
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Ответ Arthur Jacob
Модрич, Ракитич и Перишич уже тянуть не смогут. А квалификация Евро не показатель. Там турки традиционно всегда всех рвут а на турнирах не могут выйти из группы
Показатель - полуфинал ЧМ и финал Лиги наций. Не делай вид что этого аргумента не существует) Иначе не заметишь того факта что споришь с очевидным - группа Б это группа смерти.
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Ответ Iamliam
Угараешь?) Казахи не вышли напрямую из группы с Данией, Словенией, Финляндией. А тут Турция и Португалия, команды повыше классом и с более крутыми составами. Казахстану будет очень сложно.
Турция не выше классом Дании ни по игре, ни по составу, а проходными на Евро являются не два места, как в квалификации, а три. Можно спокойно проигрывать Португалии и попробовать обыграть одну из двух других команд - и проскочить.
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Ответ Кенигсбергер
Турция не выше классом Дании ни по игре, ни по составу, а проходными на Евро являются не два места, как в квалификации, а три. Можно спокойно проигрывать Португалии и попробовать обыграть одну из двух других команд - и проскочить.
Да это неважно, может и не выше. Там еще чехи есть, тоже не подарочек. В общем все это не отменяет того факта, что казахам будем оч сложно.
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Ответ Iamliam
Албания с тобой не согласна)
Албания не сильна, хорваты тоже сильно ослабли
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