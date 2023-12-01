Сегодня особый день – Sports.ru исполняется 25 лет!

С вами мы прошли огромный путь. Вместе выросли, благодаря вам стали мудрее.

Вместе пережили моменты пикового счастья и разделили боль от разочарований – набрались такого разного, но такого нужного жизненного опыта.

Конечно, за это время менялись и мы, и вы. Менялся спорт вокруг нас, обновлялся Спортс – для вас. Потому что мы живем эту насыщенную спортивную – и не только – жизнь. И стараемся делать ее друг для друга лучше.

Развиваемся и все эти годы ищем себя – прямо как 25-летний человек.

Кстати, это видео наполнено отсылками – к дорогим для нас событиям, к особо ценным проектам. И приветами важным людям, делавшим Sports.ru лучше.

Найдете их все? Знаем, вы такое любите!

Спасибо вам за любовь и поддержку. За то, что читаете, смотрите и слушаете нас. За то, что общаетесь с нами, помогаете расти и приходите разделить самые яркие эмоции.

Делитесь в комментариях историями о Спортсе в своей жизни. А мы продолжаем работать и делать спорт лучше каждый день!

Комменты Sports.ru – как они стали великими