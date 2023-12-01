Sports.ru – 25 лет. Мы выросли вместе с вами
Сегодня особый день – Sports.ru исполняется 25 лет!
С вами мы прошли огромный путь. Вместе выросли, благодаря вам стали мудрее.
Вместе пережили моменты пикового счастья и разделили боль от разочарований – набрались такого разного, но такого нужного жизненного опыта.
Конечно, за это время менялись и мы, и вы. Менялся спорт вокруг нас, обновлялся Спортс – для вас. Потому что мы живем эту насыщенную спортивную – и не только – жизнь. И стараемся делать ее друг для друга лучше.
Развиваемся и все эти годы ищем себя – прямо как 25-летний человек.
Кстати, это видео наполнено отсылками – к дорогим для нас событиям, к особо ценным проектам. И приветами важным людям, делавшим Sports.ru лучше.
Найдете их все? Знаем, вы такое любите!
Спасибо вам за любовь и поддержку. За то, что читаете, смотрите и слушаете нас. За то, что общаетесь с нами, помогаете расти и приходите разделить самые яркие эмоции.
Делитесь в комментариях историями о Спортсе в своей жизни. А мы продолжаем работать и делать спорт лучше каждый день!
Эх, если бы только добавили возможность создания персональной ленты новостей с фильтром на условного Мостового и Зарему, цены бы вам не было. Но мы-то знаем, что это коварный план спортса повышать вовлечение аудитории через ненависть - и даже несмотря на это мы вас любим, спортс. «Спасибо, что живой»
на спортсе с 1999го, тогда ещё у соседа скачивал ветки с коментами офлайн и приходил домой читать коменты на своём компе)
Крылья Советов - привет Ткаченко?
Заводной Апельсин на стене - привет камбале.
"Играйте в футбол" - реверанс Уткину, чья конференция на спортс была одной из первых и самых заметных.
Никак не могу расшифровать Xerox - то ли спонсоры первые, то ли на турнир какой-то намёк..
Зидан-Кака-Беккенбауэр - мимо, хотя про футбол был вроде бы блог с Беккенбауэром в названии...
Пластиковая уточка с мячом, фото с усами, плакат Палыч - тоже мимо!
Проклятый склероз...
Читать начал с первых лет, как только в контору протащили Рейтерс и интернет.
Ещё в прошлом веке, когда искал что-нибудь про НХЛ на русском, кроме СовСорта, СЭ и Футбол-Хоккея.
С днюхой, спортс!
PS
Жалко, что слетела самая первая регистрация...
Конец просто ужасный
А ещё ждём погружение в эпос историй версии сайта.
Лучше ресурс не становится, увы. Наоборот.
Спорт мелькает, но приоритетом стали кликбейты, количество комментариев, и даже не важно, какого они толка. Ладно бы, это ещё были детсадовские разборки на тему кто лучше - Рональду или Месси, но нет... Постят целенаправленно про войну с Украиной, про Хамас итд., при этом преподносят это под видом спорта. Но ветки собирают по 200+ комментов (в основном, пропитанных ненавистью, учитывая местную публику) - цель достигнута.
Некоторые рубрики - топ!
Но очень много мусора и провокаций на ровном месте.
😅
И побольше качественного и познавательного контента, который был, например, во время ЧМ 2022!
из 25 лет - 16 в перманентном бане. корректном и дружелюбном
самый честный пользователь спортса
P.S. Впервые узнал о сайте «Спорт сегодня» еще в лохматом 2001-м, когда прочитал в журнале «Спорт» заметку про русские спортивные сайты, там же и про кулички было. В тот же вечер под звуки 56кб модема и состоялось мое знакомство со спортсом
Да-ааа.. Времена...
Ш и к а р н е й ш и й _ р о л и к !
С 25 - ЛЕТИЕМ, SPORTS !!!!!!!
В день финала ЧМ-2002 была чатовка на диком пляже, туда должна была пойти девочка, которая мне страшно нравилась, ну и я тоже туда отправился. За футболом из чата не следил тогда никто, ни у кого не было с собой приемника. И сотового у меня тогда еще не было. Я, конечно, сидел недалеко от лучшей девочки на свете, но, боже, как же я мечтал тогда, быть одновременно на пляже и следить за финалом.
С девочкой у меня так ничего не получилось, и она вообще на пляже, кажется, под вечер уже с кем-то целовалась. Уже не помню, как она выглядела и даже как ее звали, но до сих пор нет-нет, но вспоминаю, что это единственной мой пропущенный за много лет большой финал.
Я уже пятнадцать лет на Спортсе, каждое утро с него начинаю -- газета больше не нужна. И лезу сюда следить за ходом матчей, которые не могу в силу разных причин смотреть. Жалко, что Спортс не может ретроспективно исправить те два моих дня... Хотя, в общем, когда я сидел побитый и без денег, и потом, когда грустил на пляже, тоже и подумать не мог, что вообще возможно то, что вы делаете сейчас.
Так что, может, к вашему пятидесятилетию вы, ребят, мне и те два дня почините.
Но, к сожалению, много зла делает Спортс. Целенаправленно и злонамеренно стравливает людей ради хайпа и кликов. Ради своей наживы (нормальная реклама вполне позволила бы сайту существовать, но с меньшей прибылью) рекламирует им буков , чтобы многие слабые на логику или склонные к азарту потеряли свои деньги. То есть читатели для редакции не люди, а лишь материал для заработка - "подписота" или "выхлоп".
Сайт тащит в новости любую дрянь (политику, ЛГБТ, самые неадекватные ответы из "обзвонов"), на которой можно хайпануть. Режет все новости и события на манюсенькие кусочки, чтобы увеличить поток новостей, сделать их ежеминутными. Количество рекламы на странице просто зашкаливает. И многое, многое другое. В общем все прекрасно, только слоган надо бы поменять.
Вместо "Мы делаем спорт лучше" нужно "Мы делаем мир хуже"
Спасибо за ваш труд и удачи!
Следующие 25 должны быть лучше 🙌🏻☀️