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Sports.ru – 25 лет. Мы выросли вместе с вами

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Сегодня особый день – Sports.ru исполняется 25 лет!

С вами мы прошли огромный путь. Вместе выросли, благодаря вам стали мудрее.

Вместе пережили моменты пикового счастья и разделили боль от разочарований – набрались такого разного, но такого нужного жизненного опыта.

Конечно, за это время менялись и мы, и вы. Менялся спорт вокруг нас, обновлялся Спортс – для вас. Потому что мы живем эту насыщенную спортивную – и не только – жизнь. И стараемся делать ее друг для друга лучше.

Развиваемся и все эти годы ищем себя – прямо как 25-летний человек.

Кстати, это видео наполнено отсылками – к дорогим для нас событиям, к особо ценным проектам. И приветами важным людям, делавшим Sports.ru лучше.

Найдете их все? Знаем, вы такое любите!

Спасибо вам за любовь и поддержку. За то, что читаете, смотрите и слушаете нас. За то, что общаетесь с нами, помогаете расти и приходите разделить самые яркие эмоции.

Делитесь в комментариях историями о Спортсе в своей жизни. А мы продолжаем работать и делать спорт лучше каждый день!

Комменты Sports.ru – как они стали великими

119 комментариев
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С днём рождения, Спортс! Успехов и процветания вашей команде!
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Спасибо Спортсу что он есть. Да, несмотря на регулярные «пятиминутки ненависти» с постоянными новостями про Медиалигу, заявления депутатов и новости ради *рача между фанами Месси и Роналду - это все равно с отрывом лучшее спортивное СМИ в России (и даже в мире - пытался перейти на ESPN и Athletic, но они проигрывают спортсу в скорости и широте покрытия)

Эх, если бы только добавили возможность создания персональной ленты новостей с фильтром на условного Мостового и Зарему, цены бы вам не было. Но мы-то знаем, что это коварный план спортса повышать вовлечение аудитории через ненависть - и даже несмотря на это мы вас любим, спортс. «Спасибо, что живой»
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Спасибо спортс за то что ты есть
+47
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Уже 15 лет каждое буднее утро начинается с вас и чашки кофе. Спасибо вам. Успехов и дальнейшего процветания.
+44
-5
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Да, бывают спорные и сомнительные моменты. Но даже с ними Sports.ru - лучшая спортивная платформа. Становитесь только лучше, растите несмотря ни на что! Особая благодарность баскетбольному разделу!!!
+25
-1
+24
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Помню, как в одночасье перешел с журнальчиков Спорт-Экспресс Футбол на спортс. Просто одним счастливым днем на своей Нокиа натыркал наугад название сайта. Уже лет 14-15 прошло, а я все еще каждый день по несколько раз захожу сюда
+22
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+22
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Удачи вам в дальнейшем
+26
-5
+21
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За Спортс!
+21
-5
+16
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Ну и, конечно, комменты на Спортсе это отдельный вид искусства
+15
-1
+14
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Мы то знаем что 25 в честь побед России 25 - сборной вротенберга
+14
-1
+13
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с днём рождения!
на спортсе с 1999го, тогда ещё у соседа скачивал ветки с коментами офлайн и приходил домой читать коменты на своём компе)
+13
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+9
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Дедушка Гридасов, и его фарфоровые хоккеисты...
Крылья Советов - привет Ткаченко?
Заводной Апельсин на стене - привет камбале.
"Играйте в футбол" - реверанс Уткину, чья конференция на спортс была одной из первых и самых заметных.
Никак не могу расшифровать Xerox - то ли спонсоры первые, то ли на турнир какой-то намёк..
Зидан-Кака-Беккенбауэр - мимо, хотя про футбол был вроде бы блог с Беккенбауэром в названии...
Пластиковая уточка с мячом, фото с усами, плакат Палыч - тоже мимо!
Проклятый склероз...

Читать начал с первых лет, как только в контору протащили Рейтерс и интернет.
Ещё в прошлом веке, когда искал что-нибудь про НХЛ на русском, кроме СовСорта, СЭ и Футбол-Хоккея.

С днюхой, спортс!

PS
Жалко, что слетела самая первая регистрация...
+9
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Начало - топ
Конец просто ужасный
+10
-6
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Поздравляю!!! Но, помни спортс, что спортс - это в первую очередь комменты☝🏻
А ещё ждём погружение в эпос историй версии сайта.
+5
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Читаю давно, на дату регистрации не смотрите.
Лучше ресурс не становится, увы. Наоборот.
Спорт мелькает, но приоритетом стали кликбейты, количество комментариев, и даже не важно, какого они толка. Ладно бы, это ещё были детсадовские разборки на тему кто лучше - Рональду или Месси, но нет... Постят целенаправленно про войну с Украиной, про Хамас итд., при этом преподносят это под видом спорта. Но ветки собирают по 200+ комментов (в основном, пропитанных ненавистью, учитывая местную публику) - цель достигнута.
Некоторые рубрики - топ!
Но очень много мусора и провокаций на ровном месте.
+4
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Ответ P&G again
Почему мальчик играет Бекенбауэром? Франц к моменту появления спортса даже тренировать закончил🤷😅
https://youtu.be/XQvTLVk_RaQ?si=8kuEXBZ1Rt-Cvh4r&t=17
😅
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Я не помню, было ли такое раньше, но Вам надо сделать в течении дня так, чтобы всплывали популярные статьи из прошлого. Было бы супер вспомнить новости 2012, 2008, 2015)
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С Юбилеем!
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-1
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Шарф КС - отсылка к Дмитрию Долгих
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С четвертью века Sports.!!!Работать,работать и ещё раз работать.Успехов и расширения тематики.Совсем нет хоккея с мячом.
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Ответ Олег В.
Дедушка Гридасов, и его фарфоровые хоккеисты... Крылья Советов - привет Ткаченко? Заводной Апельсин на стене - привет камбале. "Играйте в футбол" - реверанс Уткину, чья конференция на спортс была одной из первых и самых заметных. Никак не могу расшифровать Xerox - то ли спонсоры первые, то ли на турнир какой-то намёк.. Зидан-Кака-Беккенбауэр - мимо, хотя про футбол был вроде бы блог с Беккенбауэром в названии... Пластиковая уточка с мячом, фото с усами, плакат Палыч - тоже мимо! Проклятый склероз... Читать начал с первых лет, как только в контору протащили Рейтерс и интернет. Ещё в прошлом веке, когда искал что-нибудь про НХЛ на русском, кроме СовСорта, СЭ и Футбол-Хоккея. С днюхой, спортс! PS Жалко, что слетела самая первая регистрация...
Зидан Кака Бекенбауэр это реклама пепси)
+4
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С днем рождения, Sports.ru! С тобой 10 лет в разделе "Фигурное катание". Иногда ты напоминаешь мне мужа, которого любишь и ненавидишь одновременно😅
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Едрить-колотить, как время летит! Спортс, поздравляю. Я с тобой с 2008 года. 15 лет. Ты лучший спортивный сайт страны и был им всегда. Редкий день проходит без того, чтобы я не почитал и не написал бы комментик-другой. И огромное спасибо всем твоим юзерам и комментаторам, которые могут поднять настроение даже в самый безнадежный день.
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С днём рождения, любимый спортивный сайт! Расти, развивался, будь успешным!
И побольше качественного и познавательного контента, который был, например, во время ЧМ 2022!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Читаю спортс с 2006, аккурат с чемпионата мира. Зарегился через год, с тех пор утекло много ников и воды. Скажу так, при нынешней политике модерации сайт бы никогда не взлетел. Особенно умиляет когда под политическими новостями удаляют неугодные модераторам посты даже если в них нет никакого нарушения правил. После всего этого читать о каком от "общим для всех принципе" и смешно и грустно. Захожу исключительно по привычке скорее, с возрастом от них сложнее избавляться
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Поздравляю
из 25 лет - 16 в перманентном бане. корректном и дружелюбном
самый честный пользователь спортса
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помнится в один юбилей несколько лет назад, Спортс выдавал ссылку на результаты твоей деятельности на Спортсе. Вот бы щас такую же повторить
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Захожу на спортс на 100 раз на дню не только ради новостей спорта, но и политики, а также комментариев, что делает вас уникальным ресурсом! И самое главное, пусть вас не выкупит какой-нибудь ВК, и вы не превратитесь в ФСБшную помойку! Аминь!)
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С Дём Рожденья! Хотелось бы меньше всяких спец-проектов или отведите для них отдельную тему.
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25 лет целое поколение! да, казалось бы комментаторы-школьники должны были уже вырасти, но уже их дети пишут здесь. Это не закончится, спортс всегда будет таким.
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Спортсу удалось невозможное - создать вокруг новостного сайта самое крутое спортивное комьюнити в Рунете. Здесь можно и обменяться мнениями, и посмеяться над шутками, и узнать что-то новое. Желаю порталу всегда оставаться собой, несмотря на все происходящее вокруг, а его команде новых идей и новых успехов. С юбилеем, Sports!
P.S. Впервые узнал о сайте «Спорт сегодня» еще в лохматом 2001-м, когда прочитал в журнале «Спорт» заметку про русские спортивные сайты, там же и про кулички было. В тот же вечер под звуки 56кб модема и состоялось мое знакомство со спортсом
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Sports для меня - это Дмитрий Навоша и Юрий Дудь (Заводной апельсин), это Дима Долгих (Энциклопедия Британика) и Евгений Шуваев (Красно-желтые дни) это Стас Рынкевич (Испания) и Александр Вишневский, это Игорь Порошин (Италия на нем была) и Егор Бычков ("Больше, чем клуб")... и конечно же - это непременно Василий Уткин (из-за которого собственно, я и "зарегился" на Sports’e - первый раз в 2006-м, потом уже на "постоянке" в 2008-м) и Юрий Альбертович Розанов в конференции...
Да-ааа.. Времена...

Ш и к а р н е й ш и й _ р о л и к !

С 25 - ЛЕТИЕМ, SPORTS !!!!!!!
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Я помню, как в девяностых ходил после школы покупать спортивные газеты, читал, что происходит в чемпионате Италии, потому что больше было негде. Однажды деньги на газету у меня отобрал бандитствующий человечек, и я дико горевал, чуть не до слез. Фантазировал, вот бы можно было читать про Дель Пьеро и Баджио как-то иначе, не только из газет, за которыми приходилось добираться через серые недружественные районы.
В день финала ЧМ-2002 была чатовка на диком пляже, туда должна была пойти девочка, которая мне страшно нравилась, ну и я тоже туда отправился. За футболом из чата не следил тогда никто, ни у кого не было с собой приемника. И сотового у меня тогда еще не было. Я, конечно, сидел недалеко от лучшей девочки на свете, но, боже, как же я мечтал тогда, быть одновременно на пляже и следить за финалом.
С девочкой у меня так ничего не получилось, и она вообще на пляже, кажется, под вечер уже с кем-то целовалась. Уже не помню, как она выглядела и даже как ее звали, но до сих пор нет-нет, но вспоминаю, что это единственной мой пропущенный за много лет большой финал.
Я уже пятнадцать лет на Спортсе, каждое утро с него начинаю -- газета больше не нужна. И лезу сюда следить за ходом матчей, которые не могу в силу разных причин смотреть. Жалко, что Спортс не может ретроспективно исправить те два моих дня... Хотя, в общем, когда я сидел побитый и без денег, и потом, когда грустил на пляже, тоже и подумать не мог, что вообще возможно то, что вы делаете сейчас.
Так что, может, к вашему пятидесятилетию вы, ребят, мне и те два дня почините.
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Поздравляю! Я люблю Sports!
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Даже не верится, что уже столько лет прошло с тех пор как я, будучи подростком, начал ежедневно читать новости на сайте "Спорт сегодня". Мои искренние поздравления с юбилеем, спортс)
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Мой первый и единственный спортивный сайт. Году в 2010 появился интернет и я зашел на случайный сайт из поисковика и так на нем и остался. Потом уже узнал, что это самый популярный спортивный сайт в России)
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Самый популярный спортивный сайт, много неплохих материалов, широкий охват тематик.

Но, к сожалению, много зла делает Спортс. Целенаправленно и злонамеренно стравливает людей ради хайпа и кликов. Ради своей наживы (нормальная реклама вполне позволила бы сайту существовать, но с меньшей прибылью) рекламирует им буков , чтобы многие слабые на логику или склонные к азарту потеряли свои деньги. То есть читатели для редакции не люди, а лишь материал для заработка - "подписота" или "выхлоп".

Сайт тащит в новости любую дрянь (политику, ЛГБТ, самые неадекватные ответы из "обзвонов"), на которой можно хайпануть. Режет все новости и события на манюсенькие кусочки, чтобы увеличить поток новостей, сделать их ежеминутными. Количество рекламы на странице просто зашкаливает. И многое, многое другое. В общем все прекрасно, только слоган надо бы поменять.

Вместо "Мы делаем спорт лучше" нужно "Мы делаем мир хуже"
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Ответ Заборостроитель
https://youtu.be/XQvTLVk_RaQ?si=8kuEXBZ1Rt-Cvh4r&t=17 😅
А я подумал, что это отсылка к легендарному комментированию Черданцева дворового матча
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Ответ Mizuntrope88
Мы верили в тебя, сынок! Не зря Верой назвали.
Дочь капитана...
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Ответ Заборостроитель
https://youtu.be/XQvTLVk_RaQ?si=8kuEXBZ1Rt-Cvh4r&t=17 😅
о, помню это❤
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с юбилеем спортс ру
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С днём рождения! Всех отцов-основателей с праздником, а особенно Стаса Гридасова! Брат, это лучшее медиа о спорте! Будьте быстрее, выше , сильнее и лучше всех! Ура!
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Мира и процветания!
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Поздравляю и спасибо за вашу работу! Лучший ресурс Рунета!
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на 15 летие было круче. Обмельчали
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ребенок должен был вырасти и превратиться в Дудя
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Ответ Вера Алексеевна
С Днём Рождения. Но вырос я не "Вместе с вами". У меня другие ценности, взгляды и приоритеты.
Мы верили в тебя, сынок! Не зря Верой назвали.
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Ответ Александра Чиркова
Поздравляю вас с 25летием, наконец то вы повзрослеете по настоящему и начнете более ответственно подходить к материалам, которые печатаете,меньше будете разводить провокацию из ничего и и направлять ваших "ручных ботов" на неугодные вам комментарии
ООО, ботов подогнали
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Я давно уже стал патриотом спортса
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Рутина...ребята, вы создали продукт, который вошёл в утренние ритуалы сотен тысяч и миллионов людей - это достойно 👍🏻
Спасибо за ваш труд и удачи!
Следующие 25 должны быть лучше 🙌🏻☀️
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