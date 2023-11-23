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Стыки Евро-2024: Украина сыграет с Боснией, Израиль против Исландии

Евро-2024 Евро-2024
квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
Футбол Футбол

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2024. Это финальная часть квалификации, дальше только финальный турнир.

Украина против Боснии, Израиль против Исландии, Уэльс против Финляндии – пары, которая решила жеребьевка

Часть пар мы знали и без жеребьевки. Например, сетка C полностью определилась по итогам группового этапа отбора. Пара Польша – Эстония тоже сформировалась после окончания основной квалификации. Было ясно, что Уэльс, Израиль и Босния сыграют в полуфиналах дома. 

Не были понятны только судьбы Финляндии, Украины и Исландии. 

Напоминание: почему именно эти команды играют в стыках

Раньше квалификация на Евро и ЧМ заканчивалась стыками между командами, занявшими вторые или третьи места в группах. Сейчас отбор другой – в плей-офф попадают по результатам выступлений в Лиге наций-2022/23. Места в плей-офф получают победители групп в дивизионах А, В и С.

Если победитель группы отобрался на Евро через квалификацию, место в плей-офф получает следующая команда из того же дивизиона. Если в каком-то дивизионе остается меньше четырех команд (такова норма от каждого дивизиона), не прошедших отбор на Евро через основную квалификацию, то дополнительное место в стыках получает лучшая команда дивизиона D. Если в каком-то дивизионе остается меньше трех команд, не прошедших основную квалификацию, то дополнительное место получает лучшая команда по рейтингу Лиги наций, не прошедшая основную квалификацию. 

Вот как все работало в этот раз. В сильнейшей Лиге A лишь две команды не прошли на Евро через групповой этап отбора: Польша и Уэльс. Из-за этого дополнительное место в стыках получила Эстония как лучшая команда Лиги D и Исландия как лучшая команда по рейтингу Лиги наций из тех, кто не прошел основную квалификацию. Она стала пятой командой в стыках из Лиги B.

12 команд делятся на три сетки по четыре сборные в каждой. Там играются полуфиналы и финал. Три победителя финалов попадают на Евро.

Так как Израиль и Босния выиграли свои группы в Лиге наций, они остались в сетке В. При этом в сетке А не хватало одного участника, и им должен был стать кто-то из трио Финляндия-Украина-Исландия. Им стала Финляндия.

Стыки состоятся в марте 2024-го

Ближайшая важная дата – 2 декабря. Состоится жеребьевка группового этапа Евро-2024, где 21 сборная узнает соперников, но в группы будут включены и пока безымянные победители стыков из сеток А, В или С.

Победители стыков отправятся в четвертую корзину.

● 21 марта 2024 года – полуфиналы стыков.

● 26 марта 2024 года – финалы стыков.

● 14 июня – 14 июля 2024 года – Евро-2024.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron

70 комментариев

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Serge Vendino
Ответ Артур Кузьминский
У Украины сильнейшее поколение за всю историю независимости . Будет справедливо, если они поедут на ЕВРО
Украина тут в принципе сильнейшая сборная по идее. Но в стыках всякое бывает и дело не в справедливости, а в тренерских идеях, форме, настрое, удаче и т.д. Если судьи не будут чудить, как например в стыке Франция-Ирландия, пройдет тот, кто и должен это справедливо сделать.
+37
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Артур Кузьминский
У Украины сильнейшее поколение за всю историю независимости . Будет справедливо, если они поедут на ЕВРО
+42
-19
+23
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el diablo
Ответ madflava
Комментарий скрыт
какой важный комментарий
+22
-5
+17
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Ilya Shilovskiy
Казахам удачи!
+19
-6
+13
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КобеКириленко
Ответ Иван Иванов
Ну тут все понятно и предсказуемо:Польша, Украина,Греция. Если выйдет кто то другой сильно удивлюсь.
Ты отбор смотрел? Поляки еле обошли молдаван в самой слабой группе. Уэльс здорово играл против хорватов и турков. У Польши единственный шанс выйти это бойкотировать матч с Уэльсом.
+10
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uno_107
Ответ Dr. Andy
у сборной Украины есть дом?
Есть, но поехавший дед напал ((
+13
-6
+7
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Zombieset
Уточните еще в статье: все три победителя этих стыков автоматом попадают в четвертую корзину перед жеребьевкой финальной стадии?

Если так, то условные Польша/Уэльс, Украина, Греция делают 4-ую корзину вместе с Италией, Сербией и Швейцарией сильнее второй и третьей корзины.
+5
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+5
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ДнепрЧемпион1983
плохой жребий для украины. в бывшей югославии всегда тяжело играть. но возможно судья не будет так против украины свистеть как с италией
+7
-3
+4
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Витольд Бубеный
Ответ Mesut Ozil
верим в соседей kz
И ua)
+9
-5
+4
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паяльная лампа
Ответ Arty Novikoff
Матч Украина - Израиль. Стадион забит до отказа, но болельщиков не видно. Они все покрыты флагами своих стран. Футболисты выходят на поле также в формах цвета своих флагов. На израильских футболистах много шестиконечных звездочек, они похожи на новогодние игрушки. Перед матчем играет гимн. Но это не гимн Украины или гимн Израиля. Это гимн США. Весь стадион в благодарственном порыве также поет гимн США. Видеовключение из Вашингтона. Байден машет ручкой. Все футболисты, тренеры, и весь стадион встают на колени и в унисон кричат "Thank you, USA! Bless you, USA". Байден доволен. Спотыкаясь, он случайно выключает камеру. Далее играют гимны Украины и Израиля. Все это длится около часа, ведь каждый гимн поют по 11 раз, так как гимн поёт каждый полевой игрок обеих команд, включая вратарей. После каждого гимна минутные овации и слезы. Плачут футболисты, плачут судьи, плачут болельщики. Но болельщиков не видно, они все под флагами. Далее на поле выносят огромное чучело сами-знаете-кого. Сжигают прямо в центре поля. Во время сжигания команды в общем хороводе вокруг костра танцуют хава-нагилу. Затем каждый игрок команды обращается к телезрителям с просьбой перевести денег. На нужды армии. Каждый почему-то указывает отдельный счёт со своими личными реквизитами. Тем временем на поле появляются торговые ларьки, их успели поставить предприимчивые болельщики. Начинается торговля спиртным и флагами Израиля и Украины. Вдруг на поле приземляется вертолет. Из него выходят Зеленский и Нетаньяху. Они поют гимны своих стран и обещают покарать своих врагов. Затем еще раз поют гимн и улетают. Уже темно. Горят в унисон фонарики болельщиков, они уже синтезировали общий гимн Израиля и Украины, отныне это одна песня. Поет ведь стадион. Футбола сегодня уже не будет. УЕФА принимает решение допустить на ЕВРО обе команды. Занавес.
закусывать надо
+4
-1
+3
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dnovog
Ответ a2wai
Уэльсу, Исландии и Люксембургу хочется пожелать удачи и пройти на Евро. Их там очень ждут.
Когда забыл, что все 3 члены НАТО?)
+11
-8
+3
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Манул
Ответ Митя Коваленко
Поддержим наших боснийских братьев!
ваши братья эритрейцы
+10
-7
+3
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Mesut Ozil
верим в соседей kz
+8
-6
+2
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Андрей Васин
Ответ Игорь Ф,
И чем Италия рисковала?
а чем Италия рисковала в прошлых стыках с Македонией?)
боялись проиграть Эстонии)
+2
0
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Soap74
Украина и Греция свои пути выиграют уверенно, я думаю. Обе вышли бы напрямую, но не повезло с группой
+12
-11
+1
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Verziloff
Ответ Андрей Васин
тот, да не тот. не было бы Казахстана, Боснии, Исландии, Грузии и понятно Эстонии. а были бы норвежцы, шведы и внезапно черногорцы. хотя опять же, тогда последние два тура проходили бы не так. тех же казахов и ничья устраивала в Словении для 3-го места)
Я больше про уровень команд говорю, если убрать Эстонию. Но Эстония это вообще мрак, попала в стыки потому что заняла первое место в группе с Мальтой и Сан-Марино.
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Артем Денисов
Модератор
Ответ Zombieset
Уточните еще в статье: все три победителя этих стыков автоматом попадают в четвертую корзину перед жеребьевкой финальной стадии? Если так, то условные Польша/Уэльс, Украина, Греция делают 4-ую корзину вместе с Италией, Сербией и Швейцарией сильнее второй и третьей корзины.
Спасибо, уточнили!
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Serge Vendino
Ответ Zombieset
Уточните еще в статье: все три победителя этих стыков автоматом попадают в четвертую корзину перед жеребьевкой финальной стадии? Если так, то условные Польша/Уэльс, Украина, Греция делают 4-ую корзину вместе с Италией, Сербией и Швейцарией сильнее второй и третьей корзины.
Там в принципе вторая корзина слабейшей получается
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Андрей Васин
Ответ Verziloff
Эстония подарок, а не соперник для Польши. Команда заняла первое место в группе ЛН с Мальтой и Сан-Марино, вот это достижение. И почему не было стыков с победителем группы D1(Латвия, Молдавия, Андорра, Лихтенштейн)?. Кроме этого, в основном отборе в группе набрала только одно очко. Даже с учетом того, что нужно давать шанс слабым командам, это перебор
тут ещё прикол в том, что у Уэльса и Финляндии будет заруба с вероятностью чуть более, чем 100%. а у Польши второй стык подряд в полуфинале лафа и потом матч с уставшим соперником.
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Андрей Андреев
Самым бездарным вылетом украинцев в стыках был от Греции в 2009-м. Еще вспоминается фиаско украинцев со словенцами с фейлом Шовковского. Впрочем у россиян также были болезненные неудачи с этими же соперниками.
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summerglau
Ответ Arty Novikoff
Матч Украина - Израиль. Стадион забит до отказа, но болельщиков не видно. Они все покрыты флагами своих стран. Футболисты выходят на поле также в формах цвета своих флагов. На израильских футболистах много шестиконечных звездочек, они похожи на новогодние игрушки. Перед матчем играет гимн. Но это не гимн Украины или гимн Израиля. Это гимн США. Весь стадион в благодарственном порыве также поет гимн США. Видеовключение из Вашингтона. Байден машет ручкой. Все футболисты, тренеры, и весь стадион встают на колени и в унисон кричат "Thank you, USA! Bless you, USA". Байден доволен. Спотыкаясь, он случайно выключает камеру. Далее играют гимны Украины и Израиля. Все это длится около часа, ведь каждый гимн поют по 11 раз, так как гимн поёт каждый полевой игрок обеих команд, включая вратарей. После каждого гимна минутные овации и слезы. Плачут футболисты, плачут судьи, плачут болельщики. Но болельщиков не видно, они все под флагами. Далее на поле выносят огромное чучело сами-знаете-кого. Сжигают прямо в центре поля. Во время сжигания команды в общем хороводе вокруг костра танцуют хава-нагилу. Затем каждый игрок команды обращается к телезрителям с просьбой перевести денег. На нужды армии. Каждый почему-то указывает отдельный счёт со своими личными реквизитами. Тем временем на поле появляются торговые ларьки, их успели поставить предприимчивые болельщики. Начинается торговля спиртным и флагами Израиля и Украины. Вдруг на поле приземляется вертолет. Из него выходят Зеленский и Нетаньяху. Они поют гимны своих стран и обещают покарать своих врагов. Затем еще раз поют гимн и улетают. Уже темно. Горят в унисон фонарики болельщиков, они уже синтезировали общий гимн Израиля и Украины, отныне это одна песня. Поет ведь стадион. Футбола сегодня уже не будет. УЕФА принимает решение допустить на ЕВРО обе команды. Занавес.
А потом Arty Novikoff просыпается в oбдeлaнных штанах.
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Иван Иванов
Ну тут все понятно и предсказуемо:Польша, Украина,Греция.
Если выйдет кто то другой сильно удивлюсь.
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Артур Кузьминский
Почему матчи не на нейтральном поле? Почему легким движением чей-то руки, одна команда получает 15% ный перевес?
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ДнепрЧемпион1983
Ответ Андрей Васин
да не было тёрок, просто сделали очень дорогие билеты
в те годы между донецкими и киевскими регулярно что то было. ну может и билеты тоже
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Pink Floyd1276
Ответ Arty Novikoff
Матч Украина - Израиль. Стадион забит до отказа, но болельщиков не видно. Они все покрыты флагами своих стран. Футболисты выходят на поле также в формах цвета своих флагов. На израильских футболистах много шестиконечных звездочек, они похожи на новогодние игрушки. Перед матчем играет гимн. Но это не гимн Украины или гимн Израиля. Это гимн США. Весь стадион в благодарственном порыве также поет гимн США. Видеовключение из Вашингтона. Байден машет ручкой. Все футболисты, тренеры, и весь стадион встают на колени и в унисон кричат "Thank you, USA! Bless you, USA". Байден доволен. Спотыкаясь, он случайно выключает камеру. Далее играют гимны Украины и Израиля. Все это длится около часа, ведь каждый гимн поют по 11 раз, так как гимн поёт каждый полевой игрок обеих команд, включая вратарей. После каждого гимна минутные овации и слезы. Плачут футболисты, плачут судьи, плачут болельщики. Но болельщиков не видно, они все под флагами. Далее на поле выносят огромное чучело сами-знаете-кого. Сжигают прямо в центре поля. Во время сжигания команды в общем хороводе вокруг костра танцуют хава-нагилу. Затем каждый игрок команды обращается к телезрителям с просьбой перевести денег. На нужды армии. Каждый почему-то указывает отдельный счёт со своими личными реквизитами. Тем временем на поле появляются торговые ларьки, их успели поставить предприимчивые болельщики. Начинается торговля спиртным и флагами Израиля и Украины. Вдруг на поле приземляется вертолет. Из него выходят Зеленский и Нетаньяху. Они поют гимны своих стран и обещают покарать своих врагов. Затем еще раз поют гимн и улетают. Уже темно. Горят в унисон фонарики болельщиков, они уже синтезировали общий гимн Израиля и Украины, отныне это одна песня. Поет ведь стадион. Футбола сегодня уже не будет. УЕФА принимает решение допустить на ЕВРО обе команды. Занавес.
Пётр «Ручечник» Ручников:
- Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать!
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ДнепрЧемпион1983
Ответ кабан галльский
Я помню тогда радовался что нашим попали словенские ноунеймы, а украинцам греческие деды-пешеходы. По итогу одно из главных разочарований в детсве, так-то
был на той игре в донецке. более того жил в одном отеле с греками. что запомнилось кроме унылого 0-1 это дождина который чесал весь день и полупустой стадио очень вяло болевший. тогда какие то терки были между донецком - сборной и федерацией и люди бойкотировали игру.
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кабан галльский
Ответ Андрей Андреев
Самым бездарным вылетом украинцев в стыках был от Греции в 2009-м. Еще вспоминается фиаско украинцев со словенцами с фейлом Шовковского. Впрочем у россиян также были болезненные неудачи с этими же соперниками.
Я помню тогда радовался что нашим попали словенские ноунеймы, а украинцам греческие деды-пешеходы. По итогу одно из главных разочарований в детсве, так-то
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Андрей Васин
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Получается, Норвегия - сильнейшая по рейтингу команда, не попавшая даже в стыки... Здесь должен быть какой-то троллинг про ЗМ, но я не умею :)
их не спас бы даже реализованный пеналь на Мудрике, потому что тогда в А ушла бы Италия)
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uno_107
Ответ Байкалыч
Поймал себя на мысли, что ближайший Евро как будто в среднем ниже по уровню, чем прошлые турниры. Какие-то блеклые команды. Непонятная Германия, проигрывающая всякому хламу. Постепенно умирающая Италия, которую возможно подтащили за ушки (как обычно поиспользовав глупую, но дающую хохлушку). Бельгия с её сменой поколений и надеждами на Лукаку, хотя вингер из МанСити сейчас и в огне. Хорватия в аналогичном положении, мы совсем недавно видели её уровень с нашей сборной - ничего особенного, при том что это топ-сборная, а прошло уже сколько? Года два, они явно не стали лучше. Очень средняя Голландия, хотя может вылезут из группы за счёт тактики и организации, но супер-гениев футбола в составе нет. Ну а дальше просто откровенный сброд из Шотландий, Румыний, Словаков, Словений, Албаний и тд, ещё из плей-офф кто-то похожего уровня подтянется. Остаются Португалы, Англы, Франсе и Испанцы без Гави. Вот кто-то из этих ребят должен забрать чашку. Групповой этап можно не смотреть, уровень первых стадий Лиги Наций, а вот дальше пересечения этой четверки интересно будет глянуть.
глупая, но дающая - это ты про свою мaмy?
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Андрей Васин
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Хоть убей, но я не понимаю, как Исландия могла стать ЛУЧШЕЙ по рейтингу Лиги наций, если она ниже Украины и Финляндии среди непрошедших квалификацию?
лучшей из непопадающих) Украина и Финляндия в любом случае играли бы в Пути Б. а Исландия получила право на жеребилово только благодаря тому, что в Пути А не хватало команды. только не спрашивай, зачем вообще нужно жеребилово - если можно просто сразу было Исландию добавлять в Лигу А. это никому не известно, кроме УЕФА ))
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vital_customs
Ответ Arty Novikoff
Матч Украина - Израиль. Стадион забит до отказа, но болельщиков не видно. Они все покрыты флагами своих стран. Футболисты выходят на поле также в формах цвета своих флагов. На израильских футболистах много шестиконечных звездочек, они похожи на новогодние игрушки. Перед матчем играет гимн. Но это не гимн Украины или гимн Израиля. Это гимн США. Весь стадион в благодарственном порыве также поет гимн США. Видеовключение из Вашингтона. Байден машет ручкой. Все футболисты, тренеры, и весь стадион встают на колени и в унисон кричат "Thank you, USA! Bless you, USA". Байден доволен. Спотыкаясь, он случайно выключает камеру. Далее играют гимны Украины и Израиля. Все это длится около часа, ведь каждый гимн поют по 11 раз, так как гимн поёт каждый полевой игрок обеих команд, включая вратарей. После каждого гимна минутные овации и слезы. Плачут футболисты, плачут судьи, плачут болельщики. Но болельщиков не видно, они все под флагами. Далее на поле выносят огромное чучело сами-знаете-кого. Сжигают прямо в центре поля. Во время сжигания команды в общем хороводе вокруг костра танцуют хава-нагилу. Затем каждый игрок команды обращается к телезрителям с просьбой перевести денег. На нужды армии. Каждый почему-то указывает отдельный счёт со своими личными реквизитами. Тем временем на поле появляются торговые ларьки, их успели поставить предприимчивые болельщики. Начинается торговля спиртным и флагами Израиля и Украины. Вдруг на поле приземляется вертолет. Из него выходят Зеленский и Нетаньяху. Они поют гимны своих стран и обещают покарать своих врагов. Затем еще раз поют гимн и улетают. Уже темно. Горят в унисон фонарики болельщиков, они уже синтезировали общий гимн Израиля и Украины, отныне это одна песня. Поет ведь стадион. Футбола сегодня уже не будет. УЕФА принимает решение допустить на ЕВРО обе команды. Занавес.
хватит пить денатурат
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-3
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Андрей Васин
Ответ Verziloff
Главный смысл Лиги Наций протянуть в стыки сборные из группы А, которые умудрились завалить основной отбор! "В сильнейшей Лиге A лишь две команды не прошли на Евро через групповой этап отбора: Польша и Уэльс. Из-за этого дополнительное место в стыках получила Эстония как лучшая команда Лиги D и Исландия как лучшая команда по рейтингу Лиги наций из тех, кто не прошел основную квалификацию" Если бы из группы А не отобралось 4 команды, то у Эстонии никаких шансов попасть в стыки не было бы. А подавалось все как шанс для отбора слабых команд, а на самом деле это подстраховка для сильных. И вообще, если бы в стыки попадали команды занявшие 3 места в отборочной группе, то состав участников был бы примерно тот же самый, ну и зачем все это тогда?
тот, да не тот. не было бы Казахстана, Боснии, Исландии, Грузии и понятно Эстонии. а были бы норвежцы, шведы и внезапно черногорцы. хотя опять же, тогда последние два тура проходили бы не так. тех же казахов и ничья устраивала в Словении для 3-го места)
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Dronetz02
Ответ Arty Novikoff
Матч Украина - Израиль. Стадион забит до отказа, но болельщиков не видно. Они все покрыты флагами своих стран. Футболисты выходят на поле также в формах цвета своих флагов. На израильских футболистах много шестиконечных звездочек, они похожи на новогодние игрушки. Перед матчем играет гимн. Но это не гимн Украины или гимн Израиля. Это гимн США. Весь стадион в благодарственном порыве также поет гимн США. Видеовключение из Вашингтона. Байден машет ручкой. Все футболисты, тренеры, и весь стадион встают на колени и в унисон кричат "Thank you, USA! Bless you, USA". Байден доволен. Спотыкаясь, он случайно выключает камеру. Далее играют гимны Украины и Израиля. Все это длится около часа, ведь каждый гимн поют по 11 раз, так как гимн поёт каждый полевой игрок обеих команд, включая вратарей. После каждого гимна минутные овации и слезы. Плачут футболисты, плачут судьи, плачут болельщики. Но болельщиков не видно, они все под флагами. Далее на поле выносят огромное чучело сами-знаете-кого. Сжигают прямо в центре поля. Во время сжигания команды в общем хороводе вокруг костра танцуют хава-нагилу. Затем каждый игрок команды обращается к телезрителям с просьбой перевести денег. На нужды армии. Каждый почему-то указывает отдельный счёт со своими личными реквизитами. Тем временем на поле появляются торговые ларьки, их успели поставить предприимчивые болельщики. Начинается торговля спиртным и флагами Израиля и Украины. Вдруг на поле приземляется вертолет. Из него выходят Зеленский и Нетаньяху. Они поют гимны своих стран и обещают покарать своих врагов. Затем еще раз поют гимн и улетают. Уже темно. Горят в унисон фонарики болельщиков, они уже синтезировали общий гимн Израиля и Украины, отныне это одна песня. Поет ведь стадион. Футбола сегодня уже не будет. УЕФА принимает решение допустить на ЕВРО обе команды. Занавес.
Вот что бывает, когда домашний излучатель включен круглосуточно.
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coimbra
Ответ dnovog
Когда забыл, что все 3 члены НАТО?)
ему ещё методичку на этот счёт не прислали...
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Zerocool789
Надо выходить на ЕВРО2024
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Алексѣй Пестовъ
Польша, Украина и Греция, думаю
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Получается, Норвегия - сильнейшая по рейтингу команда, не попавшая даже в стыки... Здесь должен быть какой-то троллинг про ЗМ, но я не умею :)
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Игорь Ф,
И чем Италия рисковала?
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Verziloff
Эстония подарок, а не соперник для Польши. Команда заняла первое место в группе ЛН с Мальтой и Сан-Марино, вот это достижение. И почему не было стыков с победителем группы D1(Латвия, Молдавия, Андорра, Лихтенштейн)?. Кроме этого, в основном отборе в группе набрала только одно очко. Даже с учетом того, что нужно давать шанс слабым командам, это перебор
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Atsuktuvas
Плей-офф - дело коварное. И каждый может найти свои шансы. Пожалуй, только Эстония никак не представляется на ЕВРО. А в "Пути С" и Люксембургу не удивлюсь.
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Кавабунга Шреддоголовый
Хоть убей, но я не понимаю, как Исландия могла стать ЛУЧШЕЙ по рейтингу Лиги наций, если она ниже Украины и Финляндии среди непрошедших квалификацию?
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ДнепрЧемпион1983
был три дня назад в стокгольме на швеция эстония. до 60 мин смог это вытерпеть потом ушел . эстония против немотивированной швеции за это время пару раз центр поля перешла. уровень евро конечно растет.
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a2wai
Ответ dnovog
Когда забыл, что все 3 члены НАТО?)
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Madcomposer
Ответ Zombieset
Уточните еще в статье: все три победителя этих стыков автоматом попадают в четвертую корзину перед жеребьевкой финальной стадии? Если так, то условные Польша/Уэльс, Украина, Греция делают 4-ую корзину вместе с Италией, Сербией и Швейцарией сильнее второй и третьей корзины.
Ну так и хорошо же
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dnovog
Ответ a2wai
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Я не пью и я настоящий патриот России! (в отличии от некоторых)))
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a2wai
Ответ dnovog
Я не пью и я настоящий патриот России! (в отличии от некоторых)))
Как скажешь)
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exshepardjack
Ответ a2wai
Уэльсу, Исландии и Люксембургу хочется пожелать удачи и пройти на Евро. Их там очень ждут.
ну у первых двух норм болельщики и олдскульный футбол
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Фуфик Полосатый
Ответ Recoba_20
Сильнейшее поколение играло в 1/4 ЧМ
сомнительно. Да и без тренера по сути.
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Ganibale
Ответ Артур Кузьминский
У Украины сильнейшее поколение за всю историю независимости . Будет справедливо, если они поедут на ЕВРО
Выиграют два матча значит пройдут справедливо, не выиграют значит не пройдут справедливо.
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master_of_dzen
Ответ Артур Кузьминский
У Украины сильнейшее поколение за всю историю независимости . Будет справедливо, если они поедут на ЕВРО
скажи это итальянцам отлетевших от Сев.Македонии в прошлых стыках)) на то они и стыки что всякое может произойти
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