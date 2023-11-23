Стыки Евро-2024: Украина сыграет с Боснией, Израиль против Исландии

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2024. Это финальная часть квалификации, дальше только финальный турнир.

Украина против Боснии, Израиль против Исландии, Уэльс против Финляндии – пары, которая решила жеребьевка

Часть пар мы знали и без жеребьевки. Например, сетка C полностью определилась по итогам группового этапа отбора. Пара Польша – Эстония тоже сформировалась после окончания основной квалификации. Было ясно, что Уэльс, Израиль и Босния сыграют в полуфиналах дома.

Не были понятны только судьбы Финляндии, Украины и Исландии.

Напоминание: почему именно эти команды играют в стыках

Раньше квалификация на Евро и ЧМ заканчивалась стыками между командами, занявшими вторые или третьи места в группах. Сейчас отбор другой – в плей-офф попадают по результатам выступлений в Лиге наций-2022/23. Места в плей-офф получают победители групп в дивизионах А, В и С.

Если победитель группы отобрался на Евро через квалификацию, место в плей-офф получает следующая команда из того же дивизиона. Если в каком-то дивизионе остается меньше четырех команд (такова норма от каждого дивизиона), не прошедших отбор на Евро через основную квалификацию, то дополнительное место в стыках получает лучшая команда дивизиона D. Если в каком-то дивизионе остается меньше трех команд, не прошедших основную квалификацию, то дополнительное место получает лучшая команда по рейтингу Лиги наций, не прошедшая основную квалификацию.

Вот как все работало в этот раз. В сильнейшей Лиге A лишь две команды не прошли на Евро через групповой этап отбора: Польша и Уэльс. Из-за этого дополнительное место в стыках получила Эстония как лучшая команда Лиги D и Исландия как лучшая команда по рейтингу Лиги наций из тех, кто не прошел основную квалификацию. Она стала пятой командой в стыках из Лиги B.

12 команд делятся на три сетки по четыре сборные в каждой. Там играются полуфиналы и финал. Три победителя финалов попадают на Евро.

Так как Израиль и Босния выиграли свои группы в Лиге наций, они остались в сетке В. При этом в сетке А не хватало одного участника, и им должен был стать кто-то из трио Финляндия-Украина-Исландия. Им стала Финляндия.

Стыки состоятся в марте 2024-го

Ближайшая важная дата – 2 декабря. Состоится жеребьевка группового этапа Евро-2024, где 21 сборная узнает соперников, но в группы будут включены и пока безымянные победители стыков из сеток А, В или С.

Победители стыков отправятся в четвертую корзину.

● 21 марта 2024 года – полуфиналы стыков.

● 26 марта 2024 года – финалы стыков.

● 14 июня – 14 июля 2024 года – Евро-2024.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron