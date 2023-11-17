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Месси хватал за горло, Угарте изображал минет: грязнейший матч Аргентины и Уругвая

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Аргентина проиграла впервые за год – Уругваю (0:2). На поле было очень жарко.

«Нам было некомфортно всю игру». Месси получал по ногам и жутко злился

В середине первого тайма вспыхнуло несколько стычек.

Первая – на 20-й минуте, когда Лео Месси ударил соперника локтем и затем потолкался. От Аргентины участвовали Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Поль и Энцо Фернандес, от уругвайцев – Матиас Винья, Себастьян Касерес и Матиас Оливера.

Месси сначала пытался гасить конфликт, но в итоге толкнул Оливеру, а потом прихватил его за горло.

«Нам было некомфортно всю игру. У Уругвая атлетичная команда, они хорошо взаимодействуют друг с другом. Против них всегда так», – отметил Лео после матча.

Через две минуты футболисты снова повздорили – и Мануэль Угарте изобразил минет, глядя на Де Поля. Возможно, вспомнил, как Родриго радовался Кубку мира.

«Мы навсегда останемся в истории. Кто сомневался во мне – сосите мой член», – эмоции Де Поля из раздевалки.

Как пишет аргентинский телеканал TyC Sports, Угарте и Де Поль поругались за несколько минут до провокации. Тогда Родриго толкнул соперника, чем спровоцировал Оливеру.

После второй фазы конфликта сборная Аргентины получила право на штрафной. Де Поль перед ударом спорил с Угарте, а в ответ игрок сборной Уругвая изобразил минет и сказал: «Ты подсос Месси».

Лео в послематчевом интервью посоветовал молодым уругвайцам проникнуться уважением к сопернику, по примеру опытных футболистов. «Это нормально для таких матчей – это квалификация, а Уругвай всегда такой. Ничего особенного.

Предпочитаю не говорить то, что думаю. Но этим молодым людям, а у них выросло хорошее поколение, нужно учиться уважению у старших, потому что эти матчи всегда были напряженными, но в них было и большое уважение. Им стоит немного поучиться», – считает Лео.

При этом Месси даже не получил карточку, как и все остальные участники стычки. Лео и сам часто получал по ногам: собрал на себе аж пять фолов.

Матч получился жестким: в сумме 33 нарушения (22 у Аргентины, 11 – у Уругвая) и семь желтых карточек (4 аргентинских и 3 уругвайских).

Что еще запомнилось: Месси с очередной наградой, а сборная – с первым поражением за 15 матчей

Перед выходом на поле Лео был куда радостнее: на матч приехал Хуан Рикельме и вручил ему очередную награду, сборная отблагодарила за восьмой «Золотой мяч».

Празднование

Месси провел весь матч, но ничем не помог: уругвайцы выиграли 2:0 благодаря голам Рональда Араухо и Дарвина Нуньеса. Так прервалась 14-матчевая серия Аргентины без поражений, в прошлый раз уступали еще в первом туре группового этапа ЧМ против Саудовской Аравии (1:2).

«Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, никогда больше не проиграем, – уверен главный тренер аргентинцев Лионель Скалони. – Нас нельзя считать непобедимыми – я говорил это раньше и продолжу говорить».

При этом аргентинцы по-прежнему первые в южноамериканском отборе ЧМ-2026. Уругвай на втором месте с отставанием в два очка. Чтобы точно поехать на чемпионат мира, нужно попасть в топ-6 – вероятно, с этим справятся и те, и другие.

Месси или Холанд: а что говорят данные?

26 комментариев

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Gleb
Камон, обычный матч для Южной Америки
+28
-2
+26
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AntPunch
Наконец-то на провокаторов и мерзавцев нашлись еще большие провокаторы. Карма из э битч
+17
-3
+14
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Aktan
le PODSOS a Messi
+12
-3
+9
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Vals
Приплетать сюда незаслуженный золотой мяч и прочее - лишнее.

Но разве такое хватание за горло не красная карточка? Даже не жёлтая? 😐
+8
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+7
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Headly
в ЮА отборе всегда рубилово идёт и частенько за гранью
+7
-2
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Zombieset
Бьелса Бразилию до этого обыграл, а теперь Аргеннину следом. Бразилию Уругвай в последний раз обыгрывал в 2001 году, Аргентину - в 2013.
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Гриша
День минета на спортсе. Ждём комментарии Петржелы и Канчельскиса по этому поводу
+2
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VladCory
Отличный матч. У Уругвая подросло хорошее поколение + Бьелса. Отдельно рад за придурка мартинеза - первый личная пенка, второй Дарвин из него клоуна сделал, с двух замахов в очечко ))) Месси, кстати, респект - хамил, рубил и быковал наравне со всеми, не отлынивал )
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a2wai
В очередной раз отбор в Южной Америке на ЧМ показывает, насколько гнилым человеком является лионель месси) Но его фанаты и дальше будут его поддерживать)
+3
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MajestySport
Гнобят картонку даже в своей отборочной зоне, ярко показвает отношение футболистов к нему после липовых наград
+13
-12
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Макс Николаев
Это вы еще матчи чемпионата Аргентины не смотрите - грязный стиль там норма.
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Pushka Zotova
А по игре - Де Поль, Месси и прочее аргентинское быдло, написанный для вас в ФИФА сказочный сценарий закончился, заработанное на сказке бабло посчитано и рассовано по карманам, вы уже никому не нужны, дождь из пенальти и безнаказанная грубость остались на ЧМ - так что добро пожаловать на свое истинное место в футбольной табели о рангах
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Гамарджоба Генацвале
Месси и своим бы сказать, чтобы уважали соперника и старших. Да и самому Месси не помешало бы. На деда больного раком после матча попер.Смех да и только, ещё других учит.
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Геннадий Тимченко
Ответ Дмитрий Рабко
Этот им вирус привёз из Майами один любитель пиццы.
забавно - на поле вел себя по свински (и, как обычно, абсолютно безнаказанно) - а в статье придумали, что он якобы просил относится к соперникам с уважением 🤣🤣🤣автор, браво👏👏👏
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Андрей Балабаев
Ответ Zdarov Biduy
А про Мостового забыли? А Григорян?
Мостовой: разве это минет? Вот в наше время и без лицензии минет делали
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Михаил Иванов
Ответ Гриша
День минета на спортсе. Ждём комментарии Петржелы и Канчельскиса по этому поводу
Только Зарема может профессионально прокомментировать.
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TiNO
Странно, что никому красную не показали. Как по мне, минимум одна точная должна была быть
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korysh
там других матчей не бывает, просто тут внимание привлекло из-за Месси
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Momos
"Лео в послематчевом интервью посоветовал молодым уругвайцам проникнуться уважением"
А своим товарищам по сборной проникнуться уважением к французам он не посоветовал.
+2
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Семён Жуйло
Какая прелесть. Аргентинцы забыли как играют в Южной Америке? Или решили, что чемпионов, как небожителей больше никто тронуть не решится?
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achrustalev
Ничего удивительного — типичный южноамериканский футбол. Это еще лайтовый матч по их меркам.
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