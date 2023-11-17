Месси хватал за горло, Угарте изображал минет: грязнейший матч Аргентины и Уругвая

Аргентина проиграла впервые за год – Уругваю (0:2). На поле было очень жарко.

«Нам было некомфортно всю игру». Месси получал по ногам и жутко злился

В середине первого тайма вспыхнуло несколько стычек.

Первая – на 20-й минуте, когда Лео Месси ударил соперника локтем и затем потолкался. От Аргентины участвовали Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Поль и Энцо Фернандес, от уругвайцев – Матиас Винья, Себастьян Касерес и Матиас Оливера.

Месси сначала пытался гасить конфликт, но в итоге толкнул Оливеру, а потом прихватил его за горло.

«Нам было некомфортно всю игру. У Уругвая атлетичная команда, они хорошо взаимодействуют друг с другом. Против них всегда так», – отметил Лео после матча.

Через две минуты футболисты снова повздорили – и Мануэль Угарте изобразил минет, глядя на Де Поля. Возможно, вспомнил, как Родриго радовался Кубку мира.

«Мы навсегда останемся в истории. Кто сомневался во мне – сосите мой член», – эмоции Де Поля из раздевалки.

Как пишет аргентинский телеканал TyC Sports, Угарте и Де Поль поругались за несколько минут до провокации. Тогда Родриго толкнул соперника, чем спровоцировал Оливеру.

После второй фазы конфликта сборная Аргентины получила право на штрафной. Де Поль перед ударом спорил с Угарте, а в ответ игрок сборной Уругвая изобразил минет и сказал: «Ты подсос Месси».

Лео в послематчевом интервью посоветовал молодым уругвайцам проникнуться уважением к сопернику, по примеру опытных футболистов. «Это нормально для таких матчей – это квалификация, а Уругвай всегда такой. Ничего особенного.

Предпочитаю не говорить то, что думаю. Но этим молодым людям, а у них выросло хорошее поколение, нужно учиться уважению у старших, потому что эти матчи всегда были напряженными, но в них было и большое уважение. Им стоит немного поучиться», – считает Лео.

При этом Месси даже не получил карточку, как и все остальные участники стычки. Лео и сам часто получал по ногам: собрал на себе аж пять фолов.

Матч получился жестким: в сумме 33 нарушения (22 у Аргентины, 11 – у Уругвая) и семь желтых карточек (4 аргентинских и 3 уругвайских).

Что еще запомнилось: Месси с очередной наградой, а сборная – с первым поражением за 15 матчей

Перед выходом на поле Лео был куда радостнее: на матч приехал Хуан Рикельме и вручил ему очередную награду, сборная отблагодарила за восьмой «Золотой мяч».

Месси провел весь матч, но ничем не помог: уругвайцы выиграли 2:0 благодаря голам Рональда Араухо и Дарвина Нуньеса. Так прервалась 14-матчевая серия Аргентины без поражений, в прошлый раз уступали еще в первом туре группового этапа ЧМ против Саудовской Аравии (1:2).

«Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, никогда больше не проиграем, – уверен главный тренер аргентинцев Лионель Скалони. – Нас нельзя считать непобедимыми – я говорил это раньше и продолжу говорить».

При этом аргентинцы по-прежнему первые в южноамериканском отборе ЧМ-2026. Уругвай на втором месте с отставанием в два очка. Чтобы точно поехать на чемпионат мира, нужно попасть в топ-6 – вероятно, с этим справятся и те, и другие.