«В Газе погибнет 9 детей, пока я закончу один матч». Новичок «Майнца» поддержал Палестину – и вступил в прямой конфликт с клубом

Громкий скандал с Анваром Эль-Гази.

В «Майнце» развивается громкий скандал, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке – с участием полузащитника Анвара Эль-Гази.

Эль-Гази публично поддержал Палестину и опроверг заявление «Майнца». Сейчас он в «отпуске по болезни»

Анвар после обострения ситуации высказался в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Там же был лозунг об освобождении Палестины.

После этого «Майнц» отстранил Эль-Гази от игр и тренировок. Долетали слухи и о возможном расторжении контракта, клубу пришлось реагировать. Пресс-служба «Майнца» объяснила, что Анвар в беседе с руководством четко дистанцировался от действий ХАМАС, выразил сочувствие жертвам конфликта, а также дал понять, что не ставит под сомнение право на существование Израиля.

Эль-Гази отделался предупреждением, клуб обещал допустить его к тренировкам. Показалось, история затухает, но через пару дней Анвар опубликовал новый пост, где заявил, что не отказывается от слов, написанных 27 октября: «Осуждаю убийство всех невинных мирных жителей в Палестине и Израиле. Я за мирный Ближний Восток».

Анвар написал большой пост, где высказался против войны и насилия. А еще привел несколько жутких цифр. «Не может быть никакого оправдания убийству более 3500 детей в Газе за последние три недели. Как мы, весь мир, можем хранить молчание, когда, по данным благотворительной организации «Спасите детей», каждые 10 минут в Газе погибает один ребенок. Это девять детей, убитых к тому времени, как я закончу футбольный матч. Это число растет с каждым днем.

Я, как и мы все, не должны сознательно хранить молчание. Мы должны призвать к прекращению убийств в Газе немедленно!» – заявил Эль-Гази.

«Майнц» в ответ проведет «юридическую экспертизу, а затем оценит ситуацию». Клуб сообщил, что Эль-Гази в понедельник взял отпуск по болезни и пока не участвует в тренировках.

Эль-Гази в детстве ненавидел тренироваться. И выбрал Нидерланды вместо Марокко по совету Криштиану

Эль-Гази прошел сразу несколько академий в Нидерландах: «Барендрехта», «Фейеноорда», «Спарты» и «Аякса». У парня был сложный характер – он ненавидел муторные тренировки, зато обожал играть. Анвар начал работать лишь во взрослом футболе.

Тогда Эль-Гази решал, за какую сборную играть: Нидерланды или Марокко (второе гражданство). Анвар послушал совет от Криштиану Роналду. «На твоем месте я бы выбрал Голландию», – ответил кумир. Эль-Гази дебютировал за сборную еще в октябре 2015-го – провел два матча в отборе к Евро-2016, даже отметился голевой с Казахстаном (2:1). Правда, после этого Анвар ни разу не ездил в сборную.

Эль-Гази начал взрослую карьеру в «Аяксе»: 23+16 в 100 матчах позволили уехать в «Лилль» за 7 млн евро. Эль-Гази считался дико талантливым: в молодости им интересовались «Рома», «Ливерпуль», «Милан» и другие заметные клубы.

Правда, со временем Эль-Гази многое растерял: в «Лилле» забил только шесть мячей в 44 играх, потом был неплохой отрезок в «Астон Вилле» (26+16 в 119 матчах) и затухание в «Эвертоне» и ПСВ. В сентябре 2023-го «Майнц» забрал его свободным агентом – нужно реанимировать карьеру, а тут мощнейший скандал из-за политики.

Бензема, Озил и Фекир тоже выступили за палестинцев. Переживают за мирных жителей Газы

Эль-Гази далеко не единственный футболист, поддержавший Палестину. Ниже – несколько ярких высказываний.

Карим Бензема назвал бомбардировки Израиля несправедливыми: «Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир в соцсетях опубликовал фото Нельсона Манделы и цитату, произнесенную бывшим президентом ЮАР во время одного из выступлений в 1997 году: «Наша свобода будет неполной без свободы палестинцев».

«Непоколебимая поддержка народу Палестины и нашим братьям и сестрам, слишком долго страдавшим от апартеида. Пусть будут восстановлены справедливость и мир», – написал Фекир.

Месут Озил, завершивший карьеру весной этого года, жаждет мира: «Молюсь за человечество. 🤲🏼 Молюсь о мире. 🤲🏼🇵🇸 На войне гибнут невинные люди и особенно невинные дети – с обеих сторон. Это так душераздирающе и грустно. 😥💔 Пожалуйста, остановите войну! ❌❌❌»

Фото: IMAGO/Revierfoto, IMAGO/Anke Waelischmiller/Global Look Press; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos