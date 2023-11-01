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«В Газе погибнет 9 детей, пока я закончу один матч». Новичок «Майнца» поддержал Палестину – и вступил в прямой конфликт с клубом

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Громкий скандал с Анваром Эль-Гази.

В «Майнце» развивается громкий скандал, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке – с участием полузащитника Анвара Эль-Гази.

Эль-Гази публично поддержал Палестину и опроверг заявление «Майнца». Сейчас он в «отпуске по болезни»

Анвар после обострения ситуации высказался в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Там же был лозунг об освобождении Палестины.

После этого «Майнц» отстранил Эль-Гази от игр и тренировок. Долетали слухи и о возможном расторжении контракта, клубу пришлось реагировать. Пресс-служба «Майнца» объяснила, что Анвар в беседе с руководством четко дистанцировался от действий ХАМАС, выразил сочувствие жертвам конфликта, а также дал понять, что не ставит под сомнение право на существование Израиля.

Эль-Гази отделался предупреждением, клуб обещал допустить его к тренировкам. Показалось, история затухает, но через пару дней Анвар опубликовал новый пост, где заявил, что не отказывается от слов, написанных 27 октября: «Осуждаю убийство всех невинных мирных жителей в Палестине и Израиле. Я за мирный Ближний Восток».

Анвар написал большой пост, где высказался против войны и насилия. А еще привел несколько жутких цифр. «Не может быть никакого оправдания убийству более 3500 детей в Газе за последние три недели. Как мы, весь мир, можем хранить молчание, когда, по данным благотворительной организации «Спасите детей», каждые 10 минут в Газе погибает один ребенок. Это девять детей, убитых к тому времени, как я закончу футбольный матч. Это число растет с каждым днем.

Я, как и мы все, не должны сознательно хранить молчание. Мы должны призвать к прекращению убийств в Газе немедленно!» – заявил Эль-Гази.

«Майнц» в ответ проведет «юридическую экспертизу, а затем оценит ситуацию». Клуб сообщил, что Эль-Гази в понедельник взял отпуск по болезни и пока не участвует в тренировках.

Эль-Гази в детстве ненавидел тренироваться. И выбрал Нидерланды вместо Марокко по совету Криштиану

Эль-Гази прошел сразу несколько академий в Нидерландах: «Барендрехта», «Фейеноорда», «Спарты» и «Аякса». У парня был сложный характер – он ненавидел муторные тренировки, зато обожал играть. Анвар начал работать лишь во взрослом футболе.

Тогда Эль-Гази решал, за какую сборную играть: Нидерланды или Марокко (второе гражданство). Анвар послушал совет от Криштиану Роналду. «На твоем месте я бы выбрал Голландию», – ответил кумир. Эль-Гази дебютировал за сборную еще в октябре 2015-го – провел два матча в отборе к Евро-2016, даже отметился голевой с Казахстаном (2:1). Правда, после этого Анвар ни разу не ездил в сборную.

Эль-Гази начал взрослую карьеру в «Аяксе»: 23+16 в 100 матчах позволили уехать в «Лилль» за 7 млн евро. Эль-Гази считался дико талантливым: в молодости им интересовались «Рома», «Ливерпуль», «Милан» и другие заметные клубы.

Правда, со временем Эль-Гази многое растерял: в «Лилле» забил только шесть мячей в 44 играх, потом был неплохой отрезок в «Астон Вилле» (26+16 в 119 матчах) и затухание в «Эвертоне» и ПСВ. В сентябре 2023-го «Майнц» забрал его свободным агентом – нужно реанимировать карьеру, а тут мощнейший скандал из-за политики.

Бензема, Озил и Фекир тоже выступили за палестинцев. Переживают за мирных жителей Газы

Эль-Гази далеко не единственный футболист, поддержавший Палестину. Ниже – несколько ярких высказываний.

Карим Бензема назвал бомбардировки Израиля несправедливыми: «Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир в соцсетях опубликовал фото Нельсона Манделы и цитату, произнесенную бывшим президентом ЮАР во время одного из выступлений в 1997 году: «Наша свобода будет неполной без свободы палестинцев».

«Непоколебимая поддержка народу Палестины и нашим братьям и сестрам, слишком долго страдавшим от апартеида. Пусть будут восстановлены справедливость и мир», – написал Фекир.

Месут Озил, завершивший карьеру весной этого года, жаждет мира: «Молюсь за человечество. 🤲🏼 Молюсь о мире. 🤲🏼🇵🇸 На войне гибнут невинные люди и особенно невинные дети – с обеих сторон. Это так душераздирающе и грустно. 😥💔 Пожалуйста, остановите войну! ❌❌❌»

«Нас пытаются заткнуть». Здесь все, кто поддержал Палестину

Фото: IMAGO/Revierfoto, IMAGO/Anke Waelischmiller/Global Look Press; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos

75 комментариев

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Groznyi2024
Ответ poggrugrugr
Что-то за мирных они не переживали, когда Хамас расстреливал мирных израильтян в приграничных зоне и когда Хамас брал заложников. Все видели, как клали полуголую девушку-заложницу в пикап, а остальные еще на нее плевали. Храбрый Хамас прячется за мирными, а потом рассказывает, как Израиль их убивает:) Вот же лицемеры
Это идет в какое-то сравнение с 3500 убитых детей за 3 недели? Те люди, которые туда поехали, знали и понимали на что шли и какие риски могут быть. Что понимает 3 месячный ребенок, которому осколок прилетает в сердце или 5 летний, которому отрывает ноги?
+35
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+20
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poggrugrugr
Что-то за мирных они не переживали, когда Хамас расстреливал мирных израильтян в приграничных зоне и когда Хамас брал заложников. Все видели, как клали полуголую девушку-заложницу в пикап, а остальные еще на нее плевали.

Храбрый Хамас прячется за мирными, а потом рассказывает, как Израиль их убивает:) Вот же лицемеры
+38
-22
+16
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uchiyamada
не слежу за соцсетями футболистов, уверен, 7 октября они также дружно осудили зверства ХАМАСовцев и высказались в поддержку мира и невинных жертв.
+26
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+14
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Ibra Meji
Пишущие всякое про оправдание Израиля... Или вы слепы или считаете, что другие не владеют информацией про то, что творит Израиль в Палестине в последние десятки лет.
+12
-4
+8
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Nick Crosier
Сейчас многие видят что такое СВО,а что такое война. Израиль просто стирает с лица земли все. Уничтожает больницы,детей,стариков,мирных граждан. Бьет без разбору.Так же поступали и украинские военные по отношению к жителям ДНР и ЛНР. И где санкции против Ищраиля? разрывы отношений,уход компаний и призывы судить правительство Израиля в Гааге. Лицемерие и двойные стандарты давно стали визитной карточкой ЕС и США.
То есть по-вашему Мариуполь, Бахмут и прочие города Украины не стёрты?
+17
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Тюменский медвежонок
Ответ Groznyi2024
ВСУ и нацбаты тоже прикрывались, однако у наших как-то получилось точечно устранять, без тысяч погибших детей за все время.
вы не понимаете это другое!!!!!1 если бы Россия подобное сделала в условном Мариуполе - нас бы поливали и называли животными и что Россия трусливая и по мирному населению бьет и истребляет, то ли дело Израиль... нужно всегда помнить простую истину ОДНИМ МОЖНО - ДРУГИМ НЕЛЬЗЯ и в таком случае "подобным комментаторам" плевать на самом деле на людей, ведь забавно получается как первый комментарий пишет о гибели людей в Израиле с сожалением, а потом пишет что в Газе все норм - пусть гибнут
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Michael Sh
Новичок Майнца про Хамас ничего сказать не хочет?

Конечно, он и не скажет. Потому что полностью поддерживает их действия. Поэтому его фразу "Свободу палестине" можно абсолютно однозначно переводить как "Смерть Израилю и евреям".

А с такими персонажами разговор должен быть короткий и проводиться в той форме, которую выбирает ЦАХАЛ.
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Sergey Smirnov
Ответ Groznyi2024
Во всей этой ситуации радует одно. Сомневающиеся и нейтральные страны наконец-то поймут что такое лживый Запад и с кем нужно быть.
Радует одно. Террористы будут уничтожены. Несмотря на вой поддерживающих террор.
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Александр Елисеев
Ответ Groznyi2024
Это идет в какое-то сравнение с 3500 убитых детей за 3 недели? Те люди, которые туда поехали, знали и понимали на что шли и какие риски могут быть. Что понимает 3 месячный ребенок, которому осколок прилетает в сердце или 5 летний, которому отрывает ноги?
Еще раз, что нужно сделать Израилю, чтобы спасти заложников и обезопасить себя от террористов?
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Groznyi2024
Ответ ster3
Когда у нас в России в начале нулевых террористы захватывали заложников,при освобождении тоже погибло много людей. Так же и здесь ради очищения Газы от террористов приходится идти на такие жертвы. Но по другому этих террористов не уничтожить.
Даже на Дубровке все сделали, чтобы не взорвался театр. А могли бы просто из танка ###### и всё
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Аслан Ильясов
Евреи нег одяи просто, а весь мир им потокает. Даже МОК уже сказал что спортсмены за действия правительств своих стран не в ответе. Получается только Российские спортсмены в ответе? Все страны лизо блюды у евреев
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Квадратное личико
Ответ poggrugrugr
Что-то за мирных они не переживали, когда Хамас расстреливал мирных израильтян в приграничных зоне и когда Хамас брал заложников. Все видели, как клали полуголую девушку-заложницу в пикап, а остальные еще на нее плевали. Храбрый Хамас прячется за мирными, а потом рассказывает, как Израиль их убивает:) Вот же лицемеры
Мусульмане считают только смерти других мусульман, остальные им безразличны - запомни.
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Oleg Pepel
Ответ Nick Crosier
Сейчас многие видят что такое СВО,а что такое война. Израиль просто стирает с лица земли все. Уничтожает больницы,детей,стариков,мирных граждан. Бьет без разбору.Так же поступали и украинские военные по отношению к жителям ДНР и ЛНР. И где санкции против Ищраиля? разрывы отношений,уход компаний и призывы судить правительство Израиля в Гааге. Лицемерие и двойные стандарты давно стали визитной карточкой ЕС и США.
Донецк как стоял, так и стоит, Луганск и т.д...За 8 лет бомбежки там кратер был бы. Мариуполь глянь, бахмут и т.д.
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Oleg Pepel
Ответ uchiyamada
не слежу за соцсетями футболистов, уверен, 7 октября они также дружно осудили зверства ХАМАСовцев и высказались в поддержку мира и невинных жертв.
Толсто))
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Кокич
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Pigmalion
Ответ Sekor
Мусульмане поддерживают Палестину. Евреи поддерживают Израиль. Это понятно. Также как и понятно, кому вся эта история сейчас максимально выгодна - США. Иначе давно уже был бы мир на этой земле. Как и с Тайванем и с Украиной.
Чем это выгодно США?
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Vladco
.."а также дал понять, что не ставит под сомнение право на существование Израиля",,, Маразм крепчал-какое это имеет отношение к сказанному о погибаюших детях??!
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Александр Калачев
Ответ Ibra Meji
Пишущие всякое про оправдание Израиля... Или вы слепы или считаете, что другие не владеют информацией про то, что творит Израиль в Палестине в последние десятки лет.
Ну и что они творили? А что творил хамас и арабы с 47 года, когда напали сразу после договора с Израилем? Почему в Палестине настолько быстро растет население, если их постоянно притесняют? Почему ХАМАС не может построить бомбоубежище для мирного населения, если Израиль их постоянно бомбит, а роет тоннели для атаки Израиля? Почему вместо постройки водопровода, все трубы были использованы для бомбардировки Израиля? Почему они не смогли предоставить обломки ракеты, которой "ударил" Израиль по больницы? Почему они лагерь ХАМАС называют лагерь для укрытия беженцев. Почему не одна страна на ближнем востоке, не хочет впускать на свою террриторию жителей Палестины, если они такие мирные и бедные, даже Иордания, где 50% населения беженцы с Палестины? Так какие зверства устраивает Израиль для борьбы с террористами из ХАМАС?
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Милитриса Кирбитьевна
Я так думаю, что у юристов ещё много будет работы в составлении контрактов с немножко тёмными футболистами из стран не очень любящих, когда детей бомбят снарядами на основе последних достижений в области массового выжигания всего живого, не кашерного.
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Александр Калачев
Ответ Raar
Что за чушь. Хамас не творил ничего с 47 г, потому что был создан в 87 после 40 лет оккупации.
Сории, из-за неудобного спорста на телефоне, не увидел, что написал Хамас и арабы, коеачео я имел ввиду арабов, а Хамас как вы правильно заметили, был образован только в 87, тут и правда моя оплошность
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Fentezi Wolf
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Ответ Sekor
Спортс вы совсем охренели хохлов поддерживать?
пятая колонна в действии
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Просто Я
Ответ Nick Crosier
Сейчас многие видят что такое СВО,а что такое война. Израиль просто стирает с лица земли все. Уничтожает больницы,детей,стариков,мирных граждан. Бьет без разбору.Так же поступали и украинские военные по отношению к жителям ДНР и ЛНР. И где санкции против Ищраиля? разрывы отношений,уход компаний и призывы судить правительство Израиля в Гааге. Лицемерие и двойные стандарты давно стали визитной карточкой ЕС и США.
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Максим Черкашин
Ответ Groznyi2024
Это идет в какое-то сравнение с 3500 убитых детей за 3 недели? Те люди, которые туда поехали, знали и понимали на что шли и какие риски могут быть. Что понимает 3 месячный ребенок, которому осколок прилетает в сердце или 5 летний, которому отрывает ноги?
Что его родители идиоты. Которым нравится жить под хамас.
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&_Bishep_&
Ответ Sergey Smirnov
Ты сейчас про ХАМАС? Согласен. Они должны ответить за вранье про больницу.
И про них и про твоих соплеменников. Жертвы фашизма, которые спустя 80 лет сами стали фашистами.
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Astin
Ответ Sekor
Мусульмане поддерживают Палестину. Евреи поддерживают Израиль. Это понятно. Также как и понятно, кому вся эта история сейчас максимально выгодна - США. Иначе давно уже был бы мир на этой земле. Как и с Тайванем и с Украиной.
ты речь гаранта чтоль пересказываешь?
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