О духе времени
Блог

Ужас в Бельгии: террорист застрелил двух фанатов Швеции. Матч отменили в перерыве, людей держат на трибунах

Сборная Швеции по футболу Сборная Швеции по футболу
болельщики болельщики
квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
происшествия происшествия
Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
Футбол Футбол

Убийца утверждает, что он из ИГИЛ*.

Матч Бельгия – Швеция в отборе на Евро омрачила трагедия. Террорист в Брюсселе убил двоих фанатов сборной Швеции, игру из-за этого остановили после первого тайма.

Мы будем обновлять этот материал, когда появится больше подробностей.

Что произошло?

В Брюсселе застрелили двух граждан Швеции, это произошло незадолго до выездного матча их сборной с Бельгией.

Это случилось примерно в пяти километрах от стадиона «Король Бодуэн», где играли матч квалификации Евро. Информация официальная, ее со ссылкой на местную полицию опубликовало агентство Associated Press.

Бельгийское медиа Het Laatste Nieuws подтверждает, что это были именно шведские болельщики, одетые в соответствующие футболки.

По данным источников, нападавший выкрикивал слова об Аллахе на арабском. Ему удалось скрыться. Сообщается, что он стрелял из автомата Калашникова.

Что известно об убийце?

По данным HLN, в теракте подозревают Слайема С. из коммуны Схарбек. Источники утверждают, что он проявлял радикальные настроения.

В соцсетях он выложил ролик, где признается, что «убил троих шведов» и сделал это на почве своих убеждений. Он назвал себя членом ИГИЛ – Исламского государства (запрещенной в России террористической организации).

Он также заявил, что убил «неверных», и объяснил это тем, что хотел «отомстить» за мусульман.

Ранее Слайем С. опубликовал у себя на странице в соцсети пост с упоминанием убийства 6-летнего палестинского мальчика в США, семья которого получила убежище в стране. Мальчика зарезал владелец дома, в котором они проживали. Позже преступник сообщил полиции, что совершил убийство в ответ на нападение ХАМАС на Израиль.

«Ребенка убили в США, ему нанесли 26 ножевых ранений. Это назвали жестоким преступлением, потому что он был мусульманином. Если бы убитый мальчик был христианином, а убийца мусульманином, это назвали бы терроризмом», – написал подозреваемый в брюссельском теракте.

Примерно во время нападения на шведских болельщиков Слайем С. поделился в соцсетях видео с посланием: «Ради Книги Божией приносятся в жертву души и кровь». Эти слова произносит человек в маске.

Премьер-министр Бельгии после происшествия о необходимости бороться с терроризмом: «Я только что выразил свои искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с сегодняшним ужасным нападением на шведских граждан в Брюсселе. Наши мысли с родными и близкими, потерявшими своих любимых. Как близкие партнеры, мы должны совместно бороться с терроризмом», – написал Александр де Кро.

Как прервали матч?

Команды отыграли первый тайм, решение о приостановке принимали в перерыве. УЕФА сообщил, что это итог оперативного обсуждения между двумя командами и местной полиции.

Многие зрители на стадионе явно не знали о случившемся и публиковали в соцсетях вопросы о том, что происходит, и почему сборные не выходят на второй тайм.

В это время уровень террористической угрозы в Брюсселе подняли до высокого четвертого уровня – не максимального, но близкого к этому.

Бельгийские власти быстро объявили о том, что гражданам лучше воздержаться от необязательных поездок, и призвали их к максимальной бдительности. Сообщалось, что профильные члены правительства работают в формате кризисного центра и управляют ситуацией. Городскую полицию сразу привели в состояние повышенной готовности, брюссельские службы прервали работу нескольких трамвайных линий и увеличили интервалы между поездами в метро.

Когда шел разговор об отмене матча, появлялись сообщения о стрельбе в районе стадиона. Чуть позже местная компания, которая отвечает за работу общественного транспорта, уточнила, что стрельбы там не было. Но добавила, что ради безопасности стадион и ближайшая станция метро (она называется «Эйзель», как раньше и стадион, на котором произошла трагедия на финале ЛЧ-1985), закрыты.

Стадион, где проводили матч, закрыли, оставив болельщиков внутри – для их безопасности, чтобы не создавать риск новых нападений в толпе.

Читатели сообщали HLN, что на стадионе возникла паника, часть людей хотела как можно быстрее покинуть арену, но диктор на стадионе призвал всех оставаться на местах. Власти решили закрыть болельщиков на трибунах до момента, когда происходящее в городе будет полностью под контролем.

Игру прервали при счете 1:1.

Фото: AFP/JOHN THYS

70 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abr4ham
Самая мирная религия, да.
+58
-16
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Летучий финн
Нужно уже что-то делать с этими религиозными фанатиками.

Светлая память погибшим
+41
-3
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
n1_shade
а на спортс.ру продолжают не понимать, чем Израиль отличается от ХАМАС
+37
-16
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
teo_heel
Пригрели у себя на груди змею, вот и получайте укусы.
Стоило ли принимать у себя беженцев и всяких мусульман, у которых на уме только джихад и месть?
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
onsigne
Ответ Хьусайн
Комментарий скрыт
Куда ещё сильнее очернять, после недавних событий ? ХАМАС за всех мусульман постарался. Не зря Израиль эту нечисть выжигает.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristiano Ronaldo
Ответ Nameless Uan
Грустно, но шведам не привыкать, они уже познакомились с новым мировым порядком у себя дома
Так у вас в России 25-30 миллионов мусульман с учётом мигрантов, ваши же демографы приводят такие цифры. Многие из них совершают преступления по всей стране, значит вы тоже живёте с этим миропорядком не первый год. Франция по числу мусульман, на втором месте после вашей страны.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
teo_heel
Ответ Хьусайн
Комментарий скрыт
Очередная такая провокация, каких столько, что уже со счёту сбиваешься.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мишаня Кашников
Ответ Хьусайн
Комментарий скрыт
выписали из мусульман две недели назад
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nameless Uan
Грустно, но шведам не привыкать, они уже познакомились с новым мировым порядком у себя дома
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мишаня Кашников
Ответ teo_heel
Пригрели у себя на груди змею, вот и получайте укусы. Стоило ли принимать у себя беженцев и всяких мусульман, у которых на уме только джихад и месть?
У нас такая суета будет, ещё по жёстче даже 🙁
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Куприн
Ответ n1_shade
а на спортс.ру продолжают не понимать, чем Израиль отличается от ХАМАС
поддерживают тех, с кем себя проще ассоциировать, лет 10 назад в схожей ситуации люди у нас поддержали бы Израиль, а теперь к Хамасу мы куда ближе.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zeitgeist Zeppelin
Как бы цинично ни звучало, но по современным меркам два человека - уже не ужас. Скоро будет обыденностью. Сколько за последнее время только русских, украинцев, армян, азербайджанцев, арабов, евреев погибло - уже со счёту сбились. Включая мирных.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RealFlector
Ответ Тиджани Бабангида
Действенных превентивных мер против терроризма фанатиков-одиночек как не было так и нет. Увы…
если не давать гражданство беженцам-мусульманам, то и террористов не будет. япония вон наотрез отказывается давать гражданство мусульманам и про теракты в японии никто не слышит.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A.Montoya
До каких пор Европейцы будут терпеть у себя толпы дикарей?? Сколько еще терактов и преступлений должно произойти чтобы депортировать наконец всех арабов и черных на исторические родины?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty Novikoff
Тут куча антисемитов на сайте защищает "простых, мирных мусульман, угнетаемых израильской военщиной".
Эти убийства шведских болельщиков тоже будете оправдывать, антисемиты? Тоже евреи виноваты, да?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abr4ham
Ответ Ромазан
Ох уж эти "провокации" исламские с каррикатурами особенно, а потом Хабибы всякие в своих инстаграммах ведутся на эти "провокации" и призывают к борьбе против неверных
Ну разница то есть согласитесь между "нарисовать рисунок" и "убить человека"?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Лавриненко
Ответ teo_heel
А ты бы не рыдал, если бы узнал, что невдалеке от стадиона фанатов убили на религиозно-расовой почве?
+ от осознания того, что маньяк не пойман и гоняет по городу, в который тебе какбэ надо выходить и идти домой, и что есть шанс, что ты можешь стать следующим. А если маньяк пересядет например на грузовик?
Помножив на градус алкоголя, повышающий эмоциональность, не удивлён, что там граждане немножко обделались. У меняб тоже жимжим повысился.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
teo_heel
Ответ Russteel
А плачут то чего?
А ты бы не рыдал, если бы узнал, что невдалеке от стадиона фанатов убили на религиозно-расовой почве?
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
teo_heel
Ответ Nameless Uan
Грустно, но шведам не привыкать, они уже познакомились с новым мировым порядком у себя дома
Только дело в Бельгии произошло, где тоже хватает идиотов, к сожалению.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cheros
Ответ Russteel
А плачут то чего?
потому что эмпатия ненулевая
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A O
Ответ n1_shade
а на спортс.ру продолжают не понимать, чем Израиль отличается от ХАМАС
Тем, что тут один фанатик убил двух людей, а Израиль сносит целые жилые кварталы, убивая сотни детей и женщин, ради ликвидации одного "лидера ХАМАСа"?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimon33379
Ответ RealFlector
веротерпимость европы зашла в тупик - мусульмане как волки - сколько не корми, все в лес смотрят.
веротерпимость веротерпимостью-но так там же сплошные провокации были. у властей брали разрешение на сожжение корана, власти одобряли сие мероприятие. Кому это понравится? Людей жалко, но тут же понятно, что это конкретно из-за этих случаев произошло
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Летучий финн
Ответ кабан галльский
перестать топить за хамас и оправдывать их, не?
Да кто их оправдывает вообще
Такие же фанатики?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
teo_heel
Ответ n1_shade
а на спортс.ру продолжают не понимать, чем Израиль отличается от ХАМАС
ХАМАС же Палестинская партия?
Это не они ли делали шоу для детей с продвижением джихада? Да, они. "Пионеры завтрашнего дня" называлась программа.
https://www.youtube.com/watch?v=9qklT3hYcr4 – вот подробное видео про сей "цирк".
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RealFlector
Ответ Shuller18
Стрелял из Автомата Калашникова? В Брюсселе?! Где находятся еврокомиссия, европарламент и штаб-квартира НАТО?! Что за сюр вообще? А теперь, вы можете представить, что из боевого оружия кто-то во время футбольного матча в Москве откроет стрельбу?
о как - вы забыли про дубровку и прочее?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий