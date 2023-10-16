Ужас в Бельгии: террорист застрелил двух фанатов Швеции. Матч отменили в перерыве, людей держат на трибунах

Убийца утверждает, что он из ИГИЛ*.

Матч Бельгия – Швеция в отборе на Евро омрачила трагедия. Террорист в Брюсселе убил двоих фанатов сборной Швеции, игру из-за этого остановили после первого тайма.

Мы будем обновлять этот материал, когда появится больше подробностей.

Что произошло?

В Брюсселе застрелили двух граждан Швеции, это произошло незадолго до выездного матча их сборной с Бельгией.

Это случилось примерно в пяти километрах от стадиона «Король Бодуэн», где играли матч квалификации Евро. Информация официальная, ее со ссылкой на местную полицию опубликовало агентство Associated Press.

Бельгийское медиа Het Laatste Nieuws подтверждает, что это были именно шведские болельщики, одетые в соответствующие футболки.

По данным источников, нападавший выкрикивал слова об Аллахе на арабском. Ему удалось скрыться. Сообщается, что он стрелял из автомата Калашникова.

Что известно об убийце?

По данным HLN, в теракте подозревают Слайема С. из коммуны Схарбек. Источники утверждают, что он проявлял радикальные настроения.

В соцсетях он выложил ролик, где признается, что «убил троих шведов» и сделал это на почве своих убеждений. Он назвал себя членом ИГИЛ – Исламского государства (запрещенной в России террористической организации).

Он также заявил, что убил «неверных», и объяснил это тем, что хотел «отомстить» за мусульман.

Ранее Слайем С. опубликовал у себя на странице в соцсети пост с упоминанием убийства 6-летнего палестинского мальчика в США, семья которого получила убежище в стране. Мальчика зарезал владелец дома, в котором они проживали. Позже преступник сообщил полиции, что совершил убийство в ответ на нападение ХАМАС на Израиль.

«Ребенка убили в США, ему нанесли 26 ножевых ранений. Это назвали жестоким преступлением, потому что он был мусульманином. Если бы убитый мальчик был христианином, а убийца мусульманином, это назвали бы терроризмом», – написал подозреваемый в брюссельском теракте.

Примерно во время нападения на шведских болельщиков Слайем С. поделился в соцсетях видео с посланием: «Ради Книги Божией приносятся в жертву души и кровь». Эти слова произносит человек в маске.

Премьер-министр Бельгии после происшествия о необходимости бороться с терроризмом: «Я только что выразил свои искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с сегодняшним ужасным нападением на шведских граждан в Брюсселе. Наши мысли с родными и близкими, потерявшими своих любимых. Как близкие партнеры, мы должны совместно бороться с терроризмом», – написал Александр де Кро.

Как прервали матч?

Команды отыграли первый тайм, решение о приостановке принимали в перерыве. УЕФА сообщил, что это итог оперативного обсуждения между двумя командами и местной полиции.

Многие зрители на стадионе явно не знали о случившемся и публиковали в соцсетях вопросы о том, что происходит, и почему сборные не выходят на второй тайм.

В это время уровень террористической угрозы в Брюсселе подняли до высокого четвертого уровня – не максимального, но близкого к этому.

Бельгийские власти быстро объявили о том, что гражданам лучше воздержаться от необязательных поездок, и призвали их к максимальной бдительности. Сообщалось, что профильные члены правительства работают в формате кризисного центра и управляют ситуацией. Городскую полицию сразу привели в состояние повышенной готовности, брюссельские службы прервали работу нескольких трамвайных линий и увеличили интервалы между поездами в метро.

Когда шел разговор об отмене матча, появлялись сообщения о стрельбе в районе стадиона. Чуть позже местная компания, которая отвечает за работу общественного транспорта, уточнила, что стрельбы там не было. Но добавила, что ради безопасности стадион и ближайшая станция метро (она называется «Эйзель», как раньше и стадион, на котором произошла трагедия на финале ЛЧ-1985), закрыты.

Стадион, где проводили матч, закрыли, оставив болельщиков внутри – для их безопасности, чтобы не создавать риск новых нападений в толпе.

Читатели сообщали HLN, что на стадионе возникла паника, часть людей хотела как можно быстрее покинуть арену, но диктор на стадионе призвал всех оставаться на местах. Власти решили закрыть болельщиков на трибунах до момента, когда происходящее в городе будет полностью под контролем.

Игру прервали при счете 1:1.

Фото: AFP/JOHN THYS