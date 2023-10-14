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«Не можем допустить неправильного толкования». Хаос в АПЛ – из-за конфликта на Ближнем Востоке

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Конфликт на Ближнем Востоке влияет и на английский футбол.

По информации The Athletic, АПЛ выпустит инструкции для клубов по ряду вопросов, включая допуск вещей с политической или религиозной принадлежностью. Премьер-лига хочет минимизировать все возможные риски.

Да, там и правда неспокойно.

АПЛ долго молчала. Клубы требовали высказаться

Восстанавливаем хронологию.

8 октября. Комментатор катарского beIN Sports Халиль Аль-Балуши публично поддержал Палестину перед матчем «Брайтона» и «Ливерпуля» в восьмом туре АПЛ: «Начнем во имя Аллаха. Мы молимся и выражаем солидарность с нашими людьми в Палестине. О Аллах, даруй нашим людям победу».

● Лига не отреагировала. Через два дня включились клубы: по информации Daily Mail, представители некоторых команд призвали АПЛ высказаться по ситуации. Некоторые наехали на руководство из-за лицемерия и припомнили активную поддержку Black Lives Matter в 2020-м.

11 октября. Подключились еврейские фанаты «Челси» и «Арсенала» – осудили футбольный мир за отсутствие реакции: «Никто так и не произнес ни слова. Нет реакции ни от властей, ни от команд или подавляющего большинства футболистов, ни от телекомпаний, ни от экспертов.

Футбольные власти думают, как отреагировать на эту «сложную» и «запутанную» ситуацию. Видимо, пытаются понять, кого из спонсоров и партнеров они могут обидеть, заявив о злодеяниях. Но в этом нет ничего сложного, ничего запутанного. Нет необходимости искать баланс и альтернативную точку зрения.

Не признавая произошедшего, футбольный мир громко и ясно заявил о том, что жизни израильтян не равны жизням других. Евреи-болельщики и народ Израиля не входят в эту так называемую семью».

12 октября. АПЛ наконец выступила с заявлением:

«Премьер-лига шокирована и опечалена эскалацией кризиса в Израиле и секторе Газа и решительно осуждает ужасные и жестокие акты насилия в отношении ни в чем не повинных лиц. Мы надеемся на мир, искренне сочувствуем жертвам, их семьям и пострадавшим общинам.

В знак уважения к пострадавшим игроки, тренеры и официальные лица АПЛ наденут черные повязки и почтут минутой молчания матчи с 21 по 23 октября. Еще лига сделает пожертвование в Британский Красный Крест».

● Сразу после заявления АПЛ отреагировали и английские клубы:

«В поддержку заявления Премьер-лиги в связи с разворачивающимся кризисом в Израиле и секторе Газа на матче «Манчестер Сити» – «Брайтон» мы отдадим дань уважения всем пострадавшим», – «Ман Сити».

«Наши мысли со всеми, кого затронула гибель невинных людей в Израиле и Газе. Подтверждаем, что мы отдадим дань памяти во время следующих игр женской Суперлиги и АПЛ, который пройдет дома с «Эвертоном», – «Ливерпуль».

«Клуб шокирован и опечален эскалацией кризиса в Израиле и Газе и решительно осуждает ужасные и жестокие акты насилия против невинных мирных жителей. Выражаем искренние соболезнования жертвам, их семьям и пострадавшим. Присоединимся к другим клубам и наденем черные повязки и проведем минуту молчания во время следующего матча с «Фулхэмом», – «Тоттенхэм».

13 октября. Включился и «Челси»: «Чрезвычайно опечалены огромными человеческими жертвами, ставшими результатом нападений на Израиль и солидарны с еврейской общиной Лондона и евреями всего мира перед лицом растущей волны антисемитизма, против которой мы ведем кампанию. Как и другие клубы Премьер-лиги, мы почтим память погибших в Израиле и Газе в последние дни на «Стэмфорд Бридж», когда будем играть с «Арсеналом».

● Но заявление АПЛ оценили далеко не все. Например, Израильская лига выразила недовольство за нежелание открыто поддержать Израиль. «Многие страны выразили поддержку Израилю. Памятники мира были освещены сине-белым цветом, – написал в письме глава Израильских профессиональных футбольных лиг (IPFL) Эрез Халфон.

Пожалуйста, подумайте об уровне. Мы потрясены и неописуемо разочарованы неспособностью АПЛ осудить эти действия. Премьер-лига должна предотвратить распространение радикальной идеологии и заражение нашего свободного, творческого, разнообразного сообщества и мира.

Клубы, болельщики, тренеры и игроки по всему миру ждут, и ваше первоначальное сообщение было двусмысленным. Мы не можем допустить неправильного толкования. Были бы очень признательны за возможность обсудить с вами этот вопрос при первой возможности».

У ФА тоже проблемы – из-за отказа подсветить «Уэмбли»

Вокруг Футбольной ассоциации Англии тоже неспокойно.

Daily Mail сообщает, что FA активно обсуждала вопрос о демонстрации флага Израиля на ближайших матчах сборной Англии на «Уэмбли», но отказалась от идеи. При этом на матч c Австралией там разрешили только символику играющих сборных.

Ранее «Уэмбли» регулярно подсвечивали цветами флагов различных стран и организаций.

ФА рассматривает в качестве альтернативы минуту молчания в память о жертвах с обеих сторон конфликта.

Как итог – раввин Алекс Голдберг, возглавлявший группу ФА «Вера в футбол», подал в отставку.

«После резни в парижском концертном зале «Батаклан» в 2015 году, когда были убиты 90 человек, «Марсельезу» играли на всех стадионах Премьер-лиги в следующие выходные, – заявление Совета депутатов британских евреев, крупнейшей еврейской общественной организацией Великобритании.

Когда сотни ни в чем не повинных израильтян были убиты, изнасилованы и похищены в ходе скоординированной террористической кампании, не имеющей аналогов со времен 11 сентября, реакция ФА заключается в том, чтобы «почтить память жертв конфликта в Израиле и Палестине» и не подсвечивать арки «Уэмбли» синим и белым цветами.

Такая слабая реакция не делает чести ФА».

Фото: /Samuel Corum, Alexi J. Rosenfeld, Amir Levy; David Inderlied/dpa/

44 комментария

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Юрген
Просто проводить футбольные матчи без подсвечивания стадионов в цвета флага какой-либо страны и вставания на колено уже нельзя?
+28
-2
+26
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King_X
А кто тут чистит комменты так активно? (В третий раз) Новиковс?

Не менее 2215 палестинцев, в том числе 700 детей, были убиты за последнюю неделю (CNN со ссылкой на ЮНИСЕФ)
Требование Израиля об эвакуации больниц с севера сектора Газа равносильно смертному приговору для больных и раненых — ВОЗ

При таком столько вопить о какой-то подсветке стадиона - большая глупость и лицемерие
+18
-3
+15
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Месси из Сибири
Ответ VDX00
Убитых похоже явно за десяток тысяч, а там все флажок требуют. Лицемерие на марше.
Это первое в истории человечества лицемерие, возмутительно!
+9
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+8
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#SharkTeam
В самой Англии много тех, кто поддерживает Палестину. Я даже не уверен насчет их Премьера
+7
0
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VDX00
Убитых похоже явно за десяток тысяч, а там все флажок требуют.
Лицемерие на марше.
+9
-3
+6
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Растиньяк
Англия-главный спонсор Хамас, конечно они будут молчать
+10
-4
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Syndycate
"Видимо, пытаются понять, кого из спонсоров и партнеров они могут обидеть, заявив о злодеяниях" - всё, что нужно знать про эти осуждения одних и поддержку других, сплошное лицемерие)
+6
0
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Super Bock
Что ХАМАС, что ЦАХАЛ одного поля ягодки - нелюди, но я так понимаю призывы немедленно прекратить ковровые бомбардировки Газы они даже на повестке не стоят ?
+6
-1
+5
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riverman1980
А нельзя одновременно осудить и зверства Хамас и военные преступления Израиля?
+7
-2
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ale10
Ответ Растиньяк
Англия-главный спонсор Хамас, конечно они будут молчать
Дело в том, что они главный спонсор и тех и других
+4
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King_X
Ответ feanor.84
странно что спортс не подсветил свою арку тита, учитывая как они трут комментарии про геноцид газы
+++
Очень странно, прям вчистую удаляют множество комментов с адекватной позицией и осуждением обеих сторон
+5
-2
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feanor.84
Ответ King_X
+++ Очень странно, прям вчистую удаляют множество комментов с адекватной позицией и осуждением обеих сторон
типичная "свобода слова"
+2
0
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feanor.84
странно что спортс не подсветил свою арку тита, учитывая как они трут комментарии про геноцид газы
+4
-2
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Slavnov
Евреи самое могущественное лобби в мире,даже канадские власти смогли ушатать,со старым нацыком в парламенте
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King_X
Поражаюсь лицемерию евреев, это ж надо так все перевернуть

- FA и прочие высказываются о всех погибших мирных
-Евреев это триггерит и они просят подсветить именно их флаг

И еще пишут в заявлении
"Не признавая произошедшего, футбольный мир громко и ясно заявил о том, что жизни израильтян НЕ РАВНЫ ЖИЗНЯМ ДРУГИМ. Евреи-болельщики и народ Израиля не входят в эту так называемую семью»."

Откуда такой ОБРАТНЫЙ ВЫВОД? Как раз-таки ассоциация показала, что для нее все жизни равны! Капец информ войну и пропаганду ведут, подменяя понятия. При этом сами же других не считают за людей, ведь сами избранный народ
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кuraakula belov
Ответ #SharkTeam
В самой Англии много тех, кто поддерживает Палестину. Я даже не уверен насчет их Премьера
Так Сунак не араб и даже не мусульманин

"..удвоив наши усилия по борьбе с исламистским экстремизмом и искоренению тех, кто громко проповедует ненависть в нашей стране, я сделаю все необходимое для исполнения этой задачи"
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Супер Семястдвастописятдва
Ответ Милитаризм
Я живу в Израиле. Всю неделю по всей стране проходят похороны зверски убитых людей. Убитых не на войне, не в бою - а террористами. Ещё сотни людей остаются неопознанными. Примерно 150 человек взяты в плен в Газу. Хамас должен быть уничтожен. И Хамас прячется за живым щитом из жителей сектора Газа.
В Секторе Газа так же идут похороны. Невинных людей, убитых не в бою - а террористами на самолетах, которые жмут на кнопку, как в компьютерной игре.
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marco -81
Зачем эти статьи на портале? Провокация? Спорт обязан быть вне политики и спортсмены не обязаны кому-то что-то объяснять и доказывать. Кто-то умный сказал:" Не хочешь потерять друзей - не спорь о религии с ними и о политике".
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Эль Иберико
Позиция наглосаксов на самом деле проста как 3 копейки: и на )(уй сесть и рыбку съесть. Классика же, а то вдруг богатые папики обидятся и сбегут с денюжками, и всё, конец "сверхуспешной/сверхприбыльной Апл".
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Axl_rose
А задница всего одна. Бедные, не знают кому подставить.
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Super Bock
Ответ Веспер
Начитался я добрых "Мусульман" поддерживающих Хамас. Так что выражаю полную поддержку Израилю. Искарените с Земли, хоть одно зло.
Максимум что может Израиль, это обстреливать мирняк фосфором. Как только начнут наземную операцию они получат таких люлей, что окончательно развеется миф о крутизне ЦАХАЛ.
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Милитаризм
Ответ Борис _____
Поэтому мирные жители тоже должны быть уничтожены?
Никто (за малым исключением сектантов каханистов) не желает смерти жителям Газы или палестинцам. Аналогичная позиция в армии. А теперь посмотри, какой праздник на улицах Газы, Дженина, Хеврона и других палестинских городов после очередного теракта в Израиле. Цаал бомбит точечно, вам показывают красивые картинки где Газа в руинах, но это далеко не так. Мирные жители гибнут - потому что ими прикрываются Хамас, запуская ракеты из жилых дворов, по которым прилетает ответка. И располагая свои склады с оружием и штаб квартиры в жилых домах. И не выпуская мирных жителей, которых уже неделю Израиль призывает выехать из северной Газы, чтобы минимизировать потери мирного населения.

Это война, и она объявлена ХАМАСа, а не Газе.
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Милитаризм
Я живу в Израиле. Всю неделю по всей стране проходят похороны зверски убитых людей. Убитых не на войне, не в бою - а террористами. Ещё сотни людей остаются неопознанными. Примерно 150 человек взяты в плен в Газу. Хамас должен быть уничтожен. И Хамас прячется за живым щитом из жителей сектора Газа.
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Борис _____
Ответ Милитаризм
Я живу в Израиле. Всю неделю по всей стране проходят похороны зверски убитых людей. Убитых не на войне, не в бою - а террористами. Ещё сотни людей остаются неопознанными. Примерно 150 человек взяты в плен в Газу. Хамас должен быть уничтожен. И Хамас прячется за живым щитом из жителей сектора Газа.
Поэтому мирные жители тоже должны быть уничтожены?
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Михон Мясной
Ответ Heropontus
Военные преступления Израиля нужно было осуждать до того, как Хамас вышел из СГ в Израиль, чтобы целенаправленно убивать мирных жителей или захватывать их в плен. Сейчас действует ветхозаветные око за око, зуб за зуб.
Так военные преступления Израиля осуждала ООН на протяжении последних 75 лет. Только толку от этих "осуждений", как с козла молока))
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