«Не можем допустить неправильного толкования». Хаос в АПЛ – из-за конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке влияет и на английский футбол.

По информации The Athletic, АПЛ выпустит инструкции для клубов по ряду вопросов, включая допуск вещей с политической или религиозной принадлежностью. Премьер-лига хочет минимизировать все возможные риски.

Да, там и правда неспокойно.

АПЛ долго молчала. Клубы требовали высказаться

Восстанавливаем хронологию.

● 8 октября. Комментатор катарского beIN Sports Халиль Аль-Балуши публично поддержал Палестину перед матчем «Брайтона» и «Ливерпуля» в восьмом туре АПЛ: «Начнем во имя Аллаха. Мы молимся и выражаем солидарность с нашими людьми в Палестине. О Аллах, даруй нашим людям победу».

● Лига не отреагировала. Через два дня включились клубы: по информации Daily Mail, представители некоторых команд призвали АПЛ высказаться по ситуации. Некоторые наехали на руководство из-за лицемерия и припомнили активную поддержку Black Lives Matter в 2020-м.

● 11 октября. Подключились еврейские фанаты «Челси» и «Арсенала» – осудили футбольный мир за отсутствие реакции: «Никто так и не произнес ни слова. Нет реакции ни от властей, ни от команд или подавляющего большинства футболистов, ни от телекомпаний, ни от экспертов.

Футбольные власти думают, как отреагировать на эту «сложную» и «запутанную» ситуацию. Видимо, пытаются понять, кого из спонсоров и партнеров они могут обидеть, заявив о злодеяниях. Но в этом нет ничего сложного, ничего запутанного. Нет необходимости искать баланс и альтернативную точку зрения.

Не признавая произошедшего, футбольный мир громко и ясно заявил о том, что жизни израильтян не равны жизням других. Евреи-болельщики и народ Израиля не входят в эту так называемую семью».

● 12 октября. АПЛ наконец выступила с заявлением:

«Премьер-лига шокирована и опечалена эскалацией кризиса в Израиле и секторе Газа и решительно осуждает ужасные и жестокие акты насилия в отношении ни в чем не повинных лиц. Мы надеемся на мир, искренне сочувствуем жертвам, их семьям и пострадавшим общинам.

В знак уважения к пострадавшим игроки, тренеры и официальные лица АПЛ наденут черные повязки и почтут минутой молчания матчи с 21 по 23 октября. Еще лига сделает пожертвование в Британский Красный Крест».

● Сразу после заявления АПЛ отреагировали и английские клубы:

«В поддержку заявления Премьер-лиги в связи с разворачивающимся кризисом в Израиле и секторе Газа на матче «Манчестер Сити» – «Брайтон» мы отдадим дань уважения всем пострадавшим», – «Ман Сити» .

«Наши мысли со всеми, кого затронула гибель невинных людей в Израиле и Газе. Подтверждаем, что мы отдадим дань памяти во время следующих игр женской Суперлиги и АПЛ, который пройдет дома с «Эвертоном», – «Ливерпуль» .

«Клуб шокирован и опечален эскалацией кризиса в Израиле и Газе и решительно осуждает ужасные и жестокие акты насилия против невинных мирных жителей. Выражаем искренние соболезнования жертвам, их семьям и пострадавшим. Присоединимся к другим клубам и наденем черные повязки и проведем минуту молчания во время следующего матча с «Фулхэмом», – «Тоттенхэм» .

● 13 октября. Включился и «Челси» : «Чрезвычайно опечалены огромными человеческими жертвами, ставшими результатом нападений на Израиль и солидарны с еврейской общиной Лондона и евреями всего мира перед лицом растущей волны антисемитизма, против которой мы ведем кампанию. Как и другие клубы Премьер-лиги, мы почтим память погибших в Израиле и Газе в последние дни на «Стэмфорд Бридж», когда будем играть с «Арсеналом».

● Но заявление АПЛ оценили далеко не все. Например, Израильская лига выразила недовольство за нежелание открыто поддержать Израиль. «Многие страны выразили поддержку Израилю. Памятники мира были освещены сине-белым цветом, – написал в письме глава Израильских профессиональных футбольных лиг (IPFL) Эрез Халфон.

Пожалуйста, подумайте об уровне. Мы потрясены и неописуемо разочарованы неспособностью АПЛ осудить эти действия. Премьер-лига должна предотвратить распространение радикальной идеологии и заражение нашего свободного, творческого, разнообразного сообщества и мира.

Клубы, болельщики, тренеры и игроки по всему миру ждут, и ваше первоначальное сообщение было двусмысленным. Мы не можем допустить неправильного толкования. Были бы очень признательны за возможность обсудить с вами этот вопрос при первой возможности».

У ФА тоже проблемы – из-за отказа подсветить «Уэмбли»

Вокруг Футбольной ассоциации Англии тоже неспокойно.

Daily Mail сообщает, что FA активно обсуждала вопрос о демонстрации флага Израиля на ближайших матчах сборной Англии на «Уэмбли», но отказалась от идеи. При этом на матч c Австралией там разрешили только символику играющих сборных.

Ранее «Уэмбли» регулярно подсвечивали цветами флагов различных стран и организаций.

ФА рассматривает в качестве альтернативы минуту молчания в память о жертвах с обеих сторон конфликта.

Как итог – раввин Алекс Голдберг, возглавлявший группу ФА «Вера в футбол», подал в отставку.

«После резни в парижском концертном зале «Батаклан» в 2015 году, когда были убиты 90 человек, «Марсельезу» играли на всех стадионах Премьер-лиги в следующие выходные, – заявление Совета депутатов британских евреев, крупнейшей еврейской общественной организацией Великобритании.

Когда сотни ни в чем не повинных израильтян были убиты, изнасилованы и похищены в ходе скоординированной террористической кампании, не имеющей аналогов со времен 11 сентября, реакция ФА заключается в том, чтобы «почтить память жертв конфликта в Израиле и Палестине» и не подсвечивать арки «Уэмбли» синим и белым цветами.

Такая слабая реакция не делает чести ФА».

Фото: /Samuel Corum, Alexi J. Rosenfeld, Amir Levy; David Inderlied/dpa/