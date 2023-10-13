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Албания мчит на Евро, необычный офсайд спас Испанию, Хорватию лихорадит. Главное в отборе

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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Первый из шести дней октябрьской квалификации Евро прошел в четверг. В программе дня – возможный неожиданный выход Шотландии, заруба Хорватии и Турции, важнейший матч лидирующей Албании против Чехии.

Вот что из этого вышло:

Испания дожала Шотландию лишь в конце, у Холанда дубль на выезде

● Норвегия играла на выезде с Кипром. Эрлинг Холанд не забил в самом начале – голкипер спас после его удара головой, но на 33-й минуте Александер Сорлот вывел гостей вперед при помощи рикошета. Время Холанда пришло в середине второго тайма – укротил левой ногой мяч после подачи и с разворота вколотил в ворота, а потом оформил дубль ударом головой (27 голов в 27 матчах за сборную – красиво!). Еще разок отличился полузащитник «Бенфики» Фредрик Эурснес – 4:0.

● При осечке норвежцев на Кипре шотландцы могли официально выйти на Евро даже в случае поражения. Осечки не произошло, так что нужно было брать очки. Напомним, они обыграли Испанию в марте и перед визитом в Севилью лидировали, не потеряв ни очка.

Уже на второй минуте Ферран Торрес промазал, выйдя один на один, а через полчаса Микель Мерино пробил в штангу. На 38-й минуте Альваро Мората забил после паса Дани Карвахаля – офсайд. Вскоре до первого тайма Робертсон сильно повредил руку и был заменен.

На исходе часа игры герой прошлых выходных в АПЛ Скотт Мактоминэй с острейшего угла забил штрафной Испании, но мяч отменили, зафиксировав нарушение в атаке. Казалось, из-за легкого толчка вратаря.  

На самом деле – из-за офсайда. С ума сойти, при подаче с такого острого угла!

Сломить Шотландию смогла только подача вышедшего на замену 37-летнего Хесуса Наваса – с нее Мората точно пробил головой. А в самом конце Райан Портеус вместе с дебютировавшим за Испанию Ойаном Сансетом на пару закатили второй мяч в шотландские ворота – 2:0.

Это 49-й подряд домашний матч Испании в квалификациях к ЧМ или Евро без поражений.

Шотландцы переведут дух до ноября – 15 октября они не сыграют. В этот день Грузия примет Кипр, а Норвегия – Испанию.

Шотландии хватит либо одной победы, либо двух ничьих для выхода на Евро (играть в Грузии и дома с Норвегией), у норвежцев на прямой выход шансов мало даже при победе дома над Испанией через три дня – матч в запасе у Испании все портит.

Хорватия уступила лидерство Турции, Армения неожиданно проиграла аутсайдеру

● День матчей сборных начался в Латвии, которая принимала Армению. Армянам с Тикнизяном, Сперцяном и вышедшим на замену Севикяном позарез нужны были три очка, но не удалось взять ни одного – 0:2 от аутсайдера, который до этого проиграл все пять игр. Латвию не смутило даже удаление между забитыми голами – вдесятером играли почти весь второй тайм.

● Главный интерес – к матчу Хорватии против Турции, тем более что он прошел на новеньком 13-тысячном стадионе «Опус-Арена» в Осиеке, который был открыт всего несколько месяцев назад.

Доминик Ливакович отпраздновал заранее – вылетел на 30-й минуте за пределы штрафной, когда контратаковали турки. Барыш Йылмаз не простил – гости повели.

Гол так и остался единственным, хотя хорваты напирали во втором тайме и требовали пенальти в самом конце за игру рукой. Поражение еще больше обострило ситуацию в группе.

Здесь вся борьба еще впереди. 15 октября Турция примет Латвию, а Уэльс – Хорватию. В ноябре Турции останется сыграть в Уэльсе, а Хорватии – с Латвией и Арменией. У армян еще будет матч против валлийцев.

Албания грохнула Чехию с отмененным голом рукой и удалением, Польша спокойно съездила на Фареры

● Фарерские острова принимали Польшу и страдали в начале каждого из таймов: в первом быстро пропустили от Себастьяна Шиманьски, во втором – сразу остались вдесятером. Гол головой Адама Буксы на 65-й минуте убил интригу – 2:0 в пользу поляков.

● Матч дня в этой группе – Албания против Чехии. Ясир Асани забил на девятой минуте и отпраздновал в кече – албанском головном уборе.

На трибунах в них сидели болельщики.

Для чехов все складывалось ужасно. В конце первого тайма гол Моймира Хитила не засчитали – арбитр посчитал, что полузащитник сборной Чехии сделал это рукой.

Движение рукой по направлению к мячу точно было, но рукой ли он сыграл?

Он убирал руку и пытался сыграть плечом – это совершенно точно.

Судья Данни Маккели сначала проконсультировался с лайнсменом, затем безжалостно отменил гол и вручил желтую карточку Хитилу, которая стала для него второй. Перед перерывом Чехия при 0:1 осталась без забитого гола и еще вдесятером.

Совсем тяжелой для чехов ситуацию во втором тайме сделали два гола Сефери в контратаках – ему вообще никто не помешал бить оба раза. Итог – разгромные 3:0.

Албания сделала широчайший шаг навстречу второму Евро в истории. Она не сыграет через три дня – остались только ноябрьские матчи против Молдовы и Фарерских островов. 15 октября Чехия примет Фареры, Польша – Молдову. В ноябре чехам играть против Польши и Молдовы.

Усеченный тур в группе I из-за Израиля: в двух матчах забивала лишь одна команда

Этот и следующий туры будут неполными из-за событий в Израиле. Матч Израиль – Швейцария уже перенесен на 15 ноября, встреча Косово и Израиля пока не состоится. Так что внимания к этой группе было меньше.

● Косово отправилось в Андорру и в первом тайме повело в счете после точного удара полузащитника «Бешикташа» Милота Рашицы. После перерыва Рашица сделал дубль, легко забив с нескольких метров в сутолоке у ворот. До крупного счет довел Альтин Зекири – 3:0.

● Сборная Беларуси принимала Румынию в венгерском Уйпеште. На пустом стадионе, да еще и с таким полем:

Голов на нем забито не было, что не очень хорошо для Румынии. Она борется с Израилем и Швейцарией – кому-то одному не повезет.

15 октября Швейцария сыграет дома с Беларусью, а Румыния примет Андорру. Судьба матча Косово – Израиль пока неизвестна. Похоже, перед ноябрем у израильтян будет сразу четыре несыгранных матча – играть еще предстоит против Румынии и Андорры.

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Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/AP Photo/Franc Zhurda

2 комментария

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Барсик91
Ответ Barry_Cadny
А возможны статьи на sports без тинэйджеровских: грохнула, хлопнула, раскрошила, унизила?
Нахлобучила)))
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0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barry_Cadny
А возможны статьи на sports без тинэйджеровских: грохнула, хлопнула, раскрошила, унизила?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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