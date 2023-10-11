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Руни снова в Англии – возглавил «Бирмингем». Хотя фанаты и игроки не поняли, почему убрали предыдущего тренера

Дерби Каунти Дерби Каунти
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Уэйн Руни Уэйн Руни
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
Бирмингем Бирмингем
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Уэйн Руни вернулся тренировать в Англию! Да, пока не в АПЛ, но попробует уцепиться за шанс туда попасть – он возглавил «Бирмингем», идущий шестым в Чемпионшипе.

Для экс-игрока «МЮ» – необычный челлендж, ведь он еще не боролся за высокие места как тренер. Для клуба – нетипичная позиция, так как он и близко не подходил к АПЛ в последнее время.

Как тренирует Руни: сначала вытащил «Дерби Каунти» из зоны вылета, а потом не спас в тяжелейших условиях

Руни в октябре исполнится 38 лет, позади трехлетний опыт работы тренером. Два первых сезона он провел в «Дерби Каунти», где завершал карьеру игрока. Сначала спас клуб от вылета из Чемпионшипа, приняв «Дерби» на последнем месте – вместе финишировали четвертыми с конца.

На второй сезон работать стало слишком сложно: сняли 12 очков за переход под внешнее управление и еще 9 – за несоблюдение местного финансового фэйр-плей. Потом лишили и трансферов. «Дерби» не выжил – вылетел в Лигу 1, но если бы не минус 21 очко, то завершил бы сезон на уровне 17-го места – даже выше, чем год назад.

Несмотря на все трудности, Руни отпахал до конца сезона-2021/22 и собирался остаться на третий, но летом передумал: «Сейчас командой должен руководить человек со свежими силами, не подверженный влиянию событий последних 18 месяцев». Пришел экс-тренер «Ротерхэма» Пол Уорн и не вернул «Дерби» обратно – седьмое место за пределами плей-офф. Сейчас у Уорна и «Дерби» вторая попытка, но после четверти сезона эффект пока тот же – восьмая строчка.

Пока «Дерби» страдал без Руни, экс-игрок «МЮ» отправился в МЛС, возглавив «Ди Си Юнайтед» – худшую из 28 команд лиги. Освежил состав, заодно перетащил Кристиана Бентеке из «Кристал Пэлас» – и команда уже боролась за плей-офф в сезоне-2023.

Сейчас «Ди Си Юнайтед» девятые – это место позволяет провести дополнительный матч за участие в плей-офф. Но «Ди Си» уже потерял на это шансы и точно окажется ниже – клуб уже закончил выступления в турнире, а конкуренты – еще нет. «Я сделал все, чтобы вывести клуб в плей-офф», – признался Руни. И добавил, что ему очень понравилось время в «Ди Си», но первая причина ухода – возвращение в Англию к семье.

Что за команда «Бирмингем»: вылетела от Павлюченко, играла в Лиге Европы из Чемпионшипа, скучает без АПЛ с 2011-го

В начале 2000-х «Бирмингем» несколько сезонов зависал в середине таблицы АПЛ, а потом то вылетал, то возвращался. В 2010-м «Бирмингем» стал девятым в Премьер-лиге, а через год вылетел в Чемпионшип. Причем отправил его туда Роман Павлюченко, оформивший дубль за «Тоттенхэм» в последнем туре.

С тех пор клуб не покидал Чемпионшип. После вылета была попытка вернуться – не дал «Блэкпул» в плей-офф, потом чудо помогло не вылететь в Лигу 1. Последние шесть сезонов «Бирмингем» финиширует обязательно между 17-м и 20-м местами.

Уже из Чемпионшипа клуб сыграл в еврокубки – когда покидал АПЛ, выиграл Кубок лиги, так что попал в Лигу Европы в 2011-м. В плей-офф прошли «Насьонал» (3:0, 0:0) и угодили в группу с «Брагой», «Брюгге» и «Марибором». Десяти очков хватило только для третьего места.

Прошлый сезон «Бирмингем» предсказуемо закончил 17-м. Нечасто забивал (реже – только четыре команды), иногда влетал в серии по четыре поражения подряд, запомнился победой 4:3 над «Суонси», забив дважды при 2:3 на последних минутах.

Руководство вместе с Томом Брэди хочет видеть менталитет победителя и стиль без страха

В этом сезоне «Бирмингем» начал с трех побед в четырех матчах, а за следующие пять игр набрал лишь два очка. Уже с 11-го места клуб грохнул «Хаддерсфилд» (4:1) и разобрался с «Вест Бромвичем» (3:1). Несмотря на 7:2 в двух последних матчах, руководство рассталось с главным тренером Джоном Юстасом.

Клуб официально поблагодарил Юстаса за 15 месяцев работы, но дал понять, что желает видеть у команды менталитет победителя и амбиции, а также четкий стиль игры без страха. Поэтому и назначение Руни не удивило. А вместе с ним, видимо, и Эшли Коула с Джоном О’Ши – в качестве помощников. 

Фанатов это не очень впечатлило – большинство из них сопереживает Юстасу. Как и игроки, у которых сложились хорошие отношения с тренером. 

Вот что отметил журналист Sky Sports Роб Дорсетт: «С точки зрения болельщиков «Бирмингема», это странное решение новых владельцев. Многие фанаты, с которыми я разговаривал, сравнили это с увольнением из клуба Гари Роуэтта несколько лет назад и наймом известного Джанфранко Дзола, все это не сработало эффективно.

«По правде говоря, ни болельщики, ни кто-либо еще не испытывал никаких сомнений по поводу работы Юстаса. Он взял «Бирмингем» в очень темные времена, стабилизировал клуб в целом, он очень популярен среди игроков и персонала, добились хороших результатов. Это большой вызов со стороны владельцев.

Большую роль в этом решении сыграл спортивный директор Крейг Гарднер. Он хочет, чтобы «Бирмингем» играл в более атакующий футбол. Совершенно очевидно, что Руни – известный игрок, у него громкая фамилия в футболе».

Кстати, 21 год назад в игре против «Бирмингема» он получил первую красную карточке в карьере – прямо на Boxing Day всего через 15 минут после выхода на замену. Что-то не очень хорошее предзнаменование.

Не так давно совладельцем «Бирмингема» стал Том Брэди – известный экс-игрок из НФЛ. Он завершил карьеру и получил в клубе должность председателя консультативного совета. Руководство «Бирмингема» подчеркивало, что хочет видеть профессионалов мирового уровня во всех сферах.

Стартовая позиция у Руни хороша – шестое место в зоне плей-офф, меньше пропустил только «Лестер», защитники входят в топ по отборам, перехватам и выигранным верховым единоборствам.

* * *

В октябре «Бирмингему» предстоит провести три матча – выезд к «Мидлсбро» (16-е место), домашняя игра с «Халлом» (9) и выезд в Саутгемптон (10). Вполне нормальный вариант для укрепления позиций в Чемпионшипе.

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Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Wade Vandervort/Las Vegas Sun via AP; Gettyimages.ru/Mike Finn-Kelcey, Mike Finn-Kelcey

2 комментария

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Северный болельщик
Руни выглядит ровесником САФа, немного младше Думбии
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Иван Иванов
Бородатый постаревший Руни похож на свою версию из неудачной альтернативной вселенной в старой рекламе:
https://www.youtube.com/watch?v=ckQZO99kNts
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