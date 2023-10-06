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Испанец раскритиковал футболисток – и его имя убрали из названия стадиона «Хетафе»

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«Хетафе» переименовал свой домашний стадион «Колисеум Альфонсо Перес» просто в «Колисеум» – такое название уже представлено на официальном сайте Ла Лиги. Все из-за высказывания Альфонсо Переса, уроженца Хетафе и экс-игрока «Реала» и «Барсы».

Альфонсо объяснил разницу между мужским и женским футболом и нарвался на критику

В недавнем интервью El Mundo Альфонсо заявил, что оплата труда футболисток не должна быть равна зарплате мужчин-футболистов.

«Очень хорошо, что у женщин есть шансы себя проявить и права, как это и было на протяжении многих лет, но я считаю, что женский и мужской футбол вообще нельзя сравнивать. Потому что все зависит от доходов, которые вы генерируете, и от воздействия на медиа. И сравнивать тут нечего.

Наверняка другие спортсмены хотели бы получать зарплату, как футболисты уровня сборной, но не получают. Я хотел бы получать как Роналду, но я не так хорош. Что есть, то есть. Каждый должен знать свое место. Они не могут жаловаться. Женский футбол стал лучше, но они не должны витать в облаках, должны понимать, что их никак не приравнять к футболистам-мужчинам», – рассуждал Альфонсо.

Помимо этого он раскритиковал футболисток сборной Испании, которые отказались выступать за национальную команду даже после отставки Луиса Рубиалеса и ухода главного тренера Хорхе Вильды:

«Гвардиолу, как и и футболисток сборной, я бы заставил целовать испанский флаг, чтобы они понимали, что защищают футболку страны с честью. Сначала так, а потом можете протестовать по любому поводу. Здорово, что футболистки просят то, чего хотят, но сборная важнее».

Стадион уже переименован и вскоре получит еще одно название

Marca пишет, что после интервью Альфонсо мэр города Хетафе Сара Эрнандес провела консультации с футбольным клубом. Ее отношение к высказываниям – крайне негативное:

«Один из самых успешных спортсменов выражает идеи, которые не подходят городу. В Хетафе мы продвигаем ценности спорта, равенства, уважения и солидарности. Происходило сексуальное насилие, и спортсменки осуждали сексистские взгляды, требовали минимально приемлемых условий для работы. И я не припомню, чтобы такие спортсмены, как Альфонсо Перес, выступили публично не для осуждения, а для поддержки коллег».

4 октября клуб и городской совет решились на смену названия – теперь просто «Колисеум» без упоминания имени и фамилии футболиста.

Альфонсо в ответ записал десятиминутное видео, где пояснил позицию по различию женского и мужского футбола: «Моя дочь тоже играет в футбол и, надеюсь, однажды дорастет до Первого дивизиона и национальной сборной. Но, несмотря на то, что она моя дочь, ей никогда не удастся сравниться с мужчинами-футболистами или с их заработками».

И при этом коснулся смены названия стадиона: был бы рад смене названия только по одной причине – если бы в клуб пришел серьезный спонсор и заплатил хорошие деньги за переименование арены.

Президент «Хетафе» Анхель Торрес заявил El Chiringuito, что спонсор и так есть. Стадион же пока побудет с названием «Колисеум», но скоро к нему присоединится и имя спонсора. Любопытно, что еще в октябре 2022-го «Хетафе» и городской совет подписали соглашение на 40 лет, по которому местное правительство наделяется правом пользования стадионом, а один из пунктов – разрешение на смену названия взамен имени Альфонсо в угоду рекламы спонсора и при условии сохранения слова «Колисеум». Той осенью Торрес уже пытался исключить имя Альфонсо из названия – не договорился.

Далеко не все критикуют экс-футболиста. Например, президент сообщества Мадрид Изабель Диас высказалась в твиттере: «Диктатура левых удивительна: ветеран, бывший футболист не может даже высказать мнение, если ему неугодна власть».

А журналист Marca Рауль Варела написал колонку с осуждением: «Саре Эрнандес слова Альфонсо показались достаточно серьезными, чтобы убрать имя важнейшего спортсмена, «Хетафенсе», чьим именем стадион был назван после всенародного голосования. Анхелю Торресу он никогда не нравился, но это не так важно – Анхелю Торресу никогда ничего не нравилось».

Он добавил: «Речь идет о свободах – уметь выражать свое мнение с уважением и не совершая при этом никаких преступлений. Я не разделяю большую часть его послания, но пара заголовков в прессе менее значимы, чем статус лучшего игрока лиги».

Альфонсовыкатил новый пост в твиттере: «Меня судят за несоблюдение равенства и прав женщин. Это фото было сделано в тот момент, когда я был послом финала женской Лиги чемпионов – с отличной футболисткой Милен Домингес».

Альфонсо – олимпийский чемпион, но за «Хетафе» никогда не играл – название стадиона выбрали голосованием

Альфонсо – экс-игрок «Реала», «Барселоны», «Бетиса» и «Марселя». С «Реалом» вышло успешнее – выиграл все внутренние турниры, но запомнился и в «Бетисе», когда за сезон в Ла Лиге в середине 1990-х набил 25 голов – больше было только у Роналдо за «Барселону». Так впечатлил, что даже в популярной игре тех лет Championship Manager сезона-1997/98 Альфонсо был самым дорогим игроком на старте. А награду лучшему испанскому футболисту от Don Balon именно он получил в 1998-м.

С «Бетисом» в конце карьеры Альфонсо прихватил и Кубок Испании в 2005-м, хотя в розыгрыше отыграл всего 35 минут.

В начале 1990-х был заметный успех – олимпийское золото-1992, когда команда с Канисаресом, Амавиской, Луисом Энрике, Гвардиолой, Манхарином и Кико стала лучшей на домашней Олимпиаде, переиграв в финале на «Камп Ноу» поляков 3:2.

Со сборной Испании Альфонсо съездил на ЧМ-1998 и на два Евро – на обоих забивал. Особенно запомнился дубль на Евро-2000 в удивительном матче против Югославии. Испанцам нужна была победа для выхода из группы, они уступали 2:3 до 90+4, но успели забить дважды, а победный гол вколотил как раз Альфонсо.

Но при чем здесь стадион в Хетафе? Альфонсо родился в этом городе, но никогда не выступал за клуб, кроме как за молодежный состав, и вообще в 14 лет уехал в «Реал». Новый стадион «Хетафе» был открыт в 1998 году – как раз когда игрок был на пике (олимпийский чемпион, победитель чемпионата Испании, часть национальной сборной на ЧМ) – он попал в голосование, как знаменитый уроженец города и выиграл его.

В 2017-м объединение Ahora Getafe пыталось поднять вопрос о переименовании с такими аргументами: голосование было целых 20 лет назад и участвовало в нем не так много людей. Инициативу отклонили, как и попытки президента «Хетафе» Торреса через пять лет. Кажется, сейчас он все же добился своего.

Чемпиона мира уволили через две недели после золота. Скандал с Рубиалесом смыл и тренера женской сборной

Фото: x.com/alfonsito0007 ; Gettyimages.ru/Martin Rose / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Allsport UK /Allsport, Florencia Tan Jun; JesuS HelluN/Keystone Press Agency /Global Look Press

40 комментариев

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Анатолий Magicbrain
Ну то есть обиделись на то, что все и так знают, но кто-то решился высказать вслух. Можно еще обидеться на то, что снег белый, а море мокрое. Кучу поводов найти, только постараться.
+38
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Грин Писец
Западная демократия отмены в действии)
+24
-6
+18
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Северный болельщик
Вроде как, никого не целовал и на тебе! Просто высказал свое мнение, демократия же у них, нет?
+21
-4
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DanielCarvalho
Наконец то хоть кто то начал говорить. Но хотелось бы, чтобы на эту тему, высказался более весомый футбольный чиновник или футболист. Сколько можно делать вид, что всё нормально и женский и мужской футбол-одно и тоже?
видел отрывок из финала женской ЛЧ Барселона-Вольфсбург.
счёт 2-2, с фланга подаёт Футболистка Барсы, мяч прилетает в штрафную, отскакивает защитнику (защитнице?) Вольфсбурга. Она выпинывая попадает в грудь своему же защитнику))
мяч отскакивает прямо перед нападающей Барселоны в 5 метрах от ворот, она по еле катящемуся мячу не попадает!!!, неуклюже пиная в воздух, и в конечном итоге мяч отскакивает к другой футболистке Барсы и она в пустые ворота добивает 3-2.

это зрелище длится секунд 10 но в этих 10 секундах весь женский футбол.
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Всё знаю
Всё правильно.
Хотите получать, как мужчины - так играйте, как мужчины.
А не в это подобие футбола.
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Насонов Дмитрий
Ответ Всё знаю
Всё правильно. Хотите получать, как мужчины - так играйте, как мужчины. А не в это подобие футбола.
Уровень игры не важен в контексте зарплаты. Важно сколько ты можешь генерировать прибыли. Условная Тейлор Свифт зарабатывает куда больше Монтсеррат Кабалье, хотя как певица ей и в подметки не годится
+7
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Илья Владимирович
Какие же вы жалкие
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-1
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Wekil
Равенство - зло, в основе любого успешного общества не равенство, а равноправие, и у женщин в развитых странах есть те же стартовые возможности, что и у мужчин, но в футболе, например, результаты их работы намного хуже, женский футбол намного менее привлекательнее и зрелищнее мужского, так какое может быть равенство доходов, это чистая шариковщина, взять все и поделить
+4
-1
+3
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Всё знаю
Ответ Насонов Дмитрий
Уровень игры не важен в контексте зарплаты. Важно сколько ты можешь генерировать прибыли. Условная Тейлор Свифт зарабатывает куда больше Монтсеррат Кабалье, хотя как певица ей и в подметки не годится
Я это тоже имел под словами - играйте, как мужчины.
Чтобы вас смотрели, о вас говорили, в вас вкладывались спонсоры и так далее.
Но этого и близко нет.
Поэтому такая разница по зп.
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Насонов Дмитрий
Ответ Грин Писец
Западная демократия отмены в действии)
Хорошо, что у нас такого нет. Исинбаева не даст соврать
+12
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Тиджани Бабангида
Гендерный скандал подогнали под смену названия или смену названия подогнали под гендерный скандал. Городской совет добился своего - и название перед спонсорством убрал и на гендерной теме попиарился….
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Ligalaiz
Ответ Грин Писец
Западная демократия отмены в действии)
Причем тут "западная"

На западе есть левые и правые

У левых нет демократии, у них социализм. А это скрытый коммунизм со свободным торговым рынком.

Просто в Испании у власти леваки, вот и всё)
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Kikir
Ответ Насонов Дмитрий
Уровень игры не важен в контексте зарплаты. Важно сколько ты можешь генерировать прибыли. Условная Тейлор Свифт зарабатывает куда больше Монтсеррат Кабалье, хотя как певица ей и в подметки не годится
Странно, почему мужчины-модели не требуют равноправия до сих пор. Ходят там в труселях за копейки, а тетки миллиона гребут))
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Kikir
Ответ Guillermo
Прикольно, что мэр города в одно лицо решает какие высказывания подходят городу, а какие нет. Слуга народа или как там в демократиях и правовых обществах?
Народу не понравится - его не изберут на след срок. Вроде так в демократиях.
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кто здесь!?
Ответ Vvild
Тебе объяснять в чем заключается различие между частной политикой клуба и государственной? Частный клуб просто убрал имя мужика из названия стадиона, на минуточку, к "Хетафе" мужик этот вообще отношения не имеет, это их право, государство его преследовать за это не начало и в тюрьму не посадило, как это делают за слова в некоторых других странах, не будем пальцами показывать. Прав ли мужик, на мой взгляд - да! Футболистки могут сколько угодно мечтать о равной оплате труда с мужиками, но этого не будет по причине разных исходных данных - мужской футбол всегда будет зрелищнее женского, а, следовательно, более просматриваемым и прибыльным. Но может ли клуб убрать имя какого-то хрена с название своего стадиона в любой момент - тоже да! Это частный клуб, могут делать че хотят. Да, я считаю, это вполне демократия.
Статью читал? Клуб не может самостоятельно поменять название стадиона.)
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Vvild
Ответ Грин Писец
Западная демократия отмены в действии)
Тебе объяснять в чем заключается различие между частной политикой клуба и государственной? Частный клуб просто убрал имя мужика из названия стадиона, на минуточку, к "Хетафе" мужик этот вообще отношения не имеет, это их право, государство его преследовать за это не начало и в тюрьму не посадило, как это делают за слова в некоторых других странах, не будем пальцами показывать. Прав ли мужик, на мой взгляд - да! Футболистки могут сколько угодно мечтать о равной оплате труда с мужиками, но этого не будет по причине разных исходных данных - мужской футбол всегда будет зрелищнее женского, а, следовательно, более просматриваемым и прибыльным. Но может ли клуб убрать имя какого-то хрена с название своего стадиона в любой момент - тоже да! Это частный клуб, могут делать че хотят. Да, я считаю, это вполне демократия.
+7
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44ndfwwgbr
Есть ещё адекватные люди в Европе…👍
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Фран
Альфонсо всё по факту сказал. До случаев с Рубиалесом и Альфонсо мне казалось, что всё таки католическая Испания сильно отличается в лучшую сторону от большинства стран Европы, у которых поехала крыша. Какой же я был тёмный оказывается на этот счёт. Получается и у них уже всё как в Калифорнии, настоящая палата номер 6 без санитаров.
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Христас Туршиев
Про разницу в классе он базу выдал. Я не понимаю, как это вообще можно оспаривать
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Tornado of Souls
Ответ Фран
Альфонсо всё по факту сказал. До случаев с Рубиалесом и Альфонсо мне казалось, что всё таки католическая Испания сильно отличается в лучшую сторону от большинства стран Европы, у которых поехала крыша. Какой же я был тёмный оказывается на этот счёт. Получается и у них уже всё как в Калифорнии, настоящая палата номер 6 без санитаров.
Там отбитые леваки у власти.
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Guillermo
Ответ Vvild
Тебе объяснять в чем заключается различие между частной политикой клуба и государственной? Частный клуб просто убрал имя мужика из названия стадиона, на минуточку, к "Хетафе" мужик этот вообще отношения не имеет, это их право, государство его преследовать за это не начало и в тюрьму не посадило, как это делают за слова в некоторых других странах, не будем пальцами показывать. Прав ли мужик, на мой взгляд - да! Футболистки могут сколько угодно мечтать о равной оплате труда с мужиками, но этого не будет по причине разных исходных данных - мужской футбол всегда будет зрелищнее женского, а, следовательно, более просматриваемым и прибыльным. Но может ли клуб убрать имя какого-то хрена с название своего стадиона в любой момент - тоже да! Это частный клуб, могут делать че хотят. Да, я считаю, это вполне демократия.
Абзац про решение мэра города вы сознательно опустили?
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Guillermo
Ответ Насонов Дмитрий
Хорошо, что у нас такого нет. Исинбаева не даст соврать
А у нас и не принято изображать из себя образец демократии и требовать его исполнения от других
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Йохан Чпохан
мда, совсем леваки поехали...
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kitprologic
днище..
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кто здесь!?
Ответ Wekil
Равенство - зло, в основе любого успешного общества не равенство, а равноправие, и у женщин в развитых странах есть те же стартовые возможности, что и у мужчин, но в футболе, например, результаты их работы намного хуже, женский футбол намного менее привлекательнее и зрелищнее мужского, так какое может быть равенство доходов, это чистая шариковщина, взять все и поделить
В теннисе уже взяли и поделили. Скоро и до футбола доберутся.
0
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