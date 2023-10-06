«Хетафе» переименовал свой домашний стадион «Колисеум Альфонсо Перес» просто в «Колисеум» – такое название уже представлено на официальном сайте Ла Лиги. Все из-за высказывания Альфонсо Переса, уроженца Хетафе и экс-игрока «Реала» и «Барсы».

Альфонсо объяснил разницу между мужским и женским футболом и нарвался на критику

В недавнем интервью El Mundo Альфонсо заявил, что оплата труда футболисток не должна быть равна зарплате мужчин-футболистов.

«Очень хорошо, что у женщин есть шансы себя проявить и права, как это и было на протяжении многих лет, но я считаю, что женский и мужской футбол вообще нельзя сравнивать. Потому что все зависит от доходов, которые вы генерируете, и от воздействия на медиа. И сравнивать тут нечего.

Наверняка другие спортсмены хотели бы получать зарплату, как футболисты уровня сборной, но не получают. Я хотел бы получать как Роналду, но я не так хорош. Что есть, то есть. Каждый должен знать свое место. Они не могут жаловаться. Женский футбол стал лучше, но они не должны витать в облаках, должны понимать, что их никак не приравнять к футболистам-мужчинам», – рассуждал Альфонсо.

Помимо этого он раскритиковал футболисток сборной Испании, которые отказались выступать за национальную команду даже после отставки Луиса Рубиалеса и ухода главного тренера Хорхе Вильды:

«Гвардиолу, как и и футболисток сборной, я бы заставил целовать испанский флаг, чтобы они понимали, что защищают футболку страны с честью. Сначала так, а потом можете протестовать по любому поводу. Здорово, что футболистки просят то, чего хотят, но сборная важнее».

Стадион уже переименован и вскоре получит еще одно название

Marca пишет, что после интервью Альфонсо мэр города Хетафе Сара Эрнандес провела консультации с футбольным клубом. Ее отношение к высказываниям – крайне негативное:

«Один из самых успешных спортсменов выражает идеи, которые не подходят городу. В Хетафе мы продвигаем ценности спорта, равенства, уважения и солидарности. Происходило сексуальное насилие, и спортсменки осуждали сексистские взгляды, требовали минимально приемлемых условий для работы. И я не припомню, чтобы такие спортсмены, как Альфонсо Перес, выступили публично не для осуждения, а для поддержки коллег».

4 октября клуб и городской совет решились на смену названия – теперь просто «Колисеум» без упоминания имени и фамилии футболиста.

Альфонсо в ответ записал десятиминутное видео, где пояснил позицию по различию женского и мужского футбола: «Моя дочь тоже играет в футбол и, надеюсь, однажды дорастет до Первого дивизиона и национальной сборной. Но, несмотря на то, что она моя дочь, ей никогда не удастся сравниться с мужчинами-футболистами или с их заработками».

И при этом коснулся смены названия стадиона: был бы рад смене названия только по одной причине – если бы в клуб пришел серьезный спонсор и заплатил хорошие деньги за переименование арены.

Президент «Хетафе» Анхель Торрес заявил El Chiringuito, что спонсор и так есть. Стадион же пока побудет с названием «Колисеум», но скоро к нему присоединится и имя спонсора. Любопытно, что еще в октябре 2022-го «Хетафе» и городской совет подписали соглашение на 40 лет, по которому местное правительство наделяется правом пользования стадионом, а один из пунктов – разрешение на смену названия взамен имени Альфонсо в угоду рекламы спонсора и при условии сохранения слова «Колисеум». Той осенью Торрес уже пытался исключить имя Альфонсо из названия – не договорился.

Далеко не все критикуют экс-футболиста. Например, президент сообщества Мадрид Изабель Диас высказалась в твиттере: «Диктатура левых удивительна: ветеран, бывший футболист не может даже высказать мнение, если ему неугодна власть».

А журналист Marca Рауль Варела написал колонку с осуждением: «Саре Эрнандес слова Альфонсо показались достаточно серьезными, чтобы убрать имя важнейшего спортсмена, «Хетафенсе», чьим именем стадион был назван после всенародного голосования. Анхелю Торресу он никогда не нравился, но это не так важно – Анхелю Торресу никогда ничего не нравилось».

Он добавил: «Речь идет о свободах – уметь выражать свое мнение с уважением и не совершая при этом никаких преступлений. Я не разделяю большую часть его послания, но пара заголовков в прессе менее значимы, чем статус лучшего игрока лиги».

Альфонсовыкатил новый пост в твиттере: «Меня судят за несоблюдение равенства и прав женщин. Это фото было сделано в тот момент, когда я был послом финала женской Лиги чемпионов – с отличной футболисткой Милен Домингес».

Альфонсо – олимпийский чемпион, но за «Хетафе» никогда не играл – название стадиона выбрали голосованием

Альфонсо – экс-игрок «Реала», «Барселоны», «Бетиса» и «Марселя». С «Реалом» вышло успешнее – выиграл все внутренние турниры, но запомнился и в «Бетисе», когда за сезон в Ла Лиге в середине 1990-х набил 25 голов – больше было только у Роналдо за «Барселону». Так впечатлил, что даже в популярной игре тех лет Championship Manager сезона-1997/98 Альфонсо был самым дорогим игроком на старте. А награду лучшему испанскому футболисту от Don Balon именно он получил в 1998-м.

С «Бетисом» в конце карьеры Альфонсо прихватил и Кубок Испании в 2005-м, хотя в розыгрыше отыграл всего 35 минут.

В начале 1990-х был заметный успех – олимпийское золото-1992, когда команда с Канисаресом, Амавиской, Луисом Энрике, Гвардиолой, Манхарином и Кико стала лучшей на домашней Олимпиаде, переиграв в финале на «Камп Ноу» поляков 3:2.

Со сборной Испании Альфонсо съездил на ЧМ-1998 и на два Евро – на обоих забивал. Особенно запомнился дубль на Евро-2000 в удивительном матче против Югославии. Испанцам нужна была победа для выхода из группы, они уступали 2:3 до 90+4, но успели забить дважды, а победный гол вколотил как раз Альфонсо.

Но при чем здесь стадион в Хетафе? Альфонсо родился в этом городе, но никогда не выступал за клуб, кроме как за молодежный состав, и вообще в 14 лет уехал в «Реал». Новый стадион «Хетафе» был открыт в 1998 году – как раз когда игрок был на пике (олимпийский чемпион, победитель чемпионата Испании, часть национальной сборной на ЧМ) – он попал в голосование, как знаменитый уроженец города и выиграл его.

В 2017-м объединение Ahora Getafe пыталось поднять вопрос о переименовании с такими аргументами: голосование было целых 20 лет назад и участвовало в нем не так много людей. Инициативу отклонили, как и попытки президента «Хетафе» Торреса через пять лет. Кажется, сейчас он все же добился своего.

Фото: x.com/alfonsito0007 ; Gettyimages.ru/Martin Rose / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Allsport UK /Allsport, Florencia Tan Jun; JesuS HelluN/Keystone Press Agency /Global Look Press