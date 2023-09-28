«Барсе» предъявили обвинения по делу Негрейры. Спуск в Сегунду и бан в еврокубках среди возможных санкций

Ох.

Новый виток в деле Негрейры, которое тянется с зимы этого года.

«Барсе» предъявили обвинение во взяточничестве. Если они подтвердятся, клуб могут отправить в Сегунду и лишить еврокубков

По информации сразу нескольких испанских медиа, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением.

Еще во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

Позиция суда заключается в том, что ни одно должностное лицо не может получать дополнительное вознаграждение за выполнение прямых обязанностей. Судья опирается на схожие прецеденты из практики Верховного суда.

Если обвинения подтвердятся в суде, «Барсе» грозит вылет в Сегунду и дисквалификация в еврокубках.

Каким будет следующий шаг «Барселоны»?

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб еще не получил официальное уведомление о выдвинутых обвинениях, но такой поворот не застал каталонцев врасплох. В клубе готовились к такому развитию событий и с самого начала работали над планом действий в подобной ситуации. Что это за план – пока неизвестно.

Сообщалось, что «Барселона» не планирует делать каких-либо публичных заявлений по данному вопросу, но обвинения уже прокомментировал Хави.

«На следующей неделе будет еще одна новость о Негрейре, через 15 дней еще одна, а через полтора месяца будет еще одна. Вы уже знаете мое мнение о деле. Посмотрите архив любой газеты и увидите. У меня никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барсе». Никогда. Не думаю о деле Негрейры. У меня достаточно ежедневной работы с командой», – сказал главный тренер «Барселоны».

Глава Ла Лиги думает о санкциях в отношении «Барсы»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас подумает о санкциях в отношении «Барселоны».

«Это беспокоит. В деле Негрейры необходимо дальнейшее расследование, чтобы четко определить уровень влияния на повышение в классе, понижение, назначение судей.

Сам факт попытки влияния уже уголовно наказуем. Судья сказал это в своем постановлении несколько недель назад. Это уже спортивная коррупция. Выплата Негрейре от «Барсы» – очень серьезное нарушение. Если целью было влияние на судей, то это преступление.

Мы подумаем о санкциях [в отношении «Барселоны»], когда решится вопрос в уголовной сфере. Я считаю, что есть признаки нерегулярных платежей. Придется выяснить, было ли намерение [повлиять на результаты матчей со стороны «Барсы»]. Дело близко к разрешению», – сказал Тебас.

Что дальше?

Фото: Gustavo Valiente, Diego Radama, Marc Graupera Aloma/Global Look Press