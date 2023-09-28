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«Барсе» предъявили обвинения по делу Негрейры. Спуск в Сегунду и бан в еврокубках среди возможных санкций

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Ох.

Новый виток в деле Негрейры, которое тянется с зимы этого года.

«Барсе» предъявили обвинение во взяточничестве. Если они подтвердятся, клуб могут отправить в Сегунду и лишить еврокубков

По информации сразу нескольких испанских медиа, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением. 

Еще во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

Позиция суда заключается в том, что ни одно должностное лицо не может получать дополнительное вознаграждение за выполнение прямых обязанностей. Судья опирается на схожие прецеденты из практики Верховного суда.

Если обвинения подтвердятся в суде, «Барсе» грозит вылет в Сегунду и дисквалификация в еврокубках.

Каким будет следующий шаг «Барселоны»?

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб еще не получил официальное уведомление о выдвинутых обвинениях, но такой поворот не застал каталонцев врасплох. В клубе готовились к такому развитию событий и с самого начала работали над планом действий в подобной ситуации. Что это за план – пока неизвестно.

Сообщалось, что «Барселона» не планирует делать каких-либо публичных заявлений по данному вопросу, но обвинения уже прокомментировал Хави.

«На следующей неделе будет еще одна новость о Негрейре, через 15 дней еще одна, а через полтора месяца будет еще одна. Вы уже знаете мое мнение о деле. Посмотрите архив любой газеты и увидите. У меня никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барсе». Никогда. Не думаю о деле Негрейры. У меня достаточно ежедневной работы с командой», – сказал главный тренер «Барселоны».

Глава Ла Лиги думает о санкциях в отношении «Барсы»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас подумает о санкциях в отношении «Барселоны».

«Это беспокоит. В деле Негрейры необходимо дальнейшее расследование, чтобы четко определить уровень влияния на повышение в классе, понижение, назначение судей.

Сам факт попытки влияния уже уголовно наказуем. Судья сказал это в своем постановлении несколько недель назад. Это уже спортивная коррупция. Выплата Негрейре от «Барсы» – очень серьезное нарушение. Если целью было влияние на судей, то это преступление.

Мы подумаем о санкциях [в отношении «Барселоны»], когда решится вопрос в уголовной сфере. Я считаю, что есть признаки нерегулярных платежей. Придется выяснить, было ли намерение [повлиять на результаты матчей со стороны «Барсы»]. Дело близко к разрешению», – сказал Тебас.

Что дальше?

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?

Фото: Gustavo Valiente, Diego Radama, Marc Graupera Aloma/Global Look Press

12 комментариев

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stradivari13
давно пора этих мошенников опустить в сегунду а то и ниже, нефиг работать с судьями
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Аврал
Европейские суды....к декабрю примут апелляцию,к маю заслушают ответчика...а в августе истечёт срок давности.Короче-отмажутся.
+5
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Booster
Эвребе нужно подавать холодным :)
+5
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Mokka Keane
Ответ stradivari13
давно пора этих мошенников опустить в сегунду а то и ниже, нефиг работать с судьями
Так пост про Барселону. Причём здесь этот комментарий?
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Нефанатик
Даже если барса в прямом эфире даст налом судье в центре поля во время матча, их не опустят в сегунду. Лицо Ла Лиги - это Эль класико, а класико играют между командами никогда не вылетавших в сегунду.
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Mokka Keane
Барса в сегунде-Ла Лига в полнейшей ж о п е
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Dastanation
штрафанут, выкинут из еврокубков, вычтут очки, но в сегунду не опустят стопудово, упадут рейтинги, а на нем все сейчас завязано
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Молодой Френки
Учитывая как к Каталонии относятся в Испании, а к Барсе такие клоуны как Тебас, вообще ничего нельзя исключать. Барсу попытаются уничтожить, но вот не факт что получится. В любом случае, удачи Ла лиге в последующих трансферных окнах. На игрока из чемпионата Китая и Тайланда скоро хватать не будет
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morgan23
Кто-то реально верит, что Барсу отправят проходить "обряд очищения" в испанском пердиве?))
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Молодой Френки
Ответ stradivari13
давно пора этих мошенников опустить в сегунду а то и ниже, нефиг работать с судьями
До твоего уровня все равно не опустят, не переживай
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Молодой Френки
Ответ Mokka Keane
Так пост про Барселону. Причём здесь этот комментарий?
а это сумасшедший хейтер. такие новости даже не читают, сразу триггерятся
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