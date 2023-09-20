Без отборов Проведель – четвертый.

Вратарь Иван Проведель из «Лацио» пока главный герой Лиги чемпионов: сравнял счет прямо перед финальным свистком, на пятой добавленной.

Проведель стал 13-м кипером с голом в еврокубках всего, а если брать только топ-уровень, основные турниры Лиги чемпионов – до него было всего трое героев.

Ханс-Йорг Бутт, «Гамбург», «Байер» и «Бавария» vs «Ювентус». Да, трижды!

Возможно, самый нелюбимый вратарь «Ювентуса». Знаете, почему? Ханс-Йорг Бутт забил три мяча в ЛЧ, и все три – в ворота туринцев. Причем сделал это за три разные команды: в 2000-м за «Гамбург», в 2002-м за «Байер» и в 2009-м за «Баварию». Все три – с пенальти.

Бутт объяснял прелесть внутриигрового пенальти в исполнении вратаря: «Спасения с точки помогли мне и с исполнением. Хорошие пенальтисты ждут, пока голкипер сдвинется с места, так что лучше стоять до последнего. Дуэль вратарей – абсолютная кульминация исполнения пенальти».

Винсент Эньема, «Хапоэль» ТА vs «Теплице», «Зальцбург» и «Лион»

Вратарь сделал себе имя в «Лилле», а забивал за израильский «Хапоэль» Тель-Авив.

За «Хапоэль» Эньяма забил один мяч в группе Лиги чемпионов-2010/11 – «Лиону», еще один чуть раньше – в раунде плей-офф «Зальцбургу», а за год до того – чешскому «Теплице» в квалификации Лиги Европы. Все с пенальти.

Самый эпичный – мяч «Зальцбургу», Венсан забил уже на 1-й минуте, закончили 3:2 на выезде.

Синан Болат, «Стандард» vs АЗ. С игры!

Матч АЗ и «Стандарда» в ЛЧ-2009/10 (1:1) решал судьбу третьего места и выхода в ЛЕ: мысленно там уже ощущал себя АЗ, когда вел 1:0, тогда-то на финальный стандарт «Стандарда» пришел вратарь Синан Болат. После подачи Бенджамина Никеза он без шансов для Серхио Ромеро пробил в верхний угол – и провел команду в евровесну.

Главный тренер «Стандарда» Ласло Белени тогда лаконично резюмировал: «Это момент, который войдет в историю клуба».

***

Димитр Иванков, «Левски» vs «Дюделанж» (дважды), «Хайдук» и «Брондбю»

Забивал в квалификациях, но много раз – тоже достоин истории.

Болгарин уместил четыре гола в три года: первый положил «Хайдуку» в первом раунде квалификации Кубка УЕФА – реализовал пенальти на 16-й минуте.

Выделяются два гола «Дюделанжу» в квалификации ЛЧ-2000/01: Иванков забил в обоих матчах, суммарно сделали 6:0 за две игры.

Последний гол – снова в первом раунде квалификации Кубка УЕФА, пострадал «Брондбю». Благодаря мячу Иванкова его «Левски» не проиграл.

***

А вот еще вратари с еврокубковыми голами:

● Элой Касальс, «Санта-Колома» – «Бананцу» в сезоне-2014/15.

● Андрес Палоп, «Севилья» – «Шахтеру» в сезоне-2006/07.

● Петер Шмейхель, «МЮ» – «Ротору» в сезоне-1995/96.

● Юрий Жевнов, БАТЭ – «Динамо» Тбилиси в сезоне-2004/05.

● Марко Амелия, «Ливорно» – «Партизану» в сезоне-2006/07.

● Жильбер Бодар, «Стандард» – «Риеке» в сезоне-1986/87.

● Стипе Плетикоса, «Хайдук» – «Гете» в сезоне-2002/03.

● Маттиас Аспер, «Мьельбю» – «Хэкену» в сезоне-2010.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson / Staff; East News/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, SAMUEL KUBANI / AFP