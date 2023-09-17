7 комментариев

От редакции: умер поэт-песенник Николай Добронравов, ему было 94 года. Вместе с женой, композитором Александрой Пахмутовой, Добронравов написал большое число знаменитых песен. Некоторые из них – про спорт. Вероятно, самая известная песня Добронравова о спорте – «Трус не играет в хоккей». Вот история этого произведения.

Текст впервые опубликован в январе 2019 года.

В 1971-м сборная СССР прилетела в Швейцарию на чемпионат мира и Европы.

После первого периода наши играли вничью с финнами, и хоккеисты ждали разноса в раздевалке, но вышло по-другому. Тренеры дождались всех, закрыли дверь, а потом Анатолий Тарасов, помощник главного тренера Аркадия Чернышева, вдруг затянул песню «Черный ворон». Эта история потом обросла легендами. Через пару минут команда вылетела на лед и за два периода заколотила семь шайб, а пропустила только одну.

Тарасов пел «Черного ворона», хотя в хоккее уже была своя песня – мощная и патриотичная. Ее написали за три года до матчей ЧМ-1971, это сделала главная музыкальная пара Советского Союза – Александра Пахмутова и Николай Добронравов, которым помогал Сергей Гребенников.

«Мы написали «Труса» во время расцвета советского хоккея. Это игры с канадцами, первые международные победы великих тренеров, с которыми нам позднее посчастливилось познакомиться. Известен факт, что во время хоккейных матчей сборной, которые транслировались довольно поздно – после полуночи, преступность была на нуле, – рассказывала Пахмутова.

Пахмутова написала музыку, а Добронравов и Гребенников – стихи. Добронравов рассказывал, что во время написания текста он вдохновлялся историей о Ледовом побоище, но рифма пошла не от этого: «Все началось с того, что мне пришла в голову фраза «Трус не играет в хоккей». Именно с этих слов родилась песня».

Пахмутова и Добронравов

В том же году эти авторы написали еще несколько хитов для советского спорта: «Последний пас» (Песня спортивных ветеранов), «Мяч и шайба», «Марьячис поют с тобой» и «Звезды Мехико» (на тему Олимпиады-1968).

До этого в советской музыке вообще правили спортивные гимны: «Закаляйся» и «Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка» Лебедева-Кумача и Соловьева-Седого.

А еще улыбки советских спортсменов провоцировал голос, хрипевший из репродукторов «Спортивный марш» Дунаевского. Но в 90-х все это растворилось и в памяти осталась только «Трус не играет в хоккей».

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Эту песню связывают с Эдуардом Хилем, но впервые ее исполнил Вадим Мулерман. Проверить это, правда, не получится – видео тех выступлений Мулермана не найти. Все из-за того, что параллельно он включил в репертуар и спел на сцене пару треков на запретном иврите, и ему закрыли любые пути на экраны. Позже, благодаря знакомствам в ЦК, Мулермана реабилитировали, но главную хоккейную тему он потерял навсегда.

Поэтому вместо Мулермана на всех хоккейных площадках звучал Эдуард Хиль. Его голос превратился в национальной хоккейный тембр.

«Тему про «Трусов в хоккее» сразу полюбили все. И болельщики, и хоккеисты. Нам она нравилась, потому что вела в бой, бросала вызов всему, поднимала спортивный энтузиазм. И слова Николая Добронравова были, конечно, шикарны. Пробирали до дрожи», – объяснял Владислав Третьяк.

Песню включили в репертуар Хиля в 1971-м, хотя он вообще не интересовался хоккеем. Зато невероятно любил футбол. Но его артистический талант вытаскивал в любых ситуациях. Зрители верили в его искренне влюбленные глаза и называли «голосом хоккея» (позже из-за песни «Ах, море, море» он стал своим парнем и для моряков).

Хоккей был везде: его показывали по телевизору, о нем пели песни по радио и писали в газетах. Его обожал Брежнев, который, конечно, сходил с ума и от Хиля, и советской сборной.

«Хоккеистов тогда уважали не меньше космонавтов. Нас всех знали в лицо, а в секции был жуткий набор: все подражали Боброву, Бабичу, Шувалову. Короче, ажиотаж совершенный», – рассказывал Третьяк.

Правда, многие советские граждане, никогда не игравшие в хоккей, восприняли слова песни неверно. Люди думали, что в песне трусом называется каждый, кто не играет в хоккей. Партийные чиновники даже готовили официальные ответы на запросы профсоюзов.

Но популярности и значимости песни ничто не помешало. Болельщики кайфовали на стадионах, подпевали ей на «Песне года», и почти все артисты мечтали ее исполнять. А главная фраза «Трус не играет в хоккей» превратилась в устойчивое выражение.

Это всенародная любовь.

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов, Валерий Шустов, Дмитрий Донской, Владимир Акимов