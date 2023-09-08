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🙈🙉🙊 – новое празднование Левандовского. Что символизируют эти обезьяны?

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Так уже отмечали голы Ройс и Тель.

Роберт Левандовски набрал форму: отгрузил четыре гола в последних трех играх. Благодаря его дублю сборная Польши во втором тайме дожала фарерцев 2:0.

Первый гол нападающий отметил необычно: поочередно закрыл глаза, уши и рот.

Роберт не стал раскрывать смысл, сославшись на семейную тайну: «Сегодня день рождения моей жены – и это празднование посвящено ей. Значение жеста – наш маленький секрет. Ее день рождения стал для меня дополнительной мотивацией сегодня. Я хотел посвятить ей голы, потому что она поддерживает меня и знает, насколько важен матч для меня и всей сборной».

Интересно, что ранее Левандовски много лет скрывал смысл своего коронного празднования. И тогда он тоже ссылался на семейный секрет, пока в 2022-м не рассказал, что жест посвящен его дочери. Ждем теперь расшифровку нового празднования, а пока поговорим о значении самого символа с тремя обезьянами.

«Не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла». Это японская композиция из трех обезьяньих фигур

Считается, что три мудрые обезьяны символизируют собой идею недеяния зла и отрешенности от неистинного: «Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нем, то я защищен от него».

Выбор обезьян в качестве символа, вероятно, связан с игрой слов в японском языке. Фраза «не вижу, не слышу, не говорю» звучит как «мидзару, кикадзару, ивадзару», а окончание «дзару» созвучно японскому слову «обезьяна». Итак, знакомьтесь с самыми знаменитыми японскими макаками:

🙈 – не видит зла Мидзару,

🙉 – не слышит зла Кикадзару,

🙊 – не говорит зла Ивадзару.

Композиция приобрела популярность в XVII веке благодаря резному панно над дверьми в знаменитом синтоистском святилище Тосегу в городе Никко.

Чаще всего происхождение символа связывают с японским народным верованием Косин, имеющим корни в китайском даосизме. По преданию буддистской школы Тэндай – трех обезьян в Японию из Китая привез монах Сайте в начале VIII века.

Сейчас смысл композиции оценивается по-разному. В буддийской традиции похожей фразой призывают не зацикливаться на негативе, соблюдать гигиену сознания. В западном же понимании это иногда расценивается как призыв не замечать зло, закрывать глаза на несправедливость.

Иногда в композицию добавляется четвертая обезьяна – Сидзару, которая символизирует принцип «не совершать зла». Она менее пулярна из-за азиатской нумерологии, в которой число «4» считается несчастливым. Но схожая с символикой четырех обезьян фраза есть в книге изречений Конфуция «Лунь Юй»: «Не смотри на то, что неправильно; Не слушай того, что неправильно; Не говори того, что неправильно; Не делай того, что неправильно».

До Левандовского так уже праздновали Ройс и Тель. Марко даже выпускал мерч с обезьянами

В ноябре 2014-го Марко Ройс сделал хет-трик празднований из трех обезьян: закрыл глаза после гола «Санкт-Паули» в Кубке, уши – после мяча в ворота «Баварии» в чемпионате и рот – после гола «Галатасараю» в ЛЧ.

Тогда все подумали, что это как-то связано с трансферными слухами, но объяснение оказалось максимально простым: «Не могу сказать вам, что это значит. Я просто проспорил».

Спор оказался выгодным: уже в январе 2015-го Ройс выпустил по мотивам этих голов коллекцию футболок и свитшотов.

Совсем свежий пример с таким празднованием: в августе нападающий «Баварии» Матиз Тель установил окончательный счет в матче с «Вердером» (4:0) и показал трех обезьян.

Это ответ игрока на свалившиеся на него в соцсетях расовые оскорбления после проигранного Суперкубка Германии (0:3 с «Лейпцигом»).

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Фото: Gettyimages.ru/Mikolaj Barbanell/SOPA Images/LightRocket; Moritz Wolf, Christian Zappel/Global Look Press

6 комментариев

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Pavlov_16
Нытье очередное это символизирует
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Алексей Елистратов
А вот Тель показывает - все вроде бы нормально. Показывает Левандовски - можно найти подоплеку под расизм.
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Гаврила Ардалионович
В высшем понимании отрешённости и медитации - да. А ещё символ нонешних хатаскрайников. Но когда их жизнь берёт за одно место, происходит лютый фейл: "А меня за що"?
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Софья Хороброва
лучше бы голы стал забивать, а то сдулся совсем
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Stereophonics89
Ответ denisques
Он все это время не тренировался а изучал новые празднования? Чем у него там голова вообще занята?
Тоже странно, почему он не тренируется 24 часа в день?
ещё и спит, наверное, ночью
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