29 комментариев

Скандал в женской сборной Испании: президент федерации поцеловал капитана в губы. Теперь ждут отставку
«Мне не понравилось, но что оставалось делать?»
Испания выиграла женский ЧМ – впервые в истории. Но триумф испанок смазан скандалом.
Президент RFEF поцеловал в губы капитана сборной Испании
Во время церемонии награждения президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал в губы капитана сборной Испании Дженни Эрмосо.
Момент очень быстро завирусился в соцсетях, а сама Эрмосо, когда празднование уже переместилось в раздевалку, в прямой трансляции в соцсетях комментировала поцелуй так: «Эй, мне это не понравилось, но что оставалось делать?». Когда кто-то уточнил у Эрмосо, был ли это поцелуй с языком, Дженни отрицательно помотала головой.
Позже в раздевалку пришел сам Рубиалес – об этом стало известно благодаря прямому эфиру вингера сборной Испании Сальмы Параллуэло. Луис говорил, что федерация оплатила футболисткам поездку на Ибицу, а затем шутил, что там он сыграет свадьбу с Эрмосо.
Еще одна деталь: еще до церемонии награждения Рубиалес зачем-то держался за пах, празднуя победу рядом с королевой Испании.
У Эрмосо и ее матери нет претензий к Рубиалесу. Тот призывал не обращать внимания на идиотов
Но испанское общество ее отпустило тему. Федерация футбола попыталась всех успокоить, выпустив заявление Эрмосо.
«Это был совершенно спонтанный взаимный жест из-за огромной радости, которую доставила нам победа на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, его поведение было превосходным, а поцелуй был естественным жестом привязанности и благодарности. Мы выиграли ЧМ, и это самое важное», – сказала капитан сборной Испании.
Мать Эрмосо Марисоль Фуэнтес тоже не увидела в поступке Рубиалеса ничего страшного и попросила больше внимания уделить победе: «Они чемпионы мира – остальное не имеет значения».
«Поцелуй с Дженни? Везде есть идиоты, – комметарий самого Рубиалеса в эфире Radio Marca. – Мы таким образом проявили привязанность друг к другу. Нет смысла обращать внимание на идиотизм».
«Это форма сексуального насилия». Испанские политики в ярости
В Испании к вопросам гендерного равенства относятся чрезвычайно серьезно, поэтому, несмотря на заявления Рубиалеса, Эрмосо и ее матери, инцидентом заинтересовались испанские политики.
• Министр равноправия Ирене Монтеро заявила: «Давайте не будем считать поцелуи без согласия чем-то само собой разумеющимся. Это форма сексуального насилия, от которой женщины страдают ежедневно. Мы не можем нормализовать это и сделать вид, что ничего не происходит».
• Министр по социальным правам Испании Ионе Беларра задается вопросом: «Если они сделали это на глазах у всей Испании, что они могут сделать при личном общении?»
• Министр культуры Испании Микель Айета требует извинений: «Считаю, что недопустимо целовать футболистку в губы, чтобы ее поздравить. Рубиалесу нужно объясниться и извиниться. Нужно уважать женщин».
• Министр по вопросам равенства и феминизма Женералитета Каталонии Таня Верге выносит суровый вердикт: «Все это выглядит как графический образ культуры изнасилования. Оба оправдывают этот поступок – позорный и невыносимый».
Депутат Испанской социалистической рабочей партии Адриана Ластра назвала произошедшее чистым мачизмом, а экс-депутат партии «Вместе мы можем» Пабло Эченике и вовсе предположил, что действия президента RFEF могут иметь преступный характер.
Начались требования об отставке Рубиалеса
Министр спорта и физической активности Каталонии призвала Рубиалеса уйти со своего поста: «Он должен подать в отставку. Элитные спортсменки не должны терпеть это».
Икер Касильяс опубликовал в соцсетях такой пост: «Посмотрим, ушел ли кто-то в отставку или нет». Касильяс в 2020 году соперничал с Рубиалесом за пост президента Королевской федерации футбола Испании.
Федерация прогрессивных женщин Валенсийского сообщества запустила петицию об отставке Рубиалеса: «Его действия явно выходит за рамки нормальных поздравлений. Этот человек не может оставаться у руля Королевской федерации футбола Испании».
Ассоциация женщин в профессиональном спорте предлагает ультиматум: или Рубиалес учится взаимодействовать со спортсменами, или подает в отставку.
Рубиалес все-таки извинился
В интервью Marca после всей критики Рубиалес поменял точку зрения: «Конечно, я ошибся, это произошло весьма спонтанно. Факт в том, что я должен сожалеть.
Я, безусловно, был неправ, я должен признать это, потому что в максимально эмоциональный момент – без какого-либо злого умысла, без какой-либо недобросовестности – случилось то, что произошло весьма спонтанно».
Ну вот, а говорили, не против она была, чуть ли не сама к нему полезла целоваться. Любой адекватной девушке я думаю будет неприятно, когда какой-то рандомный мужик начинает тебя целовать.
А в соседних ветках на удивление оказалось немало кукичей, кто не прочь отдать свою жену/сестру/дочь под это.
Но в итоге возня закрутилась уже и без её участия.
Он просто из вот этих вот престарелых руководителей (наверняка многие видели таких у себя на работе): когда он возомнил себе какую-то ответную симпатию и в итоге сыпет ежедневно этот свой "флирт" (как он его видит), а вторая стороны уже не знает куда деваться от этого чудика.
Эту версию подтверждают и вот эти слова: «Поцелуй с Дженни? Везде есть идиоты, – комментарий самого Рубиалеса в эфире Radio Marca. – Мы таким образом проявили привязанность друг к другу."
Ну да... такая у неё привязанность к тебе огромная, что он аж не знает куда её всю девать такую большую. А в говорит, что ей было неприятно - так это просто цену себе набивает, очевидно же.
Если бы ей было 18, а ему 30, то он ровно так же подходил бы под данное описание.