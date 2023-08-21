29 комментариев

«Мне не понравилось, но что оставалось делать?»

Испания выиграла женский ЧМ – впервые в истории. Но триумф испанок смазан скандалом.

Президент RFEF поцеловал в губы капитана сборной Испании

Во время церемонии награждения президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал в губы капитана сборной Испании Дженни Эрмосо.

Момент очень быстро завирусился в соцсетях, а сама Эрмосо, когда празднование уже переместилось в раздевалку, в прямой трансляции в соцсетях комментировала поцелуй так: «Эй, мне это не понравилось, но что оставалось делать?». Когда кто-то уточнил у Эрмосо, был ли это поцелуй с языком, Дженни отрицательно помотала головой.

Позже в раздевалку пришел сам Рубиалес – об этом стало известно благодаря прямому эфиру вингера сборной Испании Сальмы Параллуэло. Луис говорил, что федерация оплатила футболисткам поездку на Ибицу, а затем шутил, что там он сыграет свадьбу с Эрмосо.

Еще одна деталь: еще до церемонии награждения Рубиалес зачем-то держался за пах, празднуя победу рядом с королевой Испании.

У Эрмосо и ее матери нет претензий к Рубиалесу. Тот призывал не обращать внимания на идиотов

Но испанское общество ее отпустило тему. Федерация футбола попыталась всех успокоить, выпустив заявление Эрмосо.

«Это был совершенно спонтанный взаимный жест из-за огромной радости, которую доставила нам победа на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, его поведение было превосходным, а поцелуй был естественным жестом привязанности и благодарности. Мы выиграли ЧМ, и это самое важное», – сказала капитан сборной Испании.

Мать Эрмосо Марисоль Фуэнтес тоже не увидела в поступке Рубиалеса ничего страшного и попросила больше внимания уделить победе: «Они чемпионы мира – остальное не имеет значения».

«Поцелуй с Дженни? Везде есть идиоты, – комметарий самого Рубиалеса в эфире Radio Marca. – Мы таким образом проявили привязанность друг к другу. Нет смысла обращать внимание на идиотизм».

«Это форма сексуального насилия». Испанские политики в ярости

В Испании к вопросам гендерного равенства относятся чрезвычайно серьезно, поэтому, несмотря на заявления Рубиалеса, Эрмосо и ее матери, инцидентом заинтересовались испанские политики.

•‎ Министр равноправия Ирене Монтеро заявила: «Давайте не будем считать поцелуи без согласия чем-то само собой разумеющимся. Это форма сексуального насилия, от которой женщины страдают ежедневно. Мы не можем нормализовать это и сделать вид, что ничего не происходит».

• Министр по социальным правам Испании Ионе Беларра задается вопросом: «Если они сделали это на глазах у всей Испании, что они могут сделать при личном общении?»

•‎ Министр культуры Испании Микель Айета требует извинений: «Считаю, что недопустимо целовать футболистку в губы, чтобы ее поздравить. Рубиалесу нужно объясниться и извиниться. Нужно уважать женщин».

•‎ Министр по вопросам равенства и феминизма Женералитета Каталонии Таня Верге выносит суровый вердикт: «Все это выглядит как графический образ культуры изнасилования. Оба оправдывают этот поступок – позорный и невыносимый».

Депутат Испанской социалистической рабочей партии Адриана Ластра назвала произошедшее чистым мачизмом, а экс-депутат партии «Вместе мы можем» Пабло Эченике и вовсе предположил, что действия президента RFEF могут иметь преступный характер.

Начались требования об отставке Рубиалеса

Министр спорта и физической активности Каталонии призвала Рубиалеса уйти со своего поста: «Он должен подать в отставку. Элитные спортсменки не должны терпеть это».

Икер Касильяс опубликовал в соцсетях такой пост: «Посмотрим, ушел ли кто-то в отставку или нет». Касильяс в 2020 году соперничал с Рубиалесом за пост президента Королевской федерации футбола Испании.

Федерация прогрессивных женщин Валенсийского сообщества запустила петицию об отставке Рубиалеса: «Его действия явно выходит за рамки нормальных поздравлений. Этот человек не может оставаться у руля Королевской федерации футбола Испании».

Ассоциация женщин в профессиональном спорте предлагает ультиматум: или Рубиалес учится взаимодействовать со спортсменами, или подает в отставку.

Рубиалес все-таки извинился

В интервью Marca после всей критики Рубиалес поменял точку зрения: «Конечно, я ошибся, это произошло весьма спонтанно. Факт в том, что я должен сожалеть.

Я, безусловно, был неправ, я должен признать это, потому что в максимально эмоциональный момент – без какого-либо злого умысла, без какой-либо недобросовестности – случилось то, что произошло весьма спонтанно».