29 комментариев

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Скандал в женской сборной Испании: президент федерации поцеловал капитана в губы. Теперь ждут отставку

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Луис Рубиалес
Футбол Футбол

«Мне не понравилось, но что оставалось делать?»

Испания выиграла женский ЧМ – впервые в истории. Но триумф испанок смазан скандалом.

Президент RFEF поцеловал в губы капитана сборной Испании

Во время церемонии награждения президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал в губы капитана сборной Испании Дженни Эрмосо.

Момент очень быстро завирусился в соцсетях, а сама Эрмосо, когда празднование уже переместилось в раздевалку, в прямой трансляции в соцсетях комментировала поцелуй так: «Эй, мне это не понравилось, но что оставалось делать?». Когда кто-то уточнил у Эрмосо, был ли это поцелуй с языком, Дженни отрицательно помотала головой.

Позже в раздевалку пришел сам Рубиалес – об этом стало известно благодаря прямому эфиру вингера сборной Испании Сальмы Параллуэло. Луис говорил, что федерация оплатила футболисткам поездку на Ибицу, а затем шутил, что там он сыграет свадьбу с Эрмосо.

Еще одна деталь: еще до церемонии награждения Рубиалес зачем-то держался за пах, празднуя победу рядом с королевой Испании.

У Эрмосо и ее матери нет претензий к Рубиалесу. Тот призывал не обращать внимания на идиотов

Но испанское общество ее отпустило тему. Федерация футбола попыталась всех успокоить, выпустив заявление Эрмосо.

«Это был совершенно спонтанный взаимный жест из-за огромной радости, которую доставила нам победа на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, его поведение было превосходным, а поцелуй был естественным жестом привязанности и благодарности. Мы выиграли ЧМ, и это самое важное», – сказала капитан сборной Испании. 

Мать Эрмосо Марисоль Фуэнтес тоже не увидела в поступке Рубиалеса ничего страшного и попросила больше внимания уделить победе: «Они чемпионы мира – остальное не имеет значения».

«Поцелуй с Дженни? Везде есть идиоты, – комметарий самого Рубиалеса в эфире Radio Marca. – Мы таким образом проявили привязанность друг к другу. Нет смысла обращать внимание на идиотизм».

«Это форма сексуального насилия». Испанские политики в ярости

В Испании к вопросам гендерного равенства относятся чрезвычайно серьезно, поэтому, несмотря на заявления Рубиалеса, Эрмосо и ее матери, инцидентом заинтересовались испанские политики.

•‎ Министр равноправия Ирене Монтеро заявила: «Давайте не будем считать поцелуи без согласия чем-то само собой разумеющимся. Это форма сексуального насилия, от которой женщины страдают ежедневно. Мы не можем нормализовать это и сделать вид, что ничего не происходит».

• Министр по социальным правам Испании Ионе Беларра задается вопросом: «Если они сделали это на глазах у всей Испании, что они могут сделать при личном общении?»

•‎ Министр культуры Испании Микель Айета требует извинений: «Считаю, что недопустимо целовать футболистку в губы, чтобы ее поздравить. Рубиалесу нужно объясниться и извиниться. Нужно уважать женщин».

•‎ Министр по вопросам равенства и феминизма Женералитета Каталонии Таня Верге выносит суровый вердикт: «Все это выглядит как графический образ культуры изнасилования. Оба оправдывают этот поступок – позорный и невыносимый».

Депутат Испанской социалистической рабочей партии Адриана Ластра назвала произошедшее чистым мачизмом, а экс-депутат партии «Вместе мы можем» Пабло Эченике и вовсе предположил, что действия президента RFEF могут иметь преступный характер.

Начались требования об отставке Рубиалеса

Министр спорта и физической активности Каталонии призвала Рубиалеса уйти со своего поста: «Он должен подать в отставку. Элитные спортсменки не должны терпеть это». 

Икер Касильяс опубликовал в соцсетях такой пост: «Посмотрим, ушел ли кто-то в отставку или нет». Касильяс в 2020 году соперничал с Рубиалесом за пост президента Королевской федерации футбола Испании. 

Федерация прогрессивных женщин Валенсийского сообщества запустила петицию об отставке Рубиалеса: «Его действия явно выходит за рамки нормальных поздравлений. Этот человек не может оставаться у руля Королевской федерации футбола Испании».

Ассоциация женщин в профессиональном спорте предлагает ультиматум: или Рубиалес учится взаимодействовать со спортсменами, или подает в отставку.

Рубиалес все-таки извинился

В интервью Marca после всей критики Рубиалес поменял точку зрения: «Конечно, я ошибся, это произошло весьма спонтанно. Факт в том, что я должен сожалеть.

Я, безусловно, был неправ, я должен признать это, потому что в максимально эмоциональный момент – без какого-либо злого умысла, без какой-либо недобросовестности – случилось то, что произошло весьма спонтанно».

Испания выиграла женский ЧМ! Впервые в истории 🏆

29 комментариев

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AmanEsen
> сама Эрмосо, когда празднование уже переместилось в раздевалку, в прямой трансляции в соцсетях комментировала поцелуй так: «Эй, мне это не понравилось, но что оставалось делать?

Ну вот, а говорили, не против она была, чуть ли не сама к нему полезла целоваться. Любой адекватной девушке я думаю будет неприятно, когда какой-то рандомный мужик начинает тебя целовать.

А в соседних ветках на удивление оказалось немало кукичей, кто не прочь отдать свою жену/сестру/дочь под это.
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Алексей Агеев
Ответ Георгий Большаков
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Без согласия женщин конечно не должны иметь права.
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Алексей Агеев
Ответ Геннадий Тёкин
Интересно а если бы прилюдно поцеловались представители секс меньшинства, шума столько же было?
Ты даже не понял, о чем речь. Вопрос не в том, что они прилюдно поцеловались, а в том, что футболистка не хотела целоваться. О чем позже и заявила.
+14
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Полуэктов Пётр
Ответ AmanEsen
> сама Эрмосо, когда празднование уже переместилось в раздевалку, в прямой трансляции в соцсетях комментировала поцелуй так: «Эй, мне это не понравилось, но что оставалось делать? Ну вот, а говорили, не против она была, чуть ли не сама к нему полезла целоваться. Любой адекватной девушке я думаю будет неприятно, когда какой-то рандомный мужик начинает тебя целовать. А в соседних ветках на удивление оказалось немало кукичей, кто не прочь отдать свою жену/сестру/дочь под это.
Тут помимо прочего накладывается и тот факт, что он является ее руководителем. Поэтому ей было гораздо проще потом попытаться замять вопрос, чем разводить вот эту всю возню.
Но в итоге возня закрутилась уже и без её участия.
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AmanEsen
Этот чудак уже второй раз своей тупизной перекрывает весь инфоповод вокруг своей сборной на ЧМ.
+9
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burn1ng
Все кто не видит в этом ничего странного, представьте что Вашу Жену/девушку поцелует в губы ее начальник за хорошую работу, как Вам, все хорошо?
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Сикарио
Не все знают, но на месте этой дамы в свое время был и сеньор Негрейра.
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Kuryanin
Ответ Тюменский медвежонок
после "этих пустяков" женский футбол хочет в "футбольную элиту мира"? я держу в курсе, но в мировом футболе после побед и даже после просто забитых мячей и удачных действий на поле, мужики чмокают в губы и друг друга и никто ни разу "не ныл". Чего только стоит популярнейшее фото где Невилл целует Скоулза
Чего только стоит популярнейшее видео, где Генич целует Уткина
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Pol Belov
я наших некотороых доморощенных (и новоиспеченных) граждан реально не понимаю, если бы у нас в слуые победы Дюков поцеловал бы там скажем Е. Пантюхину - то что, все бы изъявили всеобщее "одобрямс", так держать? а если бы Горшков или Сихарулидзе решив поздравить Загитову прилипли бы к ее губам, то что - так же бы говорили что все норм?
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Денис Свиридов
Ответ Полуэктов Пётр
Это она же. Дженни Эрмосо. Он просто из вот этих вот престарелых руководителей (наверняка многие видели таких у себя на работе): когда он возомнил себе какую-то ответную симпатию и в итоге сыпет ежедневно этот свой "флирт" (как он его видит), а вторая стороны уже не знает куда деваться от этого чудика. Эту версию подтверждают и вот эти слова: «Поцелуй с Дженни? Везде есть идиоты, – комментарий самого Рубиалеса в эфире Radio Marca. – Мы таким образом проявили привязанность друг к другу." Ну да... такая у неё привязанность к тебе огромная, что он аж не знает куда её всю девать такую большую. А в говорит, что ей было неприятно - так это просто цену себе набивает, очевидно же.
Какой престарелый? Ему 45 лет. Такое поведение неприемлемо для престарелых руководителей, а для более молодых это уже далеко за гранью
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Полуэктов Пётр
Ответ FinanceSPb
Он не только её поцеловал)На другой ещё женится сказал.
Это она же. Дженни Эрмосо.
Он просто из вот этих вот престарелых руководителей (наверняка многие видели таких у себя на работе): когда он возомнил себе какую-то ответную симпатию и в итоге сыпет ежедневно этот свой "флирт" (как он его видит), а вторая стороны уже не знает куда деваться от этого чудика.
Эту версию подтверждают и вот эти слова: «Поцелуй с Дженни? Везде есть идиоты, – комментарий самого Рубиалеса в эфире Radio Marca. – Мы таким образом проявили привязанность друг к другу."
Ну да... такая у неё привязанность к тебе огромная, что он аж не знает куда её всю девать такую большую. А в говорит, что ей было неприятно - так это просто цену себе набивает, очевидно же.
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Sutekh Hexen
Ответ Yuriy Chistyakov
Ты сравниваешь войну и поцелуй?
Так и то, и то - безумие же.
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Tolut
Ответ Sutekh Hexen
Как бы я не относился к Путину и его дичи, то что творится в Европе - это просто за гранью здравого смысла. Тот же Оруэлл, только под соусом свободы в кавычках.
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Денис Давыдов
Ответ Алексей Агеев
Ты даже не понял, о чем речь. Вопрос не в том, что они прилюдно поцеловались, а в том, что футболистка не хотела целоваться. О чем позже и заявила.
да даже если бы хотела это было уместно только в случае их публичных отношений.
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Полуэктов Пётр
Ответ Денис Свиридов
Какой престарелый? Ему 45 лет. Такое поведение неприемлемо для престарелых руководителей, а для более молодых это уже далеко за гранью
Конкретно его возраст какое отношение к ситуации имеет? Я описал характер персонажей, которых наверняка многие встречали. У него совпадает поведение и разница в возрасте с выбранным им объектом приставаний.
Если бы ей было 18, а ему 30, то он ровно так же подходил бы под данное описание.
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Тухель
Интересно те кто тут ничего такого не видят, если бы Льорис засосал Путина на награждение, то думаете Льорис отделался просто извинениями? На эмоциях по дружески же можно целовать кого угодно.
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Rumov
Надо было ее в животик целовать.
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chikisiki
Ну и дуррак этот Рубиалес
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Евгений Кириенко
У нас взрослые дядьки мальчиков в животы целуют, без всякого согласия!!!
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василий иванов
да что не так с чиновниками в Испании?! один хлеще другого. В "штатах" его бы уже на костре сожгли!
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Алекс Самойлов
блин , может её ещё Тебас засосет?? как воздух нужна отставка его
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FinanceSPb
Он не только её поцеловал)На другой ещё женится сказал.
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