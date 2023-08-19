Неймара презентовали волшебным шоу дронов. Это правда красиво

«Аль-Хилаль» постарался.

«Мы закатим вечеринку, которая удивит даже танцора самбы», – говорили боссы «Аль-Хилаля» о презентации Неймара. И не обманули – все прошло грандиозно.

Еще в аэропорту бразильцу подарили букет и шарф «Аль-Хилаля». Душевно.

Подготовили и стадион: на трибуне креслами выложили надпись «Добро пожаловать» и портрет новичка.

Но официальную презентацию назначили на матч против «Аль-Фейхи». И вот там уже оторвались по полной.

Главной фишкой стало шоу дронов. Сначала они сложились в карточку FUT с показателями Неймара в главном футбольном симуляторе.

Потом – в портрет бразильца.

А дальше в небе появилась огромная надпись «Neymar is Blue» («Неймар – синий»).

Сам бразилец вышел на поле через коридор почета из детей, одетых в форму «Аль-Хилаля». Увидел грандиозный фейерверк и надпись в небе.

Был очень впечатлен.

Прошел через коридор из местных мальчишек.

И дал первое интервью в новом статусе.

Неймар сделал круг почета, раскидал болельщикам футболки и приятно удивился – на трибунах уже развивались флаги с лицом новичка.

Кому-то сегодня особенно повезло.

Единственное, что смазало объявление о переходе Неймара (он пока не играл), – сам матч. «Аль-Хилаль» пропустил уже на 15-й минуте, сравнял счет, но на большее его не хватило. Наверное, потому что Малкому, Рубену Невешу и Сергею Милинковичу-Савичу не устроили такую приветственную церемонию. А ведь на подъезде еще вратарь Боно и нападающий Митрович.

Но главная звезда уже на месте. Похоже, дебютирует в четверг.

Фото: instagram.com/alhilal