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Неймара презентовали волшебным шоу дронов. Это правда красиво

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«Аль-Хилаль» постарался.

«Мы закатим вечеринку, которая удивит даже танцора самбы», – говорили боссы «Аль-Хилаля» о презентации Неймара. И не обманули – все прошло грандиозно.

Еще в аэропорту бразильцу подарили букет и шарф «Аль-Хилаля». Душевно.

Подготовили и стадион: на трибуне креслами выложили надпись «Добро пожаловать» и портрет новичка.

Но официальную презентацию назначили на матч против «Аль-Фейхи». И вот там уже оторвались по полной.

Главной фишкой стало шоу дронов. Сначала они сложились в карточку FUT с показателями Неймара в главном футбольном симуляторе.

Потом – в портрет бразильца.

А дальше в небе появилась огромная надпись «Neymar is Blue» («Неймар – синий»).

Сам бразилец вышел на поле через коридор почета из детей, одетых в форму «Аль-Хилаля». Увидел грандиозный фейерверк и надпись в небе.

Был очень впечатлен. 

Прошел через коридор из местных мальчишек. 

И дал первое интервью в новом статусе.

Неймар сделал круг почета, раскидал болельщикам футболки и приятно удивился – на трибунах уже развивались флаги с лицом новичка.

Кому-то сегодня особенно повезло. 

Единственное, что смазало объявление о переходе Неймара (он пока не играл), – сам матч. «Аль-Хилаль» пропустил уже на 15-й минуте, сравнял счет, но на большее его не хватило. Наверное, потому что Малкому, Рубену Невешу и Сергею Милинковичу-Савичу не устроили такую приветственную церемонию. А ведь на подъезде еще вратарь Боно и нападающий Митрович.

Но главная звезда уже на месте. Похоже, дебютирует в четверг.

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Фото: instagram.com/alhilal

13 комментариев

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Proline
Ответ Romano1985
Neymar is blue ))))?????там же так написано ?
Да, так и написано.
Если что слово "голубой" употребляется в значении "гей" только в русском языке.
Держу в курсе.
+19
-2
+17
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Из Парижа с любовью
Вернемся в 2011 год.
Ожидание: второй Пеле, второй Месси? Первый после КР7 и Лео?
Реальность. Закончил карьеру в 31 год.
Хотя если так посмотреть, закончил он ее давным давно, в том самом 2017.
+9
-2
+7
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xDe xDe
Церемония типично по-арабски яркая. Только вот лик Неймара из кресел, как по мне, весьма кринжовый получился)
+4
-1
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Иван Иванов
Емааа, вот это ВСТРЕЧАААА!!!! 😳😳😳
Прям, как короля встретили.
Роналду наверное телевизор разбил, когда смотрел.
+3
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Proline
Ответ Kirill Korolyov
Это неправда
А в каких ещё? Разве что куда-то ещё проникло из русского за последние лет 30.
Но вообще это чисто российская придумка примерно середины 80-х годов прошлого века.
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Mbest77
Ответ Из Парижа с любовью
Вернемся в 2011 год. Ожидание: второй Пеле, второй Месси? Первый после КР7 и Лео? Реальность. Закончил карьеру в 31 год. Хотя если так посмотреть, закончил он ее давным давно, в том самом 2017.
Вернёмся в 2011 год.
Ожидание: заработает за карьеру 100 млн $, ну если повезет, 120-150 млн.
Реальность: до 400 млн. $ за 2 года…

Это профессиональный футболист. Футбол это его работа, с помощью которой он кормит свою семью. Если на работе можешь заработать значительно больше, то ты этим должен воспользоваться. А остальное (титулы, статусы и т.м.) - это уже понты
+6
-4
+2
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Kirill Korolyov
Ответ Proline
Да, так и написано. Если что слово "голубой" употребляется в значении "гей" только в русском языке. Держу в курсе.
Это неправда
+3
-2
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Николай К
Ответ Proline
А в каких ещё? Разве что куда-то ещё проникло из русского за последние лет 30. Но вообще это чисто российская придумка примерно середины 80-х годов прошлого века.
как назывался бар в "Полицейской академии"?
+1
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Anton Kortenko
когда Боно вратарём стал? узнал сколько в футболе теперь можно заработать и перепрофилировался? вот чертяка, не зря самым богатым музыкантом был.
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Anton Kortenko
блин, уже забыли что слово "дрон" с чем то хорошим может ассоцыироваться,.
+1
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Vacuumka
мистерио красава
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Balt39
Ответ Из Парижа с любовью
Вернемся в 2011 год. Ожидание: второй Пеле, второй Месси? Первый после КР7 и Лео? Реальность. Закончил карьеру в 31 год. Хотя если так посмотреть, закончил он ее давным давно, в том самом 2017.
Насколько же великие Лео и Криш, что на протяжении 15 лет появлялись "вторые Месси и Роналду", но не то что превосходили, а даже не дотягивались до их уровня....
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