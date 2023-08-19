Неймара презентовали волшебным шоу дронов. Это правда красиво
«Аль-Хилаль» постарался.
«Мы закатим вечеринку, которая удивит даже танцора самбы», – говорили боссы «Аль-Хилаля» о презентации Неймара. И не обманули – все прошло грандиозно.
Еще в аэропорту бразильцу подарили букет и шарф «Аль-Хилаля». Душевно.
Подготовили и стадион: на трибуне креслами выложили надпись «Добро пожаловать» и портрет новичка.
Но официальную презентацию назначили на матч против «Аль-Фейхи». И вот там уже оторвались по полной.
Главной фишкой стало шоу дронов. Сначала они сложились в карточку FUT с показателями Неймара в главном футбольном симуляторе.
Потом – в портрет бразильца.
А дальше в небе появилась огромная надпись «Neymar is Blue» («Неймар – синий»).
Сам бразилец вышел на поле через коридор почета из детей, одетых в форму «Аль-Хилаля». Увидел грандиозный фейерверк и надпись в небе.
Был очень впечатлен.
Прошел через коридор из местных мальчишек.
И дал первое интервью в новом статусе.
Неймар сделал круг почета, раскидал болельщикам футболки и приятно удивился – на трибунах уже развивались флаги с лицом новичка.
Кому-то сегодня особенно повезло.
Единственное, что смазало объявление о переходе Неймара (он пока не играл), – сам матч. «Аль-Хилаль» пропустил уже на 15-й минуте, сравнял счет, но на большее его не хватило. Наверное, потому что Малкому, Рубену Невешу и Сергею Милинковичу-Савичу не устроили такую приветственную церемонию. А ведь на подъезде еще вратарь Боно и нападающий Митрович.
Но главная звезда уже на месте. Похоже, дебютирует в четверг.
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Фото: instagram.com/alhilal
Если что слово "голубой" употребляется в значении "гей" только в русском языке.
Держу в курсе.
Ожидание: второй Пеле, второй Месси? Первый после КР7 и Лео?
Реальность. Закончил карьеру в 31 год.
Хотя если так посмотреть, закончил он ее давным давно, в том самом 2017.
Прям, как короля встретили.
Роналду наверное телевизор разбил, когда смотрел.
Но вообще это чисто российская придумка примерно середины 80-х годов прошлого века.
Ожидание: заработает за карьеру 100 млн $, ну если повезет, 120-150 млн.
Реальность: до 400 млн. $ за 2 года…
Это профессиональный футболист. Футбол это его работа, с помощью которой он кормит свою семью. Если на работе можешь заработать значительно больше, то ты этим должен воспользоваться. А остальное (титулы, статусы и т.м.) - это уже понты