33 комментария

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«Вратарь будто пытался снести голову». Судьи ошиблись в пользу «МЮ» – и быстро извинились

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Футбол Футбол

Но «Вулверхэмптон» остался без пенальти.

«МЮ» в первом туре АПЛ с трудом обыграл «Вулверхэмптон» – 1:0 благодаря голу Рафаэля Варана. Мог и упустить победу – уже в дополнительное ко второму тайму время вратарь Андре Онана влетел в форварда «Вулверхэмптона» Сашу Калайджича.

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Судья Саймон Хупер не стал назначать пенальти. Судейский корпус АПЛ признал решение ошибочным – и отстранил Хупера вместе с Майклом Солсбери и Ричардом Уэстом, которые работали в роли ВАР и АВАР. Они не получат назначений на матчи второго тура.

Боссы судейского корпуса АПЛ – Говард Уэбб и Джонатан Мосс – уже извинились перед главным тренером «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Вулвс» Гари О′Нил сразу увидел пенальти: «Казалось, что вратарь пытался снести голову. Так это выглядело вживую, и когда я смотрю это сейчас, это выглядит так же. Я очень удивлен, что это не фол.

Если вы идете на мяч и бьете игрока с такой силой, это фол. Я думал, судья подойдет к монитору, но он подошел, чтобы показать мне карточку».

После игры с О’Нилом связался глава судейского корпуса АПЛ Говард Уэбб, чтобы извиниться за ошибку. Его коллеги тоже поговорили с главным тренером.

«Джонатан Мосс (один из руководителей судейского корпуса – Sports.ru) сказал, что это чистейший пенальти, – рассказывает О’Нил. – Отдам ему должное, он извинился. 

Он вышел и признал, что это явная и очевидная ошибка. Он не мог поверить, что судья в поле не поставил пенальти, и не мог поверить, что ВАР не изменил ситуацию. Наверное, от этого я чувствую себя чуть хуже – все-таки теперь я знаю, что прав. Мне хуже из-за того, что мы уезжаем с пустыми руками. Во время матча мне объяснили, что судьи на ВАР не посчитали это явной и очевидной ошибкой».

Возможно, решение Купера обусловлено «более высоким порогом» на стыки. Но даже с учетом поправок это ошибка

Бывший арбитр АПЛ Дермот Галлахер подробно объяснил, в чем ошибка Саймона Хупера. «Глядя на изображения, я думаю, что судья на поле должен был все понять. Посмотрите, где находится Саймон Хупер и куда продвинулся Андре Онана – он вышел довольно далеко, и Саймон мог все это видеть. Онана врезался в игрока, и пенальти здесь просто необходимо было назначить. Это должен был быть фол.

Думаю, ВАР должен был отменить решение. Но мне интересно, сказали ли судьям про более высокий порог – никто на самом деле не знает, где этот порог находится, потому что уровень терпимости одного человека несколько отличается от другого. Думаю, что Майкл Солсбери на ВАР довел это до абсолютного предела. Без сомнения, это должен был быть пенальти, и ВАР было необходимо вмешаться», – уверен Галлахер.

«Более высокий порог» касается новой судейской инициативы в АПЛ. По данным Sky Sports, в этом сезоне будут реже назначаться штрафные удары после единоборств, общий порог для фиксации нарушения станет выше. Однако единоборства, признанные «безрассудными», по-прежнему должны наказываться желтой карточкой, а игрок, который «поставил безопасность соперника под угрозу», получит красную.

Кроме того, судьям дают больше возможностей для защиты от споров с игроками и тренерами. Теперь им лучше не окружать арбитров – за это можно получить не только желтую, но и сразу красную.

Как оценивают момент в «МЮ»?

Сам Онана думает, что пенальти не было: «Мне кажется, что это был контакт между двумя рослыми парнями, и ничего не произошло. Но для нас победа была важнее всего, и я рад этой победе. Конечно, я был уверен, что пенальти не будет».

Эрик тен Хаг признает, что эпизод непростой, но при этом оправдывает Онану: «Сложная ситуация. Вратарь сыграл смело, выйдя на мяч. Удар был до того как Андре столкнулся с ним, поэтому он не повлиял на касание игрока «Вулвс».

Вместе с вами выбрали сборную «МЮ» времен сэра Алекса. Легендарность зашкаливает

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
14 августа, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 76 Варан.
Манчестер ЮнайтедОнана, Уан-Биссака, Варан, Мартинес (Линделеф, 46), Шоу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Маунт (Эриксен, 68), Антони (Пельистри, 77), Рэшфорд (Мактоминей, 88), Гарначо (Санчо, 68).
ВулверхэмптонЖозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Аит-Нури (Буэно, 77), Матеуш Нунеш, Лемина, Гомес (Калайджич, 88), Сарабия (Хван Хи Чхан, 63), Нету, Матеус Кунья (Фабиу Силва, 77).
Предупреждения:
Мартинес (17), Лемина (27), Аит-Нури (35), Шоу (45), Нету (69), О`Нил (90).

Фото: eastnews.ru/Andrew Yates; Gettyimages.ru/Michael Regan, Stu Forster

33 комментария

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Nickolay Lyskov
Ответ DolJun
извинения судей будут весьма кстати, когда волкам не хватит двух очков для сохранения прописки в апл.
Или вдруг Ливеру не хватит пары очков для чемпионства или хотя бы попадания в ЛЧ.
+8
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MaxB
Ну, главное, что извинились же. Едем дальше: манкам - три очка, волкам - баранку. Как-то неправильно, что в Лиге, где каждый балл в конце сезона стоит миллионы, достаточно извинений
+6
-1
+5
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Ksandvankneshas
В этом сезоне точно будут аналогичные моменты с участием других команд. Посмотрим как запоют господа эксперты.
+3
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Азамат Зайнигабдинов
Ответ Bender rules
А какие альтернативы?
штрафовать судейский корпус в пользу клуба хотя бы, они же так и свистят ответственности не чувствуют и им пофиг
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eeqd
На моей памяти впервые судьи АПЛ публично признают ошибку и даже какое-то наказание несут. Надеюсь дальше судьи только строже будут наказываться и наконец начнут нести какую-то ответственность за цирк, который они регулярно устраивают
+2
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Jan Paskel
Ответ Токсик
Я до сих пор не считаю это фолом. Пускай что хотят трындят на официальном уровне. Эта ситуация как раз из разряда, когда каждый болельщик будет защищать сторону своего клуба, если такое случится с ним
я в АПЛ вообще никого не поддерживаю. Это фол, причём весьма брутальный, после такого пострадавший, падая, мог поломвть себе позвоночник или проломить голову. Это не просто опасный фол, а чудовищный.

в качестве бонуса: насколько я помню, Щенсны на ЧМ заехал в нос Месси тоже уже после удара последнего, там был пенальти.
+3
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Давид Agabekyan
Ответ Laziale67
Приведи пример когда столкновение во вратарской трактовалось не в пользу вратаря?
Это официально ошибка, что ты отрицаешь?
+5
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Вадим Никулин
волки и без этого пеняльти должны были выносить такой мю.просто отскочил мю.ну и судья конешно помог.пендаль железный.
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Виталий [Matiss] Деркачев
Ответ eeqd
На моей памяти впервые судьи АПЛ публично признают ошибку и даже какое-то наказание несут. Надеюсь дальше судьи только строже будут наказываться и наконец начнут нести какую-то ответственность за цирк, который они регулярно устраивают
Какой толк с этих извинений, допустим Волкам, если они из-за одного очка пролетят мимо ЛЕ или еще хуже вылетят? Тэйлор вон в центральном матче тура игрокам Челси и Ливерпуля выписал желтые просто за то, что они осмелились ему задать вопрос, после жестких фолов на них. Ну не круто ли? А в прошлом году судья, дал Робертсону с локтя и его никто не отстранил.
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DolJun
извинения судей будут весьма кстати, когда волкам не хватит двух очков для сохранения прописки в апл.
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Bender rules
Ответ eeqd
На моей памяти впервые судьи АПЛ публично признают ошибку и даже какое-то наказание несут. Надеюсь дальше судьи только строже будут наказываться и наконец начнут нести какую-то ответственность за цирк, который они регулярно устраивают
Перед Арсеналом в прошлом сезоне тоже, вроде, извинялись.
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TiGra
Ответ MaxB
Ну, главное, что извинились же. Едем дальше: манкам - три очка, волкам - баранку. Как-то неправильно, что в Лиге, где каждый балл в конце сезона стоит миллионы, достаточно извинений
А что делать?)
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Bender rules
Ответ MaxB
Ну, главное, что извинились же. Едем дальше: манкам - три очка, волкам - баранку. Как-то неправильно, что в Лиге, где каждый балл в конце сезона стоит миллионы, достаточно извинений
А какие альтернативы?
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DolJun
Ответ Nickolay Lyskov
Онана не дотянулся до мяча уже после удара головой "волков" и мяч без вариантов уходил за лицевую - как Онана повлиял на эпизод? Никак. Но правила нарушил. Ровно то же самое, что с Джексоном.
лол, за какую лицевую?) ты момент вообще видел?)) повлиял, т.к. врезавшись руками в игрока помешал тому продолжать борьбу за мяч после удара.
джексону мяч попал в руку - факт, но не будь там руки - попал бы в тело, сути не меняет.
можешь верить во что хочешь, но твои тезисы выглядят смешно.
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Nickolay Lyskov
Ответ DolJun
в том-то и дело, что наличие руки в эпизоде с джексоном не повлияло на эпизод никак абсолютно, это и зафиксировал вар. а вот то, что онана не дотянулся - это как раз и говорит о том, что у волков украли пенку. ты искажаешь факты, вместо того чтобы признать очевидное.
Онана не дотянулся до мяча уже после удара головой "волков" и мяч без вариантов уходил за лицевую - как Онана повлиял на эпизод? Никак. Но правила нарушил. Ровно то же самое, что с Джексоном.
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DolJun
Ответ Nickolay Lyskov
Очень удобно - "если бы не было руки", должун. Но она была. И назвать это естественным положением - такое себе, мяч летел с углового, а не с пары метров после пушечного удара. Не убрал - ошибка игрока. То же самое, что сказать, "а если бы Онана дотянулся до мяча" - но он не дотянулся. И там, и там - чистые пенали, но после игры с Ливерпулем ты что-то не сильно возмущался по поводу того, что Ливерпулю никто двух очков не вернет.
в том-то и дело, что наличие руки в эпизоде с джексоном не повлияло на эпизод никак абсолютно, это и зафиксировал вар.
а вот то, что онана не дотянулся - это как раз и говорит о том, что у волков украли пенку.
ты искажаешь факты, вместо того чтобы признать очевидное.
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Nickolay Lyskov
Ответ DolJun
так потому что там не было игры рукой, вар как бы для того и вводили чтобы не карать когда по логике момента карать не за что. или по-твоему если бы там не было руки джексона - мяч бы как-то пролетел сквозь его тело?
Очень удобно - "если бы не было руки", должун. Но она была. И назвать это естественным положением - такое себе, мяч летел с углового, а не с пары метров после пушечного удара. Не убрал - ошибка игрока. То же самое, что сказать, "а если бы Онана дотянулся до мяча" - но он не дотянулся. И там, и там - чистые пенали, но после игры с Ливерпулем ты что-то не сильно возмущался по поводу того, что Ливерпулю никто двух очков не вернет.
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DolJun
Ответ Nickolay Lyskov
а?
при чем тут ливерпуль, николай?
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Nickolay Lyskov
Ответ DolJun
и?
а?
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DolJun
Ответ Nickolay Lyskov
Или вдруг Ливеру не хватит пары очков для чемпионства или хотя бы попадания в ЛЧ.
и?
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Виталий [Matiss] Деркачев
Судьи имея ВАР, за один тур не ставят дважды пенальти. В матче Челси - Ливерпуль магически рука-не рука, здесь игра в игрока - это обычный выход из ворот. Сейчас это рядовые эпизоды, через множество месяцев в мае - возможно самые важные очки в борьбе за места.
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red hikkikomori
Успокойтесь, по факту тут была блокировка кипера, должен быть штрафной в пользу МЮ)
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#SharkTeam
Вот Родри заедет Онане с локтя, поглядим на каменты мюшных)
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#SharkTeam
Трындят тут некоторые глоры что это не фол. А если игрок атаки будет что-то выставлять против вратаря?
Есть и вот такие случаи https://www.sports.ru/football/99811362.html
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