33 комментария

Но «Вулверхэмптон» остался без пенальти.

«МЮ» в первом туре АПЛ с трудом обыграл «Вулверхэмптон» – 1:0 благодаря голу Рафаэля Варана. Мог и упустить победу – уже в дополнительное ко второму тайму время вратарь Андре Онана влетел в форварда «Вулверхэмптона» Сашу Калайджича.

Судья Саймон Хупер не стал назначать пенальти. Судейский корпус АПЛ признал решение ошибочным – и отстранил Хупера вместе с Майклом Солсбери и Ричардом Уэстом, которые работали в роли ВАР и АВАР. Они не получат назначений на матчи второго тура.

Боссы судейского корпуса АПЛ – Говард Уэбб и Джонатан Мосс – уже извинились перед главным тренером «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Вулвс» Гари О′Нил сразу увидел пенальти: «Казалось, что вратарь пытался снести голову. Так это выглядело вживую, и когда я смотрю это сейчас, это выглядит так же. Я очень удивлен, что это не фол.

Если вы идете на мяч и бьете игрока с такой силой, это фол. Я думал, судья подойдет к монитору, но он подошел, чтобы показать мне карточку».

После игры с О’Нилом связался глава судейского корпуса АПЛ Говард Уэбб, чтобы извиниться за ошибку. Его коллеги тоже поговорили с главным тренером.

«Джонатан Мосс (один из руководителей судейского корпуса – Sports.ru) сказал, что это чистейший пенальти, – рассказывает О’Нил. – Отдам ему должное, он извинился.

Он вышел и признал, что это явная и очевидная ошибка. Он не мог поверить, что судья в поле не поставил пенальти, и не мог поверить, что ВАР не изменил ситуацию. Наверное, от этого я чувствую себя чуть хуже – все-таки теперь я знаю, что прав. Мне хуже из-за того, что мы уезжаем с пустыми руками. Во время матча мне объяснили, что судьи на ВАР не посчитали это явной и очевидной ошибкой».

Возможно, решение Купера обусловлено «более высоким порогом» на стыки. Но даже с учетом поправок это ошибка

Бывший арбитр АПЛ Дермот Галлахер подробно объяснил, в чем ошибка Саймона Хупера. «Глядя на изображения, я думаю, что судья на поле должен был все понять. Посмотрите, где находится Саймон Хупер и куда продвинулся Андре Онана – он вышел довольно далеко, и Саймон мог все это видеть. Онана врезался в игрока, и пенальти здесь просто необходимо было назначить. Это должен был быть фол.

Думаю, ВАР должен был отменить решение. Но мне интересно, сказали ли судьям про более высокий порог – никто на самом деле не знает, где этот порог находится, потому что уровень терпимости одного человека несколько отличается от другого. Думаю, что Майкл Солсбери на ВАР довел это до абсолютного предела. Без сомнения, это должен был быть пенальти, и ВАР было необходимо вмешаться», – уверен Галлахер.

«Более высокий порог» касается новой судейской инициативы в АПЛ. По данным Sky Sports, в этом сезоне будут реже назначаться штрафные удары после единоборств, общий порог для фиксации нарушения станет выше. Однако единоборства, признанные «безрассудными», по-прежнему должны наказываться желтой карточкой, а игрок, который «поставил безопасность соперника под угрозу», получит красную.

Кроме того, судьям дают больше возможностей для защиты от споров с игроками и тренерами. Теперь им лучше не окружать арбитров – за это можно получить не только желтую, но и сразу красную.

Как оценивают момент в «МЮ»?

Сам Онана думает, что пенальти не было: «Мне кажется, что это был контакт между двумя рослыми парнями, и ничего не произошло. Но для нас победа была важнее всего, и я рад этой победе. Конечно, я был уверен, что пенальти не будет».

Эрик тен Хаг признает, что эпизод непростой, но при этом оправдывает Онану: «Сложная ситуация. Вратарь сыграл смело, выйдя на мяч. Удар был до того как Андре столкнулся с ним, поэтому он не повлиял на касание игрока «Вулвс».

Фото: eastnews.ru/Andrew Yates; Gettyimages.ru/Michael Regan, Stu Forster