О духе времени
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Сборная тех, кто играл за «Барсу» и «ПСЖ». С Месси, Неймаром, Иброй и Роналдиньо

Фредерик Дею
Лионель Месси Лионель Месси
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Барселона Барселона
Хуан Пабло Сорин Хуан Пабло Сорин
Тиаго Мотта Тиаго Мотта
ПСЖ ПСЖ
Рафинья Алькантара Рафинья Алькантара
Максвелл Максвелл
Неймар Неймар
Арнау Тенас Арнау Тенас
Людовик Жюли Людовик Жюли
Кристобаль Паррало
Дани Алвес Дани Алвес
Ришар Дютрюэль
Роналдиньо Роналдиньо
Люка Динь Люка Динь
Микель Артета Микель Артета
Футбол Футбол

Усман Дембеле перешел из «Барселоны» в «ПСЖ», плюс один заметный игрок с опытом в одном и другом топ-клубе.

Набирается на звездную команду! Хоть и не очень сбалансированную.

Ришар Дютрюэль (1991 – 1996 в «ПСЖ», 2000 – 2002 в «Барсе»). Ни в одном клубе не играл долго

Французский вратарь дебютировал именно в «ПСЖ», но был сменщиком Бернара Лама и играл мало. Хотя есть и евронаграда – наблюдал со скамейки за победным финалом Кубка Кубков-1996. Еще он отлично знаком Валерию Карпину и Александру Мостовому – сделал имя в «Сельте». Оттуда и перешел в «Барселону».

Покупал его Луи ван Гал, а после увольнения голландца лишился места в основе и Дютрюэль. Интересное совпадение: кипера заменили в перерыве матча именно против «Сельты», когда он пропустил трижды, засел в запас на четыре месяца, а доиграл сезон, выйдя как раз в игре второго круга против «Сельты». Дальше в карьере были «Алавес», «Страсбур» и завершение в 32 года из-за травмы спины.

Максвелл (2009 – 2012 в «Барсе», 2012 – 2017 в «ПСЖ»). Коллекционер трофеев

Бразильский защитник запомнился в обоих клубах. В «Барселону» перешел за 4,5 млн евро из «Интера», взял восемь трофеев за два с половиной сезона, был заметным в великой команде конца 2000-х. Он конкурировал с Эриком Абидалем и говорил: «Проще всего было остаться в «Барселоне». Но в Париже меня ожидает серьезный вызов».

Зимой 2012-го Максвелла продали в «ПСЖ» за 3,5 млн, он наиграл 200+ матчей и забрал 14 трофеев. В составе парижан и завершил карьеру в 35 лет.

Фредерик Дею (1999 – 2000 в «Барсе», 2000 – 2004 в «ПСЖ»). Добился большего во Франции

В статусе легенды «Ланса», сенсационно ставшего чемпионом в 1998-м, перешел к Ван Галу в «Барсу». Провел там всего один сезон и играл нерегулярно. Пришлось вернуться во Францию – но уже в «ПСЖ» за шесть миллионов евро. Клуб в те годы шатало, но вместе они взяли хотя бы Кубок Франции.

После «ПСЖ» Дею внезапно оказался у злейшего врага – в «Марселе», а через два сезона снова уехал в Испанию. Заканчивать карьеру в «Леванте».

При этом Дею все равно считает лучшим воспоминанием в карьере чемпионство с «Лансом»: «Нет ничего прекраснее, когда ты побеждаешь с родным клубом. Тем более чемпионство было неожиданным – и это сделало его еще более исключительным».

Дани Алвес (2008 – 2016 и 2021/22 в «Барсе», 2017 – 2019 в «ПСЖ»). Запомнился везде

Главный конкурент Максвелла по количеству титулов в этом списке и рекордсмен вообще. Восемь незабываемых сезонов в «Барселоне» с 23 трофеями, два года во Франции со всеми возможными титулами и возвращение в «Барсу».

В чем был смысл отъезда из Каталонии? Алвес отвечал: «Барселона» – удивительный клуб, но мне было в нем чересчур комфортно. Я так устроен, что если чувствую себя слишком комфортно, то появляется ощущение: что-то идет не так. Мной движет новый вызов, жажда борьбы и желание добиться чего-то в другом месте».

Микель Артета (1997 – 2001 в «Барсе», 2001 – 2002 в «ПСЖ»). Слишком дорогой для парижан

За основу «Барселоны» Артета не играл, есть матчи только во второй команде, протолкнуться среди Гвардиолы, Коку, де ла Пеньи и юных Хави с Иньестой не смог. Уехал на полтора года в аренду в «ПСЖ», пересекся там, например, с защитником Маурисио Почеттино и новичком Роналдиньо.

Парижане рассчитывали, что Артета останется и дальше, но он перешел в «Рейнджерс» – «Барселоне» срочно нужны были деньги, испанцы получили 7,9 млн за игрока, пока «ПСЖ» колебался.

Тиаго Мотта (1999 – 2007 в «Барсе», 2012 – 2018 в «ПСЖ»). Считает, что «Париж» круче

Бразилец провел более сотни матчей за «Барсу», но на это понадобилось шесть сезонов – частые травмы. Он вынужден был уйти и потом говорил: «Ни президент, ни спортивный директор не хотели встречаться со мной, чтобы определиться с моим контрактом. В моем возрасте и с моим опытом я заслуживаю большего уважения. Ситуация в «Барсе» была просто удивительной».

Через «Атлетико», «Дженоа» и «Интер» Мотта оказался в «ПСЖ», который заплатил миланцам 11,5 млн евро. Самые трофейные годы Тиаго провел в Париже: 18 титулов, 232 матча. В «ПСЖ» Мотта и завершил карьеру.

«ПСЖ» – самая сильная команда, за которую я играл, даже сильнее «Барселоны»-2006. Здесь все лучше, хотя нам не хватает Роналдиньо, который тогда делал результат», – уверял он. По окончании карьеры бразилец возглавил парижскую молодежку, а после переехал тренировать в Италию.

Роналдиньо (2001 – 2003 в «ПСЖ», 2003 – 2008 в «Барсе»). Начал с Парижа и покорил мир в Барселоне

Всего пять миллионов евро парижане заплатили «Гремио» за такой талант. А после взлета продали бразильца в шесть раз дороже «Барселоне».

А там – магические четыре сезона, ну и пятый.

В «Барселоне» Роналдиньо выиграл чемпионат, Лигу чемпионов и стал лучшим игроком мира. Вне «Барсы» Ронни напоминал лучшего себя лишь местами.

Людовик Жюли (2004 – 2007 в «Барсе», 2008 – 2011 в «ПСЖ»). Из «Барселоны» его вытеснил Месси

Жюли перешел в «Барселону» как раз из Франции – после классного лигочемпионского сезона в «Монако». В Каталонии отыграл три сезона, пока его не вытеснил из состава юный Лео Месси. «Нет желания покидать «Барсу», – говорил француз, но все же ушел за год до конца контракта.

А еще через год оказался в «ПСЖ», после «Ромы» – и тоже отыграл в Париже три сезона, выиграл Кубок Франции: «Не чувствовал себя комфортно в «Роме». Для меня очень важно чувствовать, что тренер рассчитывает на меня. А в «ПСЖ» мне дали понять, что заинтересованы».

Неймар (2013 – 2017 в «Барсе», 2017 – 2023? в «ПСЖ»). отыграл примерно одинаково везде

В Париже бразилец отыграл на 13 матчей меньше, но забил на 13 мячей больше. Вероятно, на этом его цифры и зафиксируются.

Неймар бы частью великой «Барселоны» и шумного «ПСЖ», который так и не стал великим – даже с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе рядом в атаке.

Златан Ибрагимович (2009/10 в «Барсе», 2012 – 2016 в «ПСЖ»). Стал королем Парижа

Лишь один сезон провел в «Барселоне», где проигрывал «Рубину» в Лиге чемпионов и ругался с Хосепом Гвардиолой.

Златан считает, что повлиял Лионель Месси: «Сначала все шло замечательно, но потом Месси начал разговаривать. Он хотел играть в центре, а не на фланге, хотел, чтобы футбол вертелся вокруг него, и схема изменилась с 4-3-3 на 4-5-1. Меня принесли в жертву, и я больше не имел той свободы на поле, которая нужна для успешной игры».

Зато в Париже царил: 156 голов за 180 матчей, 12 трофеев – за четыре сезона. «Когда купили «ПСЖ», я был первым, кого подписали. И я очень горжусь этим. Без меня «ПСЖ» бы не стал тем, чем стал сейчас. Я пришел – и все изменилось», – считает Ибра.

Лионель Месси (2000 – 2021 в «Барсе», 2021 – 2023 в «ПСЖ»). Икона

История, где детали и так слишком известны.

Гениальная карьера в «Барселоне» и пара лет в «ПСЖ», главный итог которых – победа на чемпионате мира со сборной Аргентины.

Есть и пять запасных! Не все хорошо известны

В состав они не уместились. Вот кто остался:

Арнау Тенас – 22-летний вратарь, который перешел в «ПСЖ» прямиком из «Барселоны», а летом дошел до финала молодежного Евро-2023 со сборной Испании U-21.

Хуан Пабло Сорин – левый защитник с длиннющими волосами поиграл в 2003-м и за одних, и за других. Оба раза – в аренде из «Крузейро». Во Франции выиграл Кубок.

Люка Динь – переходил напрямую из «ПСЖ» в «Барсу» за 16,5 млн в 2016-м. В обеих командах выиграл все внутренние трофеи.

Кристобаль Паррало – правый защитник, который немного поиграл за «Барсу» в конце 1980-х и начале 1990-х, а завершил карьеру в «ПСЖ» в начале 2000-х, успел пересечься с Роналдиньо.

Рафинья – не тот, что сейчас рубится за «Барсу», а брат Тьяго Алькантары. Полноценными в Каталонии было лишь два сезона, в остальных – эпизодические появления и отъезд в аренду. В 2020-м «ПСЖ» забрал Рафинью себе за полтора миллиона евро.

У Хави Симонса пока нет игр ни за «Барсу», ни за «ПСЖ». Во французский клуб он перешел летом, но сезон проведет в «Лейпциге» – аренда.

Похоже, «ПСЖ» хочет избавиться от Неймара и Верратти. Там уже целый состав «нежелательных» игроков

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill /Allsport, Alex Caparros, Friedemann Vogel/Bongarts/; East News/Pau BARRENA / AFP, JACQUES DEMARTHON / AFP, FRANCK FIFE / AFP, LLUIS GENE / AFP, PHILIPPE DESMAZES / AFP, Mehdi FEDOUACH / AFP; Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

4 комментария

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Тухель
Артета топарь успел поиграть в самых красиво играющих клубах в ПСЖ, в Арсенале, Реал Сосьедаде и конечно же в Эвертоне.
Хотя если без шуток при Артете Эвертон даже в футбол играл, а не был мусором, как последние несколько лет.
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che kaif
Через сезон Симонс будет феерить в майке ПСЖ
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Алексей Воскресенский
Алвес отвечал: «Барселона» – удивительный клуб, но мне было в нем чересчур комфортно. Я так устроен, что если чувствую себя слишком комфортно, то появляется ощущение: что-то идет не так. Мной движет новый вызов, жажда борьбы и желание добиться чего-то в другом месте». - человек слова, конкретно решил выйти из зоны комфорта.. Респект..))
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Вадим Мельников
Хави Симонс как минимум 7 игр за ПСЖ имеет. До отправки в ПСВ он провёл несколько матчей за Парижан
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