Усман Дембеле перешел из «Барселоны» в «ПСЖ», плюс один заметный игрок с опытом в одном и другом топ-клубе.

Набирается на звездную команду! Хоть и не очень сбалансированную.

Ришар Дютрюэль (1991 – 1996 в «ПСЖ», 2000 – 2002 в «Барсе»). Ни в одном клубе не играл долго

Французский вратарь дебютировал именно в «ПСЖ», но был сменщиком Бернара Лама и играл мало. Хотя есть и евронаграда – наблюдал со скамейки за победным финалом Кубка Кубков-1996. Еще он отлично знаком Валерию Карпину и Александру Мостовому – сделал имя в «Сельте». Оттуда и перешел в «Барселону».

Покупал его Луи ван Гал, а после увольнения голландца лишился места в основе и Дютрюэль. Интересное совпадение: кипера заменили в перерыве матча именно против «Сельты», когда он пропустил трижды, засел в запас на четыре месяца, а доиграл сезон, выйдя как раз в игре второго круга против «Сельты». Дальше в карьере были «Алавес», «Страсбур» и завершение в 32 года из-за травмы спины.

Максвелл (2009 – 2012 в «Барсе», 2012 – 2017 в «ПСЖ»). Коллекционер трофеев

Бразильский защитник запомнился в обоих клубах. В «Барселону» перешел за 4,5 млн евро из «Интера», взял восемь трофеев за два с половиной сезона, был заметным в великой команде конца 2000-х. Он конкурировал с Эриком Абидалем и говорил: «Проще всего было остаться в «Барселоне». Но в Париже меня ожидает серьезный вызов».

Зимой 2012-го Максвелла продали в «ПСЖ» за 3,5 млн, он наиграл 200+ матчей и забрал 14 трофеев. В составе парижан и завершил карьеру в 35 лет.

Фредерик Дею (1999 – 2000 в «Барсе», 2000 – 2004 в «ПСЖ»). Добился большего во Франции

В статусе легенды «Ланса», сенсационно ставшего чемпионом в 1998-м, перешел к Ван Галу в «Барсу». Провел там всего один сезон и играл нерегулярно. Пришлось вернуться во Францию – но уже в «ПСЖ» за шесть миллионов евро. Клуб в те годы шатало, но вместе они взяли хотя бы Кубок Франции.

После «ПСЖ» Дею внезапно оказался у злейшего врага – в «Марселе», а через два сезона снова уехал в Испанию. Заканчивать карьеру в «Леванте».

При этом Дею все равно считает лучшим воспоминанием в карьере чемпионство с «Лансом»: «Нет ничего прекраснее, когда ты побеждаешь с родным клубом. Тем более чемпионство было неожиданным – и это сделало его еще более исключительным».

Дани Алвес (2008 – 2016 и 2021/22 в «Барсе», 2017 – 2019 в «ПСЖ»). Запомнился везде

Главный конкурент Максвелла по количеству титулов в этом списке и рекордсмен вообще. Восемь незабываемых сезонов в «Барселоне» с 23 трофеями, два года во Франции со всеми возможными титулами и возвращение в «Барсу».

В чем был смысл отъезда из Каталонии? Алвес отвечал: «Барселона» – удивительный клуб, но мне было в нем чересчур комфортно. Я так устроен, что если чувствую себя слишком комфортно, то появляется ощущение: что-то идет не так. Мной движет новый вызов, жажда борьбы и желание добиться чего-то в другом месте».

Микель Артета (1997 – 2001 в «Барсе», 2001 – 2002 в «ПСЖ»). Слишком дорогой для парижан

За основу «Барселоны» Артета не играл, есть матчи только во второй команде, протолкнуться среди Гвардиолы, Коку, де ла Пеньи и юных Хави с Иньестой не смог. Уехал на полтора года в аренду в «ПСЖ», пересекся там, например, с защитником Маурисио Почеттино и новичком Роналдиньо.

Парижане рассчитывали, что Артета останется и дальше, но он перешел в «Рейнджерс» – «Барселоне» срочно нужны были деньги, испанцы получили 7,9 млн за игрока, пока «ПСЖ» колебался.

Тиаго Мотта (1999 – 2007 в «Барсе», 2012 – 2018 в «ПСЖ»). Считает, что «Париж» круче

Бразилец провел более сотни матчей за «Барсу», но на это понадобилось шесть сезонов – частые травмы. Он вынужден был уйти и потом говорил: «Ни президент, ни спортивный директор не хотели встречаться со мной, чтобы определиться с моим контрактом. В моем возрасте и с моим опытом я заслуживаю большего уважения. Ситуация в «Барсе» была просто удивительной».

Через «Атлетико», «Дженоа» и «Интер» Мотта оказался в «ПСЖ», который заплатил миланцам 11,5 млн евро. Самые трофейные годы Тиаго провел в Париже: 18 титулов, 232 матча. В «ПСЖ» Мотта и завершил карьеру.

«ПСЖ» – самая сильная команда, за которую я играл, даже сильнее «Барселоны»-2006. Здесь все лучше, хотя нам не хватает Роналдиньо, который тогда делал результат», – уверял он. По окончании карьеры бразилец возглавил парижскую молодежку, а после переехал тренировать в Италию.

Роналдиньо (2001 – 2003 в «ПСЖ», 2003 – 2008 в «Барсе»). Начал с Парижа и покорил мир в Барселоне

Всего пять миллионов евро парижане заплатили «Гремио» за такой талант. А после взлета продали бразильца в шесть раз дороже «Барселоне».

А там – магические четыре сезона, ну и пятый.

В «Барселоне» Роналдиньо выиграл чемпионат, Лигу чемпионов и стал лучшим игроком мира. Вне «Барсы» Ронни напоминал лучшего себя лишь местами.

Людовик Жюли (2004 – 2007 в «Барсе», 2008 – 2011 в «ПСЖ»). Из «Барселоны» его вытеснил Месси

Жюли перешел в «Барселону» как раз из Франции – после классного лигочемпионского сезона в «Монако». В Каталонии отыграл три сезона, пока его не вытеснил из состава юный Лео Месси. «Нет желания покидать «Барсу», – говорил француз, но все же ушел за год до конца контракта.

А еще через год оказался в «ПСЖ», после «Ромы» – и тоже отыграл в Париже три сезона, выиграл Кубок Франции: «Не чувствовал себя комфортно в «Роме». Для меня очень важно чувствовать, что тренер рассчитывает на меня. А в «ПСЖ» мне дали понять, что заинтересованы».

Неймар (2013 – 2017 в «Барсе», 2017 – 2023? в «ПСЖ»). отыграл примерно одинаково везде

В Париже бразилец отыграл на 13 матчей меньше, но забил на 13 мячей больше. Вероятно, на этом его цифры и зафиксируются.

Неймар бы частью великой «Барселоны» и шумного «ПСЖ», который так и не стал великим – даже с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе рядом в атаке.

Златан Ибрагимович (2009/10 в «Барсе», 2012 – 2016 в «ПСЖ»). Стал королем Парижа

Лишь один сезон провел в «Барселоне», где проигрывал «Рубину» в Лиге чемпионов и ругался с Хосепом Гвардиолой.

Златан считает, что повлиял Лионель Месси: «Сначала все шло замечательно, но потом Месси начал разговаривать. Он хотел играть в центре, а не на фланге, хотел, чтобы футбол вертелся вокруг него, и схема изменилась с 4-3-3 на 4-5-1. Меня принесли в жертву, и я больше не имел той свободы на поле, которая нужна для успешной игры».

Зато в Париже царил: 156 голов за 180 матчей, 12 трофеев – за четыре сезона. «Когда купили «ПСЖ», я был первым, кого подписали. И я очень горжусь этим. Без меня «ПСЖ» бы не стал тем, чем стал сейчас. Я пришел – и все изменилось», – считает Ибра.

Лионель Месси (2000 – 2021 в «Барсе», 2021 – 2023 в «ПСЖ»). Икона

История, где детали и так слишком известны.

Гениальная карьера в «Барселоне» и пара лет в «ПСЖ», главный итог которых – победа на чемпионате мира со сборной Аргентины.

Есть и пять запасных! Не все хорошо известны

В состав они не уместились. Вот кто остался:

• Арнау Тенас – 22-летний вратарь, который перешел в «ПСЖ» прямиком из «Барселоны», а летом дошел до финала молодежного Евро-2023 со сборной Испании U-21.

• Хуан Пабло Сорин – левый защитник с длиннющими волосами поиграл в 2003-м и за одних, и за других. Оба раза – в аренде из «Крузейро». Во Франции выиграл Кубок.

• Люка Динь – переходил напрямую из «ПСЖ» в «Барсу» за 16,5 млн в 2016-м. В обеих командах выиграл все внутренние трофеи.

• Кристобаль Паррало – правый защитник, который немного поиграл за «Барсу» в конце 1980-х и начале 1990-х, а завершил карьеру в «ПСЖ» в начале 2000-х, успел пересечься с Роналдиньо.

• Рафинья – не тот, что сейчас рубится за «Барсу», а брат Тьяго Алькантары. Полноценными в Каталонии было лишь два сезона, в остальных – эпизодические появления и отъезд в аренду. В 2020-м «ПСЖ» забрал Рафинью себе за полтора миллиона евро.

У Хави Симонса пока нет игр ни за «Барсу», ни за «ПСЖ». Во французский клуб он перешел летом, но сезон проведет в «Лейпциге» – аренда.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill /Allsport, Alex Caparros, Friedemann Vogel/Bongarts/; East News/Pau BARRENA / AFP, JACQUES DEMARTHON / AFP, FRANCK FIFE / AFP, LLUIS GENE / AFP, PHILIPPE DESMAZES / AFP, Mehdi FEDOUACH / AFP; Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press