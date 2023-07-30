Только посмотрите на их стадион.

А вот и главная сенсация еврокубков – фарерский «Клаксвик» прошел шведский «Хакен» в Лиге чемпионов! И уже обеспечил себе как минимум групповой этап Лиги конференций. Первая команда с Фарерских островов в группе еврокубка!

«Клаксвик» прошел «Ференцварош» и «Хакен». Дома катали нулевые ничьи, а в гостях забивали 3 гола

«Клаксвик» прошел уже два раунда квалификации Лиги чемпионов. Сначала был «Ференцварош» Черчесова (российского тренера уволили после поражения), теперь – чемпиона и обладателя Кубка Швеции «Хакен».

Дома на Фарерах скатали ничью 0:0, а в гостях свели все к 3:3 и серии пенальти. При этом основное время закончилось со счетом 2:2, а потом «Хакен» еще и отыгрался после пропущенного на 105-й гола.

В серии пенальти у «Хакена» 2 промаха, у «Клаксвика» – один.

Забавно, но до этого в схожей манере прошли и «Ференцварош». Дома удержали 0:0, в гостях забили 3 гола – но венгры ни разу не ответили лютым фарерцам.

Коэффициенты у букмекеров на проход «Клаксвика» против «Ференцвароша» были 8,08, против «Хакена» – 5,10. У соперников – 1,04 и 1,145 соответственно. В обоих случаях противники команды с северных островов были явными фаворитами.

Тренер – норвежец, у которого это первая полноценная работа. Главная звезда – трансферный провал «Саутгемптона»

У «Клаксвика» скромная команда. На сайте transfermarkt только у одного футболиста в истории клуба максимальная стоимость в карьере (вообще, а не только во время игра на Фарерах) перевалила за 1 млн евро. Это норвежский защитник Вегард Форрен – в 2013-м «Саутгемптон» брал его на место Ловрена, но центрдеф не потянул. Его называют одним из худших трансферов того «Сотона».

Зато в 35 лет Форрен приехал к другу Магне Хосету – с 42-летним тренером «Клаксвика» Вегард долго вместе играл в «Мольде» (кстати, у Сульшера). Вегард, кстати, играл с Эрлингом Холандом, а Хосет в сборной Норвегии пересекался с отцом главного бомбардира Европы прошлого сезона.

Несколько лет назад Магне Хосет начал карьеру тренера, в январе 2023-го стал главным в «Клаксвике», а спустя полгода сотворил историю фарерского футбола.

Ни одна команда с Фарерских островов не добиралась до группового этапа еврокубков. Главный же успех «Клаксвика» – два пройденных раунда в квалификации Лиги Европы-2019/20. В следующем году даже дошли до раунда плей-офф, но проиграли ирландскому «Дандолку».

Забавно, но в следующем раунде квалификации ЛЧ «Клаксвик» сыграет против «Мольде» – бывшей команды Магне Хосета и Вегарда Форрена.

Какой же красивый у «Клаксвика» стадион! Но не факт, что увидим его в еврокубках

Вместо того, чтобы разглядывать состав «Клаксвика» на сайте transfermarkt, давайте лучше посмотрим на стадион этого клуба. Посмотреть есть на что – это самая восточная арена чемпионата Фарер. И какая же красивая!

Стадион «Вид Дьюпумирар» вмещает всего 2,5 тысячи зрителей.

Налюбовались? Самое время покопаться в юридических тонкостях. Уже для 3-го раунда квалификации ЛЧ нужен стадион минимум 3-й категории (статья 29.01). Третья категория – это минимум 4.5к вместимости. Прекрасный стадион на фото выше вмещает только 2,5к.

Более того, клуб уже как минимум вышел в группу ЛК, а для этого нужен стадион 4-й категории (статья 29.01), то есть минимум на 8к мест. Но на Фарерских островах такого стадиона нет в принципе. Даже два столичных стадиона в Торсхавне вмещают всего 5 и 6 тысяч человек. На них играет сборная.

Возможно, УЕФА сделает исключение для пейзажей «Вид Дьюпумирар» или какого-то другого фарерского стадиона. Но есть вероятность, что «Клаксвику» придется играть домашние еврокубковые матчи в Дании. А для этого придется преодолеть 1400 км.

Но прямо сейчас давайте порадуемся за фарерских ребят. Добро пожаловать в еврокубки! Ждем матч против «Мольде».

Фото: Michael Erichsen/Keystone Press Agency, Emma Wallskog/Keystone Press Agency/Global Look Press; ki.fo