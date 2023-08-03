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Хейлунд в «МЮ» за 75 млн – лучшая сделка «Аталанты». Ищут игроков как грибы

Кристиан Ромеро Кристиан Ромеро
Аталанта Аталанта
Алессандро Бастони Алессандро Бастони
Андреа Конти Андреа Конти
Амад Диалло Амад Диалло
Расмус Хейлунд Расмус Хейлунд
Франк Кессиэ Франк Кессиэ
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Деян Кулусевски Деян Кулусевски
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Джанлука Манчини Джанлука Манчини
Брайан Кристанте Брайан Кристанте
Футбол Футбол

Прибыльный бизнес.

«Аталанта» продала «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хейлунда за 75 миллионов евро гарантии и 10 млн возможных бонусов – и это однозначный рекорд клуба по продажам.

Ранее лидировал Кристиан Ромеро, который прошлым летом ушел за 50 млн в «Тоттенхэм». Вот десятка самых мощных продаж:

При этом «Аталанта» уже давно зарекомендовала себя клубом, который здорово зарабатывает на трансферах.

Это топ прибыльных продаж:

• Тройка одна в обоих рейтингах: с Ромеро и Деяном Кулусевски (теперь они оба в «Тоттенхэме»). 

• В карьере Франка Кессиэ это пока единственный многомиллионный трансфер – «Милан» через три года отпустил его бесплатно в «Барселону». Аналогично и у Алессандро Бастони, он после двух аренд закрепился в «Интере».

• Андреа Конти ненадолго засветился в «Милане», а потом уехал в «Сампдорию», которая рухнула в Серии Б. Сам футболист из-за травмы пропустил почти весь сезон.

• У Джанлуки Манчини карьера сложилась поярче: сработался с Жозе Моуринью в «Роме» и сыграл в двух финалах еврокубков.

За трансферы в «Аталанте» до лета 2022-го отвечал Джованни Сартори. Он рассказывал о принципах: «У нас очень большая сеть скаутов – мы находим малоизвестных футболистов, и в «Аталанте» они становятся исполнителями международного уровня».

Главный скаут клуба Маурицио Костанци сравнивал работу с походом за грибами: «Если проснешься пораньше и пойдешь в лес, соберешь лучшие. Очень важно действовать быстро, определять талант сразу. Но есть игроки, которых нужно смотреть в деле много раз».

А «Аталанту» недавно пришел бывший скаут «Челси» и «Лестера» Ли Конгертон, о нем в начале 2023-го лестно отзывался главный тренер Джан Пьеро Гасперини. Тогда «Аталанта» сыграла 3:3 в гостях с «Ювентусом», дубль оформил Адемола Лукман, а Гасперини сказал: «Он знал его по «Лестеру» и был быстр в деле с Хейлундом – клуб сделал серьезное вложение. И купил мне этих двух игроков, которые помогают хорошо работать».

Теперь на Хейлунде хорошо еще и заработали.

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Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press

5 комментариев

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Кот в мешке за 75 млн, так себе истрия.
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Это все конечно да, но это уже совсем не та "Аталанта" 2019-2021. Там была феерия, а сейчас бледная тень.
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Еще стоит отметить что в списках кроме Хойлунда с Ромеро все остальные были либо собственными воспитанниками либо брались за сущие гроши, бонусом при последующих продажах также была их низкая зарплата, теперь после ухода Сартори с заменой на Д’Амико-Конгертона и сыном президента Перкасси младшего, а также приходом в клуб американца Пальюки клубная политика изменилась, уже прошлым летом Аталанта потратила больше 100 миллионов на трансферы, в это лето уже 70 и будут еще несколько трансферов которые позволят перевалить за сотку, теперь будет гораздо сложнее продавать футболистов чтобы в дальнейшем на них прилично зарабатывать, очередная важная деталь выросшие зарплаты с приходом нового владельца, ведь раньше в развеселой машине только у капитана Гомеса была зарплата 2 миллиона это считалось потолком, теперь же даже у средненького Баккера больше 2 миллионов, в случае выкупа Де Кетеларе у того зарплата станет 2.5 миллиона, а Скамакка так вообще 3.2 миллиона будет зарабатывать, опять же повторюсь продавать игроков с выгодой для себя станет труднее и придется в большинстве случаев нести убытки, как бы не обернулось все для них трагедией в случае парочки неудачных сезонов да и Гасперини тоже ведь не вечный.
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При этом враги футбола сейчас Саудовская Аравия - не перепутайте.
75 млн за ноунейма...
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