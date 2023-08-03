Прибыльный бизнес.

«Аталанта» продала «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хейлунда за 75 миллионов евро гарантии и 10 млн возможных бонусов – и это однозначный рекорд клуба по продажам.

Ранее лидировал Кристиан Ромеро, который прошлым летом ушел за 50 млн в «Тоттенхэм». Вот десятка самых мощных продаж:

При этом «Аталанта» уже давно зарекомендовала себя клубом, который здорово зарабатывает на трансферах.

Это топ прибыльных продаж:

• Тройка одна в обоих рейтингах: с Ромеро и Деяном Кулусевски (теперь они оба в «Тоттенхэме»).

• В карьере Франка Кессиэ это пока единственный многомиллионный трансфер – «Милан» через три года отпустил его бесплатно в «Барселону». Аналогично и у Алессандро Бастони, он после двух аренд закрепился в «Интере».

• Андреа Конти ненадолго засветился в «Милане», а потом уехал в «Сампдорию», которая рухнула в Серии Б. Сам футболист из-за травмы пропустил почти весь сезон.

• У Джанлуки Манчини карьера сложилась поярче: сработался с Жозе Моуринью в «Роме» и сыграл в двух финалах еврокубков.

За трансферы в «Аталанте» до лета 2022-го отвечал Джованни Сартори. Он рассказывал о принципах: «У нас очень большая сеть скаутов – мы находим малоизвестных футболистов, и в «Аталанте» они становятся исполнителями международного уровня».

Главный скаут клуба Маурицио Костанци сравнивал работу с походом за грибами: «Если проснешься пораньше и пойдешь в лес, соберешь лучшие . Очень важно действовать быстро, определять талант сразу. Но есть игроки, которых нужно смотреть в деле много раз».

А «Аталанту» недавно пришел бывший скаут «Челси» и «Лестера» Ли Конгертон, о нем в начале 2023-го лестно отзывался главный тренер Джан Пьеро Гасперини. Тогда «Аталанта» сыграла 3:3 в гостях с «Ювентусом», дубль оформил Адемола Лукман, а Гасперини сказал: «Он знал его по «Лестеру» и был быстр в деле с Хейлундом – клуб сделал серьезное вложение. И купил мне этих двух игроков, которые помогают хорошо работать».

Теперь на Хейлунде хорошо еще и заработали.

Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press