Зато честно.

Нигерийский нападающий Одион Игало (34 года) в начале июля покинул «Аль-Хилаль» после двух с половиной лет в Саудовской Аравии. Меньше месяца спустя Игало признался, что играл там только из-за больших денег (получал 80 тысяч евро в неделю).

Удивлены ли мы? Ну конечно.

«Когда ты молод, то играешь ради страсти – это так. В молодости ты не заботишься о деньгах и думаешь только о карьере, которая может закончиться в любую минуту. Я всю жизнь играл из-за страсти к футболу, но теперь я играю ради денег.

Я не из тех парней, которые приезжают в Саудовскую Аравию и говорят: «Я приехал сюда из-за страсти к футболу». Нет, брат, твоя конечная цель – это деньги. Роналду за карьеру заработал в сотни раз больше меня, но на закате карьеры все же поехал на Ближний Восток. Думаешь, он сделал это из любви к футболу? Нет, это все деньги, братан», – рассуждал форвард в интервью для ESPN.

Игало вообще очень искренний мужчина – недавно сильно удивлялся, что Лео Месси отказался от космического контракта в Саудовской Аравии.

«Я в шоке, что Месси не поехал в Саудовскую Аравию, потому что со мной отчасти из-за этого [его возможного перехода] не продлили контракт. Я думал, что сделка уже закрыта. В Саудовской Аравии ему предлагали безумные деньги. Он бы получал в два раза больше Роналду. Я был в шоке, что он отказался и выбрал «Майами», – говорил Игало в интервью журналисту Ома Акатугба.

Игало уехал в Китай из АПЛ, когда ему было 28. Но потом все же поиграл за «МЮ»

У Одиона была довольно насыщенная карьера в Европе – он поиграл за «Удинезе», «Гранаду», «Чезену» и «Уотфорд». Но уже в 28 лет выбрал большие деньги – в 2017-м уехал в китайский «Чанчунь Ятай».

«Я не знаю, почему в Китай едут другие игроки – может, у них есть какие-то спортивные амбиции. Буду честным – лично я приехал сюда из-за денег», – не скрывал нигериец.

В «Чанчунь Ятае» Игало выдал монструозную статистику – 36 голов + 8 ассистов в 55 матчах. В 2019-м Одион перешел в «Шанхай Шенхуа», где зарабатывал около 300 тысяч фунтов в неделю. В 19 матчах форвард забил 10 голов.

Зимой 2020-го Игало сорвался в аренду в «МЮ» – хотя за год до этого отказался от аренды в «Барсу», потому что не хотел «быть игроком на временной основе». В «МЮ» Одион в основном выходил на замену, но пять голов за год все же забил (в Кубках).

«Шанхай Шенхуа» хотел вернуть Игало и предложил ему 400 тысяч фунтов в неделю, но тогда Одион неожиданно выбрал футбол и остался в «МЮ».

Игало уехал из СА, когда в местном футболе появились реально большие деньги. Ой!

В январе 2021-го срок аренды Игало с «МЮ» истек, и нигериец перешел в саудовский «Аль-Шабаб» – там ему положили зарплату в 2,5 млн евро в год. В 32 матчах Одион забил 22 гола и летом 2022-го перешел в саудовский топ-клуб – «Аль-Хилаль».

Там нападающий провел полтора года и в 60 матчах оформил 43 гола. В 2022-м вместе с «Аль-Хилалем» стал чемпионом страны, а в 2023-м взял бронзу. И после окончания сезона ушел – по словам Игало, из-за возможного перехода Месси.

Еще неизвестно, куда Игало отправится далее. Зато очевидно, что выбирать будет по количеству нулей в контракте.

Фото: Gettyimages.ru/Joe Giddens, Michael Steele