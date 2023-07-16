8 комментариев

Что там творится?

Душан Тадич покидает «Аякс» – последний оставшийся из той самой магической команды Эрика тен Хага.

Клуб объявил, что расторг контракт по запросу игрока.

«Решение уйти из клуба было очень сложно принять, – сказал Тадич. – Но я верю в то, что подходящий момент настал. Думаю, что не только я, но и клуб должен начать новую жизнь.

Время, проведенное в «Аяксе», и успех, которого мы добились, вызывают у меня непередаваемые ощущения, которых я еще никогда не испытывал.

Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков за то прекрасное время, которое провел здесь. Если это зависит от меня, то это не окончательное прощание. Я навсегда останусь игроком «Аякса» и надеюсь вскоре вернуться в Амстердам, но уже в другой роли – в качестве тренера».

По данным Фабрицио Романо, 34-летний серб поедет в турецкий «Фенербахче». 5 лет назад он приехал из «Саутгемптона», сыграл 241 матч и не пропустил ни одного из-за травм.

Почему Тадич уходит? Его злят продажи лидеров

Да-да, Душану надоела трансферная политика клуба.

Газета De Telegraaf делится деталями: когда «Аякс» потерял все шансы на чемпионство, игроки ждали реакции от боссов. Ее не последовало, даже когда амстердамцы вывалились из топ-2 – впервые с 2009 года.

Но в конце сезона руководство, казалось, прислушалось к игрокам – контракт тренера Джонни Хейтинги не продлили, а на его место пригласили Мориса Стейна из «Спарты».

Под нового коуча привезли 27-летнего Бранко ван ден Бомена из «Тулузы», а также юного Беньямина Тахировича из «Ромы». Казалось, все нормально, но технический директор Свен Мислинтат пришел к Душану с неприятной новостью: капитану урезали зарплату, его 6,5 млн евро в год сочли перебором.

Душан разозлися, а потом узнал, что защитник Юрриен Тимбер (34 матча в прошедшем сезоне) согласовал контракт с «Арсеналом»; через пару дней выяснилось, что полузащитник Эдсон Альварес (30 матчей, 3+3) ведет активные переговоры с «Дортмундом». Вероятно, уйдет полузащитник Мохаммед Кудус (30 матчей, 11 голов) – по информации Фабрицио Романо, его хочет «Брайтон». Еще клуб готов попрощаться и с 30-летним полузащитником Дэви Классеном (33 матча, 8 голов).

Серб не понял таких планов – после провального сезона «Аякс» продает лидеров, а капитана просит о сокращении зарплаты. Взбешенный Тадич даже не приехал на первые сборы.

Кстати, серб хотел уйти еще полгода назад, но сорвался трансфер в «Рому»: Corriere dello Sport сообщает, что с футболистом уже согласовали контракт, но Николо Дзаньоло отказался от перехода в «Борнмут», поэтому сделку свернули.

Журналист Вервей добавляет: «Аякс» планирует сменить почти весь состав. Тадич – один из первых в длинном списке, контракт с ним не стали продлевать, даже если бы договорились на значительное уменьшение оклада.

Тадич – последняя звезда того самого «Аякса» Тен Хага

Вы точно помните ту команду.

Симпатичный «Аякс» Эрика тен Хага сначала разгромил мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» (4:1) в 1/8 финала ЛЧ, дальше прошел «Юве» с Криштиану Роналду, до финала с «Ливерпулем» им не хватило нескольких минут, там обидно пропустили от «Тоттенхэма».

Прошло четыре года – последним уходит именно Душан.

• Андре Онана вышел в финал ЛЧ с «Интером», но вот-вот подпишет контракт с «Ман Юнайтед» – едет на замену ушедшему Давиду Де Хеа. Инсайдер Джанлука Ди Марцио пишет, что камерунца забирают за 50 млн евро плюс бонусы.

• Маттейс де Лигт сначала провалился в «Ювентусе», а теперь цементирует защиту «Баварии», там же играет и Нуссаир Мазрауи. Зимой к ним заехал Дэйли Блинд, выиграл чемпионство, а летом перешел в «Жирону». Николас Тальяфико провел средний год с «Лионом», зато взял ЧМ-2022.

• Френки де Йонг тотально освоился в «Барселоне», а Донни ван де Бек – на скамейке в «МЮ». Лассе Шене уже 37 лет, он капитанит в голландском НЕК, из которого 11 лет назад и переходил в «Аякс».

• Хаким Зиеш очень хочет, но не может уехать из «Челси». Давид Нерес сдавал еще в «Аяксе» и успел зачислиться в «Шахтер», но не провел ни одного матча. Сейчас играет за «Бенфику», ему 26 лет, топы бразильцем больше не интересуются.

Про Эрика тен Хага вы и так знаете – голландец начинает второй год во главе «МЮ».

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos / Staff, Dean Mouhtaropoulos / Staff; IMAGO/O.Behrendt/Global Look Press