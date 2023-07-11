23 комментария

Год назад «Лацио» хотел за него 120 млн евро.

Серб Сергей Милинкович-Савич вот-вот уйдет из «Лацио» в «Аль-Хилаль».

Инсайдер Фабрицио Романо говорит, что 28-летний сербский полузащитник будет получать по 20 млн евро в течение трех лет. А клубу заплатят 40 млн евро за трансфер, это уже решенный вопрос.

Босс «Лацио» язвит и колет Сергея. Говорит про пенсию и проблемы в голове игрока

Президент «Лацио» Клаудио Лотито подтверждает продвинутую стадию переговоров:

«Мне говорят, что предложение из Саудовской Аравии есть. Игроку дают большую сумму, клубу – меньше. Отыграв восемь лет за «Лацио», игрок захотел сменить обстановку. Нет, проблема не в отношениях между нами, а в его голове .

Я не знаю, есть ли у него проблемы с мотивацией, но если игрок едет в Саудовскую Аравию, это только из-за денег. Спрашивайте об этом у него, я до последнего пытался удержать его, но когда меня просят отпустить, что я могу сделать? Мы хотели продлить контракт и повысить зарплату.

Он позвонил мне и умолял отпустить. Так что Сергей уходит на пенсию, пока это так . Конкретного предложения нет. Отпустим его, если получим предложение, которое нас устроит. Я просто выполняю обещания, которые даю своим игрокам».

Разочарование босса очевидно.

По информации Романо, между клубами условия сделки уже согласованы, остался только медосмотр и личный контракт футболиста.

Милинковича-Савича продавали слишком долго. Цена упала в три раза

Сергей играет за «Лацио» долго, каждый год его связывали с другими клубами.

• В июне 2017-го впервые пришел «Ювентус»: предложили 40 млн евро, «Лацио» требовал 70. Переговоры продолжались все лето, но римляне навстречу «Юве» не пошли: во-первых, сами не хотели терять лидера, во-вторых, злились на Андрей Аньелли из-за попыток переманить Кейта Бальде.

• Через полгода на серба засмотрелся «ПСЖ», искавший замену Тиаго Мотте. Спортивный директор Игли Таре гордился, что «Лацио» отверг предложение в 70 млн. Парижане вышли из переговоров.

• Лето 2018-го – снова «Юве». Милинкович-Савич желал трансфера: например, La Gazzeta dello Sport писала, что он сам попросил отца Николу дать интервью с похвалой Турина. «Лацио» запросил уже 120 млн – переговоры схлопнулись. Той осенью серб продлил контракт на пять лет.

«Я не выставлял Милинковича-Савича на трансфер. Можем рассмотреть только самые невероятные предложения. В отличие от моих коллег, я никогда не предам интересы клуба ради выгоды. Поэтому мой «Лацио» – один из самых титулованных клубов Италии», – гордился Лотито.

• В январе 2019-го босс «Лацио» заявил, что не продал Милинковича-Савича и за 160 млн. Кому – до сих пор неизвестно. La Gazzeta dello Sport пишет, что это был снова разговор с «Ювентусом».

• Еще через полгода Сергей почти ушел в «Ман Юнайтед». Тогда уже «Лацио» решился продавать 25-летнего лидера на пике. «МЮ» согласовал с игроком контракт, пошел к Лотито и предложил 75 млн. «Лацио» согласился, но попросил 20 млн бонусов вместо 15 – сделка заглохла.

• Через год 60 млн за Милинковича-Савича предложил «ПСЖ». Отказ!

В феврале 2021-го серб признался, что хотел бы играть где-то еще и добавил: «Я хотел бы попасть на «Реал», чтобы поменяться футболками. Я с детства мечтал поиграть там. Это главная цель в моей карьере, я делаю все, чтобы ее достичь».

«Реал» за ним так и не пришел. Зато прошлым летом в очередной раз вернулся «Юве», скованный жестким финансовым положением. Лотито был жесток: «Сейчас он стоит 120 млн евро, не 100 млн. С каждым месяцем стоимость растет». Туринцы перенесли переговоры на зиму.

Летом 2023-го, уже при Саудовской Аравии на рынке, «Лацио» пришлось уступать: через год у серба истекал бы контракт, сильно выше 40 млн евро тут уже не попросишь. «Ювентус», «Интер» и «Милан» заняли очередь, хотя с «Аль-Хилалем» по зарплате они соревноваться все же не могут.

Похоже, саудовцы все-таки остановили этот многолетний сериал.

Фото: Gettyimages.ru/Marco Rosi – SS Lazio, Marco Rosi; Fabrizio Corradetti/Global Look Press