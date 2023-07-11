23 комментария

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«Сергей идет на пенсию». И Милинкович-Савич в Саудовскую Аравию – умолял «Лацио» отпустить

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Год назад «Лацио» хотел за него 120 млн евро.

Серб Сергей Милинкович-Савич вот-вот уйдет из «Лацио» в «Аль-Хилаль».

Инсайдер Фабрицио Романо говорит, что 28-летний сербский полузащитник будет получать по 20 млн евро в течение трех лет. А клубу заплатят 40 млн евро за трансфер, это уже решенный вопрос.

Босс «Лацио» язвит и колет Сергея. Говорит про пенсию и проблемы в голове игрока

Президент «Лацио» Клаудио Лотито подтверждает продвинутую стадию переговоров:

«Мне говорят, что предложение из Саудовской Аравии есть. Игроку дают большую сумму, клубу – меньше. Отыграв восемь лет за «Лацио», игрок захотел сменить обстановку. Нет, проблема не в отношениях между нами, а в его голове.

Я не знаю, есть ли у него проблемы с мотивацией, но если игрок едет в Саудовскую Аравию, это только из-за денег. Спрашивайте об этом у него, я до последнего пытался удержать его, но когда меня просят отпустить, что я могу сделать? Мы хотели продлить контракт и повысить зарплату.

Он позвонил мне и умолял отпустить. Так что Сергей уходит на пенсию, пока это так. Конкретного предложения нет. Отпустим его, если получим предложение, которое нас устроит. Я просто выполняю обещания, которые даю своим игрокам».

Разочарование босса очевидно.

По информации Романо, между клубами условия сделки уже согласованы, остался только медосмотр и личный контракт футболиста.

Милинковича-Савича продавали слишком долго. Цена упала в три раза

Сергей играет за «Лацио» долго, каждый год его связывали с другими клубами.

• В июне 2017-го впервые пришел «Ювентус»: предложили 40 млн евро, «Лацио» требовал 70. Переговоры продолжались все лето, но римляне навстречу «Юве» не пошли: во-первых, сами не хотели терять лидера, во-вторых, злились на Андрей Аньелли из-за попыток переманить Кейта Бальде.

• Через полгода на серба засмотрелся «ПСЖ», искавший замену Тиаго Мотте. Спортивный директор Игли Таре гордился, что «Лацио» отверг предложение в 70 млн. Парижане вышли из переговоров.

• Лето 2018-го – снова «Юве». Милинкович-Савич желал трансфера: например, La Gazzeta dello Sport писала, что он сам попросил отца Николу дать интервью с похвалой Турина. «Лацио» запросил уже 120 млн – переговоры схлопнулись. Той осенью серб продлил контракт на пять лет.

«Я не выставлял Милинковича-Савича на трансфер. Можем рассмотреть только самые невероятные предложения. В отличие от моих коллег, я никогда не предам интересы клуба ради выгоды. Поэтому мой «Лацио» – один из самых титулованных клубов Италии», – гордился Лотито.

• В январе 2019-го босс «Лацио» заявил, что не продал Милинковича-Савича и за 160 млн. Кому – до сих пор неизвестно. La Gazzeta dello Sport пишет, что это был снова разговор с «Ювентусом».

• Еще через полгода Сергей почти ушел в «Ман Юнайтед». Тогда уже «Лацио» решился продавать 25-летнего лидера на пике. «МЮ» согласовал с игроком контракт, пошел к Лотито и предложил 75 млн. «Лацио» согласился, но попросил 20 млн бонусов вместо 15 – сделка заглохла.

• Через год 60 млн за Милинковича-Савича предложил «ПСЖ». Отказ!

В феврале 2021-го серб признался, что хотел бы играть где-то еще и добавил: «Я хотел бы попасть на «Реал», чтобы поменяться футболками. Я с детства мечтал поиграть там. Это главная цель в моей карьере, я делаю все, чтобы ее достичь».

«Реал» за ним так и не пришел. Зато прошлым летом в очередной раз вернулся «Юве», скованный жестким финансовым положением. Лотито был жесток: «Сейчас он стоит 120 млн евро, не 100 млн. С каждым месяцем стоимость растет». Туринцы перенесли переговоры на зиму.

Летом 2023-го, уже при Саудовской Аравии на рынке, «Лацио» пришлось уступать: через год у серба истекал бы контракт, сильно выше 40 млн евро тут уже не попросишь. «Ювентус», «Интер» и «Милан» заняли очередь, хотя с «Аль-Хилалем» по зарплате они соревноваться все же не могут.

Похоже, саудовцы все-таки остановили этот многолетний сериал.

Все главные переходы лета – в нашем онлайне. Саудовская Аравия и не только

В Италии запретили 88-й номер (был у Пашалича). Кто еще брал такой в топ-5 и России?

Фото: Gettyimages.ru/Marco Rosi – SS Lazio, Marco Rosi; Fabrizio Corradetti/Global Look Press

23 комментария

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Juve164
Хотел бы уйти, не подписал бы контракт на 5 лет и без реальных отступных. А если поедет в СА, то через пару лет про него никто и не вспомнит.
Сам себе загубил карьеру по сути
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Ваня Колобов
Ответ Roman Betenya
Надеюсь, что не уйдёт, это будет позор для отличного футболиста и большая потеря для Лацио, которая ещё не факт, что окупится даже при продаже за 80 миллионов.
Получать много денег это позор?
+13
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Vladco
Ответ Juve164
Хотел бы уйти, не подписал бы контракт на 5 лет и без реальных отступных. А если поедет в СА, то через пару лет про него никто и не вспомнит. Сам себе загубил карьеру по сути
Оно ему надо, чтобы ты вспоминал??! Парень едет зарабатывать на безбедную жизнь себе и детям. Ты то здесь причём?
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Кайрат Кырбасов
Да фиг с игроком, его жизнь-его правила, вот президента Лацио лишь бы удар не хватил, не отдал за 120, отдаст за 40.... догордился
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Bazilic
Ответ Juve164
Хотел бы уйти, не подписал бы контракт на 5 лет и без реальных отступных. А если поедет в СА, то через пару лет про него никто и не вспомнит. Сам себе загубил карьеру по сути
1 в 1 история Кейна
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amelkin335@gmail.com
Лотито в очередной раз запросит в самый последний момент 55 вместо 40)
Сколько нужно положить зарплату Сергею в Лацио по новому контракту, чтобы он остался? 7-8?
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Bazilic
Ну как так то
Последние годы мечтал увидеть его а гранде, а тут такое(
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Спартак пичинен
Ответ Roman Betenya
Надеюсь, что не уйдёт, это будет позор для отличного футболиста и большая потеря для Лацио, которая ещё не факт, что окупится даже при продаже за 80 миллионов.
сейчас савич прочитает мнение романа бетени со спортса и поймёт, что это позор. откуда вы вообще такие слова берете? его карьера, его заработок, его жизнь
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Павел Шилкин
В ЛЧ он играл, гимн слышал. Победы в ЛЧ не светит. Чемпионство в Италии не светит. Кубки Италии брал. В общем-то потолок. Либо идти в супер-топ клуб, где светят новые титулы, либо почему бы не заработать. Видимо очередь из Сити, Реала, Баварии не стояла за ним.
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Bazilic
Ответ Juve164
Я не понимаю таких футболистов. Им не хочется трофеев и лучшей карьеры? Или они от добра добра не ищут?
Не нам судить
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гель кристины
Ответ Juve164
Я не понимаю таких футболистов. Им не хочется трофеев и лучшей карьеры? Или они от добра добра не ищут?
Вы недооцениваете таких мастеров как Лотито или Леви. На этом и построили карьеру. Словами можно добиться многого
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Schiaff1no
Ответ Bazilic
1 в 1 история Кейна
Все же Кейн- воспитанник, если СМС запомнят просто как хорошего игрока, который когда-то играл за Лацио, Харри останется легендой Шпор и АПЛ. Совсем разные истории
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Maksat S
Мега-переоцененный игрок.
Не, ну сорокет то он стоит. Особенно по нынешним временам, когда 100 это вообще считай базовый прайс, если ты хоть как то где то себя проявил
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Фан Рубина
Очень хорошо, что всё больше игроков выбирают перспективный чемпионат вместо псевдофутбольных бей-беги лиг европки.
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Bavarec-Art
Поэтому Лацио Тотенхемы и прочие одаренные всегда будут второсортными клубами, не умеют вести бизнес в футболе
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NikoVinkovic
Странный игрок. Вроде уже лет пять слышу, какой талантище, и про эти невероятные ценники, при этом ни один топ-клуб его по-настоящему не захотел, что он как-то невероятно божил в Лацио тоже не скажешь, за сборную никак себя не проявил. Наверное самый яркий пример искусственного раздувания ценника и эго обычного качественного, но абсолютно не экстраординарного игрока. 40 миллионов ему красная цена, а Саудовская Аравия самое место.
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Juve164
Ответ Bazilic
1 в 1 история Кейна
Я не понимаю таких футболистов. Им не хочется трофеев и лучшей карьеры? Или они от добра добра не ищут?
+5
-5
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Juve164
Ответ Bazilic
Не нам судить
А кому?
+3
-3
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Никита Самарин
Вместо перехода в топ клуб, переезд в Саудовскую Аравию, очень жаль.
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