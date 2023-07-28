Разбираемся.

Летом 1992-го полузащитник Игорь Шалимов, которому на тот момент было 23 года, перешел из «Фоджи» в «Интер» за 12 млн евро. Сейчас эта сумма кажется cкромной, но тогда это были большие деньги – сейчас этот трансфер с учетом инфляции стоил бы почти 169 млн евро!

Недавно Sports.ru составлял топ-15 самых дорогих трансферов в истории футбола с учетом инфляции. Шалимов взобрался на 12-е место.

С учетом инфляции – что это вообще значит?

Сравнивать суммы трансферов в разные эпохи без учета инфляции некорректно – да, в футболе она тоже есть. В 2019-м понятие разобрал Вадим Лукомский. Вот краткие тезисы:

• 10 млн евро в 90-е (ок, тогда не было евро, но был ЭКЮ, по курсу которого можно пересчитать ретротрансферы в евро) и 10 млн евро сейчас – совсем разные деньги.

• Пересчитывать стоимость трансферов с учетом темпа мировой инфляции (или инфляции какой-либо страны) тоже бессмысленно. Потому что у футбольного бизнеса своя жизнь, денежные обороты растут высочайшими темпами – в отрыве от любой другой экономики.

• Как быть? Один из способов предложили в 2010-м Пол Томкинс и Грэм Райли, которые создали трансферный индекс, сейчас его высчитывает Британское кредитное бюро TotallyMoney. Все просто: берется средняя стоимость трансфера (в топ-5 лигах) в конкретный год – на разнице между годами выводится трансферный индекс (индекс 94-го по отношению к 2019-му – 14,22, 95-го – 9,5, 96-го – 7,3 и так далее). Подсчеты ведутся с 92-го – потому что более-менее достоверные данные о сделках публикуются только с начала 90-х.

• У этой формулы есть минусы: она жестко привязана к трансферам, зависима от активности топ-клубов и не учитывает все обстоятельства (вроде трансферных банов). Например, провал от 2016-го по 2018-й сложно объяснить экономикой, но глобальные тренды все же верные – резкий приток денег в 90-е, замедление роста футбольной экономики после кризиса-2000 и последующее восстановление. Кажется, метрики лучше пока не придумали. Нет смысла сравнивать напрямую цены соседних лет.

Как вышло, что за Шалимова выложили настолько много?

Три года назад у нас вышел детальнейший текст про карьеру Шалимова в Серии А. Его можно прочитать по ссылке, а здесь мы перескажем самые яркие моменты.

В 1991 году Шалимов перешел из «Спартака» в «Фоджу», которая тогда только поднялась в Серию А. Шалимова лично хотел тренер итальянского клуба Зденек Земан – чех играл в футбол будущего, где стиралась грань между футбольной фантазией и социальной революцией, атака возводилась в культ и превращалась в инструмент общественного переустройства, а прессинг раскрывал всю глубину слова «давление».

Проще говоря, Земан требовал от футболистов и большой тактической выучки, и исключительной физической подготовки – к этому были готовы далеко не все.

«Я долго не мог понять, как можно играть в футбол по схемам, – описывал полузащитник в автобиографии. – В Москве мы все время работали с мячом, играли в квадрат или двусторонки. Земан же уделял очень много внимания изучению различных схем, без конца что-то чертил на доске, заставлял нас часами отрабатывать одни и те же комбинации. Схемы итальянских тренеров вовсе не убивают творчество, как мне казалось вначале. За счет того, что командные действия отработаны до автоматизма и игрокам не нужно тратить на их выполнение дополнительную умственную и психологическую энергию, эта энергия как раз и высвобождается для творчества. Мне потребовалось довольно много времени, чтобы понять все это».

Шалимову было тяжко: он проклинал Земана и плакал от усталости, но вышел на новый уровень и через несколько месяцев превратился в ключевого игрока «Фоджи». В начале владения Игорь открывался между линиями и выводил команду из обороны, а в позиционных атаках сканировал защиту и врывался в ослабшие участки – в таком стиле Шалимов забил 9 голов за сезон и попал в символическую сборную Серии А, катапультировав «Фоджу» аж на 9-е место.

Всего за сезон хавбеку удалось привести в восторг лучшую лигу мира – результатом стал тот самый трансфер в «Интер» за 12 млн евро.

В «Интере» Шалимов провел на топ-уровне один сезон. После этого – медленное угасание

Шалимов без проблем вписался в состав «Интера»: выходил и решал на всех позициях, где бы его ни ставили. Не обошлось без спадов и критики от прессы за слишком праздный лайфстайл (Шалимов обожал ночную жизнь Милана), но в первом же сезоне полузащитник забил 9 голов и стал вторым бомбардиром «Интера», заткнув всем рты.

Через несколько лет Шалимов анализировал: «Я снова набрал форму, заиграл на прежнем уровне и вернул расположение болельщиков. Казалось бы, все безвозвратно ушло в прошлое. Но на самом деле это не так: мой имидж уже был подпорчен, а значит, любые ошибки в будущем грозили обернуться более серьезными проблемами. Так и получилось в следующем году».

Проблемы, о которых говорил Шалимов, заключались в покупках «Интером» Бергкампа и Вима Йонка, после которых россиянину пришлось подвинуться. Руководство «Интера» вообще хотело сплавить россиянина, но игрок пошел на принцип и решил до талого бороться за место в составе, чем взбесил боссов клуба еще сильнее.

После этого карьера пошла по наклонной. Шалимов не мог абстрагироваться от критики и как будто разучился реализовывать моменты – а это был тот аспект, в котором он был лучшим среди всех полузащитников Серии А.

«Впервые оказавшись вне состава, я стал ломать голову над тем, что сделал неправильно. Я начал злиться, потерял покой, а возбужденное нервное состояние тут же отрицательно сказывается на игре. Получилось, что я своими размышлениями себе и навредил», – писал Шалимов в автобиографии.

Россиянин скатился до уровня игрока ротации, а затем поехал по арендам – поиграл в «Дуйсбурге», «Лугано» и «Удинезе».

В сезоне-1996/97 он снова зажигал в «Болонье», забил 3 гола в 14 матчах и красиво отомстил «Интеру» (ушел от двоих и прошил Пальюку), но повредил связки колена и выбыл на три месяца. Вернулся, снова забил «Интеру» – на этот раз в стиле Тотти, – но в начале следующего сезона врезался в рекламный щит и четыре месяца залечивал порванные кресты.

Следующий год Шалимов незаметно отыграл в «Наполи». В отпуске он загремел в московскую больницу с разрывом пищевода, выкарабкался и вернулся в Италию с мощной дозой нандролона в крови из-за лечебных препаратов. Шалимов о ней не знал. Первый же допинг-тест продлил его отпуск на два года. 30-летний полузащитник завершил карьеру.

Итальянская сказка Шалимова продлилась всего два сезона, но стала лучшим российским перфомансом в топ-чемпионатах. Никогда до и никогда после него россияне не попадали в символическую сборную лучшей лиги планеты.

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Munday