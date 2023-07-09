27 комментариев

О духе времени
Блог

«Динамо» Киев злится на «Фенербахче» из-за «кровавых денег «Газпрома». Потому что приехали в Россию и стали партнерами «Зенита»

товарищеские матчи (клубы)
Кубок PARI Премьер
Эдин Джеко Эдин Джеко
Политика Политика
Динамо Киев Динамо Киев
Райан Кент Райан Кент
Джейден Остервольде
Фенербахче Фенербахче
Зенит Зенит
Футбол Футбол

Похоже, хотят спонсорский контракт.

Кубок Pari Премьер в Петербурге завершился для «Зенита» победой над турецким «Фенербахче» по пенальти (после 0:0 в основное время), а фон этого матча был гораздо более шумным, чем у игр петербуржцев с «Нефтчи» (3:1) и «Црвеной Звездой» (1:2).

«Зенит» потерял из-за травмы Клаудиньо за неделю до Суперкубка против ЦСКА (матч 15 июля, серьезность повреждения колена неизвестна, Сергей Семак надеется, что просто ушиб), матч собрал больше 35 тысяч зрителей – Fan ID для товарняка был не нужен.

А «Фенербахче», похоже, поездкой в Россию поставил под удар свою репутацию. Конечно, дело в политике.

Писали, что Джеко и другие легионеры не хотят в Россию. «Фенер» опроверг и нарвался на жесткую критику

Еще перед началом турнира возник разговор о том, что не все в «Фенербахче» рады поездке в Петербург. По информации Fotospor, были против легионеры, в том числе только приехавший в команду Эдин Джеко.

Звучало логично, потому что до этого Джеко высказывался резко против товарищеского матча между Россией и Боснией: «Я всегда выступал только за мир. Футбольный союз знает мое мнение. К сожалению, не я принимаю решения о том, с кем будет играть Босния и Герцеговина, но у меня есть своя четкая позиция, и она не подразумевает участия в этой игре».

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки опроверг эти слухи, в итоге Джеко попал все-таки прилетел в Петербург и попал в заявку на матч. Нападающий был и в ролике клуба в соцсетях с подписью: «Наше путешествие в Россию начинается».

В Петербург прилетели и другие легионеры, а англичанин Райан Кент и голландец Джейден Остервольде вышли в старте. Джеко в итоге так и не сыграл.

Поступок «Фенера» сильно разозлил киевское «Динамо». В субботу украинский клуб выпустил жесткое заявление:

«Кровавые деньги «Газпрома» затмили вам все, оставили без чести и совести. УЕФА и ФИФА отстраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете к ним на гастроли, чтобы заработать.

Ничто не может оправдать этот шаг. Никакие деньги не компенсируют вам это позорное поведение. «Фенербахче» – ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!»

Деньги «Газпрома» упомянуты неслучайно.

Похоже, «Фенербахче» хочет спонсорский контракт с «Газпромом». С марта клуб сотрудничает с «Зенитом»

У турецкого гранда в этом году обширное взаимодействие с «Зенитом» и «Газпромом».

Хотя сначала турецкое издание Sozcu сообщало, что российская компания станет новым титульным спонсором стадиона «Бешикташа», сделку оценивали в 60 млн евро (сейчас нейминг-правами на арену владеет европейский мобильный оператор Vodafone).

Затем прозвучал «Фенербахче»: по информации Fotospor, президент клуба Али Коч пытается получить спонсорский контракт с «Газпромом». Переговоры между компанией и «Бешикташем» называли зашедшими в тупик.

В марте 2023-го «Зенит» объявил о начале сотрудничества с «Фенербахче». Тогда клубы провели благотворительный матч (сыграли 2:2 в Стамбуле), вырученные деньги передали пострадавшим от землетрясения в Турции.

«В рамках сотрудничества планируется организация товарищеских матчей и турниров среди команд всех возрастных категорий, создание тренировочных программ и обмен опытом между специалистами как спортивного и селекционного блоков, так и других клубных департаментов – юридического, финансового и маркетингового. Клубы совместно будут развивать и любительский футбол, а также создавать и реализовывать программы по двустороннему обмену игроков «Газпром-Академии» и футбольной школы «Фенербахче», – пояснял «Зенит».

Соглашение работает, хоть это нравится и не всем.

Как «Газпром» купил «Зенит»? Сколько миллиардов потратил? Государство все устраивает? Исследование главного контракта

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Евгений Биятов, Александр Гальперин

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cliff Booth
А Динамо Киев не волнует, что сама Украина (до сих пор и как минимум до 2024 года) получает "кровавые деньги" Газпрома за транзит газа в Европу? Или это другое? Или может перед такими заявлениями стоит дважды подумать и изучить вопрос глубже?
+84
-5
+79
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PsichoEscape
Вы до сих пор там топитесь "кровавым" газом и особо не слышно возмущений...
+87
-9
+78
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Спиридонов
Динамо Киев пусть озаботится тем, что им скоро со 2 лиги Чемпионата России начинать играть.)))
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JBa
как украинцы здорово устроились - успевают всё посмотреть и прокомментировать, а затем и натравить друг на друга

грязненько всё это
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Суркис типа Шмурнов от мира футбольных клубов, тоже решил стать моральным камертоном?
Ну и мы не будем говорить, с какой компании Нафтогаз получает денюжки, которые пополняют бюджет Украины.
В общем Динамо Киев - 🤡
Редакция спорста тоже - 🤡. Потому что Зенит уже играл с Фенером, а скулёж Динамо на репутацию никак не влияет.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серый
Ответ Cliff Booth
А Динамо Киев не волнует, что сама Украина (до сих пор и как минимум до 2024 года) получает "кровавые деньги" Газпрома за транзит газа в Европу? Или это другое? Или может перед такими заявлениями стоит дважды подумать и изучить вопрос глубже?
думать - это не про них
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vallabaza
полыхает у них знатно))
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладимирНеПутин
Тем временем украина не продолжает пользоваться российским газом и получать деньги за транзит?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Не надоело одно и тоже говорить? В режиме реального времени сама Украина получает бабки за транзит газа от Газпрома. Им ничего?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
da her@s@nim
«Кровавые деньги Газпрома» хахахаха
В знак протеста снимитесь с ЛЧ 🤣
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
они там реально с ума сошли...
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назарбек Рамунанаев
Ха-ха-ха. Представители Украинского клуба вызывают к чести и совести.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EPI
Газпрому платят, но свои же деньги называют кровавыми.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А я ясные дни оставляю себе
К чести и совести взывает позорище, решившее купить судей шубами.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЕгориЙ
Ответ PsichoEscape
Вы до сих пор там топитесь "кровавым" газом и особо не слышно возмущений...
Даже деньги продолжают получать за транзит "кровавого" газа. Но они даже газопровод берегут, не разрушают, хотя могли еще год назад и могут в любой момент.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl_Ivanovich
Украинцы чудесно устроились: отапливались 30 лет газом украденным из "трубы", получали деньги за транзит да ещё постоянно канючили себе скидку с общеевропейской цены на уже украденный газ. Газ в Европу они всё ещё транспортируют (значит и красть продолжают) и плату за транспортировку исправно получают - от так называемого "агрессора". И никого это не коробит.
А тут такое негодование - видимо киевляне сами истерически хотят "Газпром" в спонсоры, а им всё ещё ни разу не предложили... :-)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назарбек Рамунанаев
Ответ Rumov
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rumov
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роберт Дауни-средний
Ответ Rumov
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rumov
Ответ Роберт Дауни-средний
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HozyainKakelov
В Динаме куеве просто завидуют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Helge
а кровавые деньги киевского режима, который получает их специально, чтобы продолжать войну их устраивают?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий_КБ
Нам вот самим эти деньги не нужны что ли??? Дебильные спонсорства - тупое выкидывание народных денег! Лучше бы в России на что-то полезное потратили!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rumov
Ответ Назарбек Рамунанаев
Комментарий удален модератором
А ты уже и читаешь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
anton.zaiats
Илья Панаев ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий