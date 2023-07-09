27 комментариев

Похоже, хотят спонсорский контракт.

Кубок Pari Премьер в Петербурге завершился для «Зенита» победой над турецким «Фенербахче» по пенальти (после 0:0 в основное время), а фон этого матча был гораздо более шумным, чем у игр петербуржцев с «Нефтчи» (3:1) и «Црвеной Звездой» (1:2).

«Зенит» потерял из-за травмы Клаудиньо за неделю до Суперкубка против ЦСКА (матч 15 июля, серьезность повреждения колена неизвестна, Сергей Семак надеется, что просто ушиб), матч собрал больше 35 тысяч зрителей – Fan ID для товарняка был не нужен.

А «Фенербахче», похоже, поездкой в Россию поставил под удар свою репутацию. Конечно, дело в политике.

Писали, что Джеко и другие легионеры не хотят в Россию. «Фенер» опроверг и нарвался на жесткую критику

Еще перед началом турнира возник разговор о том, что не все в «Фенербахче» рады поездке в Петербург. По информации Fotospor, были против легионеры, в том числе только приехавший в команду Эдин Джеко.

Звучало логично, потому что до этого Джеко высказывался резко против товарищеского матча между Россией и Боснией: «Я всегда выступал только за мир. Футбольный союз знает мое мнение. К сожалению, не я принимаю решения о том, с кем будет играть Босния и Герцеговина, но у меня есть своя четкая позиция, и она не подразумевает участия в этой игре».

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки опроверг эти слухи, в итоге Джеко попал все-таки прилетел в Петербург и попал в заявку на матч. Нападающий был и в ролике клуба в соцсетях с подписью: «Наше путешествие в Россию начинается».

В Петербург прилетели и другие легионеры, а англичанин Райан Кент и голландец Джейден Остервольде вышли в старте. Джеко в итоге так и не сыграл.

Поступок «Фенера» сильно разозлил киевское «Динамо» . В субботу украинский клуб выпустил жесткое заявление:

«Кровавые деньги «Газпрома» затмили вам все, оставили без чести и совести. УЕФА и ФИФА отстраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете к ним на гастроли, чтобы заработать.

Ничто не может оправдать этот шаг. Никакие деньги не компенсируют вам это позорное поведение. «Фенербахче» – ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!»

Деньги «Газпрома» упомянуты неслучайно.

Похоже, «Фенербахче» хочет спонсорский контракт с «Газпромом». С марта клуб сотрудничает с «Зенитом»

У турецкого гранда в этом году обширное взаимодействие с «Зенитом» и «Газпромом».

Хотя сначала турецкое издание Sozcu сообщало, что российская компания станет новым титульным спонсором стадиона «Бешикташа», сделку оценивали в 60 млн евро (сейчас нейминг-правами на арену владеет европейский мобильный оператор Vodafone).

Затем прозвучал «Фенербахче»: по информации Fotospor, президент клуба Али Коч пытается получить спонсорский контракт с «Газпромом» . Переговоры между компанией и «Бешикташем» называли зашедшими в тупик.

В марте 2023-го «Зенит» объявил о начале сотрудничества с «Фенербахче». Тогда клубы провели благотворительный матч (сыграли 2:2 в Стамбуле), вырученные деньги передали пострадавшим от землетрясения в Турции.

«В рамках сотрудничества планируется организация товарищеских матчей и турниров среди команд всех возрастных категорий, создание тренировочных программ и обмен опытом между специалистами как спортивного и селекционного блоков, так и других клубных департаментов – юридического, финансового и маркетингового. Клубы совместно будут развивать и любительский футбол, а также создавать и реализовывать программы по двустороннему обмену игроков «Газпром-Академии» и футбольной школы «Фенербахче», – пояснял «Зенит».

Соглашение работает, хоть это нравится и не всем.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Евгений Биятов, Александр Гальперин