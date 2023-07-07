15 комментариев

Самому старому – 87 лет!

75-летний Рой Ходжсон продлил контракт с «Кристал Пэлас». Это значит, что глыба английского футбола продолжает работать в главной лиге мира.

Но Ходжсон не единственный суперветеран.

Луческу – самый возрастной тренер. Но есть нюанс

• Первый – 77-летний Мирчу Луческу, он на контракте с киевским «Динамо», но в последнее время не работает – из-за коксартроза (дегенеративное заболевание тазобедренного сустава, приводящее к его разрушению) румыну была необходима операция. Его заменяет ассистент Александр Шовковский.

• Следом Рой Ходжсон. В марте вечный англичанин взял «Кристал Пэлас», спас клуб от вылета и продлил контракт на сезон. Интересный факт: Ходжсон на 127 дней старше стадиона «Сантьяго Бернабеу».

• Помимо Ходжсона в топ-лигах будут работать еще двое: Клаудио Раньери (поднял «Кальяри» в Серию А) и Ласло Болони (зашел с «Метцом» в Лигу 1). Выделяется Шенол Гюнеш: с «Бешикташем» занял третье место в чемпионате Турции и вышел в квалификацию ЛК.

• Сразу трое тренируют сборные: Карлуш Кейруш возглавил Катар после ЧМ-22, Гернот Рор тренирует Бенин уже два года, Оге Харейде принял Исландию в апреле, на новом месте ему помогает другой ветеран – 74-летний Ларс Лагербек, советник сборной (и шведского «Сундсвалля»).

• Из тех, кто сейчас не при деле, выделяются экс-тренер «Лацио» Эдоардо Рейя, работавший со всеми португальскими топами Жезуалду Феррейра, великий уругваец Оскар Табарес и Юрий Семин. Если бы они тренировали до сих пор, были бы выше даже Ходжсона.

А что в АПЛ?

Понятно, что Ходжсон – первый. А кто за ним?

• Вторым после Роя идет Дэвид Мойес. Ему 60 лет, недавно выиграл второй трофей за карьеру – Лигу конференций с «Вест Хэмом». «Не могу в это поверить. Нет, я не настолько стар, – смеялся Дэвид. – Я по-прежнему хорошо себя чувствую. Может, футбол – игра молодых, но и для опытных тренеров тоже найдется местечко».

• Новому тренеру «Тоттенхэма» Энджу Постекоглу 57 лет, он прошел долгий путь до вершины. За ним идут тренер «Вулвз» Хулен Лопетеги и Юрген Клопп – им по 56. Немец и сам не верит, что проработал в «Ливерпуле» уже почти 8 лет.

• Самый молодой тренер лиги – Венсан Компани. Он поднял «Бернли» в возрасте 37 лет, 2 месяцев и 25 дней.

Самому старому тренеру мира 87 лет

Знакомьтесь, это Ларри Барилли. Никогда не работал на профессиональном уровне, но шотландская ассоциация любительского футбола утверждает, что Ларри провел больше 2000 игр.

Он тренирует 70 лет. За это время поработал в семи командах города Гринока, пропустил только семь игр из-за болезни. Барилли в деле с 1953-го – год коронации королевы Елизаветы II и смерти Иосифа Сталина.

«Этот мужчина – легенда, – восхищен Пол Брайсон, капитан его нынешней команды «Чаплинз». – Вы знаете, что говорят – леопард не сможет изменить свои пятна. Снимаю шляпу перед ним. Он каждую неделю тут, будь то дождь или солнце. Количество игроков, которых он потренировал на протяжении многих лет, просто невозможно сосчитать. Все уважают Ларри. Он характер, но он не просто хороший пожилой джентльмен. Он умеет задать трепку».

В сентябре 2019-го Барилли получил награду от Шотландской футбольной ассоциации – за заслуги в развитии футбола.

Фото: IMAGO/James Fearn/PPAUK, IMAGO/Seskimphoto, IMAGO/Paul Chesterton, Krzysztof Porebski/Keystone Press Agency/Global Look Press; РИА Новости/Григорий Сысоев