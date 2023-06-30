Кто скучает по Андреа Пирло, Алессандро Несте, Филиппо Индзаги и другим суперзвездам прошлого? Теперь они – тренеры в Серии B.

Повод последить за лигой, не так ли?

Пирло принял вылетевшую «Сампдорию», Индзаги и Неста – в клубах почти с одинаковым названием

Итак, кто тут у нас:

• Андреа Пирло – главный тренер «Сампдории», которая в минувшем сезоне стала худшей командой Серии А. В «Ювентусе» Пирло выиграл Кубок и Суперкубок Италии, потом год отдохнул, а затем уехал в турецкий «Фатих Карагюмрюк». По графику – снова год отдыха, но теперь тренеру на месте не сидится. Генуэзцев нужно возвращать в элиту.

Любопытно, что стартовал как тренер Пирло именно с 3:0 над «Сампдорией», когда возглавил «Юве». Спасибо, мы прочли об этом от вас в комментариях.

• Алессандро Неста – партнер Пирло по золотому «Милану» – с нового сезона будет работать в «Реджане», бывшей команде Игоря Симутенкова. Опыт Несты в Италии – это сезон в «Перудже», где они вместе дошли до первого раунда плей-офф Серии B, и два – во «Фрозиноне», с которым добрались до финала. Клуб не вышел лишь из-за того, что в регулярном чемпионате расположился ниже соперника по финалу.

Будет ли «Реджана» третьей попыткой Несты вывести клуб в Серию А – вопрос: она только что вышла из Серии С.

• Филиппо Индзаги – еще один представитель мощного «Милана» 2000-х – продолжит работать в «Реджине». Он уже возглавлял «Милан», «Венецию», «Болонью», «Беневенто» и «Брешию», выводил команды и из Серии С, и из Серии В.

В «Реджине» трудится с прошлого сезона. Команда до Нового года шла в зоне прямого выхода в Серию А, но затем угодила в тяжелую серию из 9 поражений в 12 матчах. Она все же удержалась в зоне плей-офф, но в первом раунде уступила «Судтиролю».

• Альберто Аквилани – да-да, Аквилани – уже тренер! Это первый взрослый опыт 38-летнего экс-игрока «Ромы», «Ливерпуля», «Ювентуса» и «Милана». Аквилани завершил карьеру в 34 года и с тех пор работал в молодежках «Фиорентины» – с командой Примаверы набрал пять трофеев, в числе которых – три Кубка и два Суперкубка.

Новый вызов – «Пиза». В прошлом сезоне этот клуб финишировал 11-м: начал с четырех поражений в пяти матчах, потом не проигрывал целых четыре месяца, но не попал в плей-офф, завалив концовку сезона – лишь два очка в последних восьми играх.

И это не весь список – здесь Ваноли и экс-игрок «Ювентуса»

Тоже заметные люди.

• Паоло Ваноли – тренер, который привел «Спартак» к победе в Кубке России, но в футбольном мире больше известен как обладатель Кубка УЕФА в составе «Пармы» – в финале он забивал в «Лужниках». «Венеция» – вторая самостоятельная тренерская работа. В прошлом сезоне он вывел ее в плей-офф, но уступил «Кальяри» в первом раунде.

• Фабио Пеккья становился чемпионом Италии с «Ювентусом», но провел там один сезон – протолкнуться в полузащиту с Зинедином Зиданом и Эдгаром Давидсом было непросто. Еще он был капитаном «Наполи» и успел засветиться в «Торино».

Тренером Пеккья работает больше десяти лет: выводил «Верону» в Серию А и тут же вылетел обратно, вывел «Кремонезе» – и вдруг ушел сам. С прошлого сезона возглавляет «Парму».

• Уильям Виали провел в Серии А почти две сотни матчей, в том числе за «Лечче», «Венецию» и за «Фиорентину». Тренером трудится еще с 2010-х, поработал и в Серии В, и в Серии С. Сейчас он – новый тренер «Асколи», занявшего 12-е место в прошлом сезоне.

Какая интересная лига! А кто там еще есть?

Например, Аурелио Андреаццоли – ассистент и и.о. главного тренера «Ромы», который потом несколько раз работал с «Эмполи», сейчас возглавляет «Тернану». Мишель Миньяни – легенда «Сиены», где из обращения выведен его четвертый номер – работает с «Бари». «Читтаделлу» тренирует Эдоардо Горини – он с 2013 года в клубе, но восемь лет пробыл ассистентом. Морено Лонго уже выводил «Фрозиноне» в Серию А, а теперь – тренер «Комо» и будет сотрудничать с Сеском Фабрегасом, который возглавил молодежку этого клуба.

Фабио Касерта – один из героев сенсационной «Катании», вышедшей в 2006 году в Серию А, теперь он – тренер «Козенцы». Побеждавший с «Лацио» в Суперкубке Италии Давиде Баллардини работает с «Кремонезе». Бывший и.о. тренера «Интера» Стефано Векки – в «Феральписало», который только что вышел в Серию В. Паоло Бьянко успел как игрок застать в «Фодже» Игоря Колыванова, а сейчас переместился из тренерского штаба «Ювентуса» в «Модену».

Вы, возможно, помните и дважды увольнявшегося из «Брешии» Эудженио Корини – сейчас он тренирует «Палермо». А в «Судтироле» можно найти Пьерпаоло Бизоли, который был частью успешного «Кальяри» 1990-х, добравшегося до полуфинала Кубка УЕФА и вылетевшего от «Интера» с Игорем Шалимовым.

В прошлом сезоне «Фрозиноне» и «Дженоа» в Серию А вывели чемпионы мира Фабио Гроссо и Альберто Джилардино. К ним присоединился и Клаудио Раньери с «Кальяри». А ведь Раньери начинал тренировать в тот момент, когда Гроссо и Джилардино были совсем еще детьми.

Когда все они стартуют?

Сезон в Серии В пройдет с 18 августа 2023 года по май 2024-го. Это 92-й сезон в истории соревнования. В нем поучаствуют 20 команд, которые проведут по 38 туров.

Две команды выходят напрямую, следующие две попадают в полуфинал плей-офф, где встретятся с победителями стыков между клубами с пятого по восьмое места. Внизу 16-я и 17-я команды сезона играют стыки за право остаться в Серии В, а три худшие вылетят дивизионом ниже.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander