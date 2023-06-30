О духе времени
Блог

Ох, сколько легенд уже тренируют в Серии В! Пирло, Неста, Индзаги и даже Аквилани

Д2 Италия Д2 Италия
Альберто Аквилани Альберто Аквилани
Андреа Пирло Андреа Пирло
Филиппо Индзаги Филиппо Индзаги
Алессандро Неста Алессандро Неста
Реджина Реджина
Фабио Пеккья Фабио Пеккья
Реджана Реджана
Паоло Ваноли Паоло Ваноли
Сампдория Сампдория
Пиза Пиза
Венеция Венеция
серия А Италия серия А Италия
Футбол Футбол

Кто скучает по Андреа Пирло, Алессандро Несте, Филиппо Индзаги и другим суперзвездам прошлого? Теперь они – тренеры в Серии B. 

Повод последить за лигой, не так ли?

Пирло принял вылетевшую «Сампдорию», Индзаги и Неста – в клубах почти с одинаковым названием

Итак, кто тут у нас:

Андреа Пирло – главный тренер «Сампдории», которая в минувшем сезоне стала худшей командой Серии А. В «Ювентусе» Пирло выиграл Кубок и Суперкубок Италии, потом год отдохнул, а затем уехал в турецкий «Фатих Карагюмрюк». По графику – снова год отдыха, но теперь тренеру на месте не сидится. Генуэзцев нужно возвращать в элиту.

Любопытно, что стартовал как тренер Пирло именно с 3:0 над «Сампдорией», когда возглавил «Юве». Спасибо, мы прочли об этом от вас в комментариях.

Алессандро Неста – партнер Пирло по золотому «Милану» – с нового сезона будет работать в «Реджане», бывшей команде Игоря Симутенкова. Опыт Несты в Италии – это сезон в «Перудже», где они вместе дошли до первого раунда плей-офф Серии B, и два – во «Фрозиноне», с которым добрались до финала. Клуб не вышел лишь из-за того, что в регулярном чемпионате расположился ниже соперника по финалу.

Будет ли «Реджана» третьей попыткой Несты вывести клуб в Серию А – вопрос: она только что вышла из Серии С.

Филиппо Индзаги – еще один представитель мощного «Милана» 2000-х – продолжит работать в «Реджине». Он уже возглавлял «Милан», «Венецию», «Болонью», «Беневенто» и «Брешию», выводил команды и из Серии С, и из Серии В.

В «Реджине» трудится с прошлого сезона. Команда до Нового года шла в зоне прямого выхода в Серию А, но затем угодила в тяжелую серию из 9 поражений в 12 матчах. Она все же удержалась в зоне плей-офф, но в первом раунде уступила «Судтиролю».

Альберто Аквилани – да-да, Аквилани – уже тренер! Это первый взрослый опыт 38-летнего экс-игрока «Ромы», «Ливерпуля», «Ювентуса» и «Милана». Аквилани завершил карьеру в 34 года и с тех пор работал в молодежках «Фиорентины» – с командой Примаверы набрал пять трофеев, в числе которых – три Кубка и два Суперкубка.

Новый вызов – «Пиза». В прошлом сезоне этот клуб финишировал 11-м: начал с четырех поражений в пяти матчах, потом не проигрывал целых четыре месяца, но не попал в плей-офф, завалив концовку сезона – лишь два очка в последних восьми играх.

И это не весь список – здесь Ваноли и экс-игрок «Ювентуса»

Тоже заметные люди. 

Паоло Ваноли – тренер, который привел «Спартак» к победе в Кубке России, но в футбольном мире больше известен как обладатель Кубка УЕФА в составе «Пармы» – в финале он забивал в «Лужниках». «Венеция» – вторая самостоятельная тренерская работа. В прошлом сезоне он вывел ее в плей-офф, но уступил «Кальяри» в первом раунде.

Фабио Пеккья становился чемпионом Италии с «Ювентусом», но провел там один сезон – протолкнуться в полузащиту с Зинедином Зиданом и Эдгаром Давидсом было непросто. Еще он был капитаном «Наполи» и успел засветиться в «Торино».

Тренером Пеккья работает больше десяти лет: выводил «Верону» в Серию А и тут же вылетел обратно, вывел «Кремонезе» – и вдруг ушел сам. С прошлого сезона возглавляет «Парму». 

Уильям Виали провел в Серии А почти две сотни матчей, в том числе за «Лечче», «Венецию» и за «Фиорентину». Тренером трудится еще с 2010-х, поработал и в Серии В, и в Серии С. Сейчас он – новый тренер «Асколи», занявшего 12-е место в прошлом сезоне.

Какая интересная лига! А кто там еще есть?

Например, Аурелио Андреаццоли – ассистент и и.о. главного тренера «Ромы», который потом несколько раз работал с «Эмполи», сейчас возглавляет «Тернану». Мишель Миньяни – легенда «Сиены», где из обращения выведен его четвертый номер – работает с «Бари». «Читтаделлу» тренирует Эдоардо Горини – он с 2013 года в клубе, но восемь лет пробыл ассистентом. Морено Лонго уже выводил «Фрозиноне» в Серию А, а теперь – тренер «Комо» и будет сотрудничать с Сеском Фабрегасом, который возглавил молодежку этого клуба.

Фабрегас закончил карьеру. И тут же стал тренером

Фабио Касерта – один из героев сенсационной «Катании», вышедшей в 2006 году в Серию А, теперь он – тренер «Козенцы». Побеждавший с «Лацио» в Суперкубке Италии Давиде Баллардини работает с «Кремонезе». Бывший и.о. тренера «Интера» Стефано Векки – в «Феральписало», который только что вышел в Серию В. Паоло Бьянко успел как игрок застать в «Фодже» Игоря Колыванова, а сейчас переместился из тренерского штаба «Ювентуса» в «Модену».

Вы, возможно, помните и дважды увольнявшегося из «Брешии» Эудженио Корини – сейчас он тренирует «Палермо». А в «Судтироле» можно найти Пьерпаоло Бизоли, который был частью успешного «Кальяри» 1990-х, добравшегося до полуфинала Кубка УЕФА и вылетевшего от «Интера» с Игорем Шалимовым.

В прошлом сезоне «Фрозиноне» и «Дженоа» в Серию А вывели чемпионы мира Фабио Гроссо и Альберто Джилардино. К ним присоединился и Клаудио Раньери с «Кальяри». А ведь Раньери начинал тренировать в тот момент, когда Гроссо и Джилардино были совсем еще детьми.

Когда все они стартуют?

Сезон в Серии В пройдет с 18 августа 2023 года по май 2024-го. Это 92-й сезон в истории соревнования. В нем поучаствуют 20 команд, которые проведут по 38 туров.

Две команды выходят напрямую, следующие две попадают в полуфинал плей-офф, где встретятся с победителями стыков между клубами с пятого по восьмое места. Внизу 16-я и 17-я команды сезона играют стыки за право остаться в Серии В, а три худшие вылетят дивизионом ниже.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий