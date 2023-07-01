Что вообще происходит?

Вечером в пятницу новость с заголовком «Севилья» выставила на трансфер всех футболистов» внезапно вылетела далеко за пределы чисто футбольного круга – даже в России. (Например, появилась в общественно-политическом телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти» на полтора миллиона подписчиков).

Вероятно, формулировки могли кого-то смутить, а кто-то точно понял суть неправильно.

Вот что произошло на самом деле.

«Севилья» объявила распродажу. Почему?

О сложностях «Севильи» стало известно из заметки Marca, которая вышла около полуночи с четверга на пятницу. Во-первых, заслуживающий доверия источник. Во-вторых, за сутки из клуба не было не то что опровержения, даже ответного инсайда о том, что на самом деле все в порядке. Простой вывод: информация достоверна, пусть и без официального подтверждения.

Marca выпустила заметку в весьма свободной форме, там сплетены инсайды и предположения издания о дальнейших событиях. Выделим только факты: у «Севильи» около 90 млн евро долга, ради его компенсации все игроки команды доступны для продажи , об этом клубному спортивному блоку в четверг рассказал президент Пепе Кастро.

«Выглядит так, что одной-двух продаж клубу будет недостаточно, «Севилье» нужно продавать больше игроков, чтобы закрыть долг и спланировать работу в следующем сезоне, а также подписать новичков», – говорит Marca.

90-миллионный долг скопился у «Севильи» за несколько лет . Например, по итогам сезона-2021/22 клуб показал убыток в 24,8 млн евро, после сезона-2020/21 декларировали минус на 39 млн до налогов (объясняли, что 27 млн из них – последствия ковида).

В сезоне-2022/23 клуб заработал в еврокубках около 60 млн евро, следует из подсчетов Swiss Ramble: в пользу «Севильи» то, что команда начинала сезон в Лиге чемпионов и получила значительную часть денег там на групповом этапе, а затем собрала все бонусы за проход раундов в плей-офф Лиги Европы, потому что выиграла турнир. И заслужила таким образом место в новой Лиге чемпионов, хотя заняла в Ла Лиге только 12-е место.

Пока нет детальных данных о том, на какой именно стадии у «Севильи» возникли проблемы сейчас: связана ли острая необходимость выручить 90 млн евро с финансовым контролем Ла Лиги или другими факторами. Ясно только, что денег от УЕФА и трансферной выручки не хватило. В прошлом сезоне клуб продал игроков на 91,5 млн евро по данным Transfermarkt (главное – трансферы защитников Жюля Кунде в «Барселону» за 50 млн и Диего Карлоса в «Астон Виллу» за 31 млн), а купил всего на 29,4 млн.

Теперь, очевидно, предстоит новая волна продаж.

«Севилья» готова продавать всех. Почему это утверждение многие поняли неправильно? А как нужно?

Фраза, которая и привлекла к «Севилье» столько внимания.

В заметке Marca говорится: весь основной состав объявлен доступным для продажи. Нетрудно представить, как эта информация мутировала сначала в «клуб выставил на трансфер всех игроков», а затем и в «победитель Лиги Европы продаст всех футболистов».

Конечно же, доступность всех игроков для потенциального трансфера ≠ продажа 25 футболистов основного состава. И тем более это не значит, что «Севилья» решила распустить основную команду (такая формулировка тоже встречалась, причем даже в спортивных медиа), чтобы начинать следующий сезон молодежкой/только новичками/непонятно кем.

Да, это экстренный режим и радикальное решение клуба, но в первую очередь – декларация о том, что «Севилья» готова вести переговоры по любому из своих игроков вне зависимости от статуса в команде.

Таким ходом клуб хочет привлечь к себе внимание на рынке, это важно в том числе из-за смены спортивного директора: легендарный Рамон Мончи в июне ушел, по первоначальным данным из-за разногласий с высшим руководством относительно планов по тренеру и комплектованию команды, по утверждению Marca в этом материале – как раз из-за долгов и необходимости распродавать игроков. На место Мончи пришел Виктор Орта, он раньше уже работал в «Севилье», а затем возглавлял спортивный блок в «Лидсе».

По сути, «Севилье» сейчас нужно продать игроков на 90 млн евро – в любой конфигурации. Хоть двоих по 45 млн евро, хоть десятерых – по 9 млн . Очевидно, в клубе сделали доступными для трансфера сразу всех, чтобы решить эту задачу как можно быстрее.

Кого «Севилья» может продать выгоднее всех?

По данным Transfermarkt, весь нынешний состав «Севильи» стоит 196,75 млн евро. Если исходить из этой суммы, продать нужно почти половину активов (не по количеству игроков, а по их цене).

💶💶💶 Самый дорогой – марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири, 20 млн евро . У него еще два года контракта, в 26 лет форвард – привлекательный лот.

💶💶 В 12 млн евро оценивают вингера Лукаса Окампоса (28 лет, год контракта), вратаря Яссина Буну (32 года, два года контракта) и крайнего защитника Гонсало Монтьеля (26 лет, три года контракта), чемпиона мира, автора победных пенальти и в финале ЧМ, и в финале Лиги Европы.

💶 По 10 млн стоят крайний защитник Маркос Акунья и форвард Рафа Мир, по 9 млн – полузащитники Эрик Ламела, Оливер Торрес и Жоан Жордан. К тому же Аднана Януса оценивают в 6 млн, Ивана Ракитина – в 4 млн, Хесус Наваса и Папу Гомеса – в 3.

Жанр фэнтези: если продавать строго по таким ценам и начинать с самых дорогих, понадобится отпустить восьмерых , самым дорогим останется кто-то из 9-миллионных полузащитников. Конечно, очень болезненно, но все же не роспуск команды. К тому же летом «Севилья» уже приобрела одного новичка: за 12 млн евро выкупили Лоика Баде у «Ренна», он отыграл за команду весь прошлый сезон, в том числе забивал «Ман Юнайтед» в Лиге Европы. Кстати, по данным Marca, продажи в «МЮ» – главная цель севильских боссов.

Любопытно, как на ценах игроков скажется тот факт, что все теперь знают о необходимости «Севильи» продавать.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Alexandra Fechete, IMAGO/Cristiano Mazzi / SPP; East News/Joaquin Corchero / Anadolu Agency, Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media