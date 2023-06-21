14 комментариев

У Роналду уже 200 матчей в сборной! В юбилейном принес победу на 89-й
Криштиану Роналду – это не только рекорды, но и юбилеи. Теперь – 200 матчей за сборную Португалии.
Больше нет ни у кого (с одной оговоркой, о ней ниже), с весны Криш только улучшает собственное достижение.
В честь круглой цифры его перед матчем отбора к Евро-2024 – на выезде в Исландии – отдельно наградили.
Неочевидная деталь рекорда: из 200 матчей Криштиану только в 15 выходил на замену, в 60 случаях заменяли его.
«Пока я мотивирован и окружающим нравится мое присутствие и лидерство, я ни в коем случае не откажусь от сборной, – говорит Роналду. – Как сказал Бруну Алвеш, «я не отдам свое место бесплатно». Это был долгий путь, но я надеюсь, что он закончится нескоро».
Юбилейный матч – с поздним победным голом. У него пять мячей в четырех играх отбора
Исландия привычно уперлась и долго не позволяла Криштиану забить. До 89-й минуты.
За десять минут до конца исландцы схватили красную карточку, через две минуты Криш получил желтую за симуляцию (уже вторую в этом отборе), а за минуту до конца основного времени забил из вратарской – но сначала свистнули офсайд. Правда, ВАР вернул Роналду законный гол.
Как же он радовался!
У португальца теперь пять мячей в отборочном турнире: до этого были дубли Лихтенштейну и Люксембургу. А всего – 123-й мяч за сборную, тут он тоже продолжает улучшать собственный рекорд. Лучше в квалификации только бельгиец Ромелу Лукаку датчанин Расмус Хейлунд, тоже пять у Харри Кейна (Англия) и Зеки Амдуни (Швейцария).
Единственный матч без гола – пару дней назад с Боснией, но и там у Криштиану хватало хайлайтов. К нему на поле выбежал болельщик с португальским флагом, он упал перед Кришем на колени, приподнял и обнялся с кумиром. После той игры Криштиану встретился еще и с американским стримером IShowSpeed – он тоже упал перед нападающим на колени. За долгожданной встречей Криша с 18-летним фанатом на пике прямого эфира следили 200 тысяч зрителей.
Благодаря победному голу Роналду португальцы остались идеальными в отборе.
Дебют Роналду – почти 20 лет назад. Кто помнит, как это было?
Криштиану впервые сыграл за взрослую сборную в августе 2003-го, он сразу попал в окружение звезд: Деку, Луиш Фигу, Манише, Руй Кошта, Симау Саброза, рядом восходили Элдер Поштига и Рикарду Куарежма.
Первый из 200 матчей – товарищеский против Казахстана дома. В первом тайме португальцы были острее, но казахстанская оборона справлялась. Криштиану выпустили в начале второй половины – вместо капитана и лидера Фигу.
18-летний Роналду не стеснялся, брал на себя: выполнил несколько хороших навесов, много бил.
Давал свой стиль, но забить-отдать не получилось.
«Это был прекрасный момент моей жизни. Все это происходило со мной. Я был счастлив и горд, а также благодарен тренеру сборной», – короткая реакция Криштиану.
Португальцы выиграли и без его помощи, единственный мяч забил Симау.
«Я не гонюсь за рекордами – они гонятся за мной». Криштиану хорош, но давайте расскажем о конкурентах
Ближайший преследователь Роналду – 38-летний Бадер Аль-Мутва из Кувейта: 196 матчей за сборную, 56 голов. Карьеру тоже продолжает.
Любопытно, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем рекорда не Криштиану, а Сон Чин Анна из Малайзии – с 219 играми. Но он провел 24 матча, которые не учитываются официально.
Роналду говорит, что не гонится за рекордами, повторяет как мантру: «Я знаю, что мне принадлежат рекорды по голам и матчам за сборную, я знаю, что у меня их больше всего, но я не гонюсь за рекордами, рекорды гонятся за мной. Я по-прежнему ставлю много рекордов, и у меня есть амбиции войти в историю вместе с Португалией. Я надеюсь, что мы еще сможем выиграть несколько титулов».
Получится ли?
У Роналду тьма рекордов. Мы насчитали 79 штук!
- Дата проведения
- 20 июня, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
- Гол:
- 0:1 – 89 Роналду.
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Исландия –
Рунарссон, Фридрикссон (Сампстед, 79), Ингасон, Паульссон, Магнуссон, Виллумссон, Гудмундссон, Траустасон (Йоуханнессон, 75), Гудмундссон, Финнбогасон (Магнуссон, 75), Торстейнссон (Харальдссон, 79).
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Португалия –
Диогу Кошта, Диогу Далот, Пепе, Рубен Диаш, Данилу Перейра (Отавио, 84), Жоау Канселу (Геррейру, 67), Бруну Фернандеш (Витинья, 84), Бернарду Силва (Диогу Жота, 90), Рубен Невеш (Инасиу, 67), Рафаэл Леау, Роналду.
- Предупреждения:
- Диогу Далот (27), Гудмундссон (45), Финнбогасон (45), Виллумссон (70), Торстейнссон (74), Бернарду Силва (74), Роналду (83).
- Удаление:
- Виллумссон (80).
Фото: Gettyimages.ru/Will Palmer/Sportsphoto/Allstar; ASSOCIATED PRESS/PAULO DUARTE; twitter.com/FIFAcom; rexfeatures.com; wikimedia.org
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