14 комментариев

Криштиану Роналду – это не только рекорды, но и юбилеи. Теперь – 200 матчей за сборную Португалии.

Больше нет ни у кого (с одной оговоркой, о ней ниже), с весны Криш только улучшает собственное достижение.

В честь круглой цифры его перед матчем отбора к Евро-2024 – на выезде в Исландии – отдельно наградили.

Неочевидная деталь рекорда: из 200 матчей Криштиану только в 15 выходил на замену, в 60 случаях заменяли его.

«Пока я мотивирован и окружающим нравится мое присутствие и лидерство, я ни в коем случае не откажусь от сборной, – говорит Роналду. – Как сказал Бруну Алвеш, «я не отдам свое место бесплатно». Это был долгий путь, но я надеюсь, что он закончится нескоро».

Юбилейный матч – с поздним победным голом. У него пять мячей в четырех играх отбора

Исландия привычно уперлась и долго не позволяла Криштиану забить. До 89-й минуты.

За десять минут до конца исландцы схватили красную карточку, через две минуты Криш получил желтую за симуляцию (уже вторую в этом отборе), а за минуту до конца основного времени забил из вратарской – но сначала свистнули офсайд. Правда, ВАР вернул Роналду законный гол.

Как же он радовался!

У португальца теперь пять мячей в отборочном турнире: до этого были дубли Лихтенштейну и Люксембургу. А всего – 123-й мяч за сборную, тут он тоже продолжает улучшать собственный рекорд . Лучше в квалификации только бельгиец Ромелу Лукаку датчанин Расмус Хейлунд, тоже пять у Харри Кейна (Англия) и Зеки Амдуни (Швейцария).

Единственный матч без гола – пару дней назад с Боснией, но и там у Криштиану хватало хайлайтов. К нему на поле выбежал болельщик с португальским флагом, он упал перед Кришем на колени, приподнял и обнялся с кумиром. После той игры Криштиану встретился еще и с американским стримером IShowSpeed – он тоже упал перед нападающим на колени. За долгожданной встречей Криша с 18-летним фанатом на пике прямого эфира следили 200 тысяч зрителей.

Благодаря победному голу Роналду португальцы остались идеальными в отборе.

Дебют Роналду – почти 20 лет назад. Кто помнит, как это было?

Криштиану впервые сыграл за взрослую сборную в августе 2003-го, он сразу попал в окружение звезд: Деку, Луиш Фигу, Манише, Руй Кошта, Симау Саброза, рядом восходили Элдер Поштига и Рикарду Куарежма.

Первый из 200 матчей – товарищеский против Казахстана дома. В первом тайме португальцы были острее, но казахстанская оборона справлялась. Криштиану выпустили в начале второй половины – вместо капитана и лидера Фигу.

18-летний Роналду не стеснялся, брал на себя: выполнил несколько хороших навесов, много бил.

Давал свой стиль, но забить-отдать не получилось.

«Это был прекрасный момент моей жизни. Все это происходило со мной. Я был счастлив и горд, а также благодарен тренеру сборной», – короткая реакция Криштиану.

Португальцы выиграли и без его помощи, единственный мяч забил Симау.

«Я не гонюсь за рекордами – они гонятся за мной». Криштиану хорош, но давайте расскажем о конкурентах

Ближайший преследователь Роналду – 38-летний Бадер Аль-Мутва из Кувейта: 196 матчей за сборную, 56 голов. Карьеру тоже продолжает.

Любопытно, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем рекорда не Криштиану, а Сон Чин Анна из Малайзии – с 219 играми. Но он провел 24 матча, которые не учитываются официально.

Роналду говорит, что не гонится за рекордами, повторяет как мантру: «Я знаю, что мне принадлежат рекорды по голам и матчам за сборную, я знаю, что у меня их больше всего, но я не гонюсь за рекордами, рекорды гонятся за мной. Я по-прежнему ставлю много рекордов, и у меня есть амбиции войти в историю вместе с Португалией. Я надеюсь, что мы еще сможем выиграть несколько титулов».

Получится ли?

Фото: Gettyimages.ru/Will Palmer/Sportsphoto/Allstar; ASSOCIATED PRESS/PAULO DUARTE; twitter.com/FIFAcom; rexfeatures.com; wikimedia.org