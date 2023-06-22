Экскурс в историю.

УЕФА представил маскота Евро-2024, который пройдет в Германии – им стал плюшевый медведь. Имени у мишки пока нет – будут выбирать между Альбäртом, Бäрнардо, Бäрнхартом и Герци фон Бäром. У всех в корне слово Bär – с немецкого «медведь».

Проголосовать за будущее имя маскота можно здесь.

«Мы надеемся, что из нашего талисмана получится создать веселого и симпатичного персонажа, который вдохновит детей на получение удовольствия от футбола», – сказал директор Евро-2024 Филипп Лам.

Медведь не просто милый – это еще и отсылка к истории. Именно в Германии создали первого плюшевого медведя с движущимися руками и ногами. В 1902 году немецкий дизайнер Ричард Стайфф, работавший в фирме своей тети Маргарет, придумал Bear 55PB. Спустя несколько лет президент США Теодор Рузвельт на охоте отказался стрелять в пойманного медвежонка. Так безымянная игрушка стала «мишкой Тедди» – и рванула в продажах.

Немецкий медведь – уникальный: до этого в XXI веке были только антропоморфные маскоты. Хотя до 2000-х больше было как раз животных.

Разглядываем всех маскотов Евро – от Пиноккио до Скиллзи

•‎ Впервые талисман появился на ЧЕ-1980 в Италии – им стал местный герой Пиноккио, книга о котором в то время пользовалась большой популярностью.

•‎ На ЧЕ-1984 во Франции гостей встречал петух Пено в цветах хозяев. Выбор формы принес удачу – французы выиграли турнир, обыграв испанцев в финале (2:0).

•‎ ЧЕ-1988 проходил в Германии – маскотом стал кролик Берни. Его имя отсылало к швейцарскому городу Берн, где располагалась штаб-квартира УЕФА. Немецкий футбольный союз описывал Берни как приятного и азартного футбольного фаната. Азарт в глазах, да.

•‎ На Евро-1992 в Швеции талисманом стал… кролик. Шведы просто скопировали маскота у немцев. Даже с именем долго не думали: кролика зовут Кролик.

•‎ А это английский дружелюбный лев Голиаф – символ Евро-1996.

•‎ Евро-2000 впервые проходил в двух странах (Бельгии и Нидерландах), поэтому для него придумали двойного маскота. Это гибрид черта и льва Бенилаки – в имени обыграли Бенилюкс (союз Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) и английское слово lucky («везучий»).

•‎ На Евро-2004 символом стал парнишка Кинаш, названный в честь герба Португалии. 5 малых синих щитов в центре – и есть Quinas.

•‎ Талисманами Евро-2008, который принимали Австрия и Швейцария, выбрали Трикси и Фликси – альпийских близнецов в цветах хозяек.

•‎ Славек и Славко – талисманы Евро-2012 в Польше и Украине.

«Больше всего мне нравится их прическа. Сорок лет назад у меня была такая же», – комментировал выбор тогдашний президент Футбольной федерации Польши Гжегож Лято.

•‎ Супер-Виктор – символ Евро-2016, который прошел во Франции. Приставку «супер», по всей видимости, оправдывал его плащ, похожий на главный атрибут Супермена.

•‎ Для фристайлера Скиллзи, маскота Евро-2020, придумали целую легенду. Он случайно попал на соревнование футбольных талантов Европы и выиграл его.

Какой из маскотов Евро запомнился вам больше всего?