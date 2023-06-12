10 комментариев

Номер носили Копа, Бутрагеньо и даже Луис Энрике.

Винисиус – новый седьмой номер «Реала». Раньше он играл под 20-м, 25-м и 28-м. Теперь легендарная футболка перешла бразильцу после ухода Азара. До Эдена один сезон с семеркой провел Мариано Диас.

А кто из настоящих легенд «Реала» выступал под этим номером?

Хосеито

Сейчас у «Реала» 14 побед в Кубке/Лиге чемпионов. Все началось с самого первого розыгрыша – в 1956-м в финале был побежден «Реймс» (4:3), а под седьмым номером тогда играл полузащитник Хосеито.

С «Реалом» Хосеито взял по четыре Кубка чемпионов и чемпионата Испании. Он даже забил 77 голов, будто подчеркивая свой номер. Да и сыграл 178 матчей – тут тоже есть семерка.

Раймон Копа

Также был частью мощного «Реала» конца 1950-х, а заодно и прихватил «Золотой мяч» в 1958-м. Приз появился за пару лет до этого, так что Копа стал вторым игроком «Реала» после Альфредо Ди Стефано и всего третьим на тот момент обладателем «Золотого мяча».

Копа отыграл в «Реале» всего три сезона, после чего перебрался обратно в грандиозный на тот момент «Реймс». Но в Мадриде оставил очень добрую память о себе.

Амансио Амаро

Выиграл всего один Кубок чемпионов, зато забил в победном финале «Партизану». Заодно стал девятикратным чемпионом в Испании и победил на Евро-1964 со сборной.

Перейти в «Реал» его уговаривал сам Сантьяго Бернабеу. И здорово угадал с приобретением – Амансио стал настоящей легендой клуба.

Хуанито

А это уже звезда 1970/1980-х – выиграл два Кубка УЕФА с «Реалом», стал пятикратным чемпионом Испании, съездил на два чемпионата мира. А последний матч в еврокубках закончил тем, что наступил на лицо Лотару Маттеусу, отомстив за его грубый фол на Чендо – УЕФА выписал испанцу бан аж на пять лет.

Хуанито не дожил до грандиозных успехов сборной и «Реала» в XXI веке. В 1992-м порадовался победе «Реала» в полуфинале Кубка УЕФА над «Торино» и на обратном пути в Мериду (тренировал клуб из этого города) попал в автокатастрофу. Хуанито было 37 лет.

Эмилио Бутрагеньо

Супербомбардир «Реала» – один из десяти лучших в истории клуба, в десяти сезонах исправно колотил двузначное количество голов. Бутрагеньо – основная ударная сила «Реала» конца 1980-х, побеждавшего в Ла Лиге пять раз подряд. Два еврокубка тоже успел зацепить – Кубки УЕФА вместе с Хуанито.

Только один клуб был вне «Реала» – мексиканская «Селая». Там Бутрагеньо провел три сезона перед окончанием карьеры.

Рауль

Если Бутрагеньо – десятый в списке бомбардиров, то Рауль замыкает тройку, а долгое время вообще был лучшим, пока его не нагнали Криштиану Роналду и Карим Бензема. Еще он – лидер по проведенным матчам за клуб во всех турнирах (741).

Рауль и в сборной Испании практически всегда играл под седьмым номером, но начинал с десяткой на спине.

Криштиану Роналду

А это рекордсмен по голам за клуб. Кто сможет превзойти его 450 мячей? Роналду – самый забивной обладатель семерки и единственный, кто отличился больше сотни раз за «Реал» в еврокубках. Но первый сезон в клубе он провел под девятым номером. Ведь в тот момент за «Реал» играл великий Рауль.

Есть еще несколько заметных футболистов, которые эпизодически появлялись под номером семь:

• Фернандо Серена – известный футболист «Реала» 1960-х, выиграл четыре чемпионата Испании и один Кубок чемпионов. Хотя и появлялся на поле не очень часто.

• Маноло Санчис – легенда клуба, он в тройке по количеству игр за «Реал». Играл под семеркой в одном из первых сезонов, пока не обрел любимую пятерку.

• Луис Энрике – да, вспоминаем, он провел пять сезонов в «Реале», два из них – под седьмым номером.

• Альфонсо – у многих он больше ассоциируется с «Бетисом». Там играл гораздо чаще, да и в гугле его имя появляется вместе с запросом Championship Manager – в одной из версий игры был едва ли не самым дорогим футболистом на старте. В «Реале» у Альфонсо карьера особо не задалась, но под семеркой бегал в двух сезонах.

• Хуан Эснайдер – это потом он колотил за «Сарагосу», «Атлетико» и «Эспаньол» и даже ездил в «Ювентус». А в «Реале» хоть и не преуспел, но в одном из сезонов играл под седьмым номером.

• Хосе Амависка – провел в «Реале» более сотни матчей, надевая в основном футболку с 11-м номером. В одном из сезонов сыграл сразу под пятью номерами – в том числе и под семеркой.

• Эден Азар – носил семерку все четыре сезона в «Реале». Он выиграл шесть трофеев, но не добрался даже до отметки в 80 матчей во всех турнирах.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff, Jasper Juinen / Staff, Mike Hewitt / Staff, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer ; realmadrid.com