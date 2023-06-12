10 комментариев

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Винисиус – новая семерка «Реала». Он наследник Азара, Роналду, Рауля и суперзвезд 1960-х

Эден Азар Эден Азар
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Реал Мадрид Реал Мадрид
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Рауль Рауль
Амансио
Раймон Копа
Эмилио Бутрагеньо Эмилио Бутрагеньо
Футбол Футбол

Номер носили Копа, Бутрагеньо и даже Луис Энрике.

Винисиус – новый седьмой номер «Реала». Раньше он играл под 20-м, 25-м и 28-м. Теперь легендарная футболка перешла бразильцу после ухода Азара. До Эдена один сезон с семеркой провел Мариано Диас.

А кто из настоящих легенд «Реала» выступал под этим номером? 

Хосеито

Сейчас у «Реала» 14 побед в Кубке/Лиге чемпионов. Все началось с самого первого розыгрыша – в 1956-м в финале был побежден «Реймс» (4:3), а под седьмым номером тогда играл полузащитник Хосеито.

С «Реалом» Хосеито взял по четыре Кубка чемпионов и чемпионата Испании. Он даже забил 77 голов, будто подчеркивая свой номер. Да и сыграл 178 матчей – тут тоже есть семерка.

Раймон Копа

Также был частью мощного «Реала» конца 1950-х, а заодно и прихватил «Золотой мяч» в 1958-м. Приз появился за пару лет до этого, так что Копа стал вторым игроком «Реала» после Альфредо Ди Стефано и всего третьим на тот момент обладателем «Золотого мяча».

Копа отыграл в «Реале» всего три сезона, после чего перебрался обратно в грандиозный на тот момент «Реймс». Но в Мадриде оставил очень добрую память о себе.

Амансио Амаро

Выиграл всего один Кубок чемпионов, зато забил в победном финале «Партизану». Заодно стал девятикратным чемпионом в Испании и победил на Евро-1964 со сборной.

Перейти в «Реал» его уговаривал сам Сантьяго Бернабеу. И здорово угадал с приобретением – Амансио стал настоящей легендой клуба.

Хуанито

А это уже звезда 1970/1980-х – выиграл два Кубка УЕФА с «Реалом», стал пятикратным чемпионом Испании, съездил на два чемпионата мира. А последний матч в еврокубках закончил тем, что наступил на лицо Лотару Маттеусу, отомстив за его грубый фол на Чендо – УЕФА выписал испанцу бан аж на пять лет.

Хуанито не дожил до грандиозных успехов сборной и «Реала» в XXI веке. В 1992-м порадовался победе «Реала» в полуфинале Кубка УЕФА над «Торино» и на обратном пути в Мериду (тренировал клуб из этого города) попал в автокатастрофу. Хуанито было 37 лет.

Эмилио Бутрагеньо

Супербомбардир «Реала» – один из десяти лучших в истории клуба, в десяти сезонах исправно колотил двузначное количество голов. Бутрагеньо – основная ударная сила «Реала» конца 1980-х, побеждавшего в Ла Лиге пять раз подряд. Два еврокубка тоже успел зацепить – Кубки УЕФА вместе с Хуанито.

Только один клуб был вне «Реала» – мексиканская «Селая». Там Бутрагеньо провел три сезона перед окончанием карьеры.

Рауль

Если Бутрагеньо – десятый в списке бомбардиров, то Рауль замыкает тройку, а долгое время вообще был лучшим, пока его не нагнали Криштиану Роналду и Карим Бензема. Еще он – лидер по проведенным матчам за клуб во всех турнирах (741).

Рауль и в сборной Испании практически всегда играл под седьмым номером, но начинал с десяткой на спине.

Криштиану Роналду

А это рекордсмен по голам за клуб. Кто сможет превзойти его 450 мячей? Роналду – самый забивной обладатель семерки и единственный, кто отличился больше сотни раз за «Реал» в еврокубках. Но первый сезон в клубе он провел под девятым номером. Ведь в тот момент за «Реал» играл великий Рауль.

Есть еще несколько заметных футболистов, которые эпизодически появлялись под номером семь:

• Фернандо Серена – известный футболист «Реала» 1960-х, выиграл четыре чемпионата Испании и один Кубок чемпионов. Хотя и появлялся на поле не очень часто.

• Маноло Санчис – легенда клуба, он в тройке по количеству игр за «Реал». Играл под семеркой в одном из первых сезонов, пока не обрел любимую пятерку.

• Луис Энрике – да, вспоминаем, он провел пять сезонов в «Реале», два из них – под седьмым номером.

• Альфонсо – у многих он больше ассоциируется с «Бетисом». Там играл гораздо чаще, да и в гугле его имя появляется вместе с запросом Championship Manager – в одной из версий игры был едва ли не самым дорогим футболистом на старте. В «Реале» у Альфонсо карьера особо не задалась, но под семеркой бегал в двух сезонах.

• Хуан Эснайдер – это потом он колотил за «Сарагосу», «Атлетико» и «Эспаньол» и даже ездил в «Ювентус». А в «Реале» хоть и не преуспел, но в одном из сезонов играл под седьмым номером.

• Хосе Амависка – провел в «Реале» более сотни матчей, надевая в основном футболку с 11-м номером. В одном из сезонов сыграл сразу под пятью номерами – в том числе и под семеркой.

• Эден Азар – носил семерку все четыре сезона в «Реале». Он выиграл шесть трофеев, но не добрался даже до отметки в 80 матчей во всех турнирах.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff, Jasper Juinen / Staff, Mike Hewitt / Staff, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer ; realmadrid.com

10 комментариев

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Роман
"Он наследник Азара, Роналду, Рауля и суперзвезд 1960-х"

Кто-то в этом списке лишний.
+17
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+17
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xDe xDe
Неожиданно, на самом деле. Был уверен, что Вини возьмёт 11-ый.
Ну, флаг бразильцу в руки. Семёрку носили такие монстры, как Рауль и Криштиану, а следом уже сам Винисиус мог наблюдать за провалами в виде Мариано и Азара. Удачи парню.
+4
0
+4
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Ильяс Нуховв
Ответ Роман
"Он наследник Азара, Роналду, Рауля и суперзвезд 1960-х" Кто-то в этом списке лишний.
Да, кто такой роналду
+2
-1
+1
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xDe xDe
Ответ Роман
"Он наследник Азара, Роналду, Рауля и суперзвезд 1960-х" Кто-то в этом списке лишний.
Азар, Роналду, Рауль и суперзвёзды 60-х: почему в заголовке не упомянут Мариано?
+1
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Newsprom
Наследство Азара вложено в Бургер Кинг
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шампион
Сняли бы когда-нибудь фильм про Реал 50х-60х - первую настоящую команду-"галактику". Там всякие "мстители" рядом не валялись по части крутизны.
А Азар конечно превзошел всех бездельников мирового футбола. Даже клоуна Погба, который по сравнению с ним настоящий профи.
Про бельгийца припоминаются статьи, когда он был лидером Челси, мол, ранее, когда он еще в Лилле играл, у топ-клубов возникали сомнения насчёт его характера, но теперь Эден все доказал. Видимо, не зря все-таки сомневались.
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greatst
Ответ Роман
"Он наследник Азара, Роналду, Рауля и суперзвезд 1960-х" Кто-то в этом списке лишний.
да уж, вряд ли винисиус хочет быть наследником азара) хотя если брать размер контракта, то вини наверное был бы не против)
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