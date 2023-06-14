13 комментариев

О духе времени
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Люди плакали от отчаяния и мучились на жаре без воды, ведущий карабкался через шиповник. Ужасные отзывы об организации финала ЛЧ

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Стамбул не справился.

Через несколько дней о финале Лиги чемпионов, к сожалению, напоминают не только фотографии Джека Грилиша с победного парада «Сити». Появляется все больше и больше историй о том, как некомфортно было болельщикам.

«УЕФА, вы чертовски бесполезны». Болельщики шли на стадион пешком (далеко) 

Мы слышали, что на игру задержался автобус «Манчестер Сити», но он с сопровождением-то прорвался через трафик, а вот некоторым болельщикам стало ясно: пробки такие, что проще пройти вдоль дороги пешком несколько километров.

Английские болельщики рассказывали: два часа на метро, долго ждали обещанных бесплатных автобусов, потом еще два часа добирались на них до арены, если вообще получалось.

Английский журналист Алекс Бротертон выложил фото очередей при проходе на «Олимпийский стадион Ататюрка», и жестко прошелся по УЕФА:

«Давайте проведем финал Лиги чемпионов на стадионе, до которого можно добраться только по дороге, на окраине города с отвратительным трафиком. О, и давайте фанатов оставим без туалетов перед двухчасовым проходом на места. Классика от УЕФА. А люди удивляются, почему болельщики «Ман Сити» освистывают гимн Лиги чемпионов. Причин много, и постоянное отношение к болельщикам как к скоту – лишь одна из них. Тысячи болельщиков «Ман Сити» пробивались к воротам через парковку, через щели шириной не более нескольких человек. Позорно и опасно».

После матча он же добавил: «Какой способ испортить невероятный вечер – 30 тысяч болельщиков «Сити» вышли со стадиона «Ататюрк» в час ночи по местному времени и увидели, что автобусов-шаттлов до центра города нет. До Стамбула – шесть часов ходьбы... УЕФА, вы чертовски бесполезны».

Есть и мнение из России. Автор телеграм-канала «Мог дома сидеть» рассказал, что добирался до стадиона три часа, а после игры отметил проблемы с обратной дорогой:

«Очереди в так называемые шаттлы из тысяч людей. Они просто стоят набитые людьми на месте с закрытыми дверьми. Никто не знает, куда идти. Такси нет. До метро отсюда идти около 30 минут, а ехать на этом метро до центра города – примерно полтора часа».

Осторожно, неприятные подробности от фанатов. Про время на жаре без воды и автобусы без права сходить в туалет

Еще несколько историй, которые важно услышать дословно (мы не зря предупреждаем, что внутри есть не самые приятные детали).

Журналист Ник Стэйплтон ходит на матчи «Сити» по абонементу и знает, как все должно быть устроено. Вот что он увидел в Стамбуле:

«К четырем часам дня на автобусы была огромная очередь, и вообще не было никаких удобств, о которых нам говорили. Мы принесли воду и приготовились к тому, что там не будет туалета. Но мы простояли на жаре 45 минут, а когда в конце концов сели в автобусы, полиция и стюарды отобрали воду, потому что на стадион ничего нельзя было проносить.

Наш автобус ехал два часа, но другие ехали по три, и все это время не было ни воды, ни туалетов. Одного парня стошнило в автобусе из-за жары, и все это потом растеклось по полу.

Другим так нужно было в туалет, что они мочились из окон и щелей. Нам рассказали про другой автобус, где кто-то потребовал от водителя остановиться.

Первое, что мы сделали, когда приехали, – пошли в фан-зону в туалет. Моему [77-летнему] отцу было жарко, он чувствовал себя слабым и уставшим. Туалетов всего было 10-15 на 20 тысяч человек. Женщины не могли просто пописать на забор, поэтому стояли в очереди целый час. Одна женщина рассказала мне, что в какой-то момент она расплакалась от отчаяния.

Затем мы пошли на стадион, был досмотр сумок, проверка билетов и снова обыск. В тот момент все было в порядке, поэтому я сказал отцу, чтобы он пошел и сел, а я принесу воды. У нас ее не было с тех пор, как три часа назад ее отняли у нас. Не было и еды.

Мы находились в блоке 333, в дальней левой части нижнего яруса, где находилось от 10 до 15 тысяч болельщиков «Ман Сити». Торговых киосков было всего два – по шесть человек обслуживали каждый, и было всего четыре автомата. Это мероприятие со спонсором Mastercard. Было четыре автомата – и один из них сломался. Мне потребовался час и 45 минут, чтобы купить воду. Люди сходили с ума.

Я сочувствовал парням, работавшим в киоске, потому что они были совершенно подавлены. Купить два куска дешевого мяса, две бутылки воды и бутылку Pepsi стоило почти 50 евро», – рассказал Стэйплтон для The Independent.

У ирландского телеведущего Джера Гилроя возникли другие проблемы:

«Нам пришлось оставить наш микроавтобус и карабкаться по крутому склону, заросшему шиповником, чтобы успеть к началу. Прежде чем мы добрались туда, нам пришлось спуститься по каменной стене и перепрыгнуть через открытую канализацию!»

Прошлый финал ЛЧ задержали на 36 минут. В Париже был хаос со слезоточивым газом

Финал Лиги чемпионов-2021/22 перенесли из Санкт-Петербурга в Париж, и матч неожиданно задержался на 36 минут.

К этому привел хаос у стадиона «Стад де Франс». На входе фанатов очень долго проверяли: было много сообщений о большом количестве поддельных билетов.

Когда люди поняли, что вовремя на стадион не попасть, многие стали штурмовать входы. Это делали и те, кто пришел без билета, и даже обладатели билетов – просто чтобы оказаться на трибунах к плановому началу матча.

Чтобы остановить беспредел, полиция применила слезоточивый газ. Полицейские распыляли его даже во время матча – споры с фанатами по периметру стадиона не утихали. Доходило даже до столкновений фанатов с полицией.

В Стамбуле все прошло куда более мирно, но проблем все равно накопилось.

Официально: УЕФА виноват в беспорядках перед финалом ЛЧ в Париже. А фанаты «Ливерпуля» спасли ситуацию

Фото: instagram.com

13 комментариев

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IntoTheRainBow
Ответ Vitto
Ну в этой статье снова тот же журналист и блогер из телеграма, плюс прошлый финал. 30 минут до метро это норм (главное чтобы оно ходило). Претензии какие-то детские.
то есть стоять два часа в очереди на вход на стадион - это нормально

прочитать про шаттл от центра или от аэропорта, рассчитывать на него, а на месте убедиться что его нет или что в нем штабелями - нормально

смотреть награждение своей команды и остаться без автобусов при закрытом на ночь метро - нормально

и все претензии детские

удобный ты гражданин, с такими как ты любому организатору и любому государству комфортно, всё тебе божья роса
+6
-1
+5
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Michael Boldyrev
Ну, зато я узнал, что Олимпийский стадион им. Ататюрка расположен в Тропарево.
+4
0
+4
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IntoTheRainBow
Вчера писали о том же и местные юзеры воротили нос, мол, "фу, британский журналист ноет"
+3
-1
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Алексей Мартынов
У меня было несколько возможностей попасть на матчи на стадионе Ататюрка, но всегда отказывался от этой идеи! Стадион в заднице, транспортная доступность вообще ужас
+2
0
+2
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Фан Рубина
УЕФА больше не сможет провести ни одного нормального финала ЛЧ, пока не вернут Петербургу тот финал, который беспричинно у него забрали. Так и будут страдать каждый год от своих детских капризов, пока не одумаются.
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Sanya Kruus
Ответ Vitto
Да это уже норма, все же пекутся о безопасности, вот и досматривают как на самолет. Так ли было все или просто критика отдельных недовольных. Статья этого не раскрывает. Я же написал о метро "главное чтобы оно ходило". Проблемы с организацией прошлого финала ЛЧ и финала Евро были серьезней.
на самолет и то быстрее. и на останкинскую башню быстрее. и на концерт быстрее. и на обычный матч трижды быстрее
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Nosferatum23
Ответ Vitto
Ну в этой статье снова тот же журналист и блогер из телеграма, плюс прошлый финал. 30 минут до метро это норм (главное чтобы оно ходило). Претензии какие-то детские.
время работы метро не продлили. фаны сити долго после матча не выходили, так как праздновали. а если бы доп время было, то и миланские задержались бы
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Fonbaron
Ответ IntoTheRainBow
то есть стоять два часа в очереди на вход на стадион - это нормально прочитать про шаттл от центра или от аэропорта, рассчитывать на него, а на месте убедиться что его нет или что в нем штабелями - нормально смотреть награждение своей команды и остаться без автобусов при закрытом на ночь метро - нормально и все претензии детские удобный ты гражданин, с такими как ты любому организатору и любому государству комфортно, всё тебе божья роса
Ну очереди всегда есть. На Спартак - Цска когда ездил, не помню год, в очереди полтора часа простоял и всё равно к началу не успел. Но там менты что-то придерживали. Хотя, что-что, а организация международных соревнований в России на пять в плане организации
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