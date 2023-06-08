20 комментариев

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С кем играть Месси в Майами? Там бывший партнер Мбаппе, украинец из «Шахтера» и сын Фила Невилла

Лионель Месси Лионель Месси
Сергей Кривцов Сергей Кривцов
Леонардо Кампана
Корантен Жан Корантен Жан
Джозеф Мартинес Джозеф Мартинес
Камал Миллер Камал Миллер
Деандре Йедлин Деандре Йедлин
Ник Марсман Ник Марсман
Родольфо Писарро Родольфо Писарро
Жеан Мота Жеан Мота
Виктор Ульоа Виктор Ульоа
Интер Майами Интер Майами
Кристофер Маквей
Футбол Футбол

Новая компания.

Лионель Месси заявил, что планирует перейти в «Интер Майами».

Что мы знаем о клубе? Немало: возник пять лет назад, принадлежит группе инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом, провел три сезона в МЛС. Лучшим был прошлый – шестое место в регулярном чемпионате, вылет в первом раунде плей-офф.

Сейчас команда на последнем месте в Восточной конференции, проиграли 11 матчей из 16, тренер Фил Невилл недавно уволен. Клуб временно тренирует Хавьер Моралес, который раньше почти десять лет выступал за «Реал Солт Лейк». Кстати, аргентинец.

Но с кем Лео Месси предстоит вытаскивать «Интер Майами»?

Дрейк Каллендер, вратарь

Основной кипер и пока лидер по игровому времени с отрывом – только он и отыграл 16 матчей в сезоне без замен. Заодно лидирует в лиге по среднему количеству сэйвов среди тех, кто отыграл не меньше восьми матчей.

Жеан Мота, полузащитник

Бразильцу 29 лет, он переехал в «Интер Майами» после шести лет в «Сантосе». У него там был удачный год: при Хорхе Сампаоли за первые три месяца забил восемь и отдал шесть. По среднему количеству успешных отборов в лиге он сейчас в топ-3.

Кристофер Маквей, защитник

Это швед, хотя за «Интер» отыграл побольше, чем, например, за «Эльфсборг», где пару лет назад засветился в Лиге конференций – с ним клуб накидал девять голов молдавскому «Милсами», но громко вылетел от «Фейеноорда» (0:5, 3:1).

Маквей играл за шведскую молодежку, выступление в МЛС упрощает американский паспорт. Его брат – игрок сборной США по флорболу.

Леонардо Кампана, нападающий

У этого парня из Эквадора с американским паспортом мощная династия: отец – теннисист с Олимпиады-1996 и затем министр торговли, дед был президентом эквадорской «Барселоны», прадед шесть раз выигрывал чемпионат в 1920-е.

Сам Кампана в 2020-м переехал из Эквадора прямиком в «Вулверхэмптон», но оттуда гулял по арендам: в «Грассхопперсе» умудрился в дебютном матче забить в свои. Англичане продали парня в «Интер Майами» в январе 2023-го за 2,7 млн евро. В это сезоне пока забил три гола – в чужие.

Виктор Ульоа, полузащитник

А это мексиканец, который всю жизнь играет в МЛС – как попал в 17 лет в «Даллас», так и провел там почти всю карьеру, пока в 2020-м не перебрался в «Интер Майами». Неудивительно: он и вырос в Техасе. Оттуда следил за Зинедином Зиданом, но болел за «Барселону» – так что с Месси точно будет о чем поговорить.

Корентен Жан, нападающий

Числился в чемпионском «Монако»-2016/17 и пересекался с юным Килианом Мбаппе, поиграл в Лиге чемпионов, но забивал редко и больше катался по арендам в «Труа», «Тулузу» и «Ланс».

Зато повидал многих будущих суперзвезд во французских молодежках от U16 до U21. Например, с командой до 19 лет проиграл финал Евро в Литве сербам. Партнерами были Эмерик Лапорт, Адриен Рабьо и Антони Марсьяль, но сильнее были Максимович, Милинкович-Савич и Митрович.

Сергей Кривцов, защитник

Украинец провел 12 сезонов в донецком «Шахтере», накопил с ним больше 20 трофеев. В МЛС переехал в январе 2023-го. Сейчас Кривцову 32 года.

Чаще него в стартовом составе «Интера Майами» в этом сезоне выходили только два футболиста, один из них – голкипер Каллендер, которого мы уже знаем.

Деандре Йедлин, защитник

Прекрасно знаком по АПЛ: числился в «Тоттенхэме», играл за «Сандерленд», провел четыре с половиной сезона в «Ньюкасле» до денег.

Йедлина мы видели и на двух чемпионатах мира в составе сборной США. Например, на ЧМ-2022 он дважды выходил на замену – против Уэльса и Нидерландов (говорят, был одним из тех, кто вправлял мозги бастовавшему Джованни Рейне). Домой вернулся в 28 лет.

Камал Миллер, защитник

Еще один участник ЧМ-2022, но отыграл куда больше – все три матча без замен в составе сборной Канады.

В «Интер» приехал пару месяцев назад из «Монреаля», там в 2021-м стал чемпионом Канады.

Роберт Тейлор, полузащитник

А вот парень из Финляндии, который ездил на Евро-2020. Его отец – английский футболист, игравший в финском чемпионате. А сам Тейлор-младший был в Англии, но не закрепился – в Норвегии с «Тромсе» и «Бранном» получилось лучше.

Единственный раз хотел бросить футбол еще в семь лет, но настоял отец: «Ни плач, ни жалобы не помогали. Все лето могло пройти с отцом на поле, и иногда это раздражало, но так и должно было быть. Вся заслуга принадлежит ему».

Джозеф Мартинес, нападающий

Даже те, кто не следят за МЛС совсем, наверняка слышали про этого суперфорварда: настоящая звезда, наколотил почти сотню голов за последние несколько лет. Мартинес все эти годы блистал в «Атланте», но перешел в «Интер Майами» в этом году.

В Европе он играл в 2010-е – за «Янг Бойз», «Тун» и «Торино», но королем стал, конечно, в МЛС. Пока забил три гола за полсезона.

Харви Невилл, защитник

Это сын Фила Невилла – футболу его учили в «МЮ» и «Валенсии», во взрослом футболе дебютировал именно в «Интере».

Сейчас ему 20 лет. Играет, кстати, не за английскую, а за ирландскую молодежку – из-за бабушку по материнской линии.

Родольфо Писарро, полузащитник

В Европе мексиканец не играл, на ЧМ не ездил, но в стране все равно известен – был на Олимпиаде, выигрывал в 2019-м важный для Мексики Золотой кубок КОНКАКАФ.

На родине несколько раз выигрывал чемпионат, теперь на новом уровне.

Ник Марсман, вратарь

Есть в мультинациональном наборе и голландец: играл за «Твенте», «Утрехт» и «Фейеноорд», но в 2021-м решился на переезд в МЛС.

Наверняка вспоминает, как в 2010-м с лавки видел победу «Твенте» в Суперкубке Нидерландов над «Аяксом» благодаря голу Люка де Йонга. А Деми де Зеув и Луис Суарес в том матче забить его команде не смогли.

Грегоре, полузащитник 

Капитан команды. Раньше был основным игроком бразильского клуба «Баия».

В «Интер» пришел в 2021-м, сразу же стал MVP сезона в клубе. Так понятнее, почему капитанит.

Эдисон Аскона, полузащитник

19-летний представитель Доминиканской республики – первый доморощенный футболист, сыгравший за «Интер» в матче МЛС.

Он уже дебютировал за сборную – в квалификации к Олимпиаде-2020 забил ее единственный гол с пенальти.

Фелипе Валенсия, нападающий

Сейчас ему 18, а в 15 лет парень побил рекорд Альфонсо Дэвиса, стал самым юным автором гола в истории американских лиг – забил в Лиге 1 ЮСЛ.

***

Как вам команда Месси? 

Слабовато или для расслабленного футбола в самый раз?

В клубе, судя по инсайдам, уже думают о подписании Серхио Бускетса, Жорди Альбы и Луиса Суареса – похоже, чтобы воссоздать «Барселону» на минималках.

Бывший тренер «Тоттенхэма», экс-игрок АПЛ и лучший бомбардир лиги. Знакомимся с новыми партнерами Бензема

Фото: Gettyimages.ru/Lauren Sopourn / Stringer, Michael Reaves / Staff, Michael Reaves / Stringer ; East News/AP Photo/Rebecca Blackwell, AP Photo/Doug Murray, AP Photo/Lynne Sladky, AP Photo/Doug Murray, Jasen Vinlove-USA TODAY Sports/Sipa USA

20 комментариев

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London.is.blue
Прикольный клуб, где самый титулованный и статустный игрок Кривцов. Ну и Йедлин, пару неплохих сезонов в АПЛ.
Надо брать Бускетса и Альбу, можно еще Суареса забрать после Гремио)
+17
0
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Имя Фамилия
Кстати в пустыне состав звёзд был посолиднее.
+9
-2
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Брулин
В Барселоне сейчас бардак, команда потихоньку восстанавливается, наконец-то начали брать титулы. По сути строится новая команда. Буси и Альба были последние из того знаменитого состава, но и их уже в команде нет. Это безусловно легенды Барселоны, но каталонцам наверное будет лучше без них.
Я желаю Месси удачи в МЛС! Считаю, что он сделал правильный выбор) Майами! Это можно сказать латинская Америка, тем более у него там есть дом) можно спокойно поиграть года 2-3 и завершить карьеру.
+10
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Олег Акимов
По сути, Кривцов самый солидный игрок в команде
+2
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шампион
Мартинес насколько я помню это оттянутый форвард. У него вроде была травма, поэтому видимо не слишком большая результативность. Но до того шумел.
Остальные это такой эконом вариант. Думаю, их без жалости заменят на других списанных ветеранов из Европы.
+1
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Тюменский медвежонок
К слову год назад у них хотя бы Матюиди с Игуаином были и команда хоть какой-то футбол показывала даже при физруке Невилле, но сейчас конечно одни ноунеймы... тяжко будет
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Артём Горбенко
Ответ Имя Фамилия
Кстати в пустыне состав звёзд был посолиднее.
а лига на пару десятков позиций ниже млс)
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kodgong
Ответ London.is.blue
Прикольный клуб, где самый титулованный и статустный игрок Кривцов. Ну и Йедлин, пару неплохих сезонов в АПЛ. Надо брать Бускетса и Альбу, можно еще Суареса забрать после Гремио)
а ты думаешь почему они ушли из барсы?)) бускетс пол года назад говорил, что хочет закончить с Месси. думаю скоро стоит ждать бускетса, Альбу и кстати Иньеста освободился.
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Даниил Юрченко
наверняка будут еще приобретения или аренды игроков посерьезнее этого состава
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Иван Шуткин
Больше на состав Химок похоже, есть фамилии, а кто это?) Никто не знает
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Y BO
Откровенно слабый состав, но для млс норм - есть место для подписания игроков под Месси
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Iamliam
Ответ Брулин
В Барселоне сейчас бардак, команда потихоньку восстанавливается, наконец-то начали брать титулы. По сути строится новая команда. Буси и Альба были последние из того знаменитого состава, но и их уже в команде нет. Это безусловно легенды Барселоны, но каталонцам наверное будет лучше без них. Я желаю Месси удачи в МЛС! Считаю, что он сделал правильный выбор) Майами! Это можно сказать латинская Америка, тем более у него там есть дом) можно спокойно поиграть года 2-3 и завершить карьеру.
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Iamliam
Ответ Брулин
В Барселоне сейчас бардак, команда потихоньку восстанавливается, наконец-то начали брать титулы. По сути строится новая команда. Буси и Альба были последние из того знаменитого состава, но и их уже в команде нет. Это безусловно легенды Барселоны, но каталонцам наверное будет лучше без них. Я желаю Месси удачи в МЛС! Считаю, что он сделал правильный выбор) Майами! Это можно сказать латинская Америка, тем более у него там есть дом) можно спокойно поиграть года 2-3 и завершить карьеру.
Скорее 3 года - говорят что он будет до 2026 года играть, потому что следующий ЧМ будет как раз в США.
Согласен что хороший выбор. Наконец-то развеется миф, который так любят местные хейтеры, о том, что он жадный до денег человек и доит клубы.
А после окончания ЧМ и контракта с Майами можно и в Барсу на прощальный матч, а может и не на один. Идеально!
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Sinister Kid
Ответ Iamliam
Комментарий удален пользователем
А Месси туда поехал бесплатно играть, футбол местный поднимать на альтруистических началах? Он как бы поехал на второе предложение по деньгам, в Европе ему таких уже не предлагали.
И да Лос-Анджелес Гэлакси и Интер Майами разные команды🙃
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Iamliam
Ответ London.is.blue
Прикольный клуб, где самый титулованный и статустный игрок Кривцов. Ну и Йедлин, пару неплохих сезонов в АПЛ. Надо брать Бускетса и Альбу, можно еще Суареса забрать после Гремио)
Думаю под Месси специально по-любому укрепятся, будет пару трансферов со знакомыми именами)
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Vinnipukh Vinni
Ответ Барсик Юрана
Жесть, и с этими балбесами Месси должен будет сделать Интер чемпионом
Да не должен. Просто будет играть в футбол. А там как пойдёт.
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