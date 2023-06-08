20 комментариев

Новая компания.

Лионель Месси заявил, что планирует перейти в «Интер Майами».

Что мы знаем о клубе? Немало: возник пять лет назад, принадлежит группе инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом, провел три сезона в МЛС. Лучшим был прошлый – шестое место в регулярном чемпионате, вылет в первом раунде плей-офф.

Сейчас команда на последнем месте в Восточной конференции, проиграли 11 матчей из 16, тренер Фил Невилл недавно уволен. Клуб временно тренирует Хавьер Моралес, который раньше почти десять лет выступал за «Реал Солт Лейк». Кстати, аргентинец.

Но с кем Лео Месси предстоит вытаскивать «Интер Майами»?

Дрейк Каллендер, вратарь

Основной кипер и пока лидер по игровому времени с отрывом – только он и отыграл 16 матчей в сезоне без замен. Заодно лидирует в лиге по среднему количеству сэйвов среди тех, кто отыграл не меньше восьми матчей.

Жеан Мота, полузащитник

Бразильцу 29 лет, он переехал в «Интер Майами» после шести лет в «Сантосе». У него там был удачный год: при Хорхе Сампаоли за первые три месяца забил восемь и отдал шесть. По среднему количеству успешных отборов в лиге он сейчас в топ-3.

Кристофер Маквей, защитник

Это швед, хотя за «Интер» отыграл побольше, чем, например, за «Эльфсборг», где пару лет назад засветился в Лиге конференций – с ним клуб накидал девять голов молдавскому «Милсами», но громко вылетел от «Фейеноорда» (0:5, 3:1).

Маквей играл за шведскую молодежку, выступление в МЛС упрощает американский паспорт. Его брат – игрок сборной США по флорболу.

Леонардо Кампана, нападающий

У этого парня из Эквадора с американским паспортом мощная династия: отец – теннисист с Олимпиады-1996 и затем министр торговли, дед был президентом эквадорской «Барселоны», прадед шесть раз выигрывал чемпионат в 1920-е.

Сам Кампана в 2020-м переехал из Эквадора прямиком в «Вулверхэмптон», но оттуда гулял по арендам: в «Грассхопперсе» умудрился в дебютном матче забить в свои. Англичане продали парня в «Интер Майами» в январе 2023-го за 2,7 млн евро. В это сезоне пока забил три гола – в чужие.

Виктор Ульоа, полузащитник

А это мексиканец, который всю жизнь играет в МЛС – как попал в 17 лет в «Даллас», так и провел там почти всю карьеру, пока в 2020-м не перебрался в «Интер Майами». Неудивительно: он и вырос в Техасе. Оттуда следил за Зинедином Зиданом, но болел за «Барселону» – так что с Месси точно будет о чем поговорить.

Корентен Жан, нападающий

Числился в чемпионском «Монако»-2016/17 и пересекался с юным Килианом Мбаппе, поиграл в Лиге чемпионов, но забивал редко и больше катался по арендам в «Труа», «Тулузу» и «Ланс».

Зато повидал многих будущих суперзвезд во французских молодежках от U16 до U21. Например, с командой до 19 лет проиграл финал Евро в Литве сербам. Партнерами были Эмерик Лапорт, Адриен Рабьо и Антони Марсьяль, но сильнее были Максимович, Милинкович-Савич и Митрович.

Сергей Кривцов, защитник

Украинец провел 12 сезонов в донецком «Шахтере», накопил с ним больше 20 трофеев. В МЛС переехал в январе 2023-го. Сейчас Кривцову 32 года.

Чаще него в стартовом составе «Интера Майами» в этом сезоне выходили только два футболиста, один из них – голкипер Каллендер, которого мы уже знаем.

Деандре Йедлин, защитник

Прекрасно знаком по АПЛ: числился в «Тоттенхэме», играл за «Сандерленд», провел четыре с половиной сезона в «Ньюкасле» до денег.

Йедлина мы видели и на двух чемпионатах мира в составе сборной США. Например, на ЧМ-2022 он дважды выходил на замену – против Уэльса и Нидерландов (говорят, был одним из тех, кто вправлял мозги бастовавшему Джованни Рейне). Домой вернулся в 28 лет.

Камал Миллер, защитник

Еще один участник ЧМ-2022, но отыграл куда больше – все три матча без замен в составе сборной Канады.

В «Интер» приехал пару месяцев назад из «Монреаля», там в 2021-м стал чемпионом Канады.

Роберт Тейлор, полузащитник

А вот парень из Финляндии, который ездил на Евро-2020. Его отец – английский футболист, игравший в финском чемпионате. А сам Тейлор-младший был в Англии, но не закрепился – в Норвегии с «Тромсе» и «Бранном» получилось лучше.

Единственный раз хотел бросить футбол еще в семь лет, но настоял отец: «Ни плач, ни жалобы не помогали. Все лето могло пройти с отцом на поле, и иногда это раздражало, но так и должно было быть. Вся заслуга принадлежит ему».

Джозеф Мартинес, нападающий

Даже те, кто не следят за МЛС совсем, наверняка слышали про этого суперфорварда: настоящая звезда, наколотил почти сотню голов за последние несколько лет. Мартинес все эти годы блистал в «Атланте», но перешел в «Интер Майами» в этом году.

В Европе он играл в 2010-е – за «Янг Бойз», «Тун» и «Торино», но королем стал, конечно, в МЛС. Пока забил три гола за полсезона.

Харви Невилл, защитник

Это сын Фила Невилла – футболу его учили в «МЮ» и «Валенсии», во взрослом футболе дебютировал именно в «Интере».

Сейчас ему 20 лет. Играет, кстати, не за английскую, а за ирландскую молодежку – из-за бабушку по материнской линии.

Родольфо Писарро, полузащитник

В Европе мексиканец не играл, на ЧМ не ездил, но в стране все равно известен – был на Олимпиаде, выигрывал в 2019-м важный для Мексики Золотой кубок КОНКАКАФ.

На родине несколько раз выигрывал чемпионат, теперь на новом уровне.

Ник Марсман, вратарь

Есть в мультинациональном наборе и голландец: играл за «Твенте», «Утрехт» и «Фейеноорд», но в 2021-м решился на переезд в МЛС.

Наверняка вспоминает, как в 2010-м с лавки видел победу «Твенте» в Суперкубке Нидерландов над «Аяксом» благодаря голу Люка де Йонга. А Деми де Зеув и Луис Суарес в том матче забить его команде не смогли.

Грегоре, полузащитник

Капитан команды. Раньше был основным игроком бразильского клуба «Баия».

В «Интер» пришел в 2021-м, сразу же стал MVP сезона в клубе. Так понятнее, почему капитанит.

Эдисон Аскона, полузащитник

19-летний представитель Доминиканской республики – первый доморощенный футболист, сыгравший за «Интер» в матче МЛС.

Он уже дебютировал за сборную – в квалификации к Олимпиаде-2020 забил ее единственный гол с пенальти.

Фелипе Валенсия, нападающий

Сейчас ему 18, а в 15 лет парень побил рекорд Альфонсо Дэвиса, стал самым юным автором гола в истории американских лиг – забил в Лиге 1 ЮСЛ.

***

Как вам команда Месси?

Слабовато или для расслабленного футбола в самый раз?

В клубе, судя по инсайдам, уже думают о подписании Серхио Бускетса, Жорди Альбы и Луиса Суареса – похоже, чтобы воссоздать «Барселону» на минималках.

Фото: Gettyimages.ru/Lauren Sopourn / Stringer, Michael Reaves / Staff, Michael Reaves / Stringer ; East News/AP Photo/Rebecca Blackwell, AP Photo/Doug Murray, AP Photo/Lynne Sladky, AP Photo/Doug Murray, Jasen Vinlove-USA TODAY Sports/Sipa USA