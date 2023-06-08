23 комментария

О духе времени
Блог

Роналду, Бензема и Канте уже в Саудовской Аравии. А кого еще ждут?

бизнес бизнес
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
деньги деньги
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Лионель Месси Лионель Месси
Жорди Альба Жорди Альба
Карим Бензема Карим Бензема
Лука Модрич Лука Модрич
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Тиаго Силва Тиаго Силва
Серхио Рамос Серхио Рамос
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Уго Льорис Уго Льорис
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Ждем Санчеса, Рамоса, Модрича и других.

В Саудовской Аравии – большой футбольный всплеск. Звезды едут со всей планеты.

Мы собрали почти всех, кто уже зарабатывает или только хочет заработать на безбедную пенсию.

Роналду, Бензема и Канте уже там. Кого ждем еще?

• Главная звезда Саудовской Аравии – Криштиану Роналду, он зарабатывает 200 млн долларов в год. Marca пишет, что в контракт включены: перелеты и особняк, право менять тренера в клубе, а также комиссия в 30 млн для агента Жорже Мендеша.

• Роналду играет за «Аль-Наср», в котором много знакомых игроков: например, кипер Давид Оспина и полузащитник Андерсон Талиска. Колумбийцу 34 года, прошлым летом он ушел свободным агентом из «Наполи», а контракт подписал на 2 года. Талиска попал в Саудовскую Аравию из китайского «Гуанчжоу», до этого играл за «Бенфику» и «Бешикташ». 

• «Аль-Наср» не против подписать и 30-летнего Уилфрида Заа. В апреле The Guardian писал, что за ним смотрят «Бавария», «ПСЖ» и «Арсенал», но вингер «Кристал Пэлас» выбрал Саудовскую Аравию. Руди Галетти пишет, что осталось только оформить документы.

• «Аль-Хилаль», который так хотел Месси, тоже полон звезд – выделяются перуанец Андре Каррильо, играющий за клуб уже 5 лет, и Одион Игало, сменивший «Аль-Шабаб» на «Аль-Хилаль» еще зимой 2022-го. Отправляют туда Бускетса и Альбу, но трансфер Месси в МЛС может изменить планы.

• Свежее пополнение «Аль-Иттихада» – Карим Бензема и Нголо Канте. У них аналогичные контракты на 100 млн евро в год, еще включены доходы от имиджевых прав и коммерческих сделок. Французы приходят свободными агентами.

• Есть парочка экс-игроков РПЛ – Витиньо и Гжегож Крыховяк. Оба приехали только год назад – бразилец свободным агентом из «Фламенго», поляк по аренде из «Краснодара», которая закончится в конце июня. Почти наверняка Гжегож не вернется в Россию.

• Есть даже аналог Квинси Промеса – форвард «Аль-Шабаб» Санти Мина. В мае 2022-го испанские власти приговорили его к четырем годам тюрьмы за изнасилование, так что игрок «Сельты» экстренно уехал в Саудовскую Аравию, которая не имеет соглашения об экстрадиции с Испанией. 

• Еще в Саудовской Аравии играют две локальные знаменитости Ла Лиги – воспитанник «Барселоны» Кристиан Тельо, приехавший зимой, и Эвер Банега, памятный по «Валенсии» и выигрывавший ЛЕ с «Севильей». Банега играет в СА уже три года.

• К Тельо в «Аль-Фатех» почти точно приедет Алексис Санчес. Фабрицио Романо сообщает, что чилиец в 34 года уедет из «Марселя», зарплата – 10 млн евро в год.

Про остальных звезд конкретики пока нет. Например, «Аль-Ахли», который выиграл второй дивизион и усиливается к новому сезону, интересны Пьер-Эмерик Обамеянг и Рияд Марез. Модрич намерен еще поиграть в «Реале», Рамос открыт к переходу, но пока думает. Тиаго Силва если и уйдет из «Челси», то предпочитает Бразилию, как и Фирмино. Ди Мария хочет остаться в Европе.

Звезд привезли. А в чем глобальная цель?

Местное агентство новостей сообщает, что саудовские власти хотят одного – местный чемпионат за пару лет должен войти в топ-10 сильнейших во всем мире.

Они рассчитывают повысить годовой доход лиги в четыре раза – до 1,8 млрд риалов, примерно 480 миллионов долларов. Но толчок нужно спровоцировать инвестициями. Именно для этого и пришел PIF (Суверенный фонд Саудовской Аравии). Фонд теперь владеет активами на 600 миллиардов долларов.

«Раскроет различные коммерческие возможности и обеспечит дальнейшие инвестиции и спонсорство», – такая мотивация в заявлении.

Вообще этот фонд не одинок в шефстве над футбольными клубами. Например, клуб «Аль-Шукур» из второго дивизиона забрала компания NEOM – отвечает за проект по строительству футуристического города в пустыне. Нефтяной гигант Aramco приватизировал «Аль-Кадсия», и даже местные фонды руководят клубами «Аль-Ула» и «Аль-Дирия».

Есть еще одна версия – Саудовская Аравия просто продвигает совместную заявку на ЧМ-2030 – союз с Египтом и Грецией. Соперники – Испания, Португалия и Марокко, еще Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили.

Например, по информации Marca, контракт Роналду подразумевает, что Криш будет присутствовать на мероприятиях, связанных с продвижением страны на проведение чемпионата мира. Бензема станет еще одним послом заявки.

Goal добавляет одну из причин отказа Месси – он не хочет рекламировать заявку, которая помешает Аргентине получить ЧМ.

Бывший тренер «Тоттенхэма», экс-игрок АПЛ и лучший бомбардир лиги. Знакомимся с новыми партнерами Бензема

Фото: AFP/JORGE FERRARI, JUSTIN TALLIS Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh, Justin Setterfield

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стэн Смит
Будет как с Китаем.
+24
-6
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
napoli_14
Ответ Стэн Смит
Будет как с Китаем.
Не факт, разница есть - если там частники были, которых приструнила партия, то тут сама «партия» бабло вваливает.
Но тож не особо верю что такая накачка баблом сделает лигу сильнее.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitalijus Bilevicius
Ответ Streetbor
Подписывает мягко говоря пенсионеров, а не молодых проспектов. Футбол так не работает.. А ещё у футболистов есть семьи и не каждая жена захочет там тусить))
футбол так не работает, но чтобы его раскрутить, как раз и нужны звездные пенсионеры, потому что на молодых проспектов никто не будет смотреть
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Он саМый
Ответ Streetbor
Подписывает мягко говоря пенсионеров, а не молодых проспектов. Футбол так не работает.. А ещё у футболистов есть семьи и не каждая жена захочет там тусить))
Зато молодой Леонид в аутсайдере ноунейм-лиги, это топ, соккер именно так и работает. Семья выберет вариант, где комфортнее пешеходить молодому проспекту Леониду
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Подожди пока официально объявят трансфер Канте,хайпожор Алфимов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jan Vorontsov
"Простым языком: прямо сейчас саудовцы вкладывают в футбол, чтобы в будущем на нем зарабатывать"

Класс, а настоящий план какой всё же?
То есть никто, вообще никто не зарабатывает на футболе серьёзные деньги по меркам саудитов, и они не идиоты чтобы верить что у них первых получится.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
Ну сильнее по факту лига не станет точно, потому что эти покупки "звезд на пенсии" явно не на развитие лиги, но интерес к чемпионату Саудовской Аравии точно вырастет, один Роналду то умудрился шуму поднять своим переходом и во всех телеграмм-каналах его голы форсили, а тут целая пачка звезд перейдет и каждый их "чих" будут постить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezra-Matthew Miller
Ответ matush
Пеле в Космосе даже играл, но чемп США так и не поднялся, и здесь так же будет!
потому что ЮСЛ ничего бы не спасло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иолд Ртьл
Ответ Тюменский медвежонок
Ну сильнее по факту лига не станет точно, потому что эти покупки "звезд на пенсии" явно не на развитие лиги, но интерес к чемпионату Саудовской Аравии точно вырастет, один Роналду то умудрился шуму поднять своим переходом и во всех телеграмм-каналах его голы форсили, а тут целая пачка звезд перейдет и каждый их "чих" будут постить
Станет ещë как, эти звезды на пенсии превосходят всю твою родословную кстати
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полуэктов Пётр
Ответ Jan Vorontsov
"Простым языком: прямо сейчас саудовцы вкладывают в футбол, чтобы в будущем на нем зарабатывать" Класс, а настоящий план какой всё же? То есть никто, вообще никто не зарабатывает на футболе серьёзные деньги по меркам саудитов, и они не идиоты чтобы верить что у них первых получится.
Настоящий план - популяризация страны в целом. Не собираются они зарабатывать конкретно на футболе. Но поднятие рейтинга и популярности страны в целом облегчит (читай "сделает выгоднее) все дальнейшие сделки в различных сферах. А суммы этих сделок в разы превышают всяких Роналду, Месси, Бензема и тд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Godare88
Ответ napoli_14
Не факт, разница есть - если там частники были, которых приструнила партия, то тут сама «партия» бабло вваливает. Но тож не особо верю что такая накачка баблом сделает лигу сильнее.
дело не в лиге, можно ее сделать топовой, как я понял там все команды с деньгами.
а дальше какая мотивация у игроков, приходящих в этот турнир? азиатская лч?
чисто на старости лет бабла поднять, при чем как я понимаю все игроки туда бесплатно переходят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Стэн Смит
Будет как с Китаем.
Не факт. У Китая есть компартия, а у арабов нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
matush
Пеле в Космосе даже играл, но чемп США так и не поднялся, и здесь так же будет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aventura79
Как-то не очень верится, что весь этот проект надолго.. да, ажиотаж какой-то будет - подпишут игроков уровня Алексиса Санчеса, например, но чтобы это какой-то толчок к развитию дало - очень сомнительно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Попов
В Китае также начиналось. Итог всем известен...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Радость Ди Мария
Ну, у саудитов и вообще шейхов Персидского залива не первый год прояснилась идея диверсификации развития их стран. Есть и другие направления в отличие от чисто полу-колониальных, ресурсных, грабительских вариантов. Шейхи не замыкаются на глобал-ногомяче. Поэтому все издёвки про внуков погонщиков верблюдов выглядят уже нелепо. Мир меняется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anti Ihalainen
как можна полноценно играть в футбол при такой жаре? даже на допинге через пол часа запаришься "потеть"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
«….Месси – он не хочет рекламировать заявку, которая помешает Аргентине получить ЧМ»

В это время Роналду спокойно работает против заявки Португалии и Испании…
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yurij Zhemchuzhnikov
Чем-то , "Анжи" напоминает .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sinister Kid
Думал ли Крыховяк, что будет третьим после Роналду и Бензема?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Из Парижа с любовью
Где - то в поднебесной мы такое уже видели . Удачи
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
Подписывает мягко говоря пенсионеров, а не молодых проспектов. Футбол так не работает.. А ещё у футболистов есть семьи и не каждая жена захочет там тусить))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий