23 комментария

Ждем Санчеса, Рамоса, Модрича и других.

В Саудовской Аравии – большой футбольный всплеск. Звезды едут со всей планеты.

Мы собрали почти всех, кто уже зарабатывает или только хочет заработать на безбедную пенсию.

Роналду, Бензема и Канте уже там. Кого ждем еще?

• Главная звезда Саудовской Аравии – Криштиану Роналду, он зарабатывает 200 млн долларов в год. Marca пишет, что в контракт включены: перелеты и особняк, право менять тренера в клубе, а также комиссия в 30 млн для агента Жорже Мендеша.

• Роналду играет за «Аль-Наср», в котором много знакомых игроков: например, кипер Давид Оспина и полузащитник Андерсон Талиска. Колумбийцу 34 года, прошлым летом он ушел свободным агентом из «Наполи», а контракт подписал на 2 года. Талиска попал в Саудовскую Аравию из китайского «Гуанчжоу», до этого играл за «Бенфику» и «Бешикташ».

• «Аль-Наср» не против подписать и 30-летнего Уилфрида Заа. В апреле The Guardian писал, что за ним смотрят «Бавария», «ПСЖ» и «Арсенал», но вингер «Кристал Пэлас» выбрал Саудовскую Аравию. Руди Галетти пишет, что осталось только оформить документы.

• «Аль-Хилаль», который так хотел Месси, тоже полон звезд – выделяются перуанец Андре Каррильо, играющий за клуб уже 5 лет, и Одион Игало, сменивший «Аль-Шабаб» на «Аль-Хилаль» еще зимой 2022-го. Отправляют туда Бускетса и Альбу, но трансфер Месси в МЛС может изменить планы.

• Свежее пополнение «Аль-Иттихада» – Карим Бензема и Нголо Канте. У них аналогичные контракты на 100 млн евро в год, еще включены доходы от имиджевых прав и коммерческих сделок. Французы приходят свободными агентами.

• Есть парочка экс-игроков РПЛ – Витиньо и Гжегож Крыховяк. Оба приехали только год назад – бразилец свободным агентом из «Фламенго», поляк по аренде из «Краснодара», которая закончится в конце июня. Почти наверняка Гжегож не вернется в Россию.

• Есть даже аналог Квинси Промеса – форвард «Аль-Шабаб» Санти Мина. В мае 2022-го испанские власти приговорили его к четырем годам тюрьмы за изнасилование, так что игрок «Сельты» экстренно уехал в Саудовскую Аравию, которая не имеет соглашения об экстрадиции с Испанией.

• Еще в Саудовской Аравии играют две локальные знаменитости Ла Лиги – воспитанник «Барселоны» Кристиан Тельо, приехавший зимой, и Эвер Банега, памятный по «Валенсии» и выигрывавший ЛЕ с «Севильей». Банега играет в СА уже три года.

• К Тельо в «Аль-Фатех» почти точно приедет Алексис Санчес. Фабрицио Романо сообщает, что чилиец в 34 года уедет из «Марселя», зарплата – 10 млн евро в год.

Про остальных звезд конкретики пока нет. Например, «Аль-Ахли», который выиграл второй дивизион и усиливается к новому сезону, интересны Пьер-Эмерик Обамеянг и Рияд Марез. Модрич намерен еще поиграть в «Реале», Рамос открыт к переходу, но пока думает. Тиаго Силва если и уйдет из «Челси», то предпочитает Бразилию, как и Фирмино. Ди Мария хочет остаться в Европе.

Звезд привезли. А в чем глобальная цель?

Местное агентство новостей сообщает, что саудовские власти хотят одного – местный чемпионат за пару лет должен войти в топ-10 сильнейших во всем мире.

Они рассчитывают повысить годовой доход лиги в четыре раза – до 1,8 млрд риалов, примерно 480 миллионов долларов. Но толчок нужно спровоцировать инвестициями. Именно для этого и пришел PIF (Суверенный фонд Саудовской Аравии). Фонд теперь владеет активами на 600 миллиардов долларов.

«Раскроет различные коммерческие возможности и обеспечит дальнейшие инвестиции и спонсорство», – такая мотивация в заявлении.

Вообще этот фонд не одинок в шефстве над футбольными клубами. Например, клуб «Аль-Шукур» из второго дивизиона забрала компания NEOM – отвечает за проект по строительству футуристического города в пустыне. Нефтяной гигант Aramco приватизировал «Аль-Кадсия», и даже местные фонды руководят клубами «Аль-Ула» и «Аль-Дирия».

Есть еще одна версия – Саудовская Аравия просто продвигает совместную заявку на ЧМ-2030 – союз с Египтом и Грецией. Соперники – Испания, Португалия и Марокко, еще Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили.

Например, по информации Marca, контракт Роналду подразумевает, что Криш будет присутствовать на мероприятиях, связанных с продвижением страны на проведение чемпионата мира. Бензема станет еще одним послом заявки.

Goal добавляет одну из причин отказа Месси – он не хочет рекламировать заявку, которая помешает Аргентине получить ЧМ.

Фото: AFP/JORGE FERRARI, JUSTIN TALLIS Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh, Justin Setterfield