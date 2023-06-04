10 комментариев

Легенда.

Теперь официально: «Реал» объявил об уходе Карима Бензема. Похоже, француз близок к тому, чтобы принять предложение «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии.

Бензема выступал за мадридский клуб с 2009 года – именно тогда начался путь, который теперь можно с легкостью назвать легендарным.

Бензема выиграл рекордное количество трофеев в истории «Реала» – 25 (делит лидерство с Марсело). По голам тоже застолбил позицию одного из лучших бомбардиров – 353 мяча, больше лишь у Криштиану Роналду (450). А по ассистам Карим и вовсе лучший – 165 голевых передач.

Бензема сыграл за «Реал» 647 матчей – пятый показатель в истории мадридского клуба. Впереди остались Серхио Рамос (671), Мануэль Санчис (710), Икер Касильяс (725) и Рауль (741).

И это еще не все достижения нападающего. Вот только часть тоже важных и ценных:

• 4-й бомбардир в истории Лиги чемпионов (90), больше голов только у Роберта Левандовского (91), Лионеля Месси (129) и Криштиану Роналду (140). Лучший бомбардир из Франции.

• 4-й бомбардир в истории Ла Лиги (237 голов). Лучший бомбардир из Франции.

• Лучший игрок и бомбардир ЛЧ-2021/22 (15 голов).

• Лучший бомбардир Ла Лиги-2021/22 (27 голов).

• Четырехкратный лучший французский игрок года (2011, 2012, 2014, 2021).

• Двухкратный лучший игрок сезона в Ла Лиге (2019/20, 2021/22).

• Четырехкратный игрок сезона в «Реале» (2015/16, 2018/19, 2019/20, 2021/22).

• Первый игрок в истории «Реала», забивавший минимум 20 голов на протяжении 11 сезонов подряд.

• Автор самого быстрого гола в истории Эль-Класико (на 21-й секунде) и самого быстрого хет-трика в истории «Реала» (7 минут).

«Реал» прощается: «Одна из величайших легенд клуба. Он был ключевым игроком в золотые годы нашей истории. Карьера Бензема в «Реале» была примером поведения и профессионализма, представляла ценности нашего клуба. Карим заслужил право решать свое будущее. Мадридисты и болельщики по всему миру наслаждались его волшебным и уникальным футболом».

Величие Бензема уже общепризнано.

«Это великий игрок. Он сделал шаг вперед после ухода Криштиану, почувствовал себя более важным человеком для команды. Бензема – смесь десятки и девятки», – хвалил нападающего Луиш Фигу в июле 2020-го.

Зинедин Зидан называл Карима лучшим французским нападающим в истории, а бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд констатировал, что игра Бензема меняет ритм игры команды. В хвалебных одах отмечался даже бывший защитник «Барселоны», принципиального соперника «Реала», Карлес Пуйоль: «Бензема – феномен, который ведет за собой всю команду».

Фабио Капелло, говоря про Бензема, в сравнениях шел еще дальше: «Это тотальный нападающий, мне он напоминает Альфредо ди Стефано. Он участвует в создании моментов, забивает отличные голы и проявляет себя лидером на поле. Для Анчелотти Бензема – ключевой игрок».

Эпоха.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos / Staff, Aitor Alcalde / Stringer