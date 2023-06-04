10 комментариев

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Великие цифры Бензема в «Реале». Здесь бесконечные голы и титулы

Карим Бензема Карим Бензема
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Легенда.

Теперь официально: «Реал» объявил об уходе Карима Бензема.  Похоже, француз близок к тому, чтобы принять предложение «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии.

Бензема выступал за мадридский клуб с 2009 года – именно тогда начался путь, который теперь можно с легкостью назвать легендарным.

Бензема выиграл рекордное количество трофеев в истории «Реала» – 25 (делит лидерство с Марсело). По голам тоже застолбил позицию одного из лучших бомбардиров – 353 мяча, больше лишь у Криштиану Роналду (450). А по ассистам Карим и вовсе лучший – 165 голевых передач.

Бензема сыграл за «Реал» 647 матчей – пятый показатель в истории мадридского клуба. Впереди остались Серхио Рамос (671), Мануэль Санчис (710), Икер Касильяс (725) и Рауль (741).

И это еще не все достижения нападающего. Вот только часть тоже важных и ценных:

• 4-й бомбардир в истории Лиги чемпионов (90), больше голов только у Роберта Левандовского (91), Лионеля Месси (129) и Криштиану Роналду (140). Лучший бомбардир из Франции. 

• 4-й бомбардир в истории Ла Лиги (237 голов). Лучший бомбардир из Франции.

• Лучший игрок и бомбардир ЛЧ-2021/22 (15 голов).

• Лучший бомбардир Ла Лиги-2021/22 (27 голов).

• Четырехкратный лучший французский игрок года (2011, 2012, 2014, 2021).

• Двухкратный лучший игрок сезона в Ла Лиге (2019/20, 2021/22).

• Четырехкратный игрок сезона в «Реале» (2015/16, 2018/19, 2019/20, 2021/22).

• Первый игрок в истории «Реала», забивавший минимум 20 голов на протяжении 11 сезонов подряд.

• Автор самого быстрого гола в истории Эль-Класико (на 21-й секунде) и самого быстрого хет-трика в истории «Реала» (7 минут).

«Реал» прощается: «Одна из величайших легенд клуба. Он был ключевым игроком в золотые годы нашей истории. Карьера Бензема в «Реале» была примером поведения и профессионализма, представляла ценности нашего клуба. Карим заслужил право решать свое будущее. Мадридисты и болельщики по всему миру наслаждались его волшебным и уникальным футболом».

Величие Бензема уже общепризнано. 

«Это великий игрок. Он сделал шаг вперед после ухода Криштиану, почувствовал себя более важным человеком для команды. Бензема – смесь десятки и девятки», – хвалил нападающего Луиш Фигу в июле 2020-го.

Зинедин Зидан называл Карима лучшим французским нападающим в истории, а бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд констатировал, что игра Бензема меняет ритм игры команды. В хвалебных одах отмечался даже бывший защитник «Барселоны», принципиального соперника «Реала», Карлес Пуйоль: «Бензема – феномен, который ведет за собой всю команду».

Фабио Капелло, говоря про Бензема, в сравнениях шел еще дальше: «Это тотальный нападающий, мне он напоминает Альфредо ди Стефано. Он участвует в создании моментов, забивает отличные голы и проявляет себя лидером на поле. Для Анчелотти Бензема – ключевой игрок».

Эпоха.

Похоже, Бензема уходит из «Реала». «Аль-Иттихад» дает контракт на 200 млн

Безумные дни Карима: мы уже поверили, что Бензема уходит из «Реала»! А он остался

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos / Staff, Aitor Alcalde / Stringer

10 комментариев

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Сергей Логинов
Из 14 сезонов в Ла Лиге только в 4 забил меньше 15 голов
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Asker Nourusov
Очень очень жаль, аж до слез, не представляю Мадрид без этих легенд, ! Нам очень будет не хватать , !
Но , что не делается, все к лучшему, надеюсь что Реал ждёт отличная перестановка, покупка хороших нападающих, и укрепление в защите. Можно сказать, начинаем все с чистого листа)))!!!!!, впереди начало нового сезона, новых побед и новых трофеев,
Ждём новый Мадрид с новым составом, сильный, заряженный, и желанием побеждать!!!!!! Хала Мадрид!!!!
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капралъ
Почему у Серхио Рамоса 450 игр? Поправьте.
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ak-tank
Бензема, спасибо! И удачи!
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Rad0
Жесть. До сих пор в памяти неровный для Карима сезон 2009/10, когда он сидел в тени не то, что Криштиану, а Игуаина. Кто бы мог тогда представить, что Карим оставит такое наследие в Реале.
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Оригинальный Ник
Алжирцу повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Абсолютно ничем не примечательная фигура в рамках мирового футбола, никогда не был лучше девяткой ни в Ла Лиге, ни даже в Реале. По-хорошему должен был закончить раньше
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Жэд Кэлэд
Смог заменить Роналду после ухода португальца. И это в 30-35 лет, да. Дорогого стоит.
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JENNINGS
От «кота» до лучшего футболиста мира!
Славная охота получилась! Низкий поклон и вечная благодарность за эти прекрасные 14 лет!
Как бы мы, болельщики «Реала» не хейтили его ранее, Карим - безусловно один из лучших топ-нападающих своего поколения! После ухода Роналду вышел на космический уровень, сезон 2021/22 - это нечто!
Ещё раз спасибо за всё! Будем ждать после окончания карьеры, кто знает, мб в роли какой-либо должности в клубе!
Успехов в СА!
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Хомячок Толстый
Ответ Сергей Логинов
Из 14 сезонов в Ла Лиге только в 4 забил меньше 15 голов
А ещё говорили,что Бензема нестабильный
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