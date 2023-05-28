27 комментариев

Кан и Салихамиджич уволены из «Баварии», несмотря на титул. Их путь – скандалы, обиды и очень странные решения
«Вчерашние герои, сегодняшние неудачники».
Несмотря на победу в Бундеслиге, «Бавария» расстается с боссами. Клуб уже объявил об уходе Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.
Немец покинул должность генерального директора – на нее назначен заместитель председателя правления клуба Ян-Кристиан Дризен. До «Баварии» Дризен работал председателем немецкого филиала крупного швейцарского банка UBS, дальше – отвечал за финансы в мюнхенском клубе.
Салихамиджич уволен с поста спортивного директора – замена ему пока не найдена.
«Решение расстаться с Оливером Каном было для наблюдательного совета каким угодно, только не легким. Но в связи с общим развитием ситуации мы решили назначить нового руководителя», – объяснил президент клуба Герберт Хайнер.
Клуб говорит, что решение далось непросто, но после игры Кану даже не дали отметить чемпионство – «Бавария» запретила: «Я бы хотел отпраздновать с вами, но, к сожалению, не смогу быть рядом сегодня».
Давайте проследим их менеджерский путь в «Баварии» – тут не только внутренние победы, но и целый набор скандалов.
Салихамиджич конфликтовал с Фликом, Кана критиковали за сотрудничество «Баварии» с Катаром
Салихамиджича назначили спортивным директором мюнхенцев летом 2017-го – он заменил Маттиаса Заммера, который еще год назад ушел в отставку по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам.
• Первый мощный скандал с участием Салихамиджича случился в октябре 2018-го. «Бавария» провела четыре невнятных игры кряду – тогда журналисты журналисты критиковали игру Нойера (было 58% отраженных ударов), тактику Нико Ковача (нарушил компактность) и пассивность Роберта Левандовского (всего 12 касаний).
Так в Бундеслиге поступают почти с любым клубом, у которого наметился кризис. Мюнхенцам показалось, что критика в их адрес переросла в масштабную травлю – Хенесс, Румменигге и Салихамиджич собрали экстренную пресс-конференцию, чтобы рассказать, как они устали быть любимой мишенью журналистов.
Боссы вроде бы накрыли «Баварию» щитом, но лишь ухудшили положение, прилетать стало еще больнее: «Эта пресс-конференция похожа на постановочный приступ бешенства. Такие ходы говорят о слабости внутри команды». (издание stern.de).
• Салихамиджич конфликтовал с Ханси Фликом из-за трансферов. «Бавария» просто разозлила своего тренера, – написал Штефан Эффенберг в колонке для t-online.de накануне увольнения Флика. – Абсурдно, что главный тренер не имеет отношения к трансферной политике. С моей точки зрения, в таких вопросах к нему нужно прислушиваться».
Они ругались полтора года. Один из самых громких скандалов – из-за Тимо Вернера. Спортивный директор объяснял, что Вернер не вписывается в систему «Баварии», а вот Флик считал, что форвард подходит ему идеально. Но Салихамиджич упорно работал над трансфером Сане.
В марте 2020-го Флик потребовал от руководства права накладывать вето на трансферы. Но запрос отклонили – уже тогда это напоминало борьбу за власть между Фликом и Салихамиджичем. Член правления Оливер Кан (пришел в начале 2020-го) урегулировал нарастающий конфликт, вызвав обоих на разговор.
Но разногласия не прекратились. Вот список покупок в летний дедлайн-2020: Марк Рока, Буна Сарр, Дуглас Коста, Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Ни один из этих игроков (кроме Шупо-Мотинга) не принес «Баварии» пользу в следующем сезоне. Флик соглашался, что по сравнению с прошлым сезоном общий уровень команды заметно снизился – и в апреле 2021-го объявил об уходе.
• Летом пришел Юлиан Нагельсманн, к которому Салихамиджич уже прислушивался. Вот, например, трансферы за год их сотрудничества.
Почти нет сомнений, что каждый из них согласовали с Нагельсманном. Он ездил на переговоры с Мане, был на финальной беседе с де Лигтом, максимально положительно анонсировал Теля.
• Но скандалили не только из-за трансферов, а из-за выплат игрокам. В ноябре 2021-го, когда еще не утих ковид, «Бавария» отказалась выплачивать игрокам деньги за период, когда они были на самоизоляции. Футболисты встретили это решение с недоумением. Киммих потерял из-за этого 768 тысяч евро.
• Спустя месяц разозлились болельщики – требовали порвать контракты с Катаром из-за нарушений прав человека. На одном из матчей «Баварии» даже появился баннер с изображениями Кана и Хайнера, которые отстирывали кровь с футболок Qatar Airways. Подпись: «Отмоем все за деньги».
Тогда Оливер Кан впервые выступал на ежегодном собрании акционеров и отстоял решение продлить рекламное соглашение с Катаром.
• В феврале 2022-го Салихамиджич сцепился с Маттеусом, который отдельно подчеркнул проблемы Эрнандеса из-за денег. Во-первых, Люка – самое дорогое приобретение в истории «Баварии» (перешел летом 2019-го). А во-вторых, контракт француза внес дисбаланс в команду.
«Он стоил 80 млн евро и зарабатывает около 20 млн евро в год. Ради него «Бавария» даже немного подняла потолок зарплат. Другие игроки ориентируются на эти цифры. Если игрок приходит в «Баварию» и не показывает нужный уровень, но получает большие деньги, то остальные скажут: «Мы тоже хотим так».
Салихамиджич ответил на критику Маттеуса фразой: «Конечно, ему нужно что-то говорить – он же эксперт. Но мне плевать на его слова. Мы поддерживаем наших игроков».
• Уход Роберта Левандовского в «Барселону» – еще одна боль для руководства. Форвард уходил не очень здорово, намекая на проблемы в отношениях с руководством.
«Не могу понять такого отношения. Мой отец учил меня, что не стоит закрывать дверь задницей, когда уходишь, – отвечал ему Хасан Салихамиджич. – А Роберт именно этим и занимается».
Потом Левандовски тет-а-тет поговорил с Салихамиджичем и гендиректором клуба Оливером Каном, чтобы закрыть все вопросы о претензиях: «У нас [с Салихамиджичем] все в порядке. Я со всеми встретился и поблагодарил их за все». Левандовски подарил всем игрокам и персоналу «Баварии» по бутылке шампанского в подарочной упаковке с автографом и фото со времен выступлений за клуб.
• А еще был скандал с Нойером! Кипера вывело из себя увольнение тренера вратарей «Баварии» Тони Тапаловича, Нойер разнес клуб и получил жесткую реакцию Оливера Кана: «То, что Мануэль сказал в связи с увольнением Тони Тапаловича, не соответствует ни его статусу капитана, ни ценностям «Баварии».
«Салихамиджич и Кан – вчерашние герои, сегодняшние неудачники». Увольнение Нагельсманна прибило их окончательно
• Пик недовольства – смена Юлиана Нагельсманна на Томаса Тухеля. Кан постоянно поддерживал Юлиана, но после увольнения сказал: «Мы посчитали, что наши цели на этот и следующий сезон находятся под угрозой. Поэтому мы пришли к выводу, что уволим Юлиана. Это было очень хорошо обдуманное решение. Это была определенно не эмоциональная реакция».
Представители Нагельсманна обвиняли клуб в переговорах за спиной тренера, Юлиан узнал о решении из медиа. «Никаких контактов и попыток связаться с нами со стороны «Баварии» не было. После всех слухов в СМИ представители Юлиана Нагельсманна сами связались с Салихамиджичем», – сказали в Sport 360.
С приходом Тухеля «Бавария» вылетела из Кубка Германии, Лиги чемпионов и сильно осложнила себе путь к золоту Бундеслиги – вряд ли на это рассчитывало руководство клуба.
• Фанаты «Баварии» остались недовольны решением руководства. На игре с «Манчестер Сити» (1:1) в Лиге чемпионов они вывесили баннер со следующим текстом: «Не достичь целей можно, поступиться принципами – нет! Политика руководства вызывает вопросы!»
Еще одна растяжка напрямую упоминала Хасана Салихамиджича Оливера Кана: «Браццо (прозвище Салихамиджича) и Кан – вчерашние герои, сегодняшние неудачники». Кан после игры отреагировал на акцию, заявив, что руководство «постоянно задает себе вопросы».
• Футболисты «Баварии», кажется, тоже не совсем понимали боссов. Bild писал, что большинству не понравилось, что Кан и Салихамиджич сослались на проблемы Нагельсманна в раздевалке, объясняя отставку тренера. «Игроки считают, что их сделали козлами отпущения вместо того, чтобы боссы четко и честно взяли на себя ответственность за увольнение Нагельсмана. Несколько игроков были удивлены решением», – сообщил один из источников.
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Несмотря на такие проблемы, Салихамиджич и Кан продолжили серию в Бундеслиге и даже помогли выиграть ЛЧ-2020.
По результатам все более чем неплохо, но скандалов в последнее время было слишком много. «Бавария» из машины превратилась в скандальный и не совсем рациональный клуб.
Даже титул не замаскирует кризис «Баварии». Что не так с этим сезоном?
Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Stuart Franklin, Matthias Hangst; eastnews.ru/Markus Ulmer via www.imago-images.de
Очень нравится замена Кана, Дризен давно вызывает симпатию и оставляет о себе впечатление очень грамотного и умного человека, у которого уже огромный опыт - идеальная кандидатура на пост генерального.
А вот спотр. дира нужно искать извне. Надоели вчерашние футболисты, которые единственное что могут, так это давить своей футбольной карьерой во время переговоров.
Ну и будучи болельщиком Баварии, хочу отметить очевидные 2 разных типа боления: один за здоровый клуб и красивый футбол, результат вторичный, когда другой только за результат. Оба имеет право на жизни, но лично я за второй и мои товарищи-болельщики Баварии того же мнения.
Так что завязывайте с этим "все хотели победы БД, даже баварцы", это не так)
Тут некоторые пишут про то что Бавария доминировала эти годы, блин, так это Бавария она всегда доминирует.
Но слишком уж много стало подковерных игр, скандалов и интриг.
Они оба заигрались в руководство.
На этот случай вспомнил увольнение Фабио Капелло из Реала, хотя он выиграл чемпионат, но на игру любимой команды без слез нельзя было взглянуть.
Может чуть не в тему, но такая ассоциация пришла
наТухелевертили
Поправьте меня те, кто следит за немецкими СМИ
ЛЧ-2020 выиграл Флик, как ему помогали Салихамиджич и Кан, написано в этой же статье чуть выше: "Вот список покупок в летний дедлайн-2020: Марк Рока, Буна Сарр, Дуглас Коста, Эрик-Максим Шупо-Мотинг."
В итоге этот дуэт про#### одного из лучших топ-тренеров прямо сейчас и самого перспективного молодого тренера. Давайте я просто похлопаю этим помощникам.
А могли бы.