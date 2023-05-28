27 комментариев

«Вчерашние герои, сегодняшние неудачники».

Несмотря на победу в Бундеслиге, «Бавария» расстается с боссами. Клуб уже объявил об уходе Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.

Немец покинул должность генерального директора – на нее назначен заместитель председателя правления клуба Ян-Кристиан Дризен. До «Баварии» Дризен работал председателем немецкого филиала крупного швейцарского банка UBS, дальше – отвечал за финансы в мюнхенском клубе.

Салихамиджич уволен с поста спортивного директора – замена ему пока не найдена.

«Решение расстаться с Оливером Каном было для наблюдательного совета каким угодно, только не легким. Но в связи с общим развитием ситуации мы решили назначить нового руководителя», – объяснил президент клуба Герберт Хайнер.

Клуб говорит, что решение далось непросто, но после игры Кану даже не дали отметить чемпионство – «Бавария» запретила: «Я бы хотел отпраздновать с вами, но, к сожалению, не смогу быть рядом сегодня».

Давайте проследим их менеджерский путь в «Баварии» – тут не только внутренние победы, но и целый набор скандалов.

Салихамиджич конфликтовал с Фликом, Кана критиковали за сотрудничество «Баварии» с Катаром

Салихамиджича назначили спортивным директором мюнхенцев летом 2017-го – он заменил Маттиаса Заммера, который еще год назад ушел в отставку по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам.

• Первый мощный скандал с участием Салихамиджича случился в октябре 2018-го. «Бавария» провела четыре невнятных игры кряду – тогда журналисты журналисты критиковали игру Нойера (было 58% отраженных ударов), тактику Нико Ковача (нарушил компактность) и пассивность Роберта Левандовского (всего 12 касаний).

Так в Бундеслиге поступают почти с любым клубом, у которого наметился кризис. Мюнхенцам показалось, что критика в их адрес переросла в масштабную травлю – Хенесс, Румменигге и Салихамиджич собрали экстренную пресс-конференцию, чтобы рассказать, как они устали быть любимой мишенью журналистов.

Боссы вроде бы накрыли «Баварию» щитом, но лишь ухудшили положение, прилетать стало еще больнее: «Эта пресс-конференция похожа на постановочный приступ бешенства. Такие ходы говорят о слабости внутри команды». (издание stern.de).

• Салихамиджич конфликтовал с Ханси Фликом из-за трансферов. «Бавария» просто разозлила своего тренера, – написал Штефан Эффенберг в колонке для t-online.de накануне увольнения Флика. – Абсурдно, что главный тренер не имеет отношения к трансферной политике. С моей точки зрения, в таких вопросах к нему нужно прислушиваться».

Они ругались полтора года. Один из самых громких скандалов – из-за Тимо Вернера. Спортивный директор объяснял, что Вернер не вписывается в систему «Баварии», а вот Флик считал, что форвард подходит ему идеально. Но Салихамиджич упорно работал над трансфером Сане.

В марте 2020-го Флик потребовал от руководства права накладывать вето на трансферы. Но запрос отклонили – уже тогда это напоминало борьбу за власть между Фликом и Салихамиджичем. Член правления Оливер Кан (пришел в начале 2020-го) урегулировал нарастающий конфликт, вызвав обоих на разговор.

Но разногласия не прекратились. Вот список покупок в летний дедлайн-2020: Марк Рока, Буна Сарр, Дуглас Коста, Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Ни один из этих игроков (кроме Шупо-Мотинга) не принес «Баварии» пользу в следующем сезоне. Флик соглашался, что по сравнению с прошлым сезоном общий уровень команды заметно снизился – и в апреле 2021-го объявил об уходе.

• Летом пришел Юлиан Нагельсманн, к которому Салихамиджич уже прислушивался. Вот, например, трансферы за год их сотрудничества.

Почти нет сомнений, что каждый из них согласовали с Нагельсманном. Он ездил на переговоры с Мане, был на финальной беседе с де Лигтом, максимально положительно анонсировал Теля.

• Но скандалили не только из-за трансферов, а из-за выплат игрокам. В ноябре 2021-го, когда еще не утих ковид, «Бавария» отказалась выплачивать игрокам деньги за период, когда они были на самоизоляции. Футболисты встретили это решение с недоумением. Киммих потерял из-за этого 768 тысяч евро.

• Спустя месяц разозлились болельщики – требовали порвать контракты с Катаром из-за нарушений прав человека. На одном из матчей «Баварии» даже появился баннер с изображениями Кана и Хайнера, которые отстирывали кровь с футболок Qatar Airways. Подпись: «Отмоем все за деньги».

Тогда Оливер Кан впервые выступал на ежегодном собрании акционеров и отстоял решение продлить рекламное соглашение с Катаром.

• В феврале 2022-го Салихамиджич сцепился с Маттеусом, который отдельно подчеркнул проблемы Эрнандеса из-за денег. Во-первых, Люка – самое дорогое приобретение в истории «Баварии» (перешел летом 2019-го). А во-вторых, контракт француза внес дисбаланс в команду.

«Он стоил 80 млн евро и зарабатывает около 20 млн евро в год. Ради него «Бавария» даже немного подняла потолок зарплат. Другие игроки ориентируются на эти цифры. Если игрок приходит в «Баварию» и не показывает нужный уровень, но получает большие деньги, то остальные скажут: «Мы тоже хотим так».

Салихамиджич ответил на критику Маттеуса фразой: «Конечно, ему нужно что-то говорить – он же эксперт. Но мне плевать на его слова. Мы поддерживаем наших игроков».

• Уход Роберта Левандовского в «Барселону» – еще одна боль для руководства. Форвард уходил не очень здорово, намекая на проблемы в отношениях с руководством.

«Не могу понять такого отношения. Мой отец учил меня, что не стоит закрывать дверь задницей, когда уходишь, – отвечал ему Хасан Салихамиджич. – А Роберт именно этим и занимается».

Потом Левандовски тет-а-тет поговорил с Салихамиджичем и гендиректором клуба Оливером Каном, чтобы закрыть все вопросы о претензиях: «У нас [с Салихамиджичем] все в порядке. Я со всеми встретился и поблагодарил их за все». Левандовски подарил всем игрокам и персоналу «Баварии» по бутылке шампанского в подарочной упаковке с автографом и фото со времен выступлений за клуб.

• А еще был скандал с Нойером! Кипера вывело из себя увольнение тренера вратарей «Баварии» Тони Тапаловича, Нойер разнес клуб и получил жесткую реакцию Оливера Кана: «То, что Мануэль сказал в связи с увольнением Тони Тапаловича, не соответствует ни его статусу капитана, ни ценностям «Баварии».

«Салихамиджич и Кан – вчерашние герои, сегодняшние неудачники». Увольнение Нагельсманна прибило их окончательно

• Пик недовольства – смена Юлиана Нагельсманна на Томаса Тухеля. Кан постоянно поддерживал Юлиана, но после увольнения сказал: «Мы посчитали, что наши цели на этот и следующий сезон находятся под угрозой. Поэтому мы пришли к выводу, что уволим Юлиана. Это было очень хорошо обдуманное решение. Это была определенно не эмоциональная реакция».

Представители Нагельсманна обвиняли клуб в переговорах за спиной тренера, Юлиан узнал о решении из медиа. «Никаких контактов и попыток связаться с нами со стороны «Баварии» не было. После всех слухов в СМИ представители Юлиана Нагельсманна сами связались с Салихамиджичем», – сказали в Sport 360.

С приходом Тухеля «Бавария» вылетела из Кубка Германии, Лиги чемпионов и сильно осложнила себе путь к золоту Бундеслиги – вряд ли на это рассчитывало руководство клуба.

• Фанаты «Баварии» остались недовольны решением руководства. На игре с «Манчестер Сити» (1:1) в Лиге чемпионов они вывесили баннер со следующим текстом: «Не достичь целей можно, поступиться принципами – нет! Политика руководства вызывает вопросы!»

Еще одна растяжка напрямую упоминала Хасана Салихамиджича Оливера Кана: «Браццо (прозвище Салихамиджича) и Кан – вчерашние герои, сегодняшние неудачники». Кан после игры отреагировал на акцию, заявив, что руководство «постоянно задает себе вопросы».

• Футболисты «Баварии», кажется, тоже не совсем понимали боссов. Bild писал, что большинству не понравилось, что Кан и Салихамиджич сослались на проблемы Нагельсманна в раздевалке, объясняя отставку тренера. «Игроки считают, что их сделали козлами отпущения вместо того, чтобы боссы четко и честно взяли на себя ответственность за увольнение Нагельсмана. Несколько игроков были удивлены решением», – сообщил один из источников.

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Несмотря на такие проблемы, Салихамиджич и Кан продолжили серию в Бундеслиге и даже помогли выиграть ЛЧ-2020.

По результатам все более чем неплохо, но скандалов в последнее время было слишком много. «Бавария» из машины превратилась в скандальный и не совсем рациональный клуб.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Stuart Franklin, Matthias Hangst; eastnews.ru/Markus Ulmer via www.imago-images.de