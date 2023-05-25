19 комментариев

Связь с Месси была невероятной.

Жорди Альба уходит из «Барселоны». Его 11 лет в Каталонии – жгучий коктейль из противоречий и блеска.

Альба и «Барселона»: в 16 выгоняли из-за низкого роста, после 25 – требл с Энрике и суперсвязь с Месси

Альба – воспитанник «Барселоны»: начал играть левым вингером, но потом покинул академию из-за слишком маленьких габаритов. «Мои товарищи уже начали расти, а я еще нет, – вспоминает Альба. – У меня был тренер, который не хотел, чтобы я был в его команде». В 2005-м Жорди ушел в каталонскую «Корнелью», научился действовать в более силовой манере и вырос как игрок.

Потом был трансфер в «Валенсию» – всего за 6 тысяч евро. Там он окончательно раскрылся как левый защитник. «У «Валенсии» были отличные игроки на позициях вингера и «десятки», – вспоминает Альба. – Эмери верил в меня как в защитника. Эта позиция подходила для моего стиля игры. Я убежден, что без этой смены игровой роли я бы никогда не вернулся в «Барселону». И не играл бы за сборную».

Альбу вызвали в сборную еще в 2011-м – а потом он отыграл без замен весь Евро-2012. В финале с Италией он даже забил мяч с передачи будущего одноклубника Хави. Тогда Жорди признался, что это лучший момент в жизни.

Альба попал в сферу интересов многих топ-клубов, но его мечтой было возвращение в «Барсу». Теперь он пришел левым защитником – и в ноябре 2012-го стал частью состава, полностью сформированного из воспитанников (тогда обыграли «Леванте» 4:0).

В марте 2013-го он добил «Милан» в 1/8 финала ЛЧ – шикарным забегом через все поле на 90+2. Потом Альба впервые выиграл Ла Лигу, а сезон-2014/15 стал пиком – случился исторический требл с Луисом Энрике.

Жорди оценил человеческие качества Энрике: «Помимо того, что он отличный тренер, он еще и тот человек, который говорит правду вам в лицо. Мне это нравится».

Хотя недопонимания, кажется, были. По слухам, Альба и еще несколько лидеров клуба критиковали ротацию тренера, а тот вспомнил обиду уже в сборной. Жорди ненадолго попал в запас почти сразу после прихода Энрике в «Барсу»: в сентябре 2014-го каталонцы проиграли «ПСЖ» в гостях, и вину повесили на латераля.

Летом 2017-го в «Барселоне» начались коренные изменения. Из-за потери Неймара команда задергалась. «Я не буду отрицать, что это был очень сложный период, – признавался Эрнесто Вальверде. – На нас влияли даже сплетни. Сильнее всего это сказалось на игроках. В нашей раздевалке витал пессимизм».

В связи с уходом Неймара главный тренер подкрутил настройки фланговых защитников – Альба и Роберто стали больше подключаться к атакам. Особенно хорошо это сказалось на игре Жорди. «Уход Неймара пошел мне только на пользу. Мне нравится больше играть в атаке», – говорил Альба в 2017-м.

На фоне таких перемен связка Альбы с Лео Месси засверкала. «Он хорошо понимает меня. Жорди знает, куда побежать, чтобы я доставил ему мяч», – отмечал Лео. «Он заражает нас своим энтузиазмом. Месси жизненно важен для нас, и мы получаем удовольствие от игры с ним», – говорил в ответ Альба.

Когда пришел Хави, Жорди сразу трансформировался. Тренер решил вопросы с левым защитником обходным путем – доверил Альбе широкие функции. Роль испанца стала похожа на Трента. Если говорить проще, то он был все так же опасен в атаке, но стал намного вариативнее – по сути, Альба в 33 года превратился в ложного фулбэка. Справился!

В этом сезоне Жорди понял, что перестает тянуть топ-уровень, так что спокойно сел под Бальде. Ни одного скандала. Алекс признает, что Альба дает много полезных советов и всегда его поддерживает.

Альбе часто прилетает за симуляции и конфликты – теперь он уходит, чтобы помочь «Барсе» с финансами

В последние годы Жорди особенно часто критиковали – из-за симуляций и конфликтов с фанатами. Во встрече с «Севильей» Жорди наигранно падал на газон и до последнего держался за лицо после страйка от Кунде (тогда они еще играли в разных командах). Еще был пример из игры с «Галатасараем»: 33-летний Жорди не выдержал оскорблений фанатов и со всей силы вдарил мячом прямо по трибунам.

В этом весь Альба: он часто не контролирует эмоции, иногда пользуется футбольными хитростями – и за это получает вагоны критики. Газета El Pais писала, что с уходом «маленького мальчика по имени Месси» защищать место Жорди никто не будет.

«Я принимаю критику и понимаю, что она будет всегда, – защищается Жорди. – Если я хорошо играю, то обо мне никто не говорит. Если я провожу нормальный матч, меня критикуют за то, что я не организовал два гола. Если я играю плохо – я убит. Но никто мне не дарил 10 лет в «Барселоне» просто так».

В прошлом году Альбу обвиняли, что он не хочет снижать зарплату – пришлось оправдываться и говорить, что все слухи выдуманы журналистами. Сейчас Жорди уходит, чтобы помочь «Барсе» справиться со сложной финансовой ситуацией. Он откажется от большей части зарплаты за следующий сезон.

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Подведем короткий итог.

• Путь Альбы в «Барселоне» усеян трофеями. Жорди 6 раз выиграл Ла Лигу, взял 5 Кубков Испании, 4 раза победил в Суперкубке Испании. Также он забрал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

• На данный момент Жорди провел 458 матчей за «Барселону»: забил 27 голов и отдал 99 ассистов. Ждем юбилейный в прощальном матче?

• «Барса» прощается уже с третьей легендой за сезон – до этого ушли Пике и Бускетс. Теперь из ветеранов остались только Марк-Андре тер Стеген (375 матчей) и Серджи Роберто (347).

Фото: globallookpress.com/Joan gosa/XinHua, Mutsu Kawamori/AFLO, FCBarcelona/Twitter.com; East News/imago/VI Images; Gettyimages.ru/Michael Steele, Eric Alonso