58 комментариев

От редакции: вчера исполнилось 15 лет московскому финалу Лиги чемпионов. В «Лужниках» встретились «Ман Юнайтед» и «Челси». Чтобы еще раз вспомнить моменты того драматичного вечера, мы поднимаем текст, опубликованный в 2019 году перед вторым английским финалом в истории ЛЧ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».

21 мая 2008-го «Манчестер Юнайтед» и «Челси» разыграли Кубок чемпионов на поле «Лужников» (вы помните – 1:1, победа «МЮ» по пенальти 6:5). На первый план вышли драма, трагедия Джона Терри и антураж; каким-то удивительным образом сильный ливень не смыл с газона игроков и не затопил наши комнаты и кухни, прорвавшись через треснувшие экраны телевизоров.

Во второй половине 2000-х среди победителей ЛЧ не прослеживалось чье-либо доминирование, но первый чисто английский финал не стал неожиданностью. Клубы премьер-лиги («Ливерпуль», «Арсенал», снова «Ливерпуль») обязательно выходили в решающий матч, начиная с 2005 года. В следующем после «Лужников» сезоне опять было три английских полуфиналиста, но победила «Барселона», запустив период еврокубкового превосходства Ла Лиги.

Позднее начало (в 22:45 по московскому времени) и затянутый сюжет – 120 минут плюс серия пенальти – превратили матч в первый финал, для которого формально не хватило суток. Но это не сказалось на телерейтингах: в Великобритании на пике за «МЮ» и «Челси» наблюдали больше 16 миллионов человек. Общемировая аудитория, по оценке УЕФА, составила 140 миллионов.

В автобиографии Алекс Фергюсон рассказывает об опасениях и перестраховках, связанных с «окутанной тайнами» Москвой, но Бобби Чарльтон остался в полном восторге: «Москва была изумительным городом [чтобы принять такой финал]. Мы с женой остановились в гостинице, выглядывающей на Красную Площадь. Казалось, все вращалось вокруг этого огромного пространства. Везде были красные и синие шарфы. Фантастическая атмосфера».

У всего в этом матче был невообразимо большой масштаб.

Перед матчем

• И «Челси», и «Манчестер Юнайтед» могли видеть намеки судьбы.

На 2008-й пришлись две важные даты для «Юнайтед»: 50 лет после Мюнхенской авиакатастрофы и 40 лет первой победе в Кубке европейских чемпионов. Чтобы молодые игроки осознали, как много значит история, Алекс Фергюсон пригласил на одну из предматчевых тренировок Бобби Чарльтона и Нобби Стайлза, который вместе с Чарльтоном стал чемпионом мира и больше 10 лет играл за «МЮ».

«Челси» же выпало сыграть первый финал Лиги чемпионов в России, стране Романа Абрамовича.

• Тренеры «Юнайтед» делали и другие мотивирующие заходы. Помощник Фергюсона Рене Меленстен отобрал пять видео с Роджером Федерером и спросил игроков, могут ли они определить, какой это турнир и стадия матча. «У них получилось узнать, скажем, «Уимблдон», но они не назвали, какой идет сет. Это я и хотел донести: Федерер играет на высочайшем уровне, когда это действительно нужно. Он может выиграть первый сет, затем проиграть второй, но вот матч переходит в матч-пойнт, и все случившееся до этого не имеет значения, он сконцентрирован на победе», – рассказывал Меленстен.

• Неожиданным участником разборок такого уровня стал Авраам Грант, тренировавший «Челси» после увольнения Моуринью в сентябре 2007-го. Израильтянин был хорошим знакомым Абрамовича. Он пришел в «Челси» летом на пост футбольного директора и даже не имел стандартной тренерской лицензии УЕФА. «Его не особо знали в Англии, и занять такую должность после «Портсмута» [до «Челси» Грант был техническим директором в «Портсмуте] было необычно. Но у меня было ощущение, что все может зайти чуть дальше. Ну, и вот. Теперь он в финале Лиги чемпионов. Боже мой!», – поражался Фергюсон.

Грант остался в одном ударе от победы.

Основное время: Роналду открывает счет, Лэмпард сравнивает. «Челси» перехватывает инициативу, Фергюсон идет на тактические перестроения

• В финале-1999 Фергюсон вынужденно переместил Райана Гиггза с привычного левого фланга на правый. В 2008-м шотландец опять выставил необычный вариант на краю, но в этот раз преднамеренно: Криштиану Роналду вышел слева – в расчете, что справа в защите «Челси» сыграет центральный полузащитник Майкл Эссьен (Грант использовал этот ход в полуфинале с «Ливерпулем»). Ставка сработала на 26-й минуте: после подачи Уэса Брауна Роналду взлетел над Эссьеном и без помех пробил головой, забив 42-й гол в сезоне.

• При этом у «Челси» в составе был правый защитник – Жулиано Белетти, герой финала ЛЧ-2006. Но бразилец просидел на скамейке до последних минут и вышел только под серию пенальти.

Впрочем, Эссьен также поучаствовал в голе «Челси»: мяч после его удара и рикошетов от Рио Фердинанда и Неманьи Видича свалился перед Фрэнком Лэмпардом, сделавшим фирменный рывок в штрафную.

Гол Лэмпарда поменял все. «В первые полчаса мы играли не как в финале Лиги чемпионов, а как в товарищеском матче. После этого мы начали быстрее двигать мяч, и теперь лишь одна команда владела преимуществом. Мы должны гордиться тем, как мы боролись, как мы вернулись в игру», – рассказывает Лэмпард в подборке воспоминаний участников финала от The Guardian.

• В ответ на доминирование «Челси» Фергюсон поменял схему. Руни из нападения перешел направо, а начинавший там Оуэн Харгривз отправился в центр помогать Майклу Каррику и Полу Скоулзу. Так «Юнайтед» со стартовых 4-4-2 переключился на 4-5-1 и выровнял ситуацию.

Правда, на 78-й минуте Дрогба пробил в штангу.

• Выход Гиггза на замену стал историческим: Райан в 759-й раз сыграл за «МЮ» и превзошел рекорд Чарльтона. Позже именно Гиггз забьет решающий пенальти.

Дополнительные таймы: Дрогба удаляют за пощечину Видичу

• На 116-й минуте Любош Михел удалил Дидье Дрогба: ивуариец коснулся лица Видича.

«Все началось с мелочи. Мяч выбили по фейр-плей, и Карлос Тевес жестом призвал игроков «Юнайтед» поддавить. Михаэль Баллак показал недовольство, подключились другие игроки. Началось массовое выяснение отношений. Ни одному судье в мире не нравится показывать красную карточку, но Дрогба ударил Видича по щеке, и у меня не было выбора. Мне подсказал все видевший ассистент», – вспоминал Михел.

С его слов, игроки «Челси» были перенастроены, и это доставило проблем. «Чувствовалось огромное напряжение. Особенно со стороны «Челси», так как они еще не брали трофей. Некоторые из футболистов «Челси» были чрезмерно мотивированы и слишком часто спорили. Было очень тяжело держать их под контролем».

• Один из тренеров «Челси», Хенк тен Кате, позже признал, что удаление Дрогба оказало огромное влияние на серию пенальти: изначально Терри не был в первой пятерке бьющих, но пришлось менять планы.

• Кроме того, «Юнайтед» получил неочевидное преимущество. У «Челси» осталось 10 игроков, и если бы серия дошла до 11-го удара, у «МЮ» не бил бы «лишний» игрок – им мог оказаться кто-то наименее уверенный в себе.

Серия пенальти: худшая ночь в жизни Терри, неготовый Анелька ломает инструкцию и проигрывает ван дер Сару

После выхода в 2009 году книги Soccernomics Саймона Купера и Стефана Шимански (в русскоязычном переводе – «Футболономика») серия пенальти между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» перестала быть серией, где все били как били, и кому-то повезло, а кому-то – нет.

По версии Купера и Шимански, у «Челси» была конкретная стратегия. Основу для нее подготовил баскский экономист Игнасио Паласиос-Уэрта, с 1995-го изучающий пенальти. У Игнасио нашлись общие знакомые с Грантом, и перед финалом он передал тренеру проработанный анализ. Там было 4 наблюдения:

1. Ван дер Сар чаще других вратарей срывается в естественную для бьющего сторону. Если бьет правоногий, Эдвин прыгает вправо. Если левша – в левую для себя сторону.

2. Паласиос-Уэрта посоветовал бить не только в неестественную сторону, но и избегать ударов на средней высоте. Такие рослый ван дер Сар часто брал. Лучше либо низом, либо в верхний угол.

3. Игнасио подметил, что Роналду часто останавливается перед ударом. И если он делает паузу, то с вероятностью до 85 процентов бьет вправо для вратаря. Если вратарь дергается раньше, у него нет шансов.

4. По статистике серию пенальти чаще выигрывает команда, которая бьет первой. Здесь удача была на стороне «Юнайтед»: Фердинанд выиграл жребий и после совещания с тренерами выбрал правильную очередность.

• Многое из соображений баска подтвердилось. Роналду действительно остановился перед ударом, но Чех не купился и потом отбил мяч, полетевший в нужном направлении.

Четверо из пяти пенальтистов «Челси» пробили в неестественный угол. Частично от плана отошел лишь Эшли Коул: левоногий защитник, как и его одноклубники, ударил в левый от ван дер Сара угол. Для него это была естественная сторона, и вратарь «МЮ» почти сделал сэйв.

В итоге 4 раза из первых 6 (с учетом шестого удара Саломона Калу) ван дер Сар выбирал естественный угол. 6 раз игроки «Челси» пробили влево от Эдвина.

• Подход Калу не понадобился бы, если бы свой удар реализовал Терри. В книге The Mixer об истории тактики в премьер-лиге Майкл Кокс высказал предположение, что поехавшая нога капитана «Челси» не была всего лишь несчастным случаем. Кокс обращает внимание, как близко Терри встал к мячу, и ссылается на цитату из автобиографии Лэмпарда, вышедшей в 2006-м. Фрэнк подмечал, что периодически у Терри ехала опорная нога, когда ему приходилось бить пенальти.

Так или иначе, падение Терри дало шанс «МЮ» и превратилось в личную трагедию защитника. «Конечно, с годами это воспринимается легче. Но я периодически просыпаюсь с мыслями об этом. Это никогда не уйдет», – сокрушался Джон.

• Шестым у «Юнайтед» бил 20-летний Андерсон. Он пробил по центру. Недавно бразилец рассказал, чего это ему стоило. «Я вышел под пенальти, даже не коснувшись мяча. Я сидел на скамейке, на меня посмотрел Гиггз и сказал что-то вроде: «Пусть Андерсон пробьет». Я выдавил: «О, боже». Я поставил мяч, посмотрел на вратаря. Он выглядел гигантским. Чех расставил руки, и я подумал: «Я в жопе. Ударю со всей силы, закрою глаза и буду молиться, чтобы мяч зашел». Я сделал 3-4 шага, зажмурился, и мяч пролетел совсем рядом с его рукой».

• Удар Николя Анелька, седьмой для «Челси» и четырнадцатый в серии, оказался последним. Хайлайты каждый раз рисуют одну и ту же картину: ван дер Сар, к тому моменту уже, очевидно, понявший, в чем дело, показывает пальцем в левый угол (куда, если следовать инструкции, должен бить правоногий Анелька). Француз принимает другое решение, мяч на средней высоте летит в другую сторону и врезается в перчатки ван дер Сара.

Спустя 10 лет Анелька уверял, что был не готов, его выпустили на 99-й минуте, не дав даже толком размяться: «И потом меня попросили пробить в первой пятерке. Я сказал: «Это невозможно. Я тут вышел правым защитником, и вы хотите, чтобы я исполнил пенальти?»

• Больше других в промахе Анелька был заинтересован Фердинанд – приближалась его очередь. Рио очень боялся, у него подкашивались ноги. При разбеге Анелька он кричал ван дер Сару: «Прыгай влево! Прыгай ВЛЕВО! ПРЫГАЙ ВЛЕВО!»

К счастью для Фердинанда, у его вратаря были другие планы.

После матча

«Я помню дождь. Тяжелый и безжалостный ливень. Было очень холодно. В ожидании медалей мы простояли 5-10 минут. Я навсегда запомнил, как мы поднимались по ступенькам. Их было то ли 91, то ли 94. Пока мы шли, люди говорили: «Браво», – возвращался в тот день Михел.

Московский ливень придал матчу мифологический оттенок, став символом как разочарования «Челси», так и очень удачного вечера для «Манчестер Юнайтед».

«Когда мы собрались отметить наш триумф, выяснилось, что в «Лужниках» не найти шампанского. Кто-то из тренерского штаба рванул в бар и принес какую-то шипучку. Одному Богу известно, что это было. Так или иначе, мы растрясли эти непонятные бутылки и устроили традиционное обливание с подходящими моменту шутками, глупостями и приколами между игроками», – ворчал Фергюсон.

Более развернутая история празднований у Рио Фердинанда: «Сэр Бобби Чарльтон пожал мне руку и сказал: «Что за ночь! Ты запомнишь это на всю жизнь, как я когда-то. Ты был прекрасен – так подними его [кубок] и насладись этим!» Клубный секретарь спросил: «Можете поднять трофей вместе с Гиггзи?» Я ответил: «Ага, без проблем. Пока на нем моя рука, меня ничто не беспокоит!»

<...>

Мы вернулись в отель к двум часам ночи. Из еды были только продукты на завтрак. Наш праздничный ужин состоял из сосисок, тостов, яиц и бекона. Потому мы проскочили еду и направились в бар. Я пил абсолютно все, что мне наливали.

<...>

Я еще не был настолько пьян, как на афтерпати. Тогда ходили слухи об уходе Карлуша Кейруша, и я сказал ему: «Карлуш, чувак, ты не можешь уйти от нас ради «Реала». Он ответил, что еще подумает. Я кричал: «Нет. Нет! Мы только что выиграли Лигу чемпионов». Похожий разговор у меня состоялся и с Роналду: «Ты не можешь уйти! Просто не можешь! Давай попытаемся снова. Ты обязан остаться!»

Фото: globallookpress.com/Alexander Chernykh/Russian Look, Sven Simon/imago; РИА Новости/Антон Денисов (3,4,8); Gettyimages.ru/Alex Livesey, Shaun Botterill; globallookpress.com/Alexei Belikov (7,10); Gettyimages.ru/ Michael Steele