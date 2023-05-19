58 комментариев

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Финалу ЛЧ в «Лужниках» – 15 лет. Драма «МЮ» и «Челси» под московским ливнем

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От редакции: вчера исполнилось 15 лет московскому финалу Лиги чемпионов. В «Лужниках» встретились «Ман Юнайтед» и «Челси». Чтобы еще раз вспомнить моменты того драматичного вечера, мы поднимаем текст, опубликованный в 2019 году перед вторым английским финалом в истории ЛЧ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».

21 мая 2008-го «Манчестер Юнайтед» и «Челси» разыграли Кубок чемпионов на поле «Лужников» (вы помните – 1:1, победа «МЮ» по пенальти 6:5). На первый план вышли драма, трагедия Джона Терри и антураж; каким-то удивительным образом сильный ливень не смыл с газона игроков и не затопил наши комнаты и кухни, прорвавшись через треснувшие экраны телевизоров.

Во второй половине 2000-х среди победителей ЛЧ не прослеживалось чье-либо доминирование, но первый чисто английский финал не стал неожиданностью. Клубы премьер-лиги («Ливерпуль», «Арсенал», снова «Ливерпуль») обязательно выходили в решающий матч, начиная с 2005 года. В следующем после «Лужников» сезоне опять было три английских полуфиналиста, но победила «Барселона», запустив период еврокубкового превосходства Ла Лиги. 

Позднее начало (в 22:45 по московскому времени) и затянутый сюжет – 120 минут плюс серия пенальти – превратили матч в первый финал, для которого формально не хватило суток. Но это не сказалось на телерейтингах: в Великобритании на пике за «МЮ» и «Челси» наблюдали больше 16 миллионов человек. Общемировая аудитория, по оценке УЕФА, составила 140 миллионов. 

В автобиографии Алекс Фергюсон рассказывает об опасениях и перестраховках, связанных с «окутанной тайнами» Москвой, но Бобби Чарльтон остался в полном восторге: «Москва была изумительным городом [чтобы принять такой финал]. Мы с женой остановились в гостинице, выглядывающей на Красную Площадь. Казалось, все вращалось вокруг этого огромного пространства. Везде были красные и синие шарфы. Фантастическая атмосфера».

У всего в этом матче был невообразимо большой масштаб.

Перед матчем

• И «Челси», и «Манчестер Юнайтед» могли видеть намеки судьбы.

На 2008-й пришлись две важные даты для «Юнайтед»: 50 лет после Мюнхенской авиакатастрофы и 40 лет первой победе в Кубке европейских чемпионов. Чтобы молодые игроки осознали, как много значит история, Алекс Фергюсон пригласил на одну из предматчевых тренировок Бобби Чарльтона и Нобби Стайлза, который вместе с Чарльтоном стал чемпионом мира и больше 10 лет играл за «МЮ». 

«Челси» же выпало сыграть первый финал Лиги чемпионов в России, стране Романа Абрамовича.

• Тренеры «Юнайтед» делали и другие мотивирующие заходы. Помощник Фергюсона Рене Меленстен отобрал пять видео с Роджером Федерером и спросил игроков, могут ли они определить, какой это турнир и стадия матча. «У них получилось узнать, скажем, «Уимблдон», но они не назвали, какой идет сет. Это я и хотел донести: Федерер играет на высочайшем уровне, когда это действительно нужно. Он может выиграть первый сет, затем проиграть второй, но вот матч переходит в матч-пойнт, и все случившееся до этого не имеет значения, он сконцентрирован на победе», – рассказывал Меленстен.

• Неожиданным участником разборок такого уровня стал Авраам Грант, тренировавший «Челси» после увольнения Моуринью в сентябре 2007-го. Израильтянин был хорошим знакомым Абрамовича. Он пришел в «Челси» летом на пост футбольного директора и даже не имел стандартной тренерской лицензии УЕФА. «Его не особо знали в Англии, и занять такую должность после «Портсмута» [до «Челси» Грант был техническим директором в «Портсмуте] было необычно. Но у меня было ощущение, что все может зайти чуть дальше. Ну, и вот. Теперь он в финале Лиги чемпионов. Боже мой!», – поражался Фергюсон.

Грант остался в одном ударе от победы.

Основное время: Роналду открывает счет, Лэмпард сравнивает. «Челси» перехватывает инициативу, Фергюсон идет на тактические перестроения

• В финале-1999 Фергюсон вынужденно переместил Райана Гиггза с привычного левого фланга на правый. В 2008-м шотландец опять выставил необычный вариант на краю, но в этот раз преднамеренно: Криштиану Роналду вышел слева – в расчете, что справа в защите «Челси» сыграет центральный полузащитник Майкл Эссьен (Грант использовал этот ход в полуфинале с «Ливерпулем»). Ставка сработала на 26-й минуте: после подачи Уэса Брауна Роналду взлетел над Эссьеном и без помех пробил головой, забив 42-й гол в сезоне.

• При этом у «Челси» в составе был правый защитник – Жулиано Белетти, герой финала ЛЧ-2006. Но бразилец просидел на скамейке до последних минут и вышел только под серию пенальти. 

Впрочем, Эссьен также поучаствовал в голе «Челси»: мяч после его удара и рикошетов от Рио Фердинанда и Неманьи Видича свалился перед Фрэнком Лэмпардом, сделавшим фирменный рывок в штрафную.

Гол Лэмпарда поменял все. «В первые полчаса мы играли не как в финале Лиги чемпионов, а как в товарищеском матче. После этого мы начали быстрее двигать мяч, и теперь лишь одна команда владела преимуществом. Мы должны гордиться тем, как мы боролись, как мы вернулись в игру», – рассказывает Лэмпард в подборке воспоминаний участников финала от The Guardian.

• В ответ на доминирование «Челси» Фергюсон поменял схему. Руни из нападения перешел направо, а начинавший там Оуэн Харгривз отправился в центр помогать Майклу Каррику и Полу Скоулзу. Так «Юнайтед» со стартовых 4-4-2 переключился на 4-5-1 и выровнял ситуацию.

Правда, на 78-й минуте Дрогба пробил в штангу.

Выход Гиггза на замену стал историческим: Райан в 759-й раз сыграл за «МЮ» и превзошел рекорд Чарльтона. Позже именно Гиггз забьет решающий пенальти.

Дополнительные таймы: Дрогба удаляют за пощечину Видичу

• На 116-й минуте Любош Михел удалил Дидье Дрогба: ивуариец коснулся лица Видича.

«Все началось с мелочи. Мяч выбили по фейр-плей, и Карлос Тевес жестом призвал игроков «Юнайтед» поддавить. Михаэль Баллак показал недовольство, подключились другие игроки. Началось массовое выяснение отношений. Ни одному судье в мире не нравится показывать красную карточку, но Дрогба ударил Видича по щеке, и у меня не было выбора. Мне подсказал все видевший ассистент», – вспоминал Михел. 

С его слов, игроки «Челси» были перенастроены, и это доставило проблем. «Чувствовалось огромное напряжение. Особенно со стороны «Челси», так как они еще не брали трофей. Некоторые из футболистов «Челси» были чрезмерно мотивированы и слишком часто спорили. Было очень тяжело держать их под контролем».

Один из тренеров «Челси», Хенк тен Кате, позже признал, что удаление Дрогба оказало огромное влияние на серию пенальти: изначально Терри не был в первой пятерке бьющих, но пришлось менять планы. 

• Кроме того, «Юнайтед» получил неочевидное преимущество. У «Челси» осталось 10 игроков, и если бы серия дошла до 11-го удара, у «МЮ» не бил бы «лишний» игрок – им мог оказаться кто-то наименее уверенный в себе.

Серия пенальти: худшая ночь в жизни Терри, неготовый Анелька ломает инструкцию и проигрывает ван дер Сару

После выхода в 2009 году книги Soccernomics Саймона Купера и Стефана Шимански (в русскоязычном переводе – «Футболономика») серия пенальти между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» перестала быть серией, где все били как били, и кому-то повезло, а кому-то – нет.

По версии Купера и Шимански, у «Челси» была конкретная стратегия. Основу для нее подготовил баскский экономист Игнасио Паласиос-Уэрта, с 1995-го изучающий пенальти. У Игнасио нашлись общие знакомые с Грантом, и перед финалом он передал тренеру проработанный анализ. Там было 4 наблюдения:

1. Ван дер Сар чаще других вратарей срывается в естественную для бьющего сторону. Если бьет правоногий, Эдвин прыгает вправо. Если левша – в левую для себя сторону.

2. Паласиос-Уэрта посоветовал бить не только в неестественную сторону, но и избегать ударов на средней высоте. Такие рослый ван дер Сар часто брал. Лучше либо низом, либо в верхний угол.

3. Игнасио подметил, что Роналду часто останавливается перед ударом. И если он делает паузу, то с вероятностью до 85 процентов бьет вправо для вратаря. Если вратарь дергается раньше, у него нет шансов.

4. По статистике серию пенальти чаще выигрывает команда, которая бьет первой. Здесь удача была на стороне «Юнайтед»: Фердинанд выиграл жребий и после совещания с тренерами выбрал правильную очередность. 

• Многое из соображений баска подтвердилось. Роналду действительно остановился перед ударом, но Чех не купился и потом отбил мяч, полетевший в нужном направлении. 

Четверо из пяти пенальтистов «Челси» пробили в неестественный угол. Частично от плана отошел лишь Эшли Коул: левоногий защитник, как и его одноклубники, ударил в левый от ван дер Сара угол. Для него это была естественная сторона, и вратарь «МЮ» почти сделал сэйв.

В итоге 4 раза из первых 6 (с учетом шестого удара Саломона Калу) ван дер Сар выбирал естественный угол. 6 раз игроки «Челси» пробили влево от Эдвина. 

• Подход Калу не понадобился бы, если бы свой удар реализовал Терри. В книге The Mixer об истории тактики в премьер-лиге Майкл Кокс высказал предположение, что поехавшая нога капитана «Челси» не была всего лишь несчастным случаем. Кокс обращает внимание, как близко Терри встал к мячу, и ссылается на цитату из автобиографии Лэмпарда, вышедшей в 2006-м. Фрэнк подмечал, что периодически у Терри ехала опорная нога, когда ему приходилось бить пенальти.

Так или иначе, падение Терри дало шанс «МЮ» и превратилось в личную трагедию защитника. «Конечно, с годами это воспринимается легче. Но я периодически просыпаюсь с мыслями об этом. Это никогда не уйдет», – сокрушался Джон.

• Шестым у «Юнайтед» бил 20-летний Андерсон. Он пробил по центру. Недавно бразилец рассказал, чего это ему стоило. «Я вышел под пенальти, даже не коснувшись мяча. Я сидел на скамейке, на меня посмотрел Гиггз и сказал что-то вроде: «Пусть Андерсон пробьет». Я выдавил: «О, боже». Я поставил мяч, посмотрел на вратаря. Он выглядел гигантским. Чех расставил руки, и я подумал: «Я в жопе. Ударю со всей силы, закрою глаза и буду молиться, чтобы мяч зашел». Я сделал 3-4 шага, зажмурился, и мяч пролетел совсем рядом с его рукой».

• Удар Николя Анелька, седьмой для «Челси» и четырнадцатый в серии, оказался последним. Хайлайты каждый раз рисуют одну и ту же картину: ван дер Сар, к тому моменту уже, очевидно, понявший, в чем дело, показывает пальцем в левый угол (куда, если следовать инструкции, должен бить правоногий Анелька). Француз принимает другое решение, мяч на средней высоте летит в другую сторону и врезается в перчатки ван дер Сара.

Спустя 10 лет Анелька уверял, что был не готов, его выпустили на 99-й минуте, не дав даже толком размяться: «И потом меня попросили пробить в первой пятерке. Я сказал: «Это невозможно. Я тут вышел правым защитником, и вы хотите, чтобы я исполнил пенальти?»

• Больше других в промахе Анелька был заинтересован Фердинанд – приближалась его очередь. Рио очень боялся, у него подкашивались ноги. При разбеге Анелька он кричал ван дер Сару: «Прыгай влево! Прыгай ВЛЕВО! ПРЫГАЙ ВЛЕВО!» 

К счастью для Фердинанда, у его вратаря были другие планы.

После матча

«Я помню дождь. Тяжелый и безжалостный ливень. Было очень холодно. В ожидании медалей мы простояли 5-10 минут. Я навсегда запомнил, как мы поднимались по ступенькам. Их было то ли 91, то ли 94. Пока мы шли, люди говорили: «Браво», – возвращался в тот день Михел.

Московский ливень придал матчу мифологический оттенок, став символом как разочарования «Челси», так и очень удачного вечера для «Манчестер Юнайтед».

«Когда мы собрались отметить наш триумф, выяснилось, что в «Лужниках» не найти шампанского. Кто-то из тренерского штаба рванул в бар и принес какую-то шипучку. Одному Богу известно, что это было. Так или иначе, мы растрясли эти непонятные бутылки и устроили традиционное обливание с подходящими моменту шутками, глупостями и приколами между игроками», – ворчал Фергюсон.

Более развернутая история празднований у Рио Фердинанда: «Сэр Бобби Чарльтон пожал мне руку и сказал: «Что за ночь! Ты запомнишь это на всю жизнь, как я когда-то. Ты был прекрасен – так подними его [кубок] и насладись этим!» Клубный секретарь спросил: «Можете поднять трофей вместе с Гиггзи?» Я ответил: «Ага, без проблем. Пока на нем моя рука, меня ничто не беспокоит!»

<...> 

Мы вернулись в отель к двум часам ночи. Из еды были только продукты на завтрак. Наш праздничный ужин состоял из сосисок, тостов, яиц и бекона. Потому мы проскочили еду и направились в бар. Я пил абсолютно все, что мне наливали.

<...> 

Я еще не был настолько пьян, как на афтерпати. Тогда ходили слухи об уходе Карлуша Кейруша, и я сказал ему: «Карлуш, чувак, ты не можешь уйти от нас ради «Реала». Он ответил, что еще подумает. Я кричал: «Нет. Нет! Мы только что выиграли Лигу чемпионов». Похожий разговор у меня состоялся и с Роналду: «Ты не можешь уйти! Просто не можешь! Давай попытаемся снова. Ты обязан остаться!»

Фото: globallookpress.com/Alexander Chernykh/Russian Look, Sven Simon/imago; РИА Новости/Антон Денисов (3,4,8); Gettyimages.ru/Alex Livesey, Shaun Botterill; globallookpress.com/Alexei Belikov (7,10); Gettyimages.ru/ Michael Steele

58 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
Эх классное было время, во всех смыслах. Сейчас вспоминаешь, и такая тоска накатывает...
+83
-2
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LeicesterCity
Словно вчера это было, а прошло 15 лет. Время, остановись.
+55
-1
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Spartakovec navsegda
Помню, что отмечали прекрасную организацию финала по всем параметрам. Сам футбол и драматургия матча тоже были на уровне в тот вечер.
+23
0
+23
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Алексѣй Пестовъ
Из 2023 года события 2008 и 2018 гг кажутся какими-то нереальными. Не туда мы свернули. Вернёмся ли?
+23
-4
+19
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leva213
Ответ Spartakovec navsegda
Помню, что отмечали прекрасную организацию финала по всем параметрам. Сам футбол и драматургия матча тоже были на уровне в тот вечер.
возможно лучший год для спорта в России: ЧМ по хоккею, КУЕФА для Зенита, финал ЛЧ в Москве, бронза Евро, что там еще
+15
-1
+14
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Black Adder
Был на стадике это был очень приятный вечер. Как будто в театр сходил.
+12
0
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ leva213
возможно лучший год для спорта в России: ЧМ по хоккею, КУЕФА для Зенита, финал ЛЧ в Москве, бронза Евро, что там еще
Самое страшное, что нынешние дети, растущие при полной изоляции (самоизоляции) России, такое даже представить не могут. Попробуй рассказать, не поверят ведь :-(
+16
-5
+11
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Mi}{AH
Великолепная атмосфера, организация, дуэт Стогниенко /Талалаев в трансляции на России, слезы Криштиану после серии пенальти от счастья, грусть Терри сидящего на поле, крутой был финал! Золотой МЮ!
+9
0
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Spymeat
Что запомнилось в тот вечер:
Билеты купили около Спортивной у фанов Челси по 70евро. Мне пришлось метаться в поисках обменника, а товарищ сторожил продавца.
За Челси в основном приехали болеть белые англичане, а за МЮ - сборная солянка из белых, арабов, индусов и пр.
У фанов Челси в основном были простые кнопочные телефоны почему-то, хотя тогда уже вполне в ходу были смартфоны.
Матч закончился очень поздно, но метро и автобусы курсировали.
После игры нескончаемым потоком шли автобусы с англичанами из Лужи во Внуково. Там какое-то нереальное кол-во чартеров прибыло на финал ЛЧ.
Флаг Челси(перед матчем лежал на всём секторе) до сих пор лежит где-то дома.
+9
0
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dmitry.tchidakin
Как сейчас помню... во вторник 20 мая - дембель, 21 мая в среду - прибытие домой и финал ЛЧ в Лужниках. Великое было время!
+8
-1
+7
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Максим Черкашин
Эх помню, у меня на следующий день утром экзамены были в девятом классе. А я смотрю финал болею за свой МЮ. И когда пошла серия пенальти, пришлось валерьяночки выпить.😁
+7
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Алексѣй Пестовъ
Из 2023 года события 2008 и 2018 гг кажутся какими-то нереальными. Не туда мы свернули. Вернёмся ли?
Обязательно вернёмся. Но видимо ещё не скоро.
+9
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Scorpic
It was legen.. wait for it.. dary!
+5
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Пацанчик реальный
Ответ DolJun
как не любитель? ты ж радуешься что эвребе затянул в финал барселонский автобус, который отбивался изо всех сил. а в 10 вынес челси на камп моу, помню как торрес и рамирес разрывали при чужой толпе) увы, если ты за барсой следишь - к нормальному футболу не приучен, приходится объяснять словами) помню как дон антонио деклассировал пепа в свой первый же приход в апл, тот еле в лч заполз. шейхи сразу смекнули что нулину поставили у руля и начали ему судей покупать)
Хахахахаха,всегда знал,что болельщики ФК Рычаг самые потешные люди в мире!Весь мир видел то «чудо» в исполнении Эвребе,просто набрать в Гугле «футбольный матч позор» и будет куча ссылок на тот матч,где Рычаглону протащили!Если ты говоришь,что ФК Рычаг легко бы обыграл Челси в том матче,то почему статистика тех лет в матчах между этими командами не говорит об этом??!!ЛЧ 2005 года 1/8 1 матч Барса - Челси 2-1,второй матч Челси - Барса 4-2,проход дальше Челси,2006 год также 1/8 Барса- Челси 1-1, Челси - Барса 1-2,проход дальше Барсы,2007 год групповая стадия Челси - Барса 1-0(лично был на том матче),Барса - Челси 2-2,2009 год Барса - Челси 0-0,Челси - Барса 1-1!Итого 7 матчей,2 победы Барселоны,2 победы Челси,3 ничьих,по голам 10 голов забила Барселона и 11 забил Челси!Челси даже забил больше!Тебя ничего не смущает?!!!Если по твоим изречениям ты говоришь,что Барса легко бы выиграла,то почему на протяжении 7 матчей в те года между ними этого не видно??!!Почему они пропустили от Челси больше,чем забили сами??!!!
+4
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+4
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DolJun
Ответ Кашшай Чакырович
Помню тогда этот Мю судейка протащил в финал ,они даже не смогли дохлую Барслеону Райкарда обыграть без его помощи ,даже та дохлая Барса шлепнула бы без проблем этот трусливый мешок украденный из России ,а Мю с ними мучился !
помню как на следующий год чинуши футбольные боялись повторения финала челси-мю и протащили блауграновый полит проект в матче с челси. когда барса трусливо жалась к своим воротам на бридже, просто вынося мяч подальше от своих ворот, а судейка раз за разом закрывал глаза на очевидные нарушения вроде воллейбола пике в штрафной барсы) по сути если бы не судьи, то сейчас бы вряд ли кто-то знал про барселону, будем объективны.
+6
-2
+4
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-nrm
Очень хорошо помню этот матч. Дома все были за Челси, родители и даже бабушка, скорее всего из за того что фамилия Абрамович часто мелькала в новостях. Я девятиклассник, конец учебного года и мы имели кучу времени играть и обсуждать футбол, за МЮ болели только я и мой товарищ. Называли нас глупцами и что Челси выглядит фаворитом с их составом. Представьте, с каким видом мы зашли в школу на следующий день, но сейчас не об этом.

Первый тайм, нервное начало. Как команда нащупывала свою игру, так и я нервничал, застал первый финал ЛЧ своей любимой команды. Второй тайм полностью остался за аристократами, было несколько моментов, реализуй их Челси бы уже не упустили преимущество.

Доп время. Я уже не мог сидеть, прыгал и «танцевал» около экрана, нервы как струны. Любую ошибку, любой неудачный пас вызывал злость, ругал футболистов стараясь не разбудить никого.

Серия пенальти. Роналду, который был героем того матча, человеком реализовавшим такой важный момент, в своем фирменном прыжке с зависанием в воздухе. Почему то когда увидел его у мяча сразу подумал, что будет бить в левый от себя угол и монструозный Чех возьмет удар, так и случилось. Далее серию пенальти смотрел в гробовой тишине… до удара Терри. Его поехавшая опорная подарила надежду фанатам дьяволов, я снова подскочил с кресла. И вот к мячу подошел Анелька, разбег, удар и я разбудил весь дом. Даже сейчас печатая этот коммент, по телу бегут мурашки. Вручение я досматривал уже под упреки родителей о том, что с утра школу никто не отменял и нужно рано вставать.

К сожалению сейчас мой любимый клуб далек от тех высот. Но я верю, что в скором времени МЮ сможет нащупать свою игру и вернуться в элиту мирового футбола!
+3
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Black Adder
Ответ Black Adder
Был на стадике это был очень приятный вечер. Как будто в театр сходил.
Кстате видел Боярского идущего к випу ,я встал и прокричал ему "три тысячи чертей"! гыгыг
+4
-1
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Алик Галеев
Отличный был финал, парни посмотрите ролик на эту тему: https://vk.com/video8978120_159646523
+3
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DolJun
Ответ Кашшай Чакырович
Нет я большой любитель футбола в отличии от тебя ,я люблю смелый атакующий футбол , а не трусливое стояние в своей штрафной наложивших полные штаны футболистов ,это прям как Челси после судейского беспредела стояли в своей штрафной в 11 человек ,навалили по 5 кг и Барса из вынесла в 10 после левого удаления )) как то один смелый тренер решил убрать комплексы у этого мешка и сыграл более менее в открытый футбол синим бусом с Гвардиолой помнишь эти 6-0 ?))) Ну для тебя это футбол это когда забивваешь 36 а пропускаешь 42 , а 100 голов это ватокат , поэтому понятно ,когда нет вкуса и хоть какого то разумного мышления тяжело наверное жить ) хотя наоборот говорят таки легко жить )))
как не любитель? ты ж радуешься что эвребе затянул в финал барселонский автобус, который отбивался изо всех сил. а в 10 вынес челси на камп моу, помню как торрес и рамирес разрывали при чужой толпе)
увы, если ты за барсой следишь - к нормальному футболу не приучен, приходится объяснять словами) помню как дон антонио деклассировал пепа в свой первый же приход в апл, тот еле в лч заполз. шейхи сразу смекнули что нулину поставили у руля и начали ему судей покупать)
+2
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Тюменский медвежонок
футбол в какой то мере возможно был для кого-то скучным в том финале, все таки счет за 120 минут 1-1, но атмосфера на том финале, Москва этот дождь, серия пенальти... один из любимейших финалов, мурашки
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Lavinka
Это было Легендарно !
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Пацанчик реальный
Ответ Black Adder
Кстате видел Боярского идущего к випу ,я встал и прокричал ему "три тысячи чертей"! гыгыг
А он развернулся и сказал - Каналья!
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Spartakovec navsegda
Ответ leva213
возможно лучший год для спорта в России: ЧМ по хоккею, КУЕФА для Зенита, финал ЛЧ в Москве, бронза Евро, что там еще
ЦСКА взял Евролигу в баскетболе, Исинбаева, с мировым рекордом 5,05, золото ОИ.
+1
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Пацанчик реальный
Ответ Кашшай Чакырович
У Барселоны 4 лиги чемпионов в 21 веке ,у всей АПЛ 5 ))) страдай) и Барселона всю дорогу играла в атаку ,а не стояла с тресущимися ногами в свой штрафной наложив по 10 кг в штанишки и ещё проти 10 ых ))
Ты за свои слова ответь,че ты сливаешься?или ты можешь только воду лить?Ты по знаку зодиака случайно не водолей?Ты сказал,что Барселона легко бы выиграла тот финал,я повторяю свой вопрос,тогда почему за 8 матчей статистика между ними 2-2-4 и количество голов в пользу Челси?А ну ответь ка на этот вопрос,ты вроде писал,что любишь факты и смотришь на них!Вот я тебе по фактам задал вопрос 2-2-4 статистика между клубами,голов забито больше Челси,так почему Барселона бы разорвала «этот мешок» как ты говоришь?И по поводу того матча,что-то я не видел там никого с трясущимися ногами,я видел мертвую Барселону,которую протащили,которая создала за весь матч единственный момент на 95 минуте!
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Пацанчик реальный
Ответ Кашшай Чакырович
И что ты пи...шь что Барселона забила меньше ,если берём новую историю с 99 года Барселона забила 22 гола мешок трусливый 19 голов https://www.transfermarkt.world/vergleich/bilanzdetail/verein/131/gegner_id/631 а если всю историю то ещё хуже для Челси ,это у тебя все с головой норм ? Ты сравниваешь команду кооторая рискует и та что трусливо обороняется всю свою историю ! В 2008 и 2009 году мешок трусливый оба матча должен бы играть вообще в 10 ом Штарк и Эвребе не удалили сначала баллака а потом Дрогбу , он как винисиус прям визжал там он там на 10 матчей дисквы наиграл ! Только так и останваливл этот мешок Барслону ,ну против 10 стоять в своей штоюрфной как ты вообще это блювотину можешь смотреть ?
Я сравниваю те команды,команда 00 года не имеет к тому Челси никакого отношения,ни по составу,ни по возможностям,как и Барселона 99 года никакого отношения к той Барселоне не имеет,а на протяжении тех 6 лет,это были команды,которые в тех матчах играли плюс минус одними и теми же составами,понятно на протяжении тех 6 лет они менялись,но по сути это была одна и та же команда,я же не беру матчи 1966 года,когда Барса и Челси играли в кубке УЕФА,какое они отношение имеют к матчу,который между ними мог состояться в 2008 году?Когда я спрашиваю тебя,про твой комментарий,где Барса легко бы выиграла тот финал 2008 года,я беру матчи,которые были между ними в 2005-2008 годах и твой «потенциальный финал» как раз таки в этом промежутке!
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