58 комментариев

Финалу ЛЧ в «Лужниках» – 15 лет. Драма «МЮ» и «Челси» под московским ливнем
От редакции: вчера исполнилось 15 лет московскому финалу Лиги чемпионов. В «Лужниках» встретились «Ман Юнайтед» и «Челси». Чтобы еще раз вспомнить моменты того драматичного вечера, мы поднимаем текст, опубликованный в 2019 году перед вторым английским финалом в истории ЛЧ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».
21 мая 2008-го «Манчестер Юнайтед» и «Челси» разыграли Кубок чемпионов на поле «Лужников» (вы помните – 1:1, победа «МЮ» по пенальти 6:5). На первый план вышли драма, трагедия Джона Терри и антураж; каким-то удивительным образом сильный ливень не смыл с газона игроков и не затопил наши комнаты и кухни, прорвавшись через треснувшие экраны телевизоров.
Во второй половине 2000-х среди победителей ЛЧ не прослеживалось чье-либо доминирование, но первый чисто английский финал не стал неожиданностью. Клубы премьер-лиги («Ливерпуль», «Арсенал», снова «Ливерпуль») обязательно выходили в решающий матч, начиная с 2005 года. В следующем после «Лужников» сезоне опять было три английских полуфиналиста, но победила «Барселона», запустив период еврокубкового превосходства Ла Лиги.
Позднее начало (в 22:45 по московскому времени) и затянутый сюжет – 120 минут плюс серия пенальти – превратили матч в первый финал, для которого формально не хватило суток. Но это не сказалось на телерейтингах: в Великобритании на пике за «МЮ» и «Челси» наблюдали больше 16 миллионов человек. Общемировая аудитория, по оценке УЕФА, составила 140 миллионов.
В автобиографии Алекс Фергюсон рассказывает об опасениях и перестраховках, связанных с «окутанной тайнами» Москвой, но Бобби Чарльтон остался в полном восторге: «Москва была изумительным городом [чтобы принять такой финал]. Мы с женой остановились в гостинице, выглядывающей на Красную Площадь. Казалось, все вращалось вокруг этого огромного пространства. Везде были красные и синие шарфы. Фантастическая атмосфера».
У всего в этом матче был невообразимо большой масштаб.
Перед матчем
• И «Челси», и «Манчестер Юнайтед» могли видеть намеки судьбы.
На 2008-й пришлись две важные даты для «Юнайтед»: 50 лет после Мюнхенской авиакатастрофы и 40 лет первой победе в Кубке европейских чемпионов. Чтобы молодые игроки осознали, как много значит история, Алекс Фергюсон пригласил на одну из предматчевых тренировок Бобби Чарльтона и Нобби Стайлза, который вместе с Чарльтоном стал чемпионом мира и больше 10 лет играл за «МЮ».
«Челси» же выпало сыграть первый финал Лиги чемпионов в России, стране Романа Абрамовича.
• Тренеры «Юнайтед» делали и другие мотивирующие заходы. Помощник Фергюсона Рене Меленстен отобрал пять видео с Роджером Федерером и спросил игроков, могут ли они определить, какой это турнир и стадия матча. «У них получилось узнать, скажем, «Уимблдон», но они не назвали, какой идет сет. Это я и хотел донести: Федерер играет на высочайшем уровне, когда это действительно нужно. Он может выиграть первый сет, затем проиграть второй, но вот матч переходит в матч-пойнт, и все случившееся до этого не имеет значения, он сконцентрирован на победе», – рассказывал Меленстен.
• Неожиданным участником разборок такого уровня стал Авраам Грант, тренировавший «Челси» после увольнения Моуринью в сентябре 2007-го. Израильтянин был хорошим знакомым Абрамовича. Он пришел в «Челси» летом на пост футбольного директора и даже не имел стандартной тренерской лицензии УЕФА. «Его не особо знали в Англии, и занять такую должность после «Портсмута» [до «Челси» Грант был техническим директором в «Портсмуте] было необычно. Но у меня было ощущение, что все может зайти чуть дальше. Ну, и вот. Теперь он в финале Лиги чемпионов. Боже мой!», – поражался Фергюсон.
Грант остался в одном ударе от победы.
Основное время: Роналду открывает счет, Лэмпард сравнивает. «Челси» перехватывает инициативу, Фергюсон идет на тактические перестроения
• В финале-1999 Фергюсон вынужденно переместил Райана Гиггза с привычного левого фланга на правый. В 2008-м шотландец опять выставил необычный вариант на краю, но в этот раз преднамеренно: Криштиану Роналду вышел слева – в расчете, что справа в защите «Челси» сыграет центральный полузащитник Майкл Эссьен (Грант использовал этот ход в полуфинале с «Ливерпулем»). Ставка сработала на 26-й минуте: после подачи Уэса Брауна Роналду взлетел над Эссьеном и без помех пробил головой, забив 42-й гол в сезоне.
• При этом у «Челси» в составе был правый защитник – Жулиано Белетти, герой финала ЛЧ-2006. Но бразилец просидел на скамейке до последних минут и вышел только под серию пенальти.
Впрочем, Эссьен также поучаствовал в голе «Челси»: мяч после его удара и рикошетов от Рио Фердинанда и Неманьи Видича свалился перед Фрэнком Лэмпардом, сделавшим фирменный рывок в штрафную.
Гол Лэмпарда поменял все. «В первые полчаса мы играли не как в финале Лиги чемпионов, а как в товарищеском матче. После этого мы начали быстрее двигать мяч, и теперь лишь одна команда владела преимуществом. Мы должны гордиться тем, как мы боролись, как мы вернулись в игру», – рассказывает Лэмпард в подборке воспоминаний участников финала от The Guardian.
• В ответ на доминирование «Челси» Фергюсон поменял схему. Руни из нападения перешел направо, а начинавший там Оуэн Харгривз отправился в центр помогать Майклу Каррику и Полу Скоулзу. Так «Юнайтед» со стартовых 4-4-2 переключился на 4-5-1 и выровнял ситуацию.
Правда, на 78-й минуте Дрогба пробил в штангу.
• Выход Гиггза на замену стал историческим: Райан в 759-й раз сыграл за «МЮ» и превзошел рекорд Чарльтона. Позже именно Гиггз забьет решающий пенальти.
Дополнительные таймы: Дрогба удаляют за пощечину Видичу
• На 116-й минуте Любош Михел удалил Дидье Дрогба: ивуариец коснулся лица Видича.
«Все началось с мелочи. Мяч выбили по фейр-плей, и Карлос Тевес жестом призвал игроков «Юнайтед» поддавить. Михаэль Баллак показал недовольство, подключились другие игроки. Началось массовое выяснение отношений. Ни одному судье в мире не нравится показывать красную карточку, но Дрогба ударил Видича по щеке, и у меня не было выбора. Мне подсказал все видевший ассистент», – вспоминал Михел.
С его слов, игроки «Челси» были перенастроены, и это доставило проблем. «Чувствовалось огромное напряжение. Особенно со стороны «Челси», так как они еще не брали трофей. Некоторые из футболистов «Челси» были чрезмерно мотивированы и слишком часто спорили. Было очень тяжело держать их под контролем».
• Один из тренеров «Челси», Хенк тен Кате, позже признал, что удаление Дрогба оказало огромное влияние на серию пенальти: изначально Терри не был в первой пятерке бьющих, но пришлось менять планы.
• Кроме того, «Юнайтед» получил неочевидное преимущество. У «Челси» осталось 10 игроков, и если бы серия дошла до 11-го удара, у «МЮ» не бил бы «лишний» игрок – им мог оказаться кто-то наименее уверенный в себе.
Серия пенальти: худшая ночь в жизни Терри, неготовый Анелька ломает инструкцию и проигрывает ван дер Сару
После выхода в 2009 году книги Soccernomics Саймона Купера и Стефана Шимански (в русскоязычном переводе – «Футболономика») серия пенальти между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» перестала быть серией, где все били как били, и кому-то повезло, а кому-то – нет.
По версии Купера и Шимански, у «Челси» была конкретная стратегия. Основу для нее подготовил баскский экономист Игнасио Паласиос-Уэрта, с 1995-го изучающий пенальти. У Игнасио нашлись общие знакомые с Грантом, и перед финалом он передал тренеру проработанный анализ. Там было 4 наблюдения:
1. Ван дер Сар чаще других вратарей срывается в естественную для бьющего сторону. Если бьет правоногий, Эдвин прыгает вправо. Если левша – в левую для себя сторону.
2. Паласиос-Уэрта посоветовал бить не только в неестественную сторону, но и избегать ударов на средней высоте. Такие рослый ван дер Сар часто брал. Лучше либо низом, либо в верхний угол.
3. Игнасио подметил, что Роналду часто останавливается перед ударом. И если он делает паузу, то с вероятностью до 85 процентов бьет вправо для вратаря. Если вратарь дергается раньше, у него нет шансов.
4. По статистике серию пенальти чаще выигрывает команда, которая бьет первой. Здесь удача была на стороне «Юнайтед»: Фердинанд выиграл жребий и после совещания с тренерами выбрал правильную очередность.
• Многое из соображений баска подтвердилось. Роналду действительно остановился перед ударом, но Чех не купился и потом отбил мяч, полетевший в нужном направлении.
Четверо из пяти пенальтистов «Челси» пробили в неестественный угол. Частично от плана отошел лишь Эшли Коул: левоногий защитник, как и его одноклубники, ударил в левый от ван дер Сара угол. Для него это была естественная сторона, и вратарь «МЮ» почти сделал сэйв.
В итоге 4 раза из первых 6 (с учетом шестого удара Саломона Калу) ван дер Сар выбирал естественный угол. 6 раз игроки «Челси» пробили влево от Эдвина.
• Подход Калу не понадобился бы, если бы свой удар реализовал Терри. В книге The Mixer об истории тактики в премьер-лиге Майкл Кокс высказал предположение, что поехавшая нога капитана «Челси» не была всего лишь несчастным случаем. Кокс обращает внимание, как близко Терри встал к мячу, и ссылается на цитату из автобиографии Лэмпарда, вышедшей в 2006-м. Фрэнк подмечал, что периодически у Терри ехала опорная нога, когда ему приходилось бить пенальти.
Так или иначе, падение Терри дало шанс «МЮ» и превратилось в личную трагедию защитника. «Конечно, с годами это воспринимается легче. Но я периодически просыпаюсь с мыслями об этом. Это никогда не уйдет», – сокрушался Джон.
• Шестым у «Юнайтед» бил 20-летний Андерсон. Он пробил по центру. Недавно бразилец рассказал, чего это ему стоило. «Я вышел под пенальти, даже не коснувшись мяча. Я сидел на скамейке, на меня посмотрел Гиггз и сказал что-то вроде: «Пусть Андерсон пробьет». Я выдавил: «О, боже». Я поставил мяч, посмотрел на вратаря. Он выглядел гигантским. Чех расставил руки, и я подумал: «Я в жопе. Ударю со всей силы, закрою глаза и буду молиться, чтобы мяч зашел». Я сделал 3-4 шага, зажмурился, и мяч пролетел совсем рядом с его рукой».
• Удар Николя Анелька, седьмой для «Челси» и четырнадцатый в серии, оказался последним. Хайлайты каждый раз рисуют одну и ту же картину: ван дер Сар, к тому моменту уже, очевидно, понявший, в чем дело, показывает пальцем в левый угол (куда, если следовать инструкции, должен бить правоногий Анелька). Француз принимает другое решение, мяч на средней высоте летит в другую сторону и врезается в перчатки ван дер Сара.
Спустя 10 лет Анелька уверял, что был не готов, его выпустили на 99-й минуте, не дав даже толком размяться: «И потом меня попросили пробить в первой пятерке. Я сказал: «Это невозможно. Я тут вышел правым защитником, и вы хотите, чтобы я исполнил пенальти?»
• Больше других в промахе Анелька был заинтересован Фердинанд – приближалась его очередь. Рио очень боялся, у него подкашивались ноги. При разбеге Анелька он кричал ван дер Сару: «Прыгай влево! Прыгай ВЛЕВО! ПРЫГАЙ ВЛЕВО!»
К счастью для Фердинанда, у его вратаря были другие планы.
После матча
«Я помню дождь. Тяжелый и безжалостный ливень. Было очень холодно. В ожидании медалей мы простояли 5-10 минут. Я навсегда запомнил, как мы поднимались по ступенькам. Их было то ли 91, то ли 94. Пока мы шли, люди говорили: «Браво», – возвращался в тот день Михел.
Московский ливень придал матчу мифологический оттенок, став символом как разочарования «Челси», так и очень удачного вечера для «Манчестер Юнайтед».
«Когда мы собрались отметить наш триумф, выяснилось, что в «Лужниках» не найти шампанского. Кто-то из тренерского штаба рванул в бар и принес какую-то шипучку. Одному Богу известно, что это было. Так или иначе, мы растрясли эти непонятные бутылки и устроили традиционное обливание с подходящими моменту шутками, глупостями и приколами между игроками», – ворчал Фергюсон.
Более развернутая история празднований у Рио Фердинанда: «Сэр Бобби Чарльтон пожал мне руку и сказал: «Что за ночь! Ты запомнишь это на всю жизнь, как я когда-то. Ты был прекрасен – так подними его [кубок] и насладись этим!» Клубный секретарь спросил: «Можете поднять трофей вместе с Гиггзи?» Я ответил: «Ага, без проблем. Пока на нем моя рука, меня ничто не беспокоит!»
<...>
Мы вернулись в отель к двум часам ночи. Из еды были только продукты на завтрак. Наш праздничный ужин состоял из сосисок, тостов, яиц и бекона. Потому мы проскочили еду и направились в бар. Я пил абсолютно все, что мне наливали.
<...>
Я еще не был настолько пьян, как на афтерпати. Тогда ходили слухи об уходе Карлуша Кейруша, и я сказал ему: «Карлуш, чувак, ты не можешь уйти от нас ради «Реала». Он ответил, что еще подумает. Я кричал: «Нет. Нет! Мы только что выиграли Лигу чемпионов». Похожий разговор у меня состоялся и с Роналду: «Ты не можешь уйти! Просто не можешь! Давай попытаемся снова. Ты обязан остаться!»
Фото: globallookpress.com/Alexander Chernykh/Russian Look, Sven Simon/imago; РИА Новости/Антон Денисов (3,4,8); Gettyimages.ru/Alex Livesey, Shaun Botterill; globallookpress.com/Alexei Belikov (7,10); Gettyimages.ru/ Michael Steele
Билеты купили около Спортивной у фанов Челси по 70евро. Мне пришлось метаться в поисках обменника, а товарищ сторожил продавца.
За Челси в основном приехали болеть белые англичане, а за МЮ - сборная солянка из белых, арабов, индусов и пр.
У фанов Челси в основном были простые кнопочные телефоны почему-то, хотя тогда уже вполне в ходу были смартфоны.
Матч закончился очень поздно, но метро и автобусы курсировали.
После игры нескончаемым потоком шли автобусы с англичанами из Лужи во Внуково. Там какое-то нереальное кол-во чартеров прибыло на финал ЛЧ.
Флаг Челси(перед матчем лежал на всём секторе) до сих пор лежит где-то дома.
Первый тайм, нервное начало. Как команда нащупывала свою игру, так и я нервничал, застал первый финал ЛЧ своей любимой команды. Второй тайм полностью остался за аристократами, было несколько моментов, реализуй их Челси бы уже не упустили преимущество.
Доп время. Я уже не мог сидеть, прыгал и «танцевал» около экрана, нервы как струны. Любую ошибку, любой неудачный пас вызывал злость, ругал футболистов стараясь не разбудить никого.
Серия пенальти. Роналду, который был героем того матча, человеком реализовавшим такой важный момент, в своем фирменном прыжке с зависанием в воздухе. Почему то когда увидел его у мяча сразу подумал, что будет бить в левый от себя угол и монструозный Чех возьмет удар, так и случилось. Далее серию пенальти смотрел в гробовой тишине… до удара Терри. Его поехавшая опорная подарила надежду фанатам дьяволов, я снова подскочил с кресла. И вот к мячу подошел Анелька, разбег, удар и я разбудил весь дом. Даже сейчас печатая этот коммент, по телу бегут мурашки. Вручение я досматривал уже под упреки родителей о том, что с утра школу никто не отменял и нужно рано вставать.
К сожалению сейчас мой любимый клуб далек от тех высот. Но я верю, что в скором времени МЮ сможет нащупать свою игру и вернуться в элиту мирового футбола!
увы, если ты за барсой следишь - к нормальному футболу не приучен, приходится объяснять словами) помню как дон антонио деклассировал пепа в свой первый же приход в апл, тот еле в лч заполз. шейхи сразу смекнули что нулину поставили у руля и начали ему судей покупать)