8 комментариев

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«Мой диплом – футболка, в которой я сделал покер в ЛЧ». Предыдущий пик Симоне Индзаги в Европе – четыре гола за «Лацио»

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Теперь он в финале как тренер.

«Интер» Симоне Индзаги – в финале Лиги чемпионов! Надежно прошли «Милан» (3:0 по сумме двух матчей) и теперь сыграют либо с «Реалом», либо с «Манчестер Сити».

Симоне снова шумит в ЛЧ – прямо как в сезоне-1999/00, когда игроком пережил еврокубковый пик. Помните/знаете, что он сделал покер?

В конце 90-х «Лацио» собрал звездный состав – Индзаги часто не хватало места в старте

Та вспышка – важный элемент внутрисемейной борьбы Симоне с братом Филиппо, перед первым полуфиналом о ней подробно рассказывал Андрей Клещенок, вот главное о том периоде.

В 1999-м Индзаги наконец-то перестал гонять по арендам (был аж в четырех) и полноценно перешел в «Лацио». Тогда это был суперклуб. Хуан-Себастьян Верон и Диего Симеоне в центре поля, под ними – Синиша Михайлович и Алессандро Неста, на флангах в атаке – Павел Недвед и Сержиу Консейсау. Не всем звездам хватало места в заявке. На одно-два места в атаке претендовали Роберто Манчини, Марсело Салас, Ален Бокшич и Кеннет Андерссон.

Индзаги стал пятым форвардом – очевидно, в ротацию, совсем не для основного состава сразу.

За месяц до его трансфера римляне выиграли Кубок кубков, а за год до вышли в финал Кубка УЕФА и взяли оба внутренних кубка. Их считали фаворитами ЛЧ-1999/00. В первом же матче Индзаги выиграл Суперкубок: «Лацио» выиграл у «Манчестер Юнайтед», не дал им никакого шанса на второй камбэк в стиле «Баварии», не были пижонами.

Индзаги начал с двух голов в трех матчах Серии А, но конкуренция все равно не пускала его в старт. Даже несмотря на шикарные цифры: гол в среднем каждые 109 минут. Этого хватало только для того, чтобы регулярно выходить на замену. Зато Лига чемпионов и Кубок Италии были пространством для экспериментов – и там Симоне оторвался.

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Особенно ярко получилось в ЛЧ.

«Лацио» шел к лучшему результату в клубной истории: прошли оба групповых этапа, опередили там «Челси», «Байер» и киевское «Динамо». А Симоне забил восемь мячей за девять матчей. Лучший момент – шоу во Франции, он лично уложил «Марсель», хотя для французской команды это был последний шанс на плей-офф, ей нужно было феерить.

Итальянский форвард захватил все внимание – сделал покер!

Матч был решающим – четыре мяча Индзаги вывели «Лацио» в четвертьфинал. Симоне мог класть даже пента-трик, но не реализовал пенальти. Все голы – в стиле чистого нападающего: оказывался в нужное время в нужном месте. Две голевых ему отдал партнер-конкурент Консейсау.

После трех голов Симоне в первом тайме французы даже сменили вратаря, но это не сильно помогло – прилетел и четвертый. Итого – 5:1, у «Лацио» еще отличился Ален Бокшич, а у «Марселя» – Жером Леруа.

Симоне Индзаги – единственный итальянец с покером в ЛЧ. Кроме него это делали 15 футболистов, Лео Месси и Роберт Левандовский даже дважды.

Интересно, что в первом же матче плей-офф римляне почти с таким же счетом (2:5) сгорели «Валенсии». В итоге итальянцы вылетели в четвертьфинале, а Индзаги все же не стал лучшим бомбардиром турнира. Потому что по десять смогли забить Рауль за «Реал», Ривалдо в «Барселоне» и Марио Жардел из «Порту».

В том сезоне Индзаги вместе с «Лацио» выиграл Серию А, Кубок и Суперкубок Италии – внутренний требл. Тогда же Симоне дебютировал и в сборной Италии, в матче против испанцев.

***

В конце 2017-го журналист из La Rebubblica спросил Симоне о тренерском образовании, и тот ответил: «Мой диплом – футболка, в которой я сделал покер в Лиге чемпионов».

Ну и в чем он не прав?

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Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin, David Rogers

8 комментариев

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jane gunn
Если выиграет ЛЧ, станет тренером года в Италии, подвинув Спалетти?
+9
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_FoX-
Мостовой вошел в чат
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-1
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v6vngyr2dh
Ответ AERN
Комментарий удален модератором
Немцы никогда фашистами не были. Они национал-социалисты. Фашистами были Итальянцы
+4
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1CEMAN
Ответ AERN
А кем немцы были?
нацистами
+2
-1
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AERN
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Romanunited
Валенсии тогда проиграли 2-5. Исправьте
0
0
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AERN
Ответ v6vngyr2dh
Немцы никогда фашистами не были. Они национал-социалисты. Фашистами были Итальянцы
А кем немцы были?
+1
-1
0
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AERN
Ответ 1CEMAN
нацистами
Он есть везде по чуть-чуть, только говорят что нету.
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v6vngyr2dh
Ответ AERN
А кем немцы были?
Итальянский фашизм не подразумевал расовой или национальной нетерпимости. Очень много евреев состояли в Национальной фашисткой партии Муссолини. Уже позже,под давлением Гитлера, он стал выселять Евреев, но не подвергать их тотальному уничтожению. Можно по разному проводить параллели между двумя этими идеологиями. Но факт остается фактом, Муссолини не был таким мясником как Гитлер, он не преследовал цели уничтожать другие народы. Более того, он презирал Гитлера и его идеи. Но в силу обстоятельств, стал заложником нацисткой Германии.
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