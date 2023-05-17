8 комментариев

Теперь он в финале как тренер.

«Интер» Симоне Индзаги – в финале Лиги чемпионов! Надежно прошли «Милан» (3:0 по сумме двух матчей) и теперь сыграют либо с «Реалом», либо с «Манчестер Сити».

Симоне снова шумит в ЛЧ – прямо как в сезоне-1999/00, когда игроком пережил еврокубковый пик. Помните/знаете, что он сделал покер?

В конце 90-х «Лацио» собрал звездный состав – Индзаги часто не хватало места в старте

Та вспышка – важный элемент внутрисемейной борьбы Симоне с братом Филиппо, перед первым полуфиналом о ней подробно рассказывал Андрей Клещенок, вот главное о том периоде.

В 1999-м Индзаги наконец-то перестал гонять по арендам (был аж в четырех) и полноценно перешел в «Лацио». Тогда это был суперклуб. Хуан-Себастьян Верон и Диего Симеоне в центре поля, под ними – Синиша Михайлович и Алессандро Неста, на флангах в атаке – Павел Недвед и Сержиу Консейсау. Не всем звездам хватало места в заявке. На одно-два места в атаке претендовали Роберто Манчини, Марсело Салас, Ален Бокшич и Кеннет Андерссон.

Индзаги стал пятым форвардом – очевидно, в ротацию, совсем не для основного состава сразу.

За месяц до его трансфера римляне выиграли Кубок кубков, а за год до вышли в финал Кубка УЕФА и взяли оба внутренних кубка. Их считали фаворитами ЛЧ-1999/00. В первом же матче Индзаги выиграл Суперкубок: «Лацио» выиграл у «Манчестер Юнайтед», не дал им никакого шанса на второй камбэк в стиле «Баварии», не были пижонами.

Индзаги начал с двух голов в трех матчах Серии А, но конкуренция все равно не пускала его в старт. Даже несмотря на шикарные цифры: гол в среднем каждые 109 минут. Этого хватало только для того, чтобы регулярно выходить на замену. Зато Лига чемпионов и Кубок Италии были пространством для экспериментов – и там Симоне оторвался.

Симоне разрывал в Европе. Больше итальянцев с покером в ЛЧ нет

Особенно ярко получилось в ЛЧ.

«Лацио» шел к лучшему результату в клубной истории: прошли оба групповых этапа, опередили там «Челси», «Байер» и киевское «Динамо». А Симоне забил восемь мячей за девять матчей . Лучший момент – шоу во Франции, он лично уложил «Марсель», хотя для французской команды это был последний шанс на плей-офф, ей нужно было феерить.

Итальянский форвард захватил все внимание – сделал покер!

Матч был решающим – четыре мяча Индзаги вывели «Лацио» в четвертьфинал. Симоне мог класть даже пента-трик, но не реализовал пенальти. Все голы – в стиле чистого нападающего: оказывался в нужное время в нужном месте. Две голевых ему отдал партнер-конкурент Консейсау.

После трех голов Симоне в первом тайме французы даже сменили вратаря, но это не сильно помогло – прилетел и четвертый. Итого – 5:1, у «Лацио» еще отличился Ален Бокшич, а у «Марселя» – Жером Леруа.

Симоне Индзаги – единственный итальянец с покером в ЛЧ . Кроме него это делали 15 футболистов, Лео Месси и Роберт Левандовский даже дважды.

Интересно, что в первом же матче плей-офф римляне почти с таким же счетом (2:5) сгорели «Валенсии». В итоге итальянцы вылетели в четвертьфинале, а Индзаги все же не стал лучшим бомбардиром турнира. Потому что по десять смогли забить Рауль за «Реал», Ривалдо в «Барселоне» и Марио Жардел из «Порту».

В том сезоне Индзаги вместе с «Лацио» выиграл Серию А, Кубок и Суперкубок Италии – внутренний требл. Тогда же Симоне дебютировал и в сборной Италии, в матче против испанцев.

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В конце 2017-го журналист из La Rebubblica спросил Симоне о тренерском образовании, и тот ответил: «Мой диплом – футболка, в которой я сделал покер в Лиге чемпионов».

Ну и в чем он не прав?

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin, David Rogers