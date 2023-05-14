27 комментариев

Неотвратимое.

После разгрома от «Брайтона» (0:3) шансы «Арсенала» на титул почти уничтожены – «Сити» может стать чемпионом уже в следующем туре.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» в воскресенье сыграли друг за другом, и эти матчи четко подчеркнули расклад сил в концовке.

Команда Пепа Гвардиолы без проблем убрала «Эвертон» с шикарным голом Илкая Гюндогана и вообще его дублю с ассистом, выиграли 3:0, обеспечили результат в самом начале второго тайма и смогли немного расслабиться, им в среду играть с «Реалом» ответный полуфинал ЛЧ (так мало времени между матчами из-за Евровидения).

А «Арсенал» проиграл.

Что именно не получилось дома против «Брайтона», подробнее объяснит Вадим Лукомский, тут главное зафиксировать: в момент, когда оставался последний шанс воспользоваться напряженным отрезком «Сити», у которого еще и в чемпионате осталось на один матч больше, лондонцы получили дома 0:3 от «Брайтона» .

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50 минут играли по нулям, на 51-й пропустили из-за несогласованных действий в обороне. Возможно, этот гол нужно было отменить. 23-летний защитник «Арсенала» Якуб Кивер не просто так выключился из эпизода и проспал зону – соперник наступил ему на пятку и даже снял обувь.

Похоже на фол в атаке, но ВАР не вмешался.

Соперник забрал все под свой контроль, «Арсенал» толком и не замахнулся на камбэк. А в конце получил еще пару мячей и закончил новым разгромным поражением – вторым за четыре тура, вместе с 1:4 в главном матче с «Сити».

Особенно обидно со вторым пропущенным: на 86-й минуте Леандро Троссард подарил его бывшей команде, когда получил пас от Аарона Рэмсдейла, пытался в касание отправить мяч вперед, но попал в соперника. Мяч отскочил точно в штрафную на Дениза Ундава, он легко перебросил кипера.

Третий гол получили на шестой добавленной из восьми, к тому моменту трибуны «Эмирейтс» были уже чуть ли не пустыми. Болельщики «Арсенала» не сомневались, что это конец чемпионской гонки .

Не верили ни в какое спасение.

Что нужно «Сити» для чемпионства?

У «Арсенала» осталось два матча: против «Ноттингема» в гостях и «Вулверхэмптона» дома. Не самые сложные соперники, но даже двух побед лондонцам, вероятно, не хватит для чемпионства. У «Сити» четыре очка преимущества и матч в запасе.

Победа над «Эвертоном» – уже 10-я подряд в АПЛ. Впереди «Челси» (дома), тот же «Брайтон» (в гостях) и «Брентфорд» (в гостях). Для досрочного золота хватит одной победы , ее можно добыть уже против кризисной команды Фрэнка Лэмпарда.

Математическая модель от FiveThirtyEight говорит, что у «Арсенала» почти нет шансов – меньше 1%.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, скриншот из телеграм-канала «Уан Писака»