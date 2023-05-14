27 комментариев

«Сити» в одном матче от чемпионства. Потому что «Арсенал» опять проиграл
Неотвратимое.
После разгрома от «Брайтона» (0:3) шансы «Арсенала» на титул почти уничтожены – «Сити» может стать чемпионом уже в следующем туре.
«Манчестер Сити» и «Арсенал» в воскресенье сыграли друг за другом, и эти матчи четко подчеркнули расклад сил в концовке.
Команда Пепа Гвардиолы без проблем убрала «Эвертон» с шикарным голом Илкая Гюндогана и вообще его дублю с ассистом, выиграли 3:0, обеспечили результат в самом начале второго тайма и смогли немного расслабиться, им в среду играть с «Реалом» ответный полуфинал ЛЧ (так мало времени между матчами из-за Евровидения).
А «Арсенал» проиграл.
Что именно не получилось дома против «Брайтона», подробнее объяснит Вадим Лукомский, тут главное зафиксировать: в момент, когда оставался последний шанс воспользоваться напряженным отрезком «Сити», у которого еще и в чемпионате осталось на один матч больше, лондонцы получили дома 0:3 от «Брайтона».
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50 минут играли по нулям, на 51-й пропустили из-за несогласованных действий в обороне. Возможно, этот гол нужно было отменить. 23-летний защитник «Арсенала» Якуб Кивер не просто так выключился из эпизода и проспал зону – соперник наступил ему на пятку и даже снял обувь.
Похоже на фол в атаке, но ВАР не вмешался.
Соперник забрал все под свой контроль, «Арсенал» толком и не замахнулся на камбэк. А в конце получил еще пару мячей и закончил новым разгромным поражением – вторым за четыре тура, вместе с 1:4 в главном матче с «Сити».
Особенно обидно со вторым пропущенным: на 86-й минуте Леандро Троссард подарил его бывшей команде, когда получил пас от Аарона Рэмсдейла, пытался в касание отправить мяч вперед, но попал в соперника. Мяч отскочил точно в штрафную на Дениза Ундава, он легко перебросил кипера.
Третий гол получили на шестой добавленной из восьми, к тому моменту трибуны «Эмирейтс» были уже чуть ли не пустыми. Болельщики «Арсенала» не сомневались, что это конец чемпионской гонки.
Не верили ни в какое спасение.
Что нужно «Сити» для чемпионства?
У «Арсенала» осталось два матча: против «Ноттингема» в гостях и «Вулверхэмптона» дома. Не самые сложные соперники, но даже двух побед лондонцам, вероятно, не хватит для чемпионства. У «Сити» четыре очка преимущества и матч в запасе.
Победа над «Эвертоном» – уже 10-я подряд в АПЛ. Впереди «Челси» (дома), тот же «Брайтон» (в гостях) и «Брентфорд» (в гостях). Для досрочного золота хватит одной победы, ее можно добыть уже против кризисной команды Фрэнка Лэмпарда.
Математическая модель от FiveThirtyEight говорит, что у «Арсенала» почти нет шансов – меньше 1%.
- Дата проведения
- 14 мая, 18.30, «Эмирейтс»
- Голы:
- 0:1 – 51 Энсисо, 0:2 – 86 Ундав, 0:3 – 90 Эступиньян.
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Арсенал –
Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Кивер, Тирни, Джака (Нелсон, 60), Жоржиньо (Парти, 60), Эдегор (Смит-Роу, 77), Сака, Мартинелли (Троссард, 20), Габриэл Жезус (Нкетиа, 77).
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Брайтон –
Стил, Данк, Колуилл, Эступиньян, Гросс, Мак Аллистер, Гилмор (Уэлбек, 60), Энсисо (Ундав, 82), Митома, Кайседо, Фергюсон (Буонанотте, 77).
- Предупреждения:
- Эступиньян (34), Гросс (55), Артета (64), Парти (88).
Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, скриншот из телеграм-канала «Уан Писака»
За то что поднял клуб со дна?
За то что поставил симпатичную игру?
За то что дал надежду на светлое будущее?
Поклонникам пушкарей не стоит расстраиваться, Микель очень добротную банду сколотил, в следующем сезоне наконец-то в ЛЧ сыграют. Это не Арсенал был настолько хорош, а Сити был плох.
Однако попытка была хорошая, сложно из за это обвинять. Надо думать о том, что не получилось, какие позиции укрепить и в следующем сезоне можно попробовать ещё раз
Артета из имеюшихся средств вытащил все что смог, и никто наверно про него плохое не скажет по итогам сезона
остальные хватает лучшие моменты,итак все ясно
Мой коммент от 22/10/22 …