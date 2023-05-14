27 комментариев

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«Сити» в одном матче от чемпионства. Потому что «Арсенал» опять проиграл

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Первис Эступиньян Первис Эступиньян
Дениз Ундав
Футбол Футбол

Неотвратимое.

После разгрома от «Брайтона» (0:3) шансы «Арсенала» на титул почти уничтожены – «Сити» может стать чемпионом уже в следующем туре.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» в воскресенье сыграли друг за другом, и эти матчи четко подчеркнули расклад сил в концовке.

Команда Пепа Гвардиолы без проблем убрала «Эвертон» с шикарным голом Илкая Гюндогана и вообще его дублю с ассистом, выиграли 3:0, обеспечили результат в самом начале второго тайма и смогли немного расслабиться, им в среду играть с «Реалом» ответный полуфинал ЛЧ (так мало времени между матчами из-за Евровидения).

А «Арсенал» проиграл.

Что именно не получилось дома против «Брайтона», подробнее объяснит Вадим Лукомский, тут главное зафиксировать: в момент, когда оставался последний шанс воспользоваться напряженным отрезком «Сити», у которого еще и в чемпионате осталось на один матч больше, лондонцы получили дома 0:3 от «Брайтона».

🤷‍♂️ 🤷‍♂️ 🤷‍♂️

50 минут играли по нулям, на 51-й пропустили из-за несогласованных действий в обороне. Возможно, этот гол нужно было отменить. 23-летний защитник «Арсенала» Якуб Кивер не просто так выключился из эпизода и проспал зону – соперник наступил ему на пятку и даже снял обувь.

Похоже на фол в атаке, но ВАР не вмешался.

Соперник забрал все под свой контроль, «Арсенал» толком и не замахнулся на камбэк. А в конце получил еще пару мячей и закончил новым разгромным поражением – вторым за четыре тура, вместе с 1:4 в главном матче с «Сити».

Особенно обидно со вторым пропущенным: на 86-й минуте Леандро Троссард подарил его бывшей команде, когда получил пас от Аарона Рэмсдейла, пытался в касание отправить мяч вперед, но попал в соперника. Мяч отскочил точно в штрафную на Дениза Ундава, он легко перебросил кипера.

Третий гол получили на шестой добавленной из восьми, к тому моменту трибуны «Эмирейтс» были уже чуть ли не пустыми. Болельщики «Арсенала» не сомневались, что это конец чемпионской гонки.

Не верили ни в какое спасение.

Что нужно «Сити» для чемпионства?

У «Арсенала» осталось два матча: против «Ноттингема» в гостях и «Вулверхэмптона» дома. Не самые сложные соперники, но даже двух побед лондонцам, вероятно, не хватит для чемпионства. У «Сити» четыре очка преимущества и матч в запасе.

Победа над «Эвертоном» – уже 10-я подряд в АПЛ. Впереди «Челси» (дома), тот же «Брайтон» (в гостях) и «Брентфорд» (в гостях). Для досрочного золота хватит одной победы, ее можно добыть уже против кризисной команды Фрэнка Лэмпарда.

Математическая модель от FiveThirtyEight говорит, что у «Арсенала» почти нет шансов – меньше 1%.

Арсенал – Брайтон 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
14 мая, 18.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 51 Энсисо, 0:2 – 86 Ундав, 0:3 – 90 Эступиньян.
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Габриэл, Кивер, Тирни, Джака (Нелсон, 60), Жоржиньо (Парти, 60), Эдегор (Смит-Роу, 77), Сака, Мартинелли (Троссард, 20), Габриэл Жезус (Нкетиа, 77).
БрайтонСтил, Данк, Колуилл, Эступиньян, Гросс, Мак Аллистер, Гилмор (Уэлбек, 60), Энсисо (Ундав, 82), Митома, Кайседо, Фергюсон (Буонанотте, 77).
Предупреждения:
Эступиньян (34), Гросс (55), Артета (64), Парти (88).

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, скриншот из телеграм-канала «Уан Писака»

27 комментариев

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rarog
Сити сыграл 3:0 и Арсенал сыграл 3:0, но есть нюанс
+33
-1
+32
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Доминатор3000
Ответ Xm.md
Карма лжедоминатору вернула свое
Карма?
За то что поднял клуб со дна?
За то что поставил симпатичную игру?
За то что дал надежду на светлое будущее?
+15
0
+15
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Be_Cos
А что, реально есть те, кто рассчитывал на чемпионство Арсенала? Когда ты главному конкуренту проигрываешь 1:3 и 1:4? Серьёзно?
Поклонникам пушкарей не стоит расстраиваться, Микель очень добротную банду сколотил, в следующем сезоне наконец-то в ЛЧ сыграют. Это не Арсенал был настолько хорош, а Сити был плох.
+11
-1
+10
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Антон Казанский
Только Спортс со своими заголовками виноват в том, что "Арсенал" не взял титул!
+10
-4
+6
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Никита Сосновских
очень обидно за Арсенал.Показывали отличный футбол,но в концовке опять что то сломалось
+3
-1
+2
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And-Rover
До Чемпионата России 2007 по развязке не дотягивает, а вот по степени глубокой обиды один в один.
+2
0
+2
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lizarazu
Ребята из Брайтона - это вам не хухры мухры.
+1
0
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MikhaL
Пирс Морган еще никак не отреагировал?
+3
-2
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МТБ
Ну, что сказать - арсенал сам виноват, сам сломался.
Однако попытка была хорошая, сложно из за это обвинять. Надо думать о том, что не получилось, какие позиции укрепить и в следующем сезоне можно попробовать ещё раз
+2
-1
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василий иванов
Ответ MikhaL
Пирс Морган еще никак не отреагировал?
путаешь Арсенал и МЮ!
+2
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Pavel Fedorov
Смешанные чувства. С одной стороны Арсенал реально прыгнул выше головы - вряд ли кто-то ожидал такого выступления. А с другой, безвольно профукали такой шанс, какого в обозримом будущем может уже и не быть.
+1
0
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Be_Cos
А что, реально есть те, кто рассчитывал на чемпионство Арсенала? Когда ты главному конкуренту проигрываешь 1:3 и 1:4? Серьёзно? Поклонникам пушкарей не стоит расстраиваться, Микель очень добротную банду сколотил, в следующем сезоне наконец-то в ЛЧ сыграют. Это не Арсенал был настолько хорош, а Сити был плох.
Ну Арсенал тоже был хорош. Да и с другой стороны, всегда можно найти возмоность зацепиться за чемпионство. Арсенал мог все так же слить Сити 2 игры, но обыграть дважды Сатугемптон например, и все было бы по-другому. Не нравится именно этот факт, что слили чемпионство не в очных встречах, а в играх с Саутгемптоном, Ньюкаслом, Брентфордом и сегодня Брайтоном
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Tiger80
Ответ rarog
Сити сыграл 3:0 и Арсенал сыграл 3:0, но есть нюанс
0:3 если быть точнее...
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Xm.md
Карма лжедоминатору вернула свое
Лжедоминатор итак прыгнул выше головы, кто бы мог подумать в начале сезона, что Арсенал такую лютую чемпионскую гонку устроит с Сити..
Артета из имеюшихся средств вытащил все что смог, и никто наверно про него плохое не скажет по итогам сезона
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Вадим Никулин
ну кроме крушений надежд в этом матче еще кое-что случилось.завзятый середняк благодаря огненной,рисковой,но дающей результат игре снова победил топа.я с огромным удовольствием щас смотрю их матчи,это ФУТБОЛ.
остальные хватает лучшие моменты,итак все ясно
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yesnil
Арсенал - команда непредсказуемая , могут забрать АПЛ , а могут не попасть в еврокубки . Все решит физическая готовность и отсутствие травм 🤞🏻
Мой коммент от 22/10/22 …
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red hikkikomori
Казалось бы, чемпион Сити, а в комментах радуются БыЧеКа-шные
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Kushaevtm
Такой Арсенал не жалко, пацаны где-то пару матчей назад яйца обронили
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Монморенси
Тоттенхэм доминирует 😂
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dmitry79
Просто чуда не произошло. Жаль, конечно. Но если бы кто-то мне сообщил в начале сезона, что Арсенал будет безоговорочно даже вторым я бы с сомнением ухмыльнулся. Впрочем, Англия иногда выдает сюрпризы вроде Лестера. Арсенал всё-таки не в такой степени андердог, но не главный фаворит
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jonnysilverhand01
Арсенал, ты такое унылое конечно
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deronda
и все равно, напомню, это та самая команда, которая в прошлом году даже в ЛЧ не попала.
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Никита Самарин
Сити сама неотвратимость 😏
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