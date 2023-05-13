17 комментариев

Финальные расклады.

Чемпионская гонка в Германии в разгаре. Расклады пока не поменялись: лидирует «Бавария», дортмундская «Боруссия» отстает на одно очко.

В 32-м туре обе команды крупно победили: мюнхенцы дома разгромили «Шальке» (6:0), дортмундцы – менхенгладбахскую «Боруссию» (5:2).

Победа «Баварии» получилась особенно уверенной: подавляющее преимущество по xG (4,67-0,34), такое же внушительное – по ударам (23-8 в целом и 14-0 в створ). Правда, половину голов «Шальке» привез сам: самым эпичные вышел четвертый гол «Баварии».

После розыгрыша стандарта «Шальке» откатился назад, и вышедший на замену защитник Майя Йосида совершил то ли совсем слабый пас на вратаря, то ли корявую обработку мяча. Серж Гнабри обогнал японца и сделал счет 4:0.

В матче дортмундской «Боруссии» интриги было не больше – 4:0 уже к 32-й минуте. К 85-й минуте менхенгладбахцы отыграли 2 мяча, но гол Джованни Рейны на 94-й поставил точку в матче. Хотя по статистике дортмундская «Боруссия» значительно превзошла соперника: 5,54-1,89 по xG, 33-13 по ударам и 13-8 в створ.

Самым красивым моментом матча стал первый гол Себастьена Аллера пяткой – вы посмотрите, как он сориентировался!

Такие синхронные победы на руку «Баварии», ведь до конца всего два тура – именно они определят победителя чемпионата.

Все в руках «Баварии»

«Боруссия» выползла на первое место в 29-м туре, но свалилась с вершины после выездной ничьей с «Бохумом» в следующей же игре (1:1). «Бавария» в своем матче победила: обыграла «Герту» (2:0) и вернулась на первую строчку.

Статистическая модель FiveThirtyEight больше верит в «Баварию»: чемпионство мюнхенцев оценивается уже в 76%, шансы «Дортмунда» – 24%. У остальных шансов уже не осталось: «Унион» отстает от лидера на 9 очков, тогда как в розыгрыше лишь 6.

Модель FiveThirtyEight проводит симуляции матчей чемпионата, исходя из рейтинга команд, который рассчитывается по сложной схеме: учитываются результаты прошлых лет, стоимость состава, xG и даже турнирная мотивация.

Кто может помочь «Боруссии»?

В предпоследнем туре «Бавария» играет с «Лейпцигом» с четвертого места чемпионата. Команды уже встречались в текущем сезоне: сыграли вничью на «Ред Булл Арене» (1:1). Теперь им предстоит матч на «Альянц Арене». «Лейпциг» еще не обеспечил себе место в ЛЧ, поэтому будет предельно мотивирован.

У «Боруссии» ситуация чуть легче – обе команды из середины таблицы. «Майнц» уже вряд ли зацепится за еврокубки (-4 очка до шестого места), а «Аугсбург» вряд ли вылетит (+4 очка над зоной стыков).

Дортмундцам остается выигрывать все свои матчи и ждать хотя бы одну осечку «Баварии» в оставшихся турах. Верите в это?

Финал Бундеслиги совсем скоро: «Боруссия» может стать чемпионом впервые с сезона-2011/12. Тогда командой руководил Юрген Клопп.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Gabriel