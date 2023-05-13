17 комментариев

О духе времени
Блог

«Бавария» и «Боруссия» синхронно победили (с 11 голами!). Между ними одно очко – кто может изменить ситуацию?

Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
бундеслига Германия бундеслига Германия
Бавария Бавария
Футбол Футбол

Финальные расклады.

Чемпионская гонка в Германии в разгаре. Расклады пока не поменялись: лидирует «Бавария», дортмундская «Боруссия» отстает на одно очко.

В 32-м туре обе команды крупно победили: мюнхенцы дома разгромили «Шальке» (6:0), дортмундцы – менхенгладбахскую «Боруссию» (5:2). 

Победа «Баварии» получилась особенно уверенной: подавляющее преимущество по xG (4,67-0,34), такое же внушительное – по ударам (23-8 в целом и 14-0 в створ). Правда, половину голов «Шальке» привез сам: самым эпичные вышел четвертый гол «Баварии».

После розыгрыша стандарта «Шальке» откатился назад, и вышедший на замену защитник Майя Йосида совершил то ли совсем слабый пас на вратаря, то ли корявую обработку мяча. Серж Гнабри обогнал японца и сделал счет 4:0.

В матче дортмундской «Боруссии» интриги было не больше – 4:0 уже к 32-й минуте. К 85-й минуте менхенгладбахцы отыграли 2 мяча, но гол Джованни Рейны на 94-й поставил точку в матче. Хотя по статистике дортмундская «Боруссия» значительно превзошла соперника: 5,54-1,89 по xG, 33-13 по ударам и 13-8 в створ.

Самым красивым моментом матча стал первый гол Себастьена Аллера пяткой – вы посмотрите, как он сориентировался!

Такие синхронные победы на руку «Баварии», ведь до конца всего два тура – именно они определят победителя чемпионата.

Все в руках «Баварии»

«Боруссия» выползла на первое место в 29-м туре, но свалилась с вершины после выездной ничьей с «Бохумом» в следующей же игре (1:1). «Бавария» в своем матче победила: обыграла «Герту» (2:0) и вернулась на первую строчку. 

Статистическая модель FiveThirtyEight больше верит в «Баварию»: чемпионство мюнхенцев оценивается уже в 76%, шансы «Дортмунда» – 24%. У остальных шансов уже не осталось: «Унион» отстает от лидера на 9 очков, тогда как в розыгрыше лишь 6.

Модель FiveThirtyEight проводит симуляции матчей чемпионата, исходя из рейтинга команд, который рассчитывается по сложной схеме: учитываются результаты прошлых лет, стоимость состава, xG и даже турнирная мотивация.

Кто может помочь «Боруссии»?

В предпоследнем туре «Бавария» играет с «Лейпцигом» с четвертого места чемпионата. Команды уже встречались в текущем сезоне: сыграли вничью на «Ред Булл Арене» (1:1). Теперь им предстоит матч на «Альянц Арене». «Лейпциг» еще не обеспечил себе место в ЛЧ, поэтому будет предельно мотивирован. 

У «Боруссии» ситуация чуть легче – обе команды из середины таблицы. «Майнц» уже вряд ли зацепится за еврокубки (-4 очка до шестого места), а «Аугсбург» вряд ли вылетит (+4 очка над зоной стыков). 

Дортмундцам остается выигрывать все свои матчи и ждать хотя бы одну осечку «Баварии» в оставшихся турах. Верите в это?

Финал Бундеслиги совсем скоро: «Боруссия» может стать чемпионом впервые с сезона-2011/12. Тогда командой руководил Юрген Клопп. 

Похоже, Беллингем выбрал «Реал». Станет самым дорогим игроком в истории клуба?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Gabriel

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jan Paskel
Ответ Diman_22
Верим в Боруссию!
Тут скорее осталось в Лейпциг верить
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Diman_22
Верим в Боруссию!
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Хочется, чтобы Боруссия хотя бы в этом сезоне, смогла скинуть с чемпионского пьедестала Мюнхен. 🙏
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fc_champion
В любом случае, проигрыш в чемпионской гонке должен быть уроком для обоих клубов: Баварии за некрасивый фокус с Нагельсманном, Дортмунду - за отсутствие яиц в решающем отрезке, когда Бавария сама практически запихивала им в руки салатницу
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Дортмунду надо было набирать очки, когда Бавария буксовала после назначения Тухеля. Поздно пить боржоми. Мюнхенцы дожмут
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HaLaVa666
Верим в Лейпциг!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bunyod Turgunov
Баварию изменили ситуацию когда на вороту Бохума не ставили пенальти
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yury Sin
А расклад такой: Бавария берет очередной титул - какой там уже? 10-й? Или 11-й подряд? Не помню уже. Суперинтересная и конкурентная Бундеслига, ура-ура. Расходимся )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_V69
Если станет Бавария чемпионом, все будут вспоминать ключевую судейскую ошибку в матче с Бохумом. За Дортмунд будет обидно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
У Баварии календарь чуть сложнее
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Кельн должны оправдывать свое прозвище
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женя Григорьев
Железные яйца Аллера изменят ситуацию !!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And-Rover
Дортмунд будет припоминать судью одного если не возьмёт тарелку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Лубянский
Лейпциг вполне способен отобрать очки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JoaoMoutinho
Ответ Yury Sin
А расклад такой: Бавария берет очередной титул - какой там уже? 10-й? Или 11-й подряд? Не помню уже. Суперинтересная и конкурентная Бундеслига, ура-ура. Расходимся )
То есть если бы играло 18 Бохумов, было бы интереснее?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kub999
Ответ Bunyod Turgunov
Баварию изменили ситуацию когда на вороту Бохума не ставили пенальти
Кто же обделался в домашнем матче с Вердером и гостевом с Штутгратом?? Хмм, надо подумать
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
Ответ kub999
Кто же обделался в домашнем матче с Вердером и гостевом с Штутгратом?? Хмм, надо подумать
каким образом матчи с Вердером и Штутгартом влияют на то что судья в матче с Бохумом творил дичь и специально судил против Боруссии?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий