29 комментариев

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В Беларуси у чемпиона-2022 (это не БАТЭ) отняли титул и списали 50 очков за два сезона. Ох, что там?

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Футбол Футбол

Радикально.

В Беларуси прошлогоднего чемпиона лишили титула – солигорский «Шахтер» остался без трофея. И без 30 очков в этом сезоне и 20 – в следующем

Причина – выявленные Белорусской федерацией футбола (АБФФ) договорной матч и финансовое стимулирование других клубов. «Руководством ФК «Шахтер» были организованы договорные матчи, а также осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги», – говорится в заявлении федерации. 

Под прицелом – чемпионский матч «Шахтера» против «Белшины» в последнем туре чемпионата-2022 (победа «Шахтера» 4:1). Результат аннулирован, обоим клубам засчитано техническое поражение. 

• Экс-тренер «Шахтера» Сергей Ташуев, который сейчас работает в «Ахмате», крайне удивлен: «Могу сказать, положа руку на сердце – для меня это решение шок! Какие там могут быть договорные матчи? Как я читал в прессе, это могло быть из-за игры с «Белшиной». Но я тогда уже уехал. Это произошло уже в конце сезона, но я не в курсе. Календарь был хороший, команда бы взяла первое место и без этого. Когда я работал в команде, не было никаких предпосылок к такому».

• В «Белшине» тоже отвергают обвинения. «Сейчас вот игроки увидели [новости] и не поняли. Некоторые даже не знают, что сказать. Ни у кого нет объяснений. Если бы были виноваты – пожалуйста. Не могу понять, за что нас наказали. Серьезно вам говорю. Мы никаких игр не сдавали», – сказал уже бывший главный тренер команды Альберт Рыбак.

• А вот слова в прошлом игрока сборной Беларуси и тренера «Шахтера» Сергея Гуренко: «На мой взгляд, в этом деле много черных пятен. У нас одни догадки. Никто ведь в федерации публично не объясняет, в чем конкретно провинились участники дела. Там просто сослались на статьи Дисциплинарного кодекса и подробно не расписали, почему именно такое наказание, что именно натворил каждый из фигурантов дела. Почему с «Шахтера» сняли 50 очков, а с «Энергетика-БГУ» – 30? Почему не 100, 80 или 44? Много вопросов.

Считаю, АБФФ должна разобраться, где стимулирование, где сдача матча, где «договорняк». Это три разных понятия. А то у нас под одну статью могут подогнать что угодно».

• Также в ходе разборок досталось серебряному призеру «Энергетику-БГУ». Минский клуб лишен наград после сенсационного прорыва на пьедестал

Другие последствия: крупные снятия очков за этот и следующий сезоны, пожизненные баны

• «Шахтер» лишили 30 очков в этом сезоне, еще 20 очков автоматически снимут в следующем – вне зависимости от того, вылетит солигорский клуб по итогам этого сезона или нет. «Энергетик-БГУ» – потерял 20 баллов в этом сезоне и 10 в следующем – тоже вне зависимости от лиги. «Белшину» лишили 10 очков, в следующем сезоне спишут 5 баллов.

Так выглядит актуальная таблица:

Напомним, «Шахтер» трижды подряд брал чемпионство – в 2020-м, 2021-м и 2022-м.

«Шахтер» и «Энергетик-БГУ» не допустили до еврокубков. Клубам просто не выдали лицензии УЕФА, причем формальный повод – вовсе не договорняки. Федерация пояснила, что у «Шахтера» не прописаны полные «контрактные обязательства клуба перед футболистами» (в белорусских медиа клуб подозревали в том, что он платит игрокам выше потолка зарплат, установленного в белорусской лиге). Претензии к «Энергетику» не такие конкретные: по версии АБФФ, «отчетность не отражает все доходы и расходы клуба».

Европутевки распределились так: БАТЭ – Лига чемпионов, минское «Динамо» и «Ислочь» – Лига конференций. А по еще одной вопросы: в ЛК выйдет либо «Торпедо-БелАЗ» (если выиграет Кубок Беларуси), либо «Минск» (если трофей возьмет БАТЭ, а минчане подадут заявку на получение лицензии).

• Клубы также оштрафовали – «Шахтер» заплатит 147 тысяч долларов, «Энергетик-БГУ» и «Белшина» — по 30 тысяч долларов.

• Есть и персональные санкции. Экс-игрок «Белшины» Дмитрий Гомза и экс-менеджер «Шахтера» Владимир Нидергаус (играл в «Роторе» в девяностых-нулевых) объявлены персонами нон грата (фактически – пожизненный бан), государственный тренер по футболу Минспорта РБ Анатолий Юревич, руководящий проектом «Энергетика-БГУ», отстранен на пять лет, экс-директор «Шахтера» Александр Марченко получил дисквалификацию на 4 года. Полузащитники Михаил Гордейчук («Динамо» Брест) и Никита Корзун («Шахтер») условно забанены на год – в их случае необходимо оплатить штраф до 9 июня.

Еще более 20 человек получили полугодичный бан. Среди них – главный тренер и несколько действующих игроков «Белшины», а также врачи, массажисты и администраторы. Все оштрафованы на разные суммы – до 13 тысяч долларов на человека.

Фото: ФК «Шахтёр» Солигорск

29 комментариев

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Best game on Earth
Ясно, что ничего не ясно.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Savardus
А помните, как нам показывали на Матч ТВ великий чемпионат Великой Беларуси, и убеждали что это лучшее в мире спорта что может быть? Меньше 2 лет прошло же.
так это и было на тот момент лучшее в мире футбола.
+16
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ЭлектроВеник
массажистов за что???
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Alex Rakhmanov
как хорошо что у нас нет такого безобразия
+7
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Тюменский медвежонок
Смешно что договорные матчи катаются из года в год и само собой это не первые случае в чемпионате Беларуси, то есть и дураку понятно что и предыдущие чемпионства брались не совсем чистым путем, но при этом никто капать не стал, а зацепились лишь за прошлый сезон...
+5
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Никита Ксенофонтов
Вот массажисты наверно сильно охренели, когда им тоже пришел штраф)
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Лжетрофеич
Ответ achrustalev
Представляете, если в России Зенит вот так накажут? Вот и я не представляю.
за договорняки со Спартаком? Давно пора
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Nicu Maican
Ответ ЭлектроВеник
массажистов за что???
За слишком приятный массаж
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Nicu Maican
А Зенит когда понесёт наказание?
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Рафик Маркес
Я так понимаю это из-за того что БАТЭ три года не попадает в ЛЧ.
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lakers
Ответ Nicu Maican
А Зенит когда понесёт наказание?
Про статью УК РФ "за оскорбление чувств болельщиков Зенита" не забываем :)))
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ilmir84
как там сипатая луковица? не от этого ли ему хреново стало на параде?
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marcus alonso
Ответ Best game on Earth
Ясно, что ничего не ясно.
😀😀😀😀
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Savardus
А помните, как нам показывали на Матч ТВ великий чемпионат Великой Беларуси, и убеждали что это лучшее в мире спорта что может быть? Меньше 2 лет прошло же.
+7
-6
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Sivka
Ответ Best game on Earth
Ясно, что ничего не ясно.
Очень непонятная история без объяснений.

В России вон был договорняк во втордиве и затем игрок недавно дал интервью, где «я не я, а пацаны меня кинули», всё как-то всё-таки более понятное. А тут «лишаем всех титулов и ничего не поясним»
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achrustalev
Представляете, если в России Зенит вот так накажут? Вот и я не представляю.
+9
-8
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Roja
Ответ Ничего Нового
Немного представляю реалии братской республики, уверен, что в деле есть неопровержимые доказательства в виде прослушки, или чего-то подобного. Так что все эти оправдания замешанных лиц нужно делить на десять
немного представляю реалии родной страны - накажут даже если нет доказательств
ну и динамо подтянуть
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Вадим Черентаев
Ответ ЭлектроВеник
массажистов за что???
видимо, массажпростаты подразумевался
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andreyv19
Ответ Ничего Нового
Немного представляю реалии братской республики, уверен, что в деле есть неопровержимые доказательства в виде прослушки, или чего-то подобного. Так что все эти оправдания замешанных лиц нужно делить на десять
Если бы были доказательства, то сливные баки уже давно все рассказали...Хотя...У нас тут один товарищ обещал все рассказать, но так и не рассказал)))
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nmnackjbxkasbk
Ответ achrustalev
Представляете, если в России Зенит вот так накажут? Вот и я не представляю.
это как если бы выиграл условное Кемерово, но медали все равно зениту.
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-3
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Митя Танин
Ответ Тюменский медвежонок
Смешно что договорные матчи катаются из года в год и само собой это не первые случае в чемпионате Беларуси, то есть и дураку понятно что и предыдущие чемпионства брались не совсем чистым путем, но при этом никто капать не стал, а зацепились лишь за прошлый сезон...
для справки это третье дело о договорных матчах..но чтобы затронули большой клуб по белорусским меркам это действительно впервые....
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Газонокосильщик Хави
Ответ Vitto
Бульбаленд во всей красе...
А потом везде русофобы. Интересно, почему.
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And-Rover
Самое смешное, что Шахтёр шёл по ходу сезона уверенно в целом и выиграть у Белшины можно было без этих махинаций. Какой же тупизм.
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Ничего Нового
Немного представляю реалии братской республики, уверен, что в деле есть неопровержимые доказательства в виде прослушки, или чего-то подобного. Так что все эти оправдания замешанных лиц нужно делить на десять
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Газонокосильщик Хави
А массажистов то за что?)
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