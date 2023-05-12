29 комментариев

Радикально.

В Беларуси прошлогоднего чемпиона лишили титула – солигорский «Шахтер» остался без трофея. И без 30 очков в этом сезоне и 20 – в следующем .

Причина – выявленные Белорусской федерацией футбола (АБФФ) договорной матч и финансовое стимулирование других клубов . «Руководством ФК «Шахтер» были организованы договорные матчи, а также осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги», – говорится в заявлении федерации.

Под прицелом – чемпионский матч «Шахтера» против «Белшины» в последнем туре чемпионата-2022 (победа «Шахтера» 4:1). Результат аннулирован, обоим клубам засчитано техническое поражение.

• Экс-тренер «Шахтера» Сергей Ташуев, который сейчас работает в «Ахмате», крайне удивлен: «Могу сказать, положа руку на сердце – для меня это решение шок! Какие там могут быть договорные матчи? Как я читал в прессе, это могло быть из-за игры с «Белшиной». Но я тогда уже уехал. Это произошло уже в конце сезона, но я не в курсе. Календарь был хороший, команда бы взяла первое место и без этого. Когда я работал в команде, не было никаких предпосылок к такому».

• В «Белшине» тоже отвергают обвинения. «Сейчас вот игроки увидели [новости] и не поняли. Некоторые даже не знают, что сказать. Ни у кого нет объяснений. Если бы были виноваты – пожалуйста. Не могу понять, за что нас наказали. Серьезно вам говорю. Мы никаких игр не сдавали», – сказал уже бывший главный тренер команды Альберт Рыбак.

• А вот слова в прошлом игрока сборной Беларуси и тренера «Шахтера» Сергея Гуренко: «На мой взгляд, в этом деле много черных пятен. У нас одни догадки. Никто ведь в федерации публично не объясняет, в чем конкретно провинились участники дела. Там просто сослались на статьи Дисциплинарного кодекса и подробно не расписали, почему именно такое наказание, что именно натворил каждый из фигурантов дела. Почему с «Шахтера» сняли 50 очков, а с «Энергетика-БГУ» – 30? Почему не 100, 80 или 44? Много вопросов.

Считаю, АБФФ должна разобраться, где стимулирование, где сдача матча, где «договорняк». Это три разных понятия. А то у нас под одну статью могут подогнать что угодно».

• Также в ходе разборок досталось серебряному призеру «Энергетику-БГУ». Минский клуб лишен наград после сенсационного прорыва на пьедестал .

Другие последствия: крупные снятия очков за этот и следующий сезоны, пожизненные баны

• «Шахтер» лишили 30 очков в этом сезоне, еще 20 очков автоматически снимут в следующем – вне зависимости от того, вылетит солигорский клуб по итогам этого сезона или нет. «Энергетик-БГУ» – потерял 20 баллов в этом сезоне и 10 в следующем – тоже вне зависимости от лиги. «Белшину» лишили 10 очков, в следующем сезоне спишут 5 баллов .

Так выглядит актуальная таблица:

Напомним, «Шахтер» трижды подряд брал чемпионство – в 2020-м, 2021-м и 2022-м.

• «Шахтер» и «Энергетик-БГУ» не допустили до еврокубков . Клубам просто не выдали лицензии УЕФА, причем формальный повод – вовсе не договорняки. Федерация пояснила, что у «Шахтера» не прописаны полные «контрактные обязательства клуба перед футболистами» (в белорусских медиа клуб подозревали в том, что он платит игрокам выше потолка зарплат, установленного в белорусской лиге). Претензии к «Энергетику» не такие конкретные: по версии АБФФ, «отчетность не отражает все доходы и расходы клуба».

Европутевки распределились так: БАТЭ – Лига чемпионов, минское «Динамо» и «Ислочь» – Лига конференций . А по еще одной вопросы: в ЛК выйдет либо «Торпедо-БелАЗ» (если выиграет Кубок Беларуси), либо «Минск» (если трофей возьмет БАТЭ, а минчане подадут заявку на получение лицензии).

• Клубы также оштрафовали – «Шахтер» заплатит 147 тысяч долларов, «Энергетик-БГУ» и «Белшина» — по 30 тысяч долларов.

• Есть и персональные санкции. Экс-игрок «Белшины» Дмитрий Гомза и экс-менеджер «Шахтера» Владимир Нидергаус (играл в «Роторе» в девяностых-нулевых) объявлены персонами нон грата (фактически – пожизненный бан ), государственный тренер по футболу Минспорта РБ Анатолий Юревич, руководящий проектом «Энергетика-БГУ», отстранен на пять лет, экс-директор «Шахтера» Александр Марченко получил дисквалификацию на 4 года. Полузащитники Михаил Гордейчук («Динамо» Брест) и Никита Корзун («Шахтер») условно забанены на год – в их случае необходимо оплатить штраф до 9 июня.

Еще более 20 человек получили полугодичный бан. Среди них – главный тренер и несколько действующих игроков «Белшины», а также врачи, массажисты и администраторы. Все оштрафованы на разные суммы – до 13 тысяч долларов на человека.

Фото: ФК «Шахтёр» Солигорск