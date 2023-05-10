36 комментариев

Последний из легендарной «Барсы» Гвардиолы.

Официально: Серджи Бускетс уйдет из «Барселоны» по окончании сезона. Клуб подтвердил.

«Иметь возможность носить эмблему «Барселоны» – честь, но всему приходит конец. Это не было легкое решение, но время пришло. Благодарю всех тех людей, которые сопровождали меня в этом путешествии, а также фанатов», – сказал 34-летний полузащитник.

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Бускетс – последний из великой «Барсы» Гвардиолы. Есть еще Серджи Роберто, но он застал эпоху совсем по касательной (7 матчей при Пепе), а вот Бускетс активно создавал ее с самого начала. Когда Пеп возглавил команду, он сразу же избавился от Роналдиньо, Деку, Тюрама, взамен подписав Пике, Алвеса, Кейта, Глеба, а еще поднял в первую команду Педро и Бускетса.

Серджи с «Барселоной» аж с 2005-го – два года спустя он дорос до «Барселоны Б», где в тот момент как раз начинал тренерскую карьеру Гвардиола. Вместе они вышли в третий дивизион, а затем Пеп захватил талантливого воспитанника с собой в основу.

Дебют Бускетса в первой команде пришелся на сентябрь 2008-го – 20-летний полузащитник отыграл сразу 90 минут с «Расингом».

Уже через месяц Серджи дебютировал в Лиге чемпионов: в том же матче против «Базеля» (5:0) он впервые забил за основу «Барсы».

В марте 2009-го Бускетс отпраздновал и первый гол в Ла Лиге – досталось «Атлетику» (2:0).

Со второй половины сезона хавбек уверенно закрепился в стартовом составе: с первых минут он играл как в финале Кубка, так и в финале Лиги чемпионов против «МЮ» (2:0). По завершении сезона Серджи признали лучшим молодым игроком Испании и Европы (трофей Браво).

В следующем сезоне Бускетс уже начал превращение в главного опорника «Барселоны», постепенно вытеснив из основы Яя Туре. Это удивило многих, но только не Гвардиолу, который изначально верил в воспитанника. 10 лет спустя тренер вспоминал: «Я помню, что говорил мне Месси. После двух-трех дней тренировок он подошел ко мне и сказал: «Мне нравится Серджи». И добавил: «Когда у нас будут проблемы, нам поможет этот парень в центре». Бускетс делает все для партнеров».

Вот еще одна показательная цитата Пепа: «Бускетс – лучший в мире центральный полузащитник оборонительного плана. «Барселона» имеет в своем составе просто бесценного игрока. Он силен тактически, скромный и спокойный парень, который не упускает шанса высказать точку зрения, когда считает, что момент для этого подходящий. Если бы в другой жизни мне снова пришлось стать футболистом, я хотел бы стать похожим на Бускетса».

Серджи – единственный, кто до сих пор оставался в «Барсе» из легендарного состава-2011, который разгромил «Реал» Моуринью 5:0 и снова вынес «МЮ» Фергюсона в финале ЛЧ (3:1).

16 июля 2013-го, в день рождения Бускетса, каталонцы продлили контракт с воспитанником, прописав отступные в 250 миллионов евро. С каждым последующим годом статус игрока становился все более высоким. Когда летом 2014-го карьеру завершил Карлес Пуйоль, опытнейший капитан лично попросил Бускетса, чтобы тот сменил 16-й номер на его пятый.

Серджи достойно заменил легенду в роли нового пятого номера.

В 2015-м Бускетса назначили третьим капитаном «Барселоны», в 2018-м – вице-капитаном, а в 2021-м – капитаном. Когда команду возглавил Хави, он сразу же отметил значение бывшего партнера по центру поля: «Бускетс не очень силен физически. Однако он остается одним из лучших игроков в мире по возврату мяча. Влияние Буси куда больше, но сейчас важно все: стиль игры, правильное чтение эпизодов. Все это Серджи делает на топ-уровне. Он необходим нам» .

Бускетс провел 719 матчей за «Барсу» – больше только у Месси (778) и Хави (767). Ему принадлежит рекорд по количеству сыгранных класико – 48 (у Месси и Рамоса по 45). Он также чаще всех побеждал «Реал» – 23.

Позиция Серджи не позволяла ему часто забивать: за более чем 700 матчей набралось 18 голов и 45 голевых. В интервью El Pais Луи Ван Гал детально объяснял, что Серджи делает уникальным идеальное чтение игры: «Важное качество – не само движение, а выбор момента действия или движения. Многие топовые футболисты не обладают этим качеством. Нужно интерпретировать намерения партнеров и соперников. Все это нужно делать быстро – невероятный объем информации. Бускетс блестяще предугадывает появление свободных зон».

Даже великий Йохан Кройфф ценил Серджи: «Все говорят про кого угодно, но не про Бускетса. Звезды команды правда хороши, но мне будет интересно посмотреть на них, когда рядом не будет Бускетса. Думаю, все будут шокированы тем, как сильно все изменится».

Коллекции Бускетса из 31 клубного трофея позавидует практически любой футболист мира: 8 чемпионств, по 7 Кубков и Суперкубков страны, по три Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного ЧМ. Больше трофеев в «Барсе» выиграли только Месси (35) и Иньеста (32). Скоро каталонцы возьмут первый титул с 2019 года, а это значит, что Серджи разделит с Иньестой второе место.

Бускетс может быть доволен собой и в сборной, где он стал чемпионом мира и Европы. Хавбек завершил международную карьеру после ЧМ-2022, где он был капитаном. По числу матчей за сборную (143) Серджи на третьем месте в истории после Рамоса (180) и Касильяса (167).

В сборной мы больше не увидим Бускетса, но его игрой еще можно будет насладиться в клубном футболе. Есть предложения от «Интер Майами» из МЛС и вариант с воссоединением с Месси в Саудовской Аравии. Пришло время поиграть без давления – чисто ради удовольствия.

Фото: Gettyimages.ru/Manuel Queimadelos Alonso, Mike Hewitt, Laurence Griffiths; East News/AP Photo/Manu Fernandez, LLUIS GENE / AFP, JOSEP LAGO / AFP. PEDRO UGARTE / AFP; twitter.com/SuperCupNI; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Daisuke Nakashima/AFLO, Maurizio Borsari/www.aicfoto.com, Andreas Gebert/dpa