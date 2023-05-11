12 комментариев

Хаби Алонсо провел пять сезонов в мадридском «Реале», три из которых – под руководством Жозе Моуринью. Сейчас они снова встретятся, но уже как соперники. Оба в статусе тренеров – «Рома» Моуринью примет «Байер» Алонсо в первом полуфинале Лиги Европы.

Хаби всегда очень хорошо отзывался о Жозе, а тот предсказывал, что Алонсо будет сильным тренером. Вот что они говорили друг о друге раньше.

Хаби всегда хвалил Жозе и помогал ему хитрить

Хаби столкнулся с Жозе еще в АПЛ – когда в составе «Ливерпуля» играл против праймового «Челси».

«Те игры были как супербитвы, – цитирует Алонсо сайт Бундеслиги. – Мы обыграли их в полуфинале Лиги чемпионов, на следующий год – в полуфинале Кубка Англии, а потом опять в полуфинале ЛЧ. Так нам приходилось каждый год играть друг с другом минимум четырежды. Такие матчи мне нравились».

В интервью официальному сайту «Реала» Хаби очень хвалил Жозе: «По-настоящему особенным его делает то, что он еще и отличный психолог. Жозе, кажется, способен найти язык даже с камнем и мотивировать любое дерево».

Именно Алонсо вместе с Рамосом попал в странную историю с красными карточками – оба получили вторые желтые в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» за затяжку времени. Тогда «Реал» уже вышел в плей-офф, игра с «Осером» для мадридцев ничего не решала – подозревали, что Жозе дал указание своим ключевым игрокам обнулить карточки.

Забавно, что Рамос пожал руку рефу, когда получил удаление.

Сам тренер ничего не признал и критиковал судью: «Нельзя с такой легкостью показывать желтые карточки в игре, счет которой 0:3 или 0:4».

Но УЕФА не поверил и выписал Моуринью дисквалификацию, а Алонсо и Рамоса еще и оштрафовали на 20 тысяч евро, а клуб – на 120.

А еще защищал в медиа

Как-то Хави бросил фразу: «Футбол «Реала» – выжидающий, с расчетом на контратаки. Не думаю, что он войдет в историю».

Алонсо вскоре ответил: «Моуринью уже вписал свое имя в историю. Его результаты говорят сами за себя. Немногие тренеры достигли таких успехов, каких достиг он».

Позже Хаби конкретизировал, за что он так уважает Жозе: «Меня поражает способность Моуринью проникнуться интересами игроков и наладить контакт с ними. Когда перед тобой группа людей, которая тебя поддерживает и верит в идеи, которые ты реализуешь, это и значит, что ты лидер. Наш тренер именно такой. Для меня он – один из величайших футбольных тренеров. Он мастерски разбирается в тактических схемах и может отлично подвести игроков к матчу.

При подготовке к играм он обычно говорит о том, что надо больше внимания уделять самообучению. Он психологически готовит нас к тому, чтобы мы могли сыграть любой матч, а победа в каждой встрече является обязанностью игроков».

Что еще выделял Хаби: «Он борется за близких ему людей, защищает их, подавая пример всем нам».

Когда Алонсо просили описать каждого из его тренеров одним словом, Моуринью он охарактеризовал как «личность».

Хаби отмечал требовательность Моуринью и признал, что в последний год в «Реале» были конфликты между отдельными людьми. При этом говорил BeIN Sports: «Он встряхнул клуб, футболистов, болельщиков и кое-что изменил в «Реале», побудив нас бороться».

Позже Алонсо продлил контракт с «Реалом», когда Жозе уехал в АПЛ. «У меня сохранились хорошие отношения с Моуринью, но он не звал меня в «Челси».

По окончании карьеры Алонсо снова вспомнил про Моуринью. Вот его цитата из фильма Campo de Estrellas (документалка от Prime Video): «В Моуринью я бы отметил то, что он передает другим. Это была страсть, желание постоянно держать людей заряженными, причем речь не только о футболистах. Он просил болельщиков бороться за клуб. То, что делал в «Реале» Моуринью – это рок-н-ролл».

Жозе считает, что Хаби будет великим тренером, а их встречу предсказал еще в 2011-м

Как только «Байер» вышел на «Рому» в полуфинале Лиги Европы, в медиа тут же разлетелось интервью Моуринью для Top Eleven от 2019 года, где он рассуждал о Хаби:

«Его отец был тренером, он рос в похожей атмосфере, что и я – родился при отце-игроке, рос при отце-тренере. И стал игроком – конечно, гораздо лучше, чем я. Стал топ-футболистом. Он очень хорошо понимает игру. Хаби выступал в Испании, в Англии и в Германии. Он работал с Гвардиолой в «Баварии», мной и Анчелотти в «Реале», Бенитесом в «Ливерпуле». Если сложить все это вместе, то можно сказать, что у Хаби есть все, чтобы стать очень хорошим тренером».

А вот как Хаби сравнивал Жозе и Пепа: «У них разные характеры, но они во многом похожи, очень эмоциональны и главное – они оба лидеры».

Впервые про Хаби Алонсо тренера Моуринью заговорил не в 2019-м, а в 2011-м, когда игроку еще не было и тридцати.

«Он как метроном. Игрок склада Хави, который, я в этом не сомневаюсь, когда-нибудь станет великим тренером, если захочет. Он напоминает мне Хосепа Гвардиолу, когда тот был игроком, и уже, по сути, ведет себя как тренер на поле».

А год спустя – пророчество: «Я уже говорил ему в шутку: так как я собираюсь тренировать и в следующие 30 лет, мы встретимся на [тренерских] скамейках в будущем».

Когда в 2019-м поползли слухи о возвращении Моуринью в «Реал», Diario Sport дополнил: если это произойдет, то ассистентом Жозе может стать Хаби Алонсо. Но тогда Зидан остался в Мадриде.

Хаби унаследовал главный принцип Моуринью (который Жозе все сложнее соблюдать) – за хорошего тренера команда стоит горой.

«Игроки должны поддерживать тренера, следовать за ним и верить в его идеи. Им нужно четко понимать, как ваши тренировки сделают их лучше. Важно быть лидером, а уже затем следуют футбольные познания и тактика».

Дополнение из интервью для Goal: «Очень сложно заставить свою команду сражаться за тебя. А это очень важное качество. Неважно, что ты делаешь на тренировках – если игроки не за тебя, ничего не выйдет».

Пока у Хаби многое получается в «Байере», лучше результат только у «Баварии» и «Боруссии»

У Хаби пока не так много тренерского опыта. Он провел три сезона во второй команде «Реала Сосьедада», а осенью 2022-го возглавил «Байер», хотя до этого ходили слухи о назначении в менхенгладбахскую «Боруссию». Леверкузенский клуб к началу работы Хаби вообще шел предпоследним после восьми туров.

Сейчас он сражается за зону еврокубков на шестом месте и штурмует Лигу Европы, где до финала остался всего шаг. За время работы Хаби «Байер» показал третий результат в Бундеслиге (30 очков) – с октября больше очков набрала только «Бавария» (39 очков) и «Боруссия» (31 очко).

Жозе после расставания с Хаби и «Реалом» выиграл АПЛ с «Челси», три трофея с «МЮ» и Лигу конференций с «Ромой». И немного больше поседел. Хотя кто-то из них точно проиграет.

Фото: globallookpress.com / c40 / imago sportfotodienst via www.im / Fabrizio Andrea Bertani; AP Photo/Alberto Saiz