16 комментариев

«Сан-Паулу», где Педриньо играет в аренде, выгнал футболиста.

Еще не забыли про Педриньо? В декабре бразильца арендовал «Сан Паулу», но теперь он может вернуться в «Локомотив» досрочно – из-за обвинений в домашнем насилии.

Девушка заявила полиции, что Педриньо бил ее кулаками и угрожал убийством. «Сан-Паулу» уже расторг с ним контракт

В начале марта Аманда Нуньес, уже бывшая девушка футболиста, обратилась в полицию и обвинила Педриньо в домашнем насилии: по ее словам, он бил ее кулаками, давал пощечины и угрожал убийством. Как следует из протокола, на теле 20-летней девушки обнаружены следы побоев.

«Сан Паулу» осудил насилие по отношению к женщинам и пообещал принять меры, если вина Педриньо будет доказана. Сам футболист отвергал обвинения. Но несколько дней назад в бразильских медиа опубликовали фрагменты переписки Педриньо с Амандой. В сообщениях он несколько раз писал: «Я убью тебя».

После этого руководство «Сан-Паулу» потеряло доверие к словам Педриньо, пишет бразильское издание Globo Esporte. Руководство клуба пригласило бразильца на встречу, но он даже не явился на нее. Теперь Педриньо уведомили о расторжении контракта.

Сейчас «Сан-Паулу» анализирует арендное соглашение с «Локомотивом», которое рассчитано до конца 2023 года.

«Сделаю максимум для того, чтобы остаться в «Сан-Паулу». Похоже, планам Педриньо пришел конец

Педриньо преимущественно выходил на замену. На его счету 10 матчей (но 296 минут) и 3 гола в составе «Сан Паулу». Зато был яркий хайлайт – гол в ворота «Интернасьонала» (не того самого, местечкового) после эластико.

Тогда Педриньо еще надеялся остаться в Бразилии: «Это лучшее время в моей карьере. Я реально счастлив, хочу наслаждаться каждой секундой в этом замечательном клубе. Когда мной заинтересовался «Сан-Паулу», я не думал дважды.

Определенно надеюсь остаться после аренды. Сделаю максимум для того, чтобы остаться в «Сан-Паулу». Не хочу упустить этот шанс».

Педриньо в «Локомотиве»: имя запретили («потому что это типа гей, голубой»), сделал кубковый покер против «Химок»

«Локомотив» подписал Педриньо из бразильского «Ред Булл Брагантино». По данным Ивана Карпова, за 3,5 млн евро. Через неделю он вышел в кубковом матче «Локо» с «Краснодаром», и комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов вдруг рассказал коллеге Александру Неценко, что в клубе просят не называть новичка Педриньо и хотят, чтобы звучало так же, как написано на футболке – Педро Габриэл.

После игры бразилец признался, что именно клуб не позволил нанести ему «Педриньо» на футболку. Футболист объяснил позицию руководства: «Потому что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать».

Педриньо забил в России четыре мяча – и все залетели в кубковом матче с «Химками». Тогда бразилец куражился: забивал Антону Митрюшкину между ног, издевательски проходил оборону и заряжал в девятку.

Правда, кроме перформанса с «Химками» у бразильца был только ассист в игре против «Краснодара» в Кубке. Всего Педриньо провел за «Локо» 9 матчей, часто выходил на замену.

В ноябре появились слухи о возможно уходе бразильца. Причина – плохие отношения с командой и руководителями «Локо», утверждал Metaratings. Ранее сообщалось, что Педриньо отстранен от тренировок с командой из-за разногласий с тренерским штабом.

Фото: ; globallookpress.com/Mauricio Rummens/Keystone Press Agency; РИА Новости/Владимир Астапкович; instagram.com/nuness_a