«Наполи» точно станет чемпионом Италии, единственная интрига – когда именно. Вполне вероятно, что Неаполь будет гулять уже на выходных.

Любопытно, что в связи с этим даже переносится матч «Наполи»! Хотя состоится праздник или нет, зависит не только от неаполитанцев.

«Наполи» мог стать чемпионом без своего матча при текущем расписании

Сначала вкратце о раскладах:

• В Италии 7 туров до финиша. Лидирует «Наполи» с 78 очками, вторым идет «Лацио» (61).

• Изначально расписание на следующий тур было таким: игра «Наполи» – «Салернитана» в субботу (29 апреля), а «Интер» – «Лацио» – в воскресенье (30-го).

• Если «Наполи» побеждает, а «Лацио» теряет очки в Милане, то неаполитанцы выигрывают лигу досрочно: «Лацио» за оставшиеся матчи набрал бы максимум 80, а у «Наполи» – уже 81.

• Даже если «Лацио» выигрывает оба следующих матча (у «Интера» и затем у «Сассуоло»), «Наполи» может стать чемпионом без оглядки на него на первой неделе мая – победив дома «Салернитану» и затем «Удинезе» в Удине.

Второй вариант не такой красивый – и в будний день, и еще в гостях. А против первого выступал календарь – ведь «Наполи» играет на день раньше «Лацио».

Почему бы в таком случае не перенести матч, подумали власти.

Сначала лига отказывалась, но все же сдалась

Разговоры о возможном переносе игры «Наполи» и «Салернитаны» начались еще 24 апреля – на следующий день после победы неаполитанцев в Турине. Власти Неаполя попросили лигу рассмотреть перенос матча с субботу на воскресенье, сославшись на обеспечение общественной безопасности.

Причем, как пишет La Gazzetta dello Sport, речь шла об одновременном проведении матчей «Интер» – «Лацио» и «Наполи» – «Салернитана» в воскресенье в 13:30 по московскому времени. Лига сначала отказалась, потому что...

• Вещатели Dazn и Sky уже спланировали расписание.

• Переносить пришлось бы и запланированный на 2 мая матч «Удинезе» – «Наполи», так как между играми должен быть перерыв в 72 часа.

• Тем более «Удинезе» уже продает билеты на игру именно 2 мая.

Спустя день мэр Неаполя Гаэтано Манфреди заявил, что решение примут позже. Тогда же президент Серии А Лоренцо Казини дал понять: если причины для переноса будут вескими – лига адаптируется.

27 апреля выяснилось, что Casms – комитет по безопасности спортивных мероприятий – принял запрос префекта Неаполя Клаудио Паломбы о переносе игры «Наполи» по соображениям безопасности. Поэтому матч переносится на воскресенье, лига должна объявить об этом позже. Паломба пояснил Sky: «Оба дня в городе были бы беспокойными. При матче в субботу службы пришлось бы готовить [к усиленному режиму] и на субботу, и на воскресенье».

Говоря о безопасности, заодно он упомянул о событиях в Фуоригротте (пригород Неаполя), где на днях завязалась стрельба после ограбления магазина.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис сказал, что команда не должна создавать проблемы для города: «В воскресенье и понедельник планируется много событий, полагаю, будет множество пробок. Не хотелось бы, чтобы «Наполи» добавлял хаоса к хаосу, так что все торжества должны проходить на стадионе. Надо понять, будет ли это осуществимо». Он также призвал неаполитанцев к порядку и уважению к туристам.

28 апреля перенос игры «Наполи» – «Салернитана» утвердила и лига.

Перенос матча «Наполи» повлек изменения в календаре у «Удинезе»

Итак, что теперь получается:

• 30 апреля, в воскресенье, день в Серии А начнется суперматчем «Интер» – «Лацио» в 13:30 по московскому времени. А сразу после него – в 16:00 – сыграют «Наполи» и «Салернитана».

• В мидвик-туре матч «Удинезе» – «Наполи» сдвигается со 2 на 4 мая.

• Запланированный на воскресенье, 7 мая, матч «Удинезе» – «Сампдория» теперь пройдет в понедельник (8-го).

Да, фанам «Удинезе» доставили двойные неудобства – и тем, кто запланировал сходить на матч во вторник (придется в четверг), и тем, кто хотел посетить еще одну игру в следующее воскресенье (а пойдет в будний день). «Удинезе» у себя на сайте уже объявил, что билеты на игру с «Наполи» действительны и после переноса, но их можно сдать до 2 мая.

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro / Stringer; globallookpress.com / Salvatore Laporta/KONTROLAB / IMAGO/Antonio Balasco / Alessandro Garofalo