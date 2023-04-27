7 комментариев

Через 10 лет «Мадрид» получил 4 от Кастельяноса из «Жироны».

О Валентие Кастельяносе из «Жироны» узнали почти все фанаты футбола – 24-летний нападающий оформил исторический покер «Реалу». В Примере такого не было с 1947 года, тогда пять голов «Мадриду» забил Эстебан Эчаваррия.

А вот в Лиге чемпионов подобное случилось 10 лет назад – тогда «Реал» получил четыре гола от 24-летнего Роберта Левандовского (1:4).

Вспоминаем его ярчайшую игру за «Боруссию».

Как это было: Левандовски при праздновании хет-трика почувствовал спазм и вскочил с колен, чтобы случайно не получить травму

Левандовски открыл счет уже на 8-й минуте. Вполне классический для девятки гол – классно открылся под навес с левого фланга и позиционно был явно лучше Пепе.

В конце первого тайма Криштиану Роналду сделал 1:1, но дальше в протоколе сверкал только Левандовски.

На 50-й минуте Левандовски подобрал мяч прошил Диего Лопеса с близкого расстояния.

На 55-й минуте забил, вероятно, самый красивый гол дня: в сутолоке блестяще обработал мяч и шикарно ударил под перекладину.

На 66-й минуте уверенно реализовал пенальти.

Больше поляк в том матче не отличился, хоть и провел и все 90 минут.

Роберт до сих пор помнит эмоции во время каждого гола. Дальше слово форварду:

«Когда я забил первый гол, услышал, наверное, самые громкие аплодисменты в моей жизни. В эпизоде со вторым голом увидел, что ближняя стойка пуста. Когда бил, в последний момент решил ударить в другой угол.

Вау, два гола в полуфинале, а потом случается третий. Хет-трик. Я проехался на коленях и почувствовал едва заметный спазм в бедре. Мигом подумал: «Вставай, пока не стало хуже» (на повторах видно, как быстро Роберт подорвался с колен – Sports.ru).

Я глянул на часы и подумал: «Господи, так много времени осталось?» Почувствовал прилив адреналина, но знал, что должен сохранять спокойствие. Спустя мгновение – пенальти. Полмира смотрело. Шанс забить четвертый.

Если ты стараешься, то всегда будешь на шаг впереди. У меня был шанс и не было места для страха. Я должен был взять мяч и забить четвертый гол».

Тогда Роберту покорилось топ-достижение: он стал первым футболистом с 1960 года, оформившим покер в полуфинале или финале еврокубка.

«Мы знали каждую деталь о Левандовском, но все равно ему проиграли». Тогда Роберта начали воспринимать как звезду

Клопп отмечал, что именно тогда стало ясно, что у Роберта есть шанс стать лучшим форвардом мира. Хави тоже видит переломный момент: «Роберта стали воспринимать в другом свете. Все смотрят, если ты забиваешь голы на таком уровне. Его талант очевиден. Его ментальный, технический и тактический талант».

Жозе Моуринью сильно грустил после матча: «Мы знали все о Роберте Левандовском, каждую деталь о нем, но все равно проиграли ему с разницей в три мяча. Это очень большое разочарование».

Защитник «Боруссии» Фелипе Сантана даже сравнил партнера с главной звездой «Реала»: «Да, Роберт не так популярен, как Криштиану Роналду. Но играет он на том же уровне, что и Криштиану».

Вернувшись домой после матча, Левандовски сделал две вещи: пожалел, что не забил пятый, и попросил жену приготовить панкейки.

Как закончился тот сезон для Левандовского и «Реала»?

Левандовски тогда чуть не победил в Лиге чемпионов: во втором полуфинале «Дортмунд» проиграл 0:2, но 4:1 в первой игре позволили двинуться дальше, в финале «Боруссия» наткнулась на «Баварию» (1:2, поляк провел полный матч и не отличился).

В Бундеслиге-2012/13 «Бавария» тоже опередила «Боруссию»: мюнхенцы победили в чемпионате с отрывом в 25 очков, «Боруссия» финишировала второй. «Бавария» выбила «Боруссию» и в Кубке Германии: команды встретились в четвертьфинале (1:0), в итоге «Бавария» и выиграла в турнире, победив в финале «Штутгарт» (3:2).

«Реал» в Ла Лиге-2012/13 тоже финишировал вторым: чемпионом стала «Барселона», опередившая мадридцев на 15 очков. «Реал» вышел в финал Кубка Испании, где проиграл «Атлетико» (1:2).

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst , Marcio Machado/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Joern Pollex/Bongarts, Martin Rose/Bongarts, Lars Baron/Bongarts