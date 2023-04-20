30 комментариев

Там без побед с начала марта.

«Интер» в ответном матче 1/4 закатил результативную ничью с «Бенфикой» (3:3), но в целом без больших проблем прошел дальше – 5:3. В полуфинале уже поджидает «Милан» – впереди дерби!

«Интер» хорош в Европе, хотя в Серии А наметились неприятности. Под угрозой даже пост Симоне Индзаги.

Ужасная домашняя серия – три матча по 0:1, побед нет с начала марта. Индзаги (справедливо) говорит о плохой реализации

Между матчами «Бенфикой» вклинился грустный вечер с «Монцой» – проиграли дома 0:1. Это уже третье сухое домашнее поражение подряд, до этого уступили «Ювентусу» и «Фиорентине» (тоже по 0:1). Побед в лиге нет 5 матчей, последняя была 5-го марта над «Лечче» (2:0).

После «Фиорентины» особенно завелся бывший нападающий миланцев Антонио Кассано: «Интер» – настоящая катастрофа. Игроки делают какие-то бредовые вещи. Но поражения он не заслуживал, учитывая созданные моменты. Индзаги пора выгнать. От него надо избавиться, чтобы клуб смог сделать шаг вперед».

Тренер Индзаги списывает результаты на плохую реализацию и отличную игру вратарей.

«Статистика говорит о том, что в матчах чемпионата показатели лучше, чем в Лиге чемпионов и Кубке Италии. Но результаты это не подтверждают, и это разочаровывает. Сейчас того, что мы делаем, недостаточно, и то, что Очоа, Дронговски, Ди Грегорио и другие вратари постоянно становятся лучшими игроками матчей, это подтверждает.

В 2023 году мы выступаем не на своем уровне. Мы 16 месяцев регулярно забивали, у нас была лучшая атака в лиге, а теперь наша реализация стала хуже. Команда создает моменты, но нужна решительность», – считает тренер «Интера».

Индзаги можно понять. Возьмем три поражения по 0:1 – в каждом из них «Интер» был чуть опаснее, набрал больше xG. За это время наиграли почти на 4,5 гола, но не забили ни одного. Либо спасали вратари (в последней игре с «Монцой» Ди Грегорио сделал аж 6 сэйвов), либо били мимо.

Инсайд от La Gazzetta dello Sport: Индзаги могли уволить, если бы не проход «Бенфики»

В апреле пошли слухи, что Индзаги могут убрать, По данным La Gazzetta dello Sport, руководство «Интера» обеспокоено результатами команды, и единственный шанс спастись был в успешном четвертьфинале Лиге чемпионов.

Если бы Индзаги не прошел «Бенфику», то на его место мог прийти Кристиан Киву, работающий в команде «Интера» до 19 лет. Потом состоялись первые контакты с Сержиу Консейсау из «Порту».

Сейчас «Интер» идет на пятом месте в Серии А, рискуя пролететь мимо топ-4. «Милан» рядом, впереди всего на 2 очка, но команда Индзаги уже растеряла слишком много, чтобы быть уверенными в успешности погони.

Фото: globallookpress.com/Spada, Alessandro Di Marco