30 комментариев

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Полуфинал ЛЧ пока спасает Индзаги. В Италии «Интер» вне топ-4

Симоне Индзаги Симоне Индзаги
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Там без побед с начала марта.

«Интер» в ответном матче 1/4 закатил результативную ничью с «Бенфикой» (3:3), но в целом без больших проблем прошел дальше – 5:3. В полуфинале уже поджидает «Милан» – впереди дерби!

«Интер» хорош в Европе, хотя в Серии А наметились неприятности. Под угрозой даже пост Симоне Индзаги.

Ужасная домашняя серия – три матча по 0:1, побед нет с начала марта. Индзаги (справедливо) говорит о плохой реализации

Между матчами «Бенфикой» вклинился грустный вечер с «Монцой» – проиграли дома 0:1. Это уже третье сухое домашнее поражение подряд, до этого уступили «Ювентусу» и «Фиорентине» (тоже по 0:1). Побед в лиге нет 5 матчей, последняя была 5-го марта над «Лечче» (2:0).

После «Фиорентины» особенно завелся бывший нападающий миланцев Антонио Кассано: «Интер» – настоящая катастрофа. Игроки делают какие-то бредовые вещи. Но поражения он не заслуживал, учитывая созданные моменты. Индзаги пора выгнать. От него надо избавиться, чтобы клуб смог сделать шаг вперед».

Тренер Индзаги списывает результаты на плохую реализацию и отличную игру вратарей.

«Статистика говорит о том, что в матчах чемпионата показатели лучше, чем в Лиге чемпионов и Кубке Италии. Но результаты это не подтверждают, и это разочаровывает. Сейчас того, что мы делаем, недостаточно, и то, что Очоа, Дронговски, Ди Грегорио и другие вратари постоянно становятся лучшими игроками матчей, это подтверждает.

В 2023 году мы выступаем не на своем уровне. Мы 16 месяцев регулярно забивали, у нас была лучшая атака в лиге, а теперь наша реализация стала хуже. Команда создает моменты, но нужна решительность», – считает тренер «Интера».

Индзаги можно понять. Возьмем три поражения по 0:1 – в каждом из них «Интер» был чуть опаснее, набрал больше xG. За это время наиграли почти на 4,5 гола, но не забили ни одного. Либо спасали вратари (в последней игре с «Монцой» Ди Грегорио сделал аж 6 сэйвов), либо били мимо.

Инсайд от La Gazzetta dello Sport: Индзаги могли уволить, если бы не проход «Бенфики»

В апреле пошли слухи, что Индзаги могут убрать, По данным La Gazzetta dello Sport, руководство «Интера» обеспокоено результатами команды, и единственный шанс спастись был в успешном четвертьфинале Лиге чемпионов.

Если бы Индзаги не прошел «Бенфику», то на его место мог прийти Кристиан Киву, работающий в команде «Интера» до 19 лет. Потом состоялись первые контакты с Сержиу Консейсау из «Порту».

Сейчас «Интер» идет на пятом месте в Серии А, рискуя пролететь мимо топ-4. «Милан» рядом, впереди всего на 2 очка, но команда Индзаги уже растеряла слишком много, чтобы быть уверенными в успешности погони.

Интер Италия – Бенфика Португалия 3:3 (1:1, 2:2)
Дата проведения
19 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 14 Барелла, 1:1 – 38 Эурснес, 2:1 – 65 Мартинес, 3:1 – 78 Корреа, 3:2 – 86 Антониу Силва, 3:3 – 90 Муса.
ИнтерОнана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони (Д`Амброзио, 80), Димарко (Гозенс, 80), Мхитарян, Брозович, Барелла (Чалханоглу, 76), Джеко (Лукаку, 76), Мартинес (Корреа, 76).
БенфикаВлаходимос, Жилберто (Нерес, 46), Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Скьеллеруп, 89), Рафа Силва (Жоау Невеш, 80), Эурснес, Шикинью (Муса, 80), Флорентину, Гонсалу Рамуш (Гедеш, 74).
Предупреждения:
Рафа Силва (49), Муса (81), Нерес (90).

Битва «Ман Сити» с «Реалом» и миланское дерби – королевские полуфиналы ЛЧ!

Фото: globallookpress.com/Spada, Alessandro Di Marco

Кто выиграет ЛЧ-2023?
27808 голосов
Реал Мадрид
38%
Реал Мадрид
Манчестер Сити
46%
Манчестер Сити
Милан
11%
Милан
Интер
5%
Интер

30 комментариев

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Jan Paskel
Как болельщик Милана, от души поздравляю Интер с выходом в полуфинал.

И вообще мне нравится тенденция, что болельщики итальянских клубов рады друг за друга. Возможно это потому, что обычному болельщику >30 лет, а возможно потому, что лучше рубиться с "родными" в 1/4, 1/2 еврокубков, чем смотреть матчи Челси - Ливерпуль
+54
-6
+48
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ArtemEgs
Ответ statistic5
Порту(со второго-то места в группе), Бенфика и Милан - возможно, это будет самый халявный путь до финала ЛЧ в истории. Так что такое себе спасение сезона. Хотя надо отдать должное - в группе выбили Барсу
У Ливерпуля в прошлом году был путь Интер-Бенфика-Вильярреал
+42
0
+42
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Руслан Аноятбеков
Кубковый тренер
+22
-1
+21
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statistic5
Порту(со второго-то места в группе), Бенфика и Милан - возможно, это будет самый халявный путь до финала ЛЧ в истории. Так что такое себе спасение сезона.
Хотя надо отдать должное - в группе выбили Барсу
+25
-8
+17
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Вратарь Бага
далёкие выезды предстоят Интеру и Милану друг к другу, однако.
+11
-3
+8
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AnDrag
Ответ Jan Paskel
Как болельщик Милана, от души поздравляю Интер с выходом в полуфинал. И вообще мне нравится тенденция, что болельщики итальянских клубов рады друг за друга. Возможно это потому, что обычному болельщику >30 лет, а возможно потому, что лучше рубиться с "родными" в 1/4, 1/2 еврокубков, чем смотреть матчи Челси - Ливерпуль
Есть один клуб в Италии, принадлежащий самой влиятельной семье Италии, болельщики которого поливают помоями остальные клубы в Италии несмотря на их успехи. Их много, они очень часто встречаются и ничего с этим не поделать, даже курс самых дорогих ноотропов им не помогает - увы.

По теме этой новости - это очень круто, что Интер и Милан как в былые времена, вышли в полуфинал ЛЧ.
Молодцы, красавцы. Возможно, это что-то изменит в глобальном плане (владельцы, финансы, престиж, аудитория), хотя бы чуть чуть. Forza Calcio!
+13
-6
+7
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Александр Шейфер
В этот раз хоть не правило выездного года решит исход между миланскими клубами
+6
0
+6
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Руслан Аноятбеков
Ответ Фарадж Малик
Значит Кубок ЛЧ наш?? 😂😂😂
Поживём увидим)
Сейчас главное Милан пройти, а в финале всего один матч, может произойти все, что угодно
+6
-2
+4
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Сергей Сорока
Ответ ArtemEgs
У Ливерпуля в прошлом году был путь Интер-Бенфика-Вильярреал
Причём тот же Интер прошли прям совсем на тоненького, не будучи лучше ни в одном из матчей. Так что уже год назад Интер вполне мог быть в финале.
+4
0
+4
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Казбек Бимбасов
Ответ Jan Paskel
Как болельщик Милана, от души поздравляю Интер с выходом в полуфинал. И вообще мне нравится тенденция, что болельщики итальянских клубов рады друг за друга. Возможно это потому, что обычному болельщику >30 лет, а возможно потому, что лучше рубиться с "родными" в 1/4, 1/2 еврокубков, чем смотреть матчи Челси - Ливерпуль
Я тоже заметил, что мы, болельщики итальянских клубов, всегда болеем в еквокубках за своих, даже если любимый клуб не прошел.

Фан Милана
+3
0
+3
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Тюменец
Кроме как домыслами журналистов Индзаги никто в отставку не отправлял. Работает человек, не в самых простых условиях и все еще впереди, в том числе, в сериАле.
+4
-2
+2
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Pazzo7
Веселее уж так, чем наоборот (как с Конте :D )
+3
-1
+2
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Jan Paskel
Ответ Фарадж Малик
Значит Кубок ЛЧ наш?? 😂😂😂
Вы там поосторожней. Детишки, болеющие за МанСити, утром проснутся, столько минусов накидают. Они же катком и по Лиону, и по Реалу, и по Челси проходились. Вроде как ждут не то 4, не то 5 титул ЛЧ из параллельной вселенной
+5
-3
+2
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Darren&K
Ответ statistic5
Порту(со второго-то места в группе), Бенфика и Милан - возможно, это будет самый халявный путь до финала ЛЧ в истории. Так что такое себе спасение сезона. Хотя надо отдать должное - в группе выбили Барсу
Ой блин, когда у других типа Челси Сити или Ливерпуля халявная сетка а так часто бывает, вы молчите. В кои то веки Итальянцы вышли в полуфинал, подарив праздник миллионам а может лярдам во всем мире, но вы недовольны и вас не устраивает😂 Болел Милана и Интера приятель намного больше чем у Сити и ПСЖ, знай это. Так что выход этих клубов лишь для их глоров фанатов
+2
0
+2
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Mypta3uh23
Главное что бы не реал, и так уже взяли больше чем заслуживали на отскоках и судьях за последние года
+3
-2
+1
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Dixon010
Интер действительно заслуживает большего. Игра хорошая, а вот реализация отвратительная, и банально не везёт. С той же Салернитаной наиграли на 3-4 гола, а в итоге пропустили на 90-ой от Кандревы, который хотел сделать навес, а в итоге шальной гол залетел. Хотя красиво было, конечно. С Монцой лаутаро запорол, а потом с углового пропустили, хотя Монца в атаке ничего не показала. Лукаку- это вообще ужас. Когда его промахи увидел, даже разозлился от его корявости, при том что болею за Милан и болел против Интера.
+1
0
+1
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ArtemEgs
Ответ statistic5
Порту(со второго-то места в группе), Бенфика и Милан - возможно, это будет самый халявный путь до финала ЛЧ в истории. Так что такое себе спасение сезона. Хотя надо отдать должное - в группе выбили Барсу
Плюс еще у ПСЖ в 2020: Боруссия-Аталанта-Лейпциг
+1
0
+1
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statistic5
Ответ Darren&K
Ой блин, когда у других типа Челси Сити или Ливерпуля халявная сетка а так часто бывает, вы молчите. В кои то веки Итальянцы вышли в полуфинал, подарив праздник миллионам а может лярдам во всем мире, но вы недовольны и вас не устраивает😂 Болел Милана и Интера приятель намного больше чем у Сити и ПСЖ, знай это. Так что выход этих клубов лишь для их глоров фанатов
почему, я всегда против халявных сеток. И с чего это ты решил, что я имею что-то против итальянцев?
0
0
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Никита Лавринёнок
Ответ Jan Paskel
я не знаю каким местом ты читал моё сообщение. Там сказано, что если взять болельщиклв команд Сериала, то большинство из них старше 30 лет, потому что они выбрали коианду как раз таки во время расцвета Серии А. Что за люди пошли, который раз вижу, что в каждой теме находятся двое-трое, которые вообще не понимают что пишут другие и какой в этл вкладывают смысл.
Зачем ты ответил? 0 конструктива. Я конкретно расписал свою точку зрения. Ты же переписал кусок своего сообщения. Под одну гребенку отправил зачем-то ко всем, кто уловил твой узкий взгляд на футбол, вместо того, чтобы вести диалог. Не хочешь вести диалог? Не отвечал бы.
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дамир дугаров
Ответ statistic5
Порту(со второго-то места в группе), Бенфика и Милан - возможно, это будет самый халявный путь до финала ЛЧ в истории. Так что такое себе спасение сезона. Хотя надо отдать должное - в группе выбили Барсу
Выбить барсу не сложно же. Ее даже из Лиги Европы спокойно выбивают
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munchen_fest
Ответ Никита Лавринёнок
Боже, да ты гребанный популист. Приплел сюда болел из сериала, в то время, как большинство, скажем, совершеннолетних (им не должно быть обязательно 30, как тебе) болельщиков будет поддерживать команды из наиболее привлекательной для них по разным аспектам лиги (в той же ЛЧ), даже хотя бы потому, что они ей больше интересуются, за исключением ярых фанов противоборствующих исторически друг другу команд.. Этот матч будет интересен своей вывеской и статусом матча, да, а Челси-Ливерпуль сейчас в принципе смотреть сложно, обе команды не в лучших кондициях и положении сейчас. И если тебе нравится, что болельщики рады друг за друга, то, может быть, радовался бы и за других, даже за ’’Челси-Ливерпуль’’?. Если хочешь такого же отклика
охренеть ты душный...
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Jan Paskel
Ответ Никита Лавринёнок
Боже, да ты гребанный популист. Приплел сюда болел из сериала, в то время, как большинство, скажем, совершеннолетних (им не должно быть обязательно 30, как тебе) болельщиков будет поддерживать команды из наиболее привлекательной для них по разным аспектам лиги (в той же ЛЧ), даже хотя бы потому, что они ей больше интересуются, за исключением ярых фанов противоборствующих исторически друг другу команд.. Этот матч будет интересен своей вывеской и статусом матча, да, а Челси-Ливерпуль сейчас в принципе смотреть сложно, обе команды не в лучших кондициях и положении сейчас. И если тебе нравится, что болельщики рады друг за друга, то, может быть, радовался бы и за других, даже за ’’Челси-Ливерпуль’’?. Если хочешь такого же отклика
я не знаю каким местом ты читал моё сообщение.

Там сказано, что если взять болельщиклв команд Сериала, то большинство из них старше 30 лет, потому что они выбрали коианду как раз таки во время расцвета Серии А.

Что за люди пошли, который раз вижу, что в каждой теме находятся двое-трое, которые вообще не понимают что пишут другие и какой в этл вкладывают смысл.
0
0
0
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Никита Лавринёнок
Ответ Jan Paskel
Как болельщик Милана, от души поздравляю Интер с выходом в полуфинал. И вообще мне нравится тенденция, что болельщики итальянских клубов рады друг за друга. Возможно это потому, что обычному болельщику >30 лет, а возможно потому, что лучше рубиться с "родными" в 1/4, 1/2 еврокубков, чем смотреть матчи Челси - Ливерпуль
Боже, да ты гребанный популист. Приплел сюда болел из сериала, в то время, как большинство, скажем, совершеннолетних (им не должно быть обязательно 30, как тебе) болельщиков будет поддерживать команды из наиболее привлекательной для них по разным аспектам лиги (в той же ЛЧ), даже хотя бы потому, что они ей больше интересуются, за исключением ярых фанов противоборствующих исторически друг другу команд.. Этот матч будет интересен своей вывеской и статусом матча, да, а Челси-Ливерпуль сейчас в принципе смотреть сложно, обе команды не в лучших кондициях и положении сейчас. И если тебе нравится, что болельщики рады друг за друга, то, может быть, радовался бы и за других, даже за ’’Челси-Ливерпуль’’?. Если хочешь такого же отклика
+1
-1
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*MVP*
Ответ Lifar Skladchikov
А что веселого играть в след.сезоне в Лиге Европы?
ты так в этом уверен?
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Lifar Skladchikov
Ответ Pazzo7
Веселее уж так, чем наоборот (как с Конте :D )
А что веселого играть в след.сезоне в Лиге Европы?
+1
-1
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