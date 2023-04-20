30 комментариев

Полуфинал ЛЧ пока спасает Индзаги. В Италии «Интер» вне топ-4
Там без побед с начала марта.
«Интер» в ответном матче 1/4 закатил результативную ничью с «Бенфикой» (3:3), но в целом без больших проблем прошел дальше – 5:3. В полуфинале уже поджидает «Милан» – впереди дерби!
«Интер» хорош в Европе, хотя в Серии А наметились неприятности. Под угрозой даже пост Симоне Индзаги.
Ужасная домашняя серия – три матча по 0:1, побед нет с начала марта. Индзаги (справедливо) говорит о плохой реализации
Между матчами «Бенфикой» вклинился грустный вечер с «Монцой» – проиграли дома 0:1. Это уже третье сухое домашнее поражение подряд, до этого уступили «Ювентусу» и «Фиорентине» (тоже по 0:1). Побед в лиге нет 5 матчей, последняя была 5-го марта над «Лечче» (2:0).
После «Фиорентины» особенно завелся бывший нападающий миланцев Антонио Кассано: «Интер» – настоящая катастрофа. Игроки делают какие-то бредовые вещи. Но поражения он не заслуживал, учитывая созданные моменты. Индзаги пора выгнать. От него надо избавиться, чтобы клуб смог сделать шаг вперед».
Тренер Индзаги списывает результаты на плохую реализацию и отличную игру вратарей.
«Статистика говорит о том, что в матчах чемпионата показатели лучше, чем в Лиге чемпионов и Кубке Италии. Но результаты это не подтверждают, и это разочаровывает. Сейчас того, что мы делаем, недостаточно, и то, что Очоа, Дронговски, Ди Грегорио и другие вратари постоянно становятся лучшими игроками матчей, это подтверждает.
В 2023 году мы выступаем не на своем уровне. Мы 16 месяцев регулярно забивали, у нас была лучшая атака в лиге, а теперь наша реализация стала хуже. Команда создает моменты, но нужна решительность», – считает тренер «Интера».
Индзаги можно понять. Возьмем три поражения по 0:1 – в каждом из них «Интер» был чуть опаснее, набрал больше xG. За это время наиграли почти на 4,5 гола, но не забили ни одного. Либо спасали вратари (в последней игре с «Монцой» Ди Грегорио сделал аж 6 сэйвов), либо били мимо.
Инсайд от La Gazzetta dello Sport: Индзаги могли уволить, если бы не проход «Бенфики»
В апреле пошли слухи, что Индзаги могут убрать, По данным La Gazzetta dello Sport, руководство «Интера» обеспокоено результатами команды, и единственный шанс спастись был в успешном четвертьфинале Лиге чемпионов.
Если бы Индзаги не прошел «Бенфику», то на его место мог прийти Кристиан Киву, работающий в команде «Интера» до 19 лет. Потом состоялись первые контакты с Сержиу Консейсау из «Порту».
Сейчас «Интер» идет на пятом месте в Серии А, рискуя пролететь мимо топ-4. «Милан» рядом, впереди всего на 2 очка, но команда Индзаги уже растеряла слишком много, чтобы быть уверенными в успешности погони.
- Дата проведения
- 19 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 14 Барелла, 1:1 – 38 Эурснес, 2:1 – 65 Мартинес, 3:1 – 78 Корреа, 3:2 – 86 Антониу Силва, 3:3 – 90 Муса.
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Интер –
Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони (Д`Амброзио, 80), Димарко (Гозенс, 80), Мхитарян, Брозович, Барелла (Чалханоглу, 76), Джеко (Лукаку, 76), Мартинес (Корреа, 76).
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Бенфика –
Влаходимос, Жилберто (Нерес, 46), Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Скьеллеруп, 89), Рафа Силва (Жоау Невеш, 80), Эурснес, Шикинью (Муса, 80), Флорентину, Гонсалу Рамуш (Гедеш, 74).
- Предупреждения:
- Рафа Силва (49), Муса (81), Нерес (90).
Битва «Ман Сити» с «Реалом» и миланское дерби – королевские полуфиналы ЛЧ!
Фото: globallookpress.com/Spada, Alessandro Di Marco
И вообще мне нравится тенденция, что болельщики итальянских клубов рады друг за друга. Возможно это потому, что обычному болельщику >30 лет, а возможно потому, что лучше рубиться с "родными" в 1/4, 1/2 еврокубков, чем смотреть матчи Челси - Ливерпуль
Хотя надо отдать должное - в группе выбили Барсу
По теме этой новости - это очень круто, что Интер и Милан как в былые времена, вышли в полуфинал ЛЧ.
Молодцы, красавцы. Возможно, это что-то изменит в глобальном плане (владельцы, финансы, престиж, аудитория), хотя бы чуть чуть. Forza Calcio!
Сейчас главное Милан пройти, а в финале всего один матч, может произойти все, что угодно
Фан Милана
Там сказано, что если взять болельщиклв команд Сериала, то большинство из них старше 30 лет, потому что они выбрали коианду как раз таки во время расцвета Серии А.
Что за люди пошли, который раз вижу, что в каждой теме находятся двое-трое, которые вообще не понимают что пишут другие и какой в этл вкладывают смысл.