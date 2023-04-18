70 комментариев

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Неужели финал ЛЧ перенесут четвертый раз подряд? Есть риски из-за выборов, где Эрдоган уже не фаворит

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Реджеп Тайип Эрдоган
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УЕФА ищет варианты (на всякий случай).

Финал Лиги чемпионов летом должен пройти в Стамбуле, но The Independent сообщила, что у УЕФА есть план на случай переноса – да, перенос не исключен.

И все из-за президентских выборов в Турции.

Почему ситуация с выборами может влиять на финал

Главные даты: 14 мая пройдут выборы, на 28 мая назначен второй тур, если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов. А 10 июня сыграют финал ЛЧ в Стамбуле на Олимпийском стадионе.

Главные опасения – возможные протесты и беспорядки, связанные с результатами выборов. Уже известно, что за пост поборются действующий президент Реджеп Эрдоган, а его главным соперником называют Кемаля Кылычдароглу из «Народного альянса». Еще два участника выборов – Мухаррем Индже и Синан Оган.

Возможно, Эрдоган уже не фаворит

Эрдоган – президент Турции с 2014 года. Этой весной оказалось, что его позиции не так уж и прочны – опросы выявили большую поддержку Кемаля Кылычдароглу. Считается, что поддержка Эрдогана снизилась после февральских землетрясений: жители страны недовольны медленной реакцией властей на стихийное бедствие.

Например, опрос Aksoy Research показал, что Кылычдароглу поддерживают 55,6% респондентов, Эрдогана – 44,4%. В опросе другой компании, Alf Research, тоже лидирует оппозиция: 55,1% против 44,9%.

Турецкий сайт t24.com озвучил результаты еще одного опроса – среди 5,7 тысяч граждан Кылычдароглу получил 46,5% голосов, а Эрдоган – 42,4%. Есть также данные Metropoll: там тоже лидирует Кылычдароглу с 42,6%, а Эрдоган – второй с 41,1%. 

Прошлые выборы Эрдоган выиграл 24 июня 2018 года, набрав 52,6% голосов.

Кемаль Кылычдароглу

Протесты в Турции и правда возможны?

Серьезные волнения в стране были десять лет назад – тогда протесты продолжались чуть ли не все лето из-за решения властей вырубить парк в центре Стамбула. Сейчас нет таких масштабов, хотя стычки случались, например, в феврале 2023-го. После разрушительных землетрясений шокированные люди обвиняли власти в бездействии и конфликтовали с полицией.

Случаются и локальные инциденты: 8 марта на марше феминисток протестующие скандировали антиправительственные лозунги и пытались прорвать полицейские кордоны, в ответ был применен слезоточивый газ.

Власти Турции беспокоятся перед выборами. В ноябре в Стамбуле в результате теракта убили шесть человек, после чего посольство США обратилось к проживающим в Турции американским гражданам и попросило держаться подальше от оживленных мест. На это заявление министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил так:

«Если они хотят создать впечатление, что Турция нестабильна, что Турции угрожает терроризм, это не вписывается в дружеские или союзные отношения». И добавил: «Если они попытаются поставить Турцию, правящую партию и президента республики в трудное положение перед президентскими и парламентскими выборами, назначенными на 14 мая, то наш народ очень хорошо знает, что за этим стоит».

Как раньше переносили финалы

Последний запланированный финал Лиги чемпионов был в 2019-м. На стадионе мадридского «Атлетико» «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», а Юрген Клопп впервые забрал еврокубок.

А дальше сплошные переносы:

• В 2020-м финал запланировали в Стамбуле на 30 мая, но вмешалась пандемия. В итоге «Бавария» выиграла у «ПСЖ» уже в Лиссабоне и спустя три месяца.

• Из-за пандемии финалы сдвинули на год, поэтому стамбульский ждали в 2021-м. Но из-за сложной эпидемиологической обстановки в Турции англичанам требовалось бы пройти обязательный карантин после возвращения домой (Турция у Великобритании находилась в красном списке). Футбольная ассоциация Англии решила вопрос с УЕФА: «Манчестер Сити» и «Челси» разыграли трофей на «Драгау» в Порту.

• В 2022-м принять финал ЛЧ готовился Санкт-Петербург, но матч достался Парижу – и «Реал» победил «Ливерпуль».

Стамбул должен был дождаться финала еще в 2020-м, но если негативные прогнозы сбудутся, то не получит его и в 2023-м. 

В 2024-м финал ожидают в Лондоне на «Уэмбли», хотя не так давно он там уже проводился – в 2011-м и 2013-м. А в 2025-м решающий матч ЛЧ примет «Альянц Арена».

Тест: сможете забить пенальти в Лиге чемпионов? У вас целых 8 попыток

Фото: globallookpress.com / Turkish Presidency /  Alp Eren Kaya / Depo Photos; Gettyimages.ru/Ozan Kose/EuroFootball

70 комментариев

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couture39
Вообще-то, выборы "президента Турции", а не "Эрдогана".
+66
-2
+64
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ couture39
Вообще-то, выборы "президента Турции", а не "Эрдогана".
Это спойлер. Спортс уже в курсе, результаты держат до мая
+55
-3
+52
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Pb-SE
Ответ couture39
Вообще-то, выборы "президента Турции", а не "Эрдогана".
В России за аналогичный коммент могут и привлечь.
+58
-9
+49
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lutiygorgon
С утра проверю, появилась ли панорамная фотка стадиона
+36
0
+36
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Alcibiades
Тот случай, когда даже у Турции есть конкурентные выборы.
+48
-15
+33
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Иван Иванов
Что такое выборы? Зачем?
+31
-5
+26
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TylerDurden
Ответ Romuliq
да какая разница, какие там рейтинги, если посчитают, как надо)
Там есть оппозиция реальная, которая долго между собой согласовывала единого кандидата, свой Навэльный в тюрьме, который уже поддержал кандидата от оппозиции. Я к тому, что если нарисуют, просто так это там не схавают.
+16
-2
+14
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krealpmoney
Париж такой: "Шо, опять?"
+13
-1
+12
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фегор ог
Ответ Alcibiades
Тот случай, когда даже у Турции есть конкурентные выборы.
А что не так с Турцией, по-твоему она какая то отсталая страна?
+16
-5
+11
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колючий ёжик
Ответ couture39
Вообще-то, выборы "президента Турции", а не "Эрдогана".
:-) сейчас в Черногории, тут тоже был свой "диктатор" Мило Джуканович, 30 лет правил - не хухры-мухры. Так его "свергли", просто не переизбрав на выборах. "А что, так можно было?" И ведь всерьез его диктатором называют. Вот и получается, что даже такие "диктаторы" вроде Джукановича или Эрдогана, прочно усевшиеся в президентском кресле, могут потерять его в результате выборов. Причем Эрдоган вполне себе "диктатор" по своим методам... но даже там есть выборы с вроде как непредопределенным результатом.

Это ж насколько можно себя не уважать, чтобы себя же всем народом лишать выбора?! Я думаю, что всем понятно, о какой стране идет речь.
+20
-10
+10
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Romuliq
да какая разница, какие там рейтинги, если посчитают, как надо)
+13
-3
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timo49
у них хотя бы есть выборы
+18
-8
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Alcibiades
Ответ фегор ог
А что не так с Турцией, по-твоему она какая то отсталая страна?
Ну, 100 с небольшим лет назад, когда у нас уже были суд присяжных, рабочее местное самоуправление, протопарламент и свобода СМИ, о которой до сих пор приходится мечтать, турки жили в сумасшедшей отсталой восточной деспотии, где до 19 века печатные станки запрещали. А спустя 100 правления идиотов мы даже на турков смотрим с завистью.
+14
-5
+9
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Брэд Либил
по результатам опросов тех же опрашивающих, у которых Хиллари безоговорочно побеждала? 😂
+11
-3
+8
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Даша Тихонова
Ответ timo49
у них хотя бы есть выборы
Эрдоган 20 лет у власти, ага выборы есть.
+11
-4
+7
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Булат Кошкимбаев
Ответ Tigran Shuts
Беларусь же, верно?
В Белоруси вообще интриги не ожидалось по опросам почти никто не поддерживал Лукашенко. И тут 80%
Демократия)
+7
-1
+6
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Los Catrachos
Ответ Alcibiades
Тот случай, когда даже у Турции есть конкурентные выборы.
Почему "даже"? У Турции рейтинг свободы значительно выше, чем у России.
+6
-1
+5
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Nacho13
Ответ couture39
Этот Джуканович за 30 лет несколько раз был президентом и премьер-министром, несколько раз проигрывал выборы, и каждый раз возвращался в политику. Вот и сейчас, он хоть и проиграл президентские выборы, но все равно может победить на парламентских и снова стать премьером уже в этом году. Он хоть и правил большую часть 30 лет, но своих Чурова/Памфилову назначать не стал (или не сумел). И у Эрдогана, несмотря на 20 лет власти, нет своего карманного избиркома - так что даже если он и победит, то скорее всего с результатом 51-55%, а не 75-80%, которые рисуют в странах с "управляемой демократией".
Раз у нас считают, что парламент это не место для дискуссий, то и выборы это не средство для смены власти.
+6
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Michael Boldyrev
Кылычдароглу.
Глаза боятся, а не так-то и сложно выговорить))
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Кот Егрис
На спортсе ещё и эксперты по турецской политике работают )))
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couture39
Ответ колючий ёжик
:-) сейчас в Черногории, тут тоже был свой "диктатор" Мило Джуканович, 30 лет правил - не хухры-мухры. Так его "свергли", просто не переизбрав на выборах. "А что, так можно было?" И ведь всерьез его диктатором называют. Вот и получается, что даже такие "диктаторы" вроде Джукановича или Эрдогана, прочно усевшиеся в президентском кресле, могут потерять его в результате выборов. Причем Эрдоган вполне себе "диктатор" по своим методам... но даже там есть выборы с вроде как непредопределенным результатом. Это ж насколько можно себя не уважать, чтобы себя же всем народом лишать выбора?! Я думаю, что всем понятно, о какой стране идет речь.
Этот Джуканович за 30 лет несколько раз был президентом и премьер-министром, несколько раз проигрывал выборы, и каждый раз возвращался в политику. Вот и сейчас, он хоть и проиграл президентские выборы, но все равно может победить на парламентских и снова стать премьером уже в этом году. Он хоть и правил большую часть 30 лет, но своих Чурова/Памфилову назначать не стал (или не сумел).

И у Эрдогана, несмотря на 20 лет власти, нет своего карманного избиркома - так что даже если он и победит, то скорее всего с результатом 51-55%, а не 75-80%, которые рисуют в странах с "управляемой демократией".
+4
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Дороф
Ответ Nacho13
Чтобы сейчас не завидовать туркам, нужно было ходить на выборы последние 20 лет. А мы всё просидели на заднице!
Ок, а за кого надо было тогда голосовать? Вот просто интересно...
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SuperCombain
Тема фотки не раскрыта
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Lifar Skladchikov
Ответ Иван Иванов
Что такое выборы? Зачем?
Что узнать насколько велика народная любовь к действующему президенту, и чтобы изумиться невероятной находчивости сотрудников ЦИК.
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Антон Киселёв
Ответ Pb-SE
В России за аналогичный коммент могут и привлечь.
Фух, Наконец-то приплетающий комментарий, всё в порядке
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