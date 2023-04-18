70 комментариев

УЕФА ищет варианты (на всякий случай).

Финал Лиги чемпионов летом должен пройти в Стамбуле, но The Independent сообщила, что у УЕФА есть план на случай переноса – да, перенос не исключен.

И все из-за президентских выборов в Турции.

Почему ситуация с выборами может влиять на финал

Главные даты: 14 мая пройдут выборы, на 28 мая назначен второй тур, если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов. А 10 июня сыграют финал ЛЧ в Стамбуле на Олимпийском стадионе.

Главные опасения – возможные протесты и беспорядки, связанные с результатами выборов. Уже известно, что за пост поборются действующий президент Реджеп Эрдоган, а его главным соперником называют Кемаля Кылычдароглу из «Народного альянса». Еще два участника выборов – Мухаррем Индже и Синан Оган.

Возможно, Эрдоган уже не фаворит

Эрдоган – президент Турции с 2014 года. Этой весной оказалось, что его позиции не так уж и прочны – опросы выявили большую поддержку Кемаля Кылычдароглу. Считается, что поддержка Эрдогана снизилась после февральских землетрясений: жители страны недовольны медленной реакцией властей на стихийное бедствие.

Например, опрос Aksoy Research показал, что Кылычдароглу поддерживают 55,6% респондентов, Эрдогана – 44,4%. В опросе другой компании, Alf Research, тоже лидирует оппозиция: 55,1% против 44,9%.

Турецкий сайт t24.com озвучил результаты еще одного опроса – среди 5,7 тысяч граждан Кылычдароглу получил 46,5% голосов, а Эрдоган – 42,4%. Есть также данные Metropoll: там тоже лидирует Кылычдароглу с 42,6%, а Эрдоган – второй с 41,1%.

Прошлые выборы Эрдоган выиграл 24 июня 2018 года, набрав 52,6% голосов.

Кемаль Кылычдароглу

Протесты в Турции и правда возможны?

Серьезные волнения в стране были десять лет назад – тогда протесты продолжались чуть ли не все лето из-за решения властей вырубить парк в центре Стамбула. Сейчас нет таких масштабов, хотя стычки случались, например, в феврале 2023-го. После разрушительных землетрясений шокированные люди обвиняли власти в бездействии и конфликтовали с полицией.

Случаются и локальные инциденты: 8 марта на марше феминисток протестующие скандировали антиправительственные лозунги и пытались прорвать полицейские кордоны, в ответ был применен слезоточивый газ.

Власти Турции беспокоятся перед выборами. В ноябре в Стамбуле в результате теракта убили шесть человек, после чего посольство США обратилось к проживающим в Турции американским гражданам и попросило держаться подальше от оживленных мест. На это заявление министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил так:

«Если они хотят создать впечатление, что Турция нестабильна, что Турции угрожает терроризм, это не вписывается в дружеские или союзные отношения». И добавил: «Если они попытаются поставить Турцию, правящую партию и президента республики в трудное положение перед президентскими и парламентскими выборами, назначенными на 14 мая, то наш народ очень хорошо знает, что за этим стоит».

Как раньше переносили финалы

Последний запланированный финал Лиги чемпионов был в 2019-м. На стадионе мадридского «Атлетико» «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», а Юрген Клопп впервые забрал еврокубок.

А дальше сплошные переносы:

• В 2020-м финал запланировали в Стамбуле на 30 мая, но вмешалась пандемия. В итоге «Бавария» выиграла у «ПСЖ» уже в Лиссабоне и спустя три месяца.

• Из-за пандемии финалы сдвинули на год, поэтому стамбульский ждали в 2021-м. Но из-за сложной эпидемиологической обстановки в Турции англичанам требовалось бы пройти обязательный карантин после возвращения домой (Турция у Великобритании находилась в красном списке). Футбольная ассоциация Англии решила вопрос с УЕФА: «Манчестер Сити» и «Челси» разыграли трофей на «Драгау» в Порту.

• В 2022-м принять финал ЛЧ готовился Санкт-Петербург, но матч достался Парижу – и «Реал» победил «Ливерпуль».

Стамбул должен был дождаться финала еще в 2020-м, но если негативные прогнозы сбудутся, то не получит его и в 2023-м.

В 2024-м финал ожидают в Лондоне на «Уэмбли», хотя не так давно он там уже проводился – в 2011-м и 2013-м. А в 2025-м решающий матч ЛЧ примет «Альянц Арена».

Фото: globallookpress.com / Turkish Presidency / Alp Eren Kaya / Depo Photos; Gettyimages.ru/Ozan Kose/EuroFootball